«МегаФон» обеспечил жителей татарской деревни в Марий Эл скоростным интернетом

Инженеры «МегаФона» завершили работы по монтажу телекоммуникационной инфраструктуры в старинной деревне Алашайка. Новое оборудование также увеличило покрытие сети LTE и скорость мобильного интернета для жителей и гостей соседнего Куянково.

Алашайка — одна из старейших татарских деревень республики, она основана во второй половине XVII века. Она расположена примерно в 10 километрах от районного центра Параньги. Место сохраняет традиции, обычаи и язык татарского народа. Деревня стала настоящим центром культурного притяжения и местом проведения традиционных праздников, в частности Сабантуя. В деревне расположена соборная мечеть, построенная в 1829 г.

Инженеры использовали проверенное сочетание низких и средних частотных диапазонов. Это решение обеспечило покрытие всей территории деревни голосовой связью и интернет-соединением на скорости 70 Мбит/с.

«Запуск новой базовой станции позволил увеличить медианную скорость скачивания во всем Параньгинском районе на 15%. Район богат на небольшие населённые пункты с самобытной и уникальной культурой, которые всё чаще притягивают туристов. Теперь местным жителям проще решать ежедневные задачи: оплачивать услуги онлайн, записываться к врачам и проверять школьные успехи детей прямо со смартфонов. Для гостей — это возможность отдыхать, знакомиться с историей и традициями, не прерывая свою цифровую активность», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

За год общие объёмы трафика абонентов оператора в Параньгинском районе выросли на 14%. Отдельный пользователь сейчас использует в среднем по 35 ГБ интернет‑данных в месяц.