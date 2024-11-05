«Авито Путешествия»: рынок глэмпинга в России за год вырос в 2,5 раза

Число доступных для проживания глэмпингов* в России значительно выросло — в октябре 2024 г. их количество увеличилось в 2,5 раза год к году. Наибольшую динамику демонстрируют Марий Эл (рост в 6,5 раза), Саратовская область (в 5,5 раза), Карачаево-Черкесия (в 4,8 раза) и Воронежская область (в 4,5 раза). Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий»

Больше всего предложений о размещении в глэмпинге относится к Московскому региону (26% от всех по России), Свердловской области (7%) и Татарстану (6%). В первую пятерку также входят Ленинградская область (5%) и Краснодарский край (4%). Те же регионы пользуются и наибольшим спросом у россиян. Например, на Московскую область приходится более трети от всех бронирований в российских глэмпингах (34%), на Татарстан и Свердловскую область — по 7%, на Ленинградскую область и Краснодарский край — по 5%.

Стоимость суток в глэмпинге в среднем по России не изменилась за год и составила 7000 руб. При этом в шести регионах цена на размещение в таких объектах за год снизилась. В Саратовской области — на 28%, в Челябинской — на 23%, в Ивановской и Ярославской — на 14%, в Башкортостане — на 10%, в Тверской области — на 7%. Эксперты «Авито Путешествий» связывают это со значительным расширением предложения и появлением более доступных объектов в этих субъектах страны.

По данным за октябрь 2024 г., дешевле всего остановиться в глэмпинге выйдет в Челябинской (5000 руб. в сутки) и Саратовской областях (5750 руб.), а также в Удмуртии (5900 руб.). Самые высокие средние цены за сутки были зафиксированы в Новосибирской, Калужской и Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Татарстане. В каждом из перечисленных регионов стоимость суток в глэмпинге составляет в среднем 8000 руб.

«Во всех регионах исследования россияне останавливались в глэмпинге в среднем на сутки или двое. Такое размещение большинство путешественников воспринимают как короткое, необычное приключение на уикенд и более удобную альтернативу палатке или автодому в кемпинге. В силу погодных условий в последних останавливаться может быть уже не очень комфортно. Поэтому длительность проживания в глэмпинге короче, чем в случае с посуточной арендой квартиры или загородного объекта: дома, коттеджа или дачи», — сказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Авито Путешествия Стоимость услуг

Рынок глэмпинга в регионах России, данные Авито Путешествий за октябрь 2024 года

* Глэмпинг — форма отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе, характерной для кемпинга. Но в отличие от последнего, где туристы живут в палатках или автодомах, глэмпинг предоставляет более интересные и стильные варианты размещения: шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве.

** Среднее значение, рассчитанное на основе суточной стоимости всех забронированных на платформе квартир в регионе за 1-20 октября 2024 г.