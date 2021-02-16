Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Марий Эл Республика
Публикаций - 213, упоминаний - 325
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 24
|Попов Алексей 319 12
|Бобиков Дмитрий 14 7
|Теверовский Александр 12 5
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1840 2
|Семенов Алексей 67 2
|Иванов Михаил 63 2
|Волк Ирина 10 2
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
|Пучков Антон 32 2
|Зайцев Владимир 37 2
|Дудин Александр 5 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Мандрон Ярослав 9 1
|Осеевский Михаил 227 1
|Нуралиев Борис 206 1
|Мылицын Роман 79 1
|Жаров Александр 165 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Баров Алексей 25 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Попов Анатолий 98 1
|Паршин Максим 143 1
|Ускова Ольга 128 1
|Зорин Александр 49 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Ципорин Павел 51 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Маковский Игорь 6 1
|Рымар Максим 36 1
|Иванов Александр 72 1
|Трушкин Константин 43 1
|Земков Сергей 150 1
|Осипова Александра 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
|РосКомСвобода 75 2
|Прайм - Агентство экономической информации 530 1
|Bloomberg 789 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
|РосПравосудие 10 1
|CNews Analytics 2006 6
|Gartner 2230 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
|Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru