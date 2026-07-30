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Россия - ПФО - Марий Эл Республика

СОБЫТИЯ


30.07.2026 МТС улучшила LTE в Чингансола и Керебеляк

ТС расширила покрытие мобильной связи еще в двух населенных пунктах Звениговского района Республики Марий Эл. После запуска дополнительного LTE диапазона местные жители и туристы смогут пользов
28.05.2026 «1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0»

тему бюджетного учета и распорядительских функций Министерства труда и социальной защиты Республики Марий Эл. В результате перехода с редакции 1.0 на редакцию 2.0 «1С:Бухгалтерия государственно
21.05.2026 MТС Web Services и Минцифры Республики Марий Эл заключили соглашение о сотрудничестве

Web Services (MWS), облачная платформа экосистемы МТС, и Министерство цифрового развития Республики Марий Эл подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает совме
18.05.2026 ГК Softline и Минцифры Республики Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве

цифровой трансформации и информационной безопасности, и Министерство цифрового развития Республики Марий Эл заключили соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения и цифровизации городс
11.03.2026 «МегаФон» в Чувашии и Марий Эл возглавил Алексей Кошкин

ммуникаций Алексей Кошкин работает более 20 лет. С 2011 г. он руководит подразделением «МегаФона» в Марий Эл. Здесь команда под его руководством расширила покрытие в порядка 75 малых населенных
11.02.2026 «ГПБ Мобайл» запустился в Республике Марий Эл и расширил свое присутствие до 60 регионов

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале предоставления услуг в Республике Марий Эл. Оформить SIM-карту можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка или зак
19.06.2025 Республика Марий Эл планирует использовать ИИ в ЖКХ и строительстве

Правительство Республики Марий Эл и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий на основе искусствен
28.04.2025 «МегаФон» обеспечил жителей татарской деревни в Марий Эл скоростным интернетом

проверять школьные успехи детей прямо со смартфонов. Для гостей — это возможность отдыхать, знакомиться с историей и традициями, не прерывая свою цифровую активность», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин. За год общие объёмы трафика абонентов оператора в Параньгинском районе выросли на 14%. Отдельный пользователь сейчас использует в среднем по 35 ГБ интернет‑данных в мес
29.01.2025 «МегаФон»: у городского населения Марий Эл вырос интерес к сельской жизни

ела. Благодаря возможностям удаленной учебы и работы, люди могут менять обстановку и наслаждаться спокойствием на природе без ущерба для своего дохода», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Марий Эл. Для того, чтобы растущее интернет-потребление местных жителей и гостей не сказывалось на скорости передачи данных, оператор ускорил действующее оборудование связи в более чем 75 небол
23.10.2024 «МегаФон»: работа из дома набирает популярность в Марий Эл

так и в отдаленных населенных пунктах, чтобы каждый человек, независимо от места проживания, мог добиться успеха в своей профессиональной деятельности», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Марий Эл. С начала 2024 г. «МегаФон» активировал дополнительный низкочастотный слой LTE на базовых станциях в 50 населенных пунктах 13 районов республики. Это решение позволило увеличить радиус
23.09.2024 Еще в 22 населенных пунктах Марий Эл появился 4G-интернет «МегаФона»

Более 5 тыс. жителей небольших сел и деревень в 11 районах Республики Марий Эл получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Это стало возможно
24.07.2024 Жители Горномарийского района стали самыми активными интернет‑пользователями в Марий Эл

покрытие 4G в местах с растущим спросом на интернет. Мы стремимся сделать использование цифровых сервисов на сельских территориях таким же комфортным, как и в городе», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин. С начала года инженеры оператора увеличили емкость сети для более чем 90 тысяч селян, проживающих во всех районах республики. Масштабная модернизация затронула и совсем
09.02.2024 Во втором по численности городе Марий Эл – Волжске – на треть ускорился мобильный интернет

этому приняли решение модернизировать сеть – использовать имеющиеся ресурсы более эффективно. Благодаря этому горожане, а также местный бизнес получили новое качество связи», – отметил директор МТС в Республике Марий Эл Александр Бугров.
23.01.2024 Жителям сел Марий Эл улучшили онлайн‑общение

ростом аудитории цифровых сервисов, внедрением востребованных услуг в электронном виде, а также распространением качественного и одновременно "тяжелого" видеоконтента», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин. Чтобы растущий дата-трафик не влиял на скорость загрузки за пределами городов, оператор модернизировал объекты связи в 40 населенных пунктах 13 районов Марий Эл.
30.10.2023 В деревне в Марий Эл впервые запустили скоростной мобильный интернет

Жители деревни Малый Кугунур в Оршанском районе Республики Марий Эл получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 75 Мбит/с. «Мегафон» первым из те
30.06.2023 В старейшем городе Марий Эл улучшили мобильную связь

