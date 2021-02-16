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Россия
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Россия - ПФО - Марий Эл Республика


16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
21.10.2020 УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux 1
19.08.2020 Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 2
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил 3
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 1
07.06.2019 Правительство Республики Марий Эл и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ 4
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
04.04.2019 Почта России и «Ростелеком» запустили цифровую рекламу в почтовых отделениях 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
12.03.2019 МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт 2
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» 1
20.11.2018 Продажи российских интернет-магазинов за границу растут колоссальными темпами 1
10.08.2018 Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений 3
20.07.2018 «Тинькофф мобайл» приходит в регионы России 2
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона 2
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
23.04.2018 ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса» 2
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро 2
19.03.2018 Российский хакер отделался минимальным штрафом за кражу миллионов 2
25.01.2018 Хакеры на миллионы ограбили российский почтамт 2
26.12.2017 ФСБ арестовала хакеров, успевших заразить более 1 тыс. ПК, но не успевших продать данные 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
23.06.2017 «Платформа ОФД» представила статистику по расходам россиян в праздники и выходные июня 2

Публикаций - 213, упоминаний - 325

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 19
ВолгаТелеком 254 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 9
СМАРТС Компания 236 7
3934 5
Yandex - Яндекс 4129 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 4
Yota - Скартел 623 4
Башинформсвязь 83 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 3
СМАРТС Астрахань-GSM 4 3
СМАРТС Ярославль-GSM 7 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
Крок 1230 3
Samsung Electronics 5878 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 2
Directum - Директум 693 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
Schneider Electric - ШЭЗЭМ - Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок 28 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
М2М телематика 165 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Таттелеком 111 2
Millicom International Cellular SA 25 2
Alcatel 239 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 18 2
Ericsson 899 2
Microsoft Corporation 11628 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Verysell Проекты - Verysell Project 46 1
VK - Mail.ru Group 2508 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 16
Почта России ПАО 1586 14
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
Мострансавто 59 3
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
Русский стандарт Банк 307 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Евросеть 939 2
Россети ПАО 168 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Строй Инвест Проект 2 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 1
МБА-Москва Банк 7 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 90 1
Нижнекамскнефтехим 15 1
Кредит Европа банк 29 1
Мособлбанк 17 1
DHL Express 83 1
Единая транспортная карта 12 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Связной ГК 897 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
eBay Inc 565 1
Qiwi 783 1
Росгосстрах 184 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Русагро Группа Компаний 143 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
РТС - Фондовая биржа 175 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 11
Правительство РФ 2226 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 3
Президент Российской Федерации 1447 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Правительство Московской области 48 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
Федеральное казначейство России 766 2
Правительство Москвы 660 2
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 2
Верховный суд Российской Федерации 179 2
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство Пензенской области 16 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
Правительство Ивановской области 11 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Совет Министров Республики Крым - Министерство Внутренней Политики Информации и Связи Республики Крым 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 15
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 3
LTE-смартфон 138 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 568 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 978 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 700 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 2
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 14
Google Android 10752 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 4
Pokémon Go 45 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Linux OS 4386 3
Apple iOS 5744 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
HideMy.name - VPN-сервис 4 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 2
Microsoft Word 360 2
Hideme.ru - VPN-сервис 6 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 344 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 28 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Apple - App Store 2199 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 1
Яндекс.Переводчик 20 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Directum СЭД 69 1
Aladdin eToken Management System 78 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
IBM FileNet 55 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Zirvan DoXLogic СЭД 13 1
Cisco Jabber - Мессенджер 105 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 37 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Орловский Виктор 229 24
Попов Алексей 319 12
Бобиков Дмитрий 14 7
Теверовский Александр 12 5
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1840 2
Семенов Алексей 67 2
Иванов Михаил 63 2
Волк Ирина 10 2
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
Пучков Антон 32 2
Зайцев Владимир 37 2
Дудин Александр 5 2
Валяева Елизавета 72 2
Мандрон Ярослав 9 1
Осеевский Михаил 227 1
Нуралиев Борис 206 1
Мылицын Роман 79 1
Жаров Александр 165 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Щеголев Игорь 676 1
Кувшинников Олег 12 1
Баров Алексей 25 1
Шадаев Максут 384 1
Кисляков Евгений 83 1
Попов Анатолий 98 1
Паршин Максим 143 1
Ускова Ольга 128 1
Зорин Александр 49 1
Хайруллин Айрат 39 1
Воробьев Андрей 126 1
Арсентьев Андрей 54 1
Ципорин Павел 51 1
Дворкович Аркадий 169 1
Маковский Игорь 6 1
Рымар Максим 36 1
Иванов Александр 72 1
Трушкин Константин 43 1
Земков Сергей 150 1
Осипова Александра 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 69
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 68
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 54
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 52
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 47
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 46
Россия - ПФО - Самарская область 580 45
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 45
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 45
Россия - ПФО - Пензенская область 359 38
Россия - УФО - Свердловская область 822 37
Россия - ЦФО - Тульская область 760 36
Россия - ЦФО - Калужская область 584 36
Россия - ПФО - Саратовская область 364 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 33
Россия - УФО - Челябинская область 674 32
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 31
Россия - ЦФО - Курская область 342 30
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 28
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 27
Россия - СФО - Иркутская область 565 27
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 25
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Космодром Байконур 99 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральное законодательство 254 2
Региональное законодательство 45 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
Коррупция 22 2
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Образование в России 381 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
Конституция Российской Федерации 31 1
Антитеррор 62 1
Великая Отечественная война 130 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
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РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 1
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
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