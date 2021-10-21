Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Саратовская область
Публикаций - 364, упоминаний - 577
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 14
|Валяева Елизавета 72 9
|Четвернин Алексей 652 6
|Курова Мария 6 6
|Егоров Александр 48 5
|Кореш Виктор 73 5
|Авербах Владимир 121 4
|Рылов Дмитрий 45 4
|Деянышев Вадим 19 4
|Гаттаров Руслан 117 4
|Козырев Алексей 270 4
|Дюбанов Анатолий 86 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Зверев Андрей 52 3
|Романив Владимир 8 3
|Чернышов Михаил 32 3
|Сахненко Сергей 71 3
|Радаев Валерий 3 3
|Семенов Александр 69 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Кирюшин Геннадий 34 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Симаков Олег 106 3
|Казарин Станислав 100 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Ивакин Роман 49 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Попов Алексей 319 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Шадаев Максут 384 3
|Власов Сергей 76 3
|Рейман Леонид 471 3
|Лебедев Георгий 39 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Стрельцов Андрей 53 3
|Маевский Леонид 24 2
|Путин Владимир 1840 2
|Кузнецов Михаил 11 2
|CNews Analytics 2006 8
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
|Juniper Research 280 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru