Россия - ПФО - Марий Эл Республика

МТС улучшила LTE в Чингансола и Керебеляк ТС расширила покрытие мобильной связи еще в двух населенных пунктах Звениговского района Республики Марий Эл. После запуска дополнительного LTE диапазона местные жители и туристы смогут пользов

«1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0» тему бюджетного учета и распорядительских функций Министерства труда и социальной защиты Республики Марий Эл. В результате перехода с редакции 1.0 на редакцию 2.0 «1С:Бухгалтерия государственно

MТС Web Services и Минцифры Республики Марий Эл заключили соглашение о сотрудничестве Web Services (MWS), облачная платформа экосистемы МТС, и Министерство цифрового развития Республики Марий Эл подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает совме

ГК Softline и Минцифры Республики Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве цифровой трансформации и информационной безопасности, и Министерство цифрового развития Республики Марий Эл заключили соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения и цифровизации городс

«МегаФон» в Чувашии и Марий Эл возглавил Алексей Кошкин ммуникаций Алексей Кошкин работает более 20 лет. С 2011 г. он руководит подразделением «МегаФона» в Марий Эл. Здесь команда под его руководством расширила покрытие в порядка 75 малых населенных

«ГПБ Мобайл» запустился в Республике Марий Эл и расширил свое присутствие до 60 регионов Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале предоставления услуг в Республике Марий Эл. Оформить SIM-карту можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка или зак

Республика Марий Эл планирует использовать ИИ в ЖКХ и строительстве Правительство Республики Марий Эл и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий на основе искусствен

«МегаФон» обеспечил жителей татарской деревни в Марий Эл скоростным интернетом проверять школьные успехи детей прямо со смартфонов. Для гостей — это возможность отдыхать, знакомиться с историей и традициями, не прерывая свою цифровую активность», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин. За год общие объёмы трафика абонентов оператора в Параньгинском районе выросли на 14%. Отдельный пользователь сейчас использует в среднем по 35 ГБ интернет‑данных в мес

«МегаФон»: у городского населения Марий Эл вырос интерес к сельской жизни ела. Благодаря возможностям удаленной учебы и работы, люди могут менять обстановку и наслаждаться спокойствием на природе без ущерба для своего дохода», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Марий Эл. Для того, чтобы растущее интернет-потребление местных жителей и гостей не сказывалось на скорости передачи данных, оператор ускорил действующее оборудование связи в более чем 75 небол

«МегаФон»: работа из дома набирает популярность в Марий Эл так и в отдаленных населенных пунктах, чтобы каждый человек, независимо от места проживания, мог добиться успеха в своей профессиональной деятельности», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Марий Эл. С начала 2024 г. «МегаФон» активировал дополнительный низкочастотный слой LTE на базовых станциях в 50 населенных пунктах 13 районов республики. Это решение позволило увеличить радиус

Еще в 22 населенных пунктах Марий Эл появился 4G-интернет «МегаФона» Более 5 тыс. жителей небольших сел и деревень в 11 районах Республики Марий Эл получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Это стало возможно

Жители Горномарийского района стали самыми активными интернет‑пользователями в Марий Эл покрытие 4G в местах с растущим спросом на интернет. Мы стремимся сделать использование цифровых сервисов на сельских территориях таким же комфортным, как и в городе», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин. С начала года инженеры оператора увеличили емкость сети для более чем 90 тысяч селян, проживающих во всех районах республики. Масштабная модернизация затронула и совсем

Во втором по численности городе Марий Эл – Волжске – на треть ускорился мобильный интернет этому приняли решение модернизировать сеть – использовать имеющиеся ресурсы более эффективно. Благодаря этому горожане, а также местный бизнес получили новое качество связи», – отметил директор МТС в Республике Марий Эл Александр Бугров.

Жителям сел Марий Эл улучшили онлайн‑общение ростом аудитории цифровых сервисов, внедрением востребованных услуг в электронном виде, а также распространением качественного и одновременно "тяжелого" видеоконтента», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин. Чтобы растущий дата-трафик не влиял на скорость загрузки за пределами городов, оператор модернизировал объекты связи в 40 населенных пунктах 13 районов Марий Эл.

В деревне в Марий Эл впервые запустили скоростной мобильный интернет Жители деревни Малый Кугунур в Оршанском районе Республики Марий Эл получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 75 Мбит/с. «Мегафон» первым из те

В старейшем городе Марий Эл улучшили мобильную связь сеть в соответствии с потребностями абонентов. Современные телеком-сервисы способствуют развитию территорий, улучшают туристический опыт и привлекают путешественников», — сказал директор «Мегафона» в Марий Эл Алексей Кошкин. Козьмодемьянск расположен в живописном месте, на высоком берегу Волги. Его считают прообразом вымышленного города Васюки из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

ОС «Альт» на марийском языке: операционная система «говорит» на языках народов России Йошкар-Ола. Флешки с записанным на них установочным образом были переданы руководителям республики Марий Эл, в Центр марийской культуры и в местное книжное издательство. Также флешки и памятна

УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux государственного казенного учреждения «Управление Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл» на операционную систему общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел».

Правительство Республики Марий Эл и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ Председатель правительства республики Марий Эл Александр Евстифеев и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотр

МТС подготовила свои сети в Марий Эл к сезону отпусков оскоростной сети LTE и установила новые базовые станции популярных стандартов 2G и 3G на территории Марий Эл. В результате мобильный интернет и голосовая связь появились в ряде населенных пункт

14 больниц республики Марий Эл защитили информацию, передаваемую в систему-112 Для защиты информации и средств ее обработки в системе-112 центральные районные больницы республики Марий Эл с привлечением специалистов «Кейсистемс-Безопасность» создали подсистему информацион

МТС оснастила системой мониторинга школьные автобусы в Марий Эл нга школьных автобусов, которые занимаются перевозкой детей из десяти учебных учреждений республики Марий Эл. Каждый автобус оснащен специальным оборудованием со встроенной SIM-картой оператора

МТС подвел итоги летних продаж билетов в собственной рознице в Марий Эл МТС подвел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в собственной розничной сети в республике Марий Эл в период с мая по сентябрь 2016 г. Как рассказали CNews в компании, в период отпуско

МТС подвел итоги работы в B2B-секторе республики Марий Эл МТС представил итоги работы в B2B-секторе республики Марий Эл во втором квартале 2016 г. Как рассказали CNews в компании, потребление мобильного и

МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл руб. Как сообщили CNews в компании, покупка актива позволит МТС расширить присутствие в республике Марий Эл и получить дополнительную полосу частот шириной 14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц для ра

МТС обеспечил интернетом все филиалы центральной городской больницы Йошкар-Олы али CNews в компании, ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» – одно из крупнейших медицинских учреждений Республики Марий Эл. Оно включает в себя многопрофильную больницу из 19 госпитальных отделений, две стом

В «Яндекс.Переводчике» появились марийский и горномарийский языки -восточный марийский) и горномарийский языки — это, как и русский, государственные языки республики Марий Эл. На них разговаривают также в Башкортостане, Татарстане, Кировской области и некотор

Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое Компания МТС подвела итоги продаж собственной розничной сети в Республике Марий Эл в первом квартале текущего года. Благодаря снижению цен на большинство моделей устро

«Ростелеком» в Марий Эл завершил работы по созданию центра обработки вызовов «Системы 112» тракта с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл «Ростелеком» завершил работы по созданию центра обработки вызовов службы вызова экст

«Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл «Ростелеком» завершил в Марий Эл работы по подключению к программному сервису «Станция скорой медицинской помощи» (СС

«Ростелеком» предоставил комплекс услуг «Шереметевскому замку» в Республике Марий Эл беспечил услугами связи Музей-усадьбу «Шереметевский замок», расположенный на территории Республики Марий Эл. В рамках реализации проекта компанией был проведен полный комплекс проектно-изыскат

«Ростелеком» организует VPN для подразделения Федеральной противопожарной службы по Республике Марий Эл ого государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Марий Эл». Контракт на предоставление цифровых каналов связи был заключен с ведомством на осн

МТС отмечает семикратный рост интернет-трафика в сети LTE в Марий Эл пания МТС отмечает рост спроса на услугу передачи данных в сети «четвертого поколения» в Республике Марий Эл. За последние полгода число пользователей мобильного интернета в сети 4G LTE увеличи

«Ростелеком» предоставит VPN-каналы Министерству внутренних дел Республики Марий Эл «Ростелеком» станет поставщиком услуг для Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл. Контракт на предоставление цифровых каналов связи с объединением объектов заказчика в единую сеть передачи данных был заключен с ведомством на основании проведенных электро

МТС назначила нового технического директора в Чувашии и Марий Эл Ильи Кызродева на должность технического директора филиала МТС в Чувашской Республике и Республике Марий Эл. В зону ответственности Ильи Кызродева войдут вопросы строительства, развития и эксп

Республика Марий Эл переходит к оплате услуг ЖКХ с помощью единого платежного документа Республика Марий Эл будет поэтапно переходить на оплату услуг ЖКХ с использованием единого платежного до

МТС обеспечила связью Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл предоставления услуг мобильной связи Управлению Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл. Исходя из индивидуальных потребностей организации, МТС предложила специальный тариф

Объем трафика М2М-сервисов МТС в Марий Эл за последний год увеличился втрое ТС), сообщила о росте спроса на телематические услуги среди корпоративных клиентов МТС в республике Марий Эл. За последний год количество SIM-карт в сегменте М2М, используемых предприятиями рес

В Марий Эл создается ГИС мониторинга природных ресурсов по заказу департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл была разработана и апробирована методика идентификации объектов недропользования (в