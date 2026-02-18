Разделы

Роснефть РН-Рязанский НПЗ Рязанский нефтеперерабатывающий завод Рязанская нефтеперерабатывающая компания РНПК, РНПЗ Рязаньнефтепродукт

Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.02.2026 Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom 1
10.07.2023 Операционное управление B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил бывший операционный директор ГК «Медси» 1
11.07.2011 В «Саратовнефтепродукте» и «Рязаньнефтепродукте» завершена автоматизация договорной работы 1
04.08.2010 «Эвола» автоматизировала управление персоналом в «ТНК-Нижневартовск» на базе SAP ERP HCM 1
03.09.2009 ТНК-ВР автоматизировала управление кадровым потенциалом на базе решений SAP 1
29.01.2008 «Сетьтелеком» создал спутниковую сеть для ТНК-ВР 1
28.08.2007 СЭД Directum внедрили в Рязанской НПК 1
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 1
06.06.2005 РНПК автоматизировала управление себестоимостью 1
18.10.2004 РНПК внедрила АСУ на платформе "1С:Предприятие 8.0" 1
17.08.2004 Рязанский НПЗ внедрил КИС на базе "Парус 8.5" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Роснефть и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5466 3
Directum - Директум 1185 2
Evola - Эвола 31 2
Финансист 68 1
Тольяттинский трансформатор - Ставропольский завод ртутных выпрямителей - Тольяттинский электротехнический завод 4 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 367 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
SAP Казахстан 9 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 7
Роснефть - Саратовнефтепродукт 5 2
Роснефть НК - нефтяная компания 536 2
BP - British Petroleum 183 2
Карелиянефтепродукт 3 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
Роснефть - РН-Черноземье - Курскоблнефтепродукт 1 1
ЛИВИЗ 6 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
Роснефть - РН-Туланефтепродукт 2 1
Ростех - РТ-капитал - АвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатТранс - ПошивАвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатПласт - Эберспехер - Автовазагрегат Выхлопные системы» 2 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
РэйлТрансХолдинг УК - Уралмаш-Горное Оборудование - ОРМЕТО-ЮУМЗ МК - ОРМЕТО-ЮУМЗ Машиностроительный концерн - Южуралмаш - Южно-уральский машиностроительный завод 5 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 10 1
ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 2 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 1
Газпром ПАО 1427 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
НСПК - Национальная система платежных карт 907 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Татнефть 240 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Русский стандарт Банк 479 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 242 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 65 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 22 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 1
Мосгортранс ГУП 131 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 573 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 3
Стандартизация - Standardization 2246 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 653 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7201 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1631 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1082 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 1
Управляемость - Manageability 1966 1
Управление финансами - Financial management 633 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1171 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10156 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3808 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1152 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4468 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4804 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13048 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1419 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2835 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12371 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 806 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 420 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 1
Data monetization - Монетизация данных 1842 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 3
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 14 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2460 2
Directum СЭД - ECM-система 297 2
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 18 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1337 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
SAP NetWeaver 156 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 102 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Крянин Денис 1 1
Ступин Родион 10 1
Пехтерев Сергей 56 1
Ермолаев Алексей 7 1
Суховей Елена 6 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 613 5
Россия - РФ - Российская федерация 158624 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 52 1
Казахстан - Республика 5851 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 1
Россия - ЦФО - Курская область 707 1
Украина 7818 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 793 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 873 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 690 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 620 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 745 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 255 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 129 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 68 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3267 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2922 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8166 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 692 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1974 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6387 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 270 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9713 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5309 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5318 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2593 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5741 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 113 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
