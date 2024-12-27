Уральская сталь УК Уральская Сталь АО
ООО УК «Уральская Сталь» — компания, управляющая холдингом, образовавшимся на базе двух металлургический производств на базе АО «Загорский Трубный Завод» и АО «Уральская Сталь».
АО «Уральская Сталь» — это предприятие полного цикла, расположенное в Новотроицке Оренбургской области, градообразующий завод и крупнейший работодатель региона. На комбинате работает более 9 тысяч человек. Головной офис компании находится в Москве.
Уральская сталь УК и организации, системы, технологии, персоны:
|Варичев Андрей 5 3
|Кузнецов Александр 123 2
|Гаврилов Юрий 13 1
|Парменова Наталия 63 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Буйдов Александр 11 1
|Меднов Сергей 124 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Белов Василий 38 1
|Кузин Сергей 11 1
|Рыженко Игорь 1 1
|Семенов Виктор 2 1
|Хромов Алексей 17 1
|Телятников Алексей 21 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Игнатов Антон 3 1
|Кузнецова Ирина 24 1
|Лисин Алексей 2 1
|Ященко Виктор 6 1
|Семенюта Николай 1 1
|Чашкин Валерий 3 1
|Лукин Даниил 2 1
|Черепов Андрей 2 1
|Бойко Андрей 50 1
|Асланян Сергей 103 1
|Мартынов Александр 42 1
|Монахов Сергей 14 1
|Подкользин Андрей 2 1
|Проскурин Андрей 2 1
|Дубских Андрей 1 1
|Черняк Андрей 1 1
|Кидяев Сергей 1 1
|Сытьков Сергей 1 1
|Тазеев Азат 2 1
|Циулев Александр 1 1
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