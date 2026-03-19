Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Более 380 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования признали CNews лучшим ИТ-изданием.



Лучшее ИТ-СМИ

Ассоциация «Руссофт», объединяющая более 380 ИТ-компаний с общим штатом свыше 100 тыс. сотрудников, вручила изданию CNews награду «Лучшее ИТ-СМИ». В шорт-лист этого года вошли 36 журналистов, 16 изданий, 8 блогов и телеграм-каналов. Голосование проходило среди всех компаний-членов «Руссофт».

Журналистской премией ассоциации «Руссофт» в течение 7 лет награждаются издания, журналисты и блогеры, которые вносят наибольших вклад в развитие российской индустрии программного обеспечения. Премия вручается тем, кто наиболее ярко и точно доносит позицию отрасли и помогает ее развитию.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров вручил награду «