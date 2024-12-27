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Уральская сталь УК Уральская Сталь АО


ООО УК «Уральская Сталь» — компания, управляющая холдингом, образовавшимся на базе двух металлургический производств на базе АО «Загорский Трубный Завод» и АО «Уральская Сталь».

АО «Уральская Сталь» — это предприятие полного цикла, расположенное в Новотроицке Оренбургской области, градообразующий завод и крупнейший работодатель региона. На комбинате работает более 9 тысяч человек. Головной офис компании находится в Москве.


27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России 1
05.08.2024 ЗТЗ перевел SAP-системы для управления финансами и работе с персоналом на поддержку «ЛАБ СП» 1
01.08.2023 «Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь» 6
16.05.2023 JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com 2
21.07.2022 Itglobal.com расширила облачную инфраструктуру в своем московском ЦОДе 1
19.07.2022 «Уральская сталь» запустила корпоративный интернет-магазин и облачный сервис для расширения цифровизации закупок 3
27.10.2021 «Металлоинвест» с помощью JSA Group расширил возможности корпоративного приложения 1
16.09.2019 Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами 1
20.07.2018 «Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию 1
24.04.2018 «Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA 1
19.06.2015 «Металлоинвест» создаст интегрированную систему управления на базе решений SAP 1
14.09.2012 Финальные бои "Уральской стали 2012" пройдут в Москве 2
05.09.2012 "Уральская сталь" 2012 готовится к финальной битве 1
20.07.2012 Анонсирован турнир "Уральская сталь 2012" 2
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 1
02.06.2004 ИТ-лидеров России посвятили в рыцари 1

Публикаций - 16, упоминаний - 26

Уральская сталь УК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 6
SAP CIS - САП СНГ 854 3
Wargaming 151 3
Accenture plc 682 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 24 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ИКС 318 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
SAP Казахстан 9 1
Cisco Systems 5114 1
HP Inc. 5685 1
Крок - Croc 1777 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Microsoft Corporation 24625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Информзащита 756 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 48 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Тольяттинский трансформатор - Ставропольский завод ртутных выпрямителей - Тольяттинский электротехнический завод 4 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 6
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 4
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 3
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 16 2
Газпром ПАО 1342 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Русский стандарт Банк 441 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Альфа-Банк 1769 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Протек - Центр внедрений 56 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз - ГПН ННГ 3 1
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 9 1
Газпром нефть 618 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ТрансФин-М 10 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Мосгортранс ГУП 120 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 3
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SAP Business One - SAP B1 97 1
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Шуткина Юлия 15 1
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Телятников Алексей 21 1
Гимранов Ринат 122 1
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Кузнецова Ирина 24 1
Лисин Алексей 2 1
Ященко Виктор 6 1
Семенюта Николай 1 1
Чашкин Валерий 3 1
Лукин Даниил 2 1
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Бойко Андрей 50 1
Асланян Сергей 103 1
Мартынов Александр 42 1
Монахов Сергей 14 1
Подкользин Андрей 2 1
Проскурин Андрей 2 1
Дубских Андрей 1 1
Черняк Андрей 1 1
Кидяев Сергей 1 1
Сытьков Сергей 1 1
Тазеев Азат 2 1
Циулев Александр 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
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Европа 21767 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 73 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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