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Россия
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Россия - ПФО - Саратовская область


21.10.2021 Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам 1
05.10.2021 Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте 4
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области 4
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 2
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 3
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 2
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
18.12.2020 «Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 3
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
10.11.2020 ТТК предоставил каналы связи Минздраву Саратовской области 3
03.11.2020 «ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету 1
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 2
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 2
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
06.02.2020 «Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов 2
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 2
18.12.2019 Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили ИТ-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
11.10.2019 «Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области 7
10.10.2019 «ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области 4
03.10.2019 В России пойман охранник вуза, который на рабочем месте воровал данные пользователей 1
27.09.2019 Решение «БАРС Груп» помогло цифровизации онкослужбы Саратовской области 3
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1

Публикаций - 364, упоминаний - 577

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 39
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 20
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 17
Ростех - Ростехнологии 2230 14
Барс груп 402 13
ВолгаТелеком 254 12
СМАРТС Компания 236 12
Microsoft Corporation 11628 9
АйТи 771 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 8
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 6
Синтерра - Synterra 602 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 6
Ростелеком НСС 50 5
Корус Консалтинг ГК 809 5
Oracle Corporation 3466 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 4
Скай Линк - Skylink 548 4
Cisco Systems 2158 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
SAP SE 3272 4
Армада 282 4
Softline - Софтлайн 1507 4
IBM 3677 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
3934 3
Nokia Corporation 2546 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 3
Samsung Electronics 5878 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 3
HP Inc. 3043 3
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 10
Почта России ПАО 1586 8
Евросеть 939 5
eBay Inc 565 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Фаберлик - Faberlic 63 3
Avon - Косметическая компания 22 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
ТНК-ВР Холдинг 155 2
Сбербанк Поволжский банк 11 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 57 2
DHL Express 83 2
Warner Bros. International Television Distribution 180 1
Банк Оранжевый 25 1
Совкомбанк Совесть 27 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 22 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
АвтоВАЗ 121 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 163 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
РТС - Фондовая биржа 175 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 1
Runa Capital 153 1
Миландр ПКК 26 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
Центр-инвест КБ 29 1
Нижнекамскнефтехим 15 1
Prostor Capital 28 1
Lexus 38 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 43
Правительство РФ 2226 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 15
Правительство Саратовской области 17 13
Правительство Москвы 660 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 12
Президент Российской Федерации 1447 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 11
Федеральное казначейство России 766 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Правительство Ставропольского края 23 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 3
Правительство Самарской области 48 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 269 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 23
3G - Стандарт мобильной связи 3835 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 16
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
LTE-смартфон 138 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 506 2
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UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
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Google Android 10752 6
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
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Apple iPhone 5 710 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Барс.Здравоохранение - МИС 11 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 3
Apple iOS 5744 3
Linux OS 4386 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
SQL - Язык программирования 439 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Alfresco 114 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 2
СПАРК-Интерфакс 106 2
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 283 2
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VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Apple iPad mini 375 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Nissan Murano 6 2
HTC Touch Cruise 10 1
Nvidia GeForce GTX 2130 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
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Валяева Елизавета 72 9
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Егоров Александр 48 5
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Авербах Владимир 121 4
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Деянышев Вадим 19 4
Гаттаров Руслан 117 4
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Дюбанов Анатолий 86 4
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Маевский Леонид 24 2
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