сеть в соответствии с потребностями абонентов. Современные телеком-сервисы способствуют развитию территорий, улучшают туристический опыт и привлекают путешественников», — сказал директор «Мегафона» в Марий Эл Алексей Кошкин. Козьмодемьянск расположен в живописном месте, на высоком берегу Волги. Его считают прообразом вымышленного города Васюки из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
28.06.2023 ОС «Альт» на марийском языке: операционная система «говорит» на языках народов России

Йошкар-Ола. Флешки с записанным на них установочным образом были переданы руководителям республики Марий Эл, в Центр марийской культуры и в местное книжное издательство. Также флешки и памятна
21.10.2020 УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux

государственного казенного учреждения «Управление Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл» на операционную систему общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел».

07.06.2019 Правительство Республики Марий Эл и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Председатель правительства республики Марий Эл Александр Евстифеев и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотр
19.05.2017 МТС подготовила свои сети в Марий Эл к сезону отпусков

оскоростной сети LTE и установила новые базовые станции популярных стандартов 2G и 3G на территории Марий Эл. В результате мобильный интернет и голосовая связь появились в ряде населенных пункт
12.12.2016 14 больниц республики Марий Эл защитили информацию, передаваемую в систему-112

Для защиты информации и средств ее обработки в системе-112 центральные районные больницы республики Марий Эл с привлечением специалистов «Кейсистемс-Безопасность» создали подсистему информацион
15.11.2016 МТС оснастила системой мониторинга школьные автобусы в Марий Эл

нга школьных автобусов, которые занимаются перевозкой детей из десяти учебных учреждений республики Марий Эл. Каждый автобус оснащен специальным оборудованием со встроенной SIM-картой оператора
21.10.2016 МТС подвел итоги летних продаж билетов в собственной рознице в Марий Эл

МТС подвел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в собственной розничной сети в республике Марий Эл в период с мая по сентябрь 2016 г. Как рассказали CNews в компании, в период отпуско
04.10.2016 МТС подвел итоги работы в B2B-секторе республики Марий Эл

МТС представил итоги работы в B2B-секторе республики Марий Эл во втором квартале 2016 г. Как рассказали CNews в компании, потребление мобильного и
20.09.2016 МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл

руб. Как сообщили CNews в компании, покупка актива позволит МТС расширить присутствие в республике Марий Эл и получить дополнительную полосу частот шириной 14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц для ра
14.09.2016 МТС обеспечил интернетом все филиалы центральной городской больницы Йошкар-Олы

али CNews в компании, ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» – одно из крупнейших медицинских учреждений Республики Марий Эл. Оно включает в себя многопрофильную больницу из 19 госпитальных отделений, две стом
06.09.2016 В «Яндекс.Переводчике» появились марийский и горномарийский языки

-восточный марийский) и горномарийский языки — это, как и русский, государственные языки республики Марий Эл. На них разговаривают также в Башкортостане, Татарстане, Кировской области и некотор
01.06.2016 Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое

Компания МТС подвела итоги продаж собственной розничной сети в Республике Марий Эл в первом квартале текущего года. Благодаря снижению цен на большинство моделей устро
29.04.2016 «Ростелеком» в Марий Эл завершил работы по созданию центра обработки вызовов «Системы 112»

тракта с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл «Ростелеком» завершил работы по созданию центра обработки вызовов службы вызова экст
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл

«Ростелеком» завершил в Марий Эл работы по подключению к программному сервису «Станция скорой медицинской помощи» (СС
08.06.2015 «Ростелеком» предоставил комплекс услуг «Шереметевскому замку» в Республике Марий Эл

беспечил услугами связи Музей-усадьбу «Шереметевский замок», расположенный на территории Республики Марий Эл. В рамках реализации проекта компанией был проведен полный комплекс проектно-изыскат
20.04.2015 «Ростелеком» организует VPN для подразделения Федеральной противопожарной службы по Республике Марий Эл

ого государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Марий Эл». Контракт на предоставление цифровых каналов связи был заключен с ведомством на осн
23.03.2015 МТС отмечает семикратный рост интернет-трафика в сети LTE в Марий Эл

пания МТС отмечает рост спроса на услугу передачи данных в сети «четвертого поколения» в Республике Марий Эл. За последние полгода число пользователей мобильного интернета в сети 4G LTE увеличи
26.01.2015 «Ростелеком» предоставит VPN-каналы Министерству внутренних дел Республики Марий Эл

«Ростелеком» станет поставщиком услуг для Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл. Контракт на предоставление цифровых каналов связи с объединением объектов заказчика в единую сеть передачи данных был заключен с ведомством на основании проведенных электро
18.11.2014 МТС назначила нового технического директора в Чувашии и Марий Эл

Ильи Кызродева на должность технического директора филиала МТС в Чувашской Республике и Республике Марий Эл. В зону ответственности Ильи Кызродева войдут вопросы строительства, развития и эксп
21.10.2014 Республика Марий Эл переходит к оплате услуг ЖКХ с помощью единого платежного документа

Республика Марий Эл будет поэтапно переходить на оплату услуг ЖКХ с использованием единого платежного до
10.10.2014 МТС обеспечила связью Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл

предоставления услуг мобильной связи Управлению Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл. Исходя из индивидуальных потребностей организации, МТС предложила специальный тариф
10.09.2014 Объем трафика М2М-сервисов МТС в Марий Эл за последний год увеличился втрое

ТС), сообщила о росте спроса на телематические услуги среди корпоративных клиентов МТС в республике Марий Эл. За последний год количество SIM-карт в сегменте М2М, используемых предприятиями рес
04.08.2014 В Марий Эл создается ГИС мониторинга природных ресурсов

по заказу департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл была разработана и апробирована методика идентификации объектов недропользования (в

11.02.2014 В Марий Эл в рамках проекта внедрения УЭК откроется ЕЦПиБ

В рамках реализации проекта по выдаче универсальных электронных карт в Республике Марий Эл одобрено создание Единого расчетного центра ЕРЦ РМЭ. Центр будет осуществлять сбор д

Публикаций - 464, упоминаний - 656

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 71
МегаФон 10742 57
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 47
Ростелеком 10948 44
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Ростелеком - Связьинвест 1719 20
Yandex - Яндекс 9216 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
9594 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 9
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 9
Потенциал 3 9
Ланит - Норбит - Norbit 431 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 8
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
СМАРТС Астрахань-GSM 30 6
СМАРТС Пенза-GSM 25 6
СМАРТС Ярославль-GSM 40 6
Microsoft Corporation 25775 6
Крок - Croc 1964 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Schneider Electric 614 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 5
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 26 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 4
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 27
Почта России ПАО 2370 17
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 9
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 5
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 5
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Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Татнефть 243 4
Евросеть 1421 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 44
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 43
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 27
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 19
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 36
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Google Android 15243 9
Linux OS 11533 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 57 5
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 5
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone 6 4861 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Pokemon Go 81 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
Hideme.ru - VPN-сервис 11 3
Космодром Байконур 1072 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 8 3
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Windows 16882 3
Samsung Galaxy 1035 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Орловский Виктор 408 31
Кошкин Алексей 21 19
Попов Алексей 339 15
Кирюшин Геннадий 91 10
Бобиков Дмитрий 35 9
Путин Владимир 3454 9
Гирев Андрей 77 6
Теверовский Александр 12 5
Люлин Владимир 18 5
Колесов Николай 23 4
Тулеев Аман 10 4
Шадаев Максут 1210 4
Иванов Михаил 116 3
Маевский Леонид 57 3
Кириллов Александр 30 3
Чернышов Михаил 45 3
Кашаев Алексей 21 3
Ревков Андрей 11 3
Омельченко Сергей 15 3
Усков Юрий 15 3
Королёв Дмитрий 70 3
Суворов Венедикт 3 3
Русинов Михаил 54 3
Пашукова Светлана 3 3
Никифоров Николай 1138 3
Паршин Максим 323 2
Воробьев Андрей 199 2
Ципорин Павел 103 2
Дворкович Аркадий 216 2
Андреев Владимир 101 2
Володин Вячеслав 108 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Маевский Игорь 39 2
Кретов Илья 17 2
Вольфсон Игорь 16 2
Волк Ирина 29 2
Коваленко Эдуард 12 2
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
Рудычева Наталья 95 2
Пучков Антон 33 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 298
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 184
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 151
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 144
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 123
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 121
Россия - ПФО - Самарская область 1577 119
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 117
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 114
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 108
Россия - ПФО - Пензенская область 637 101
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 100
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 100
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 78
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 63
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 63
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 62
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 60
Россия - УФО - Свердловская область 1951 60
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 59
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 59
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 59
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 57
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 55
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 53
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 50
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 49
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 47
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 46
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 46
Россия - УФО - Челябинская область 1512 46
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 46
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 46
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 44
Россия - ЦФО - Курская область 751 43
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 43
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 42
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 42
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 138
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 57
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 13
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 12
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 41
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Regnum - Регнум 114 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Forbes - Форбс 1002 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
РосПравосудие 11 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ComputerWire 51 1
ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Самара сегодня 3 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Synergy Research Group 48 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 2
Ростех - КРЭТ - КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 9 1
НИЯУ МИФИ - БИТИ - Балаковский инженерно-технологический институт - БИТТиУ - Балаковский институт техники, технологии и управления 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Электронное государство XXI века 32 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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