ООО УК «Уральская Сталь» — компания, управляющая холдингом, образовавшимся на базе двух металлургический производств на базе АО «Загорский Трубный Завод» и АО «Уральская Сталь».

АО «Уральская Сталь» — это предприятие полного цикла, расположенное в Новотроицке Оренбургской области, градообразующий завод и крупнейший работодатель региона. На комбинате работает более 9 тысяч человек. Головной офис компании находится в Москве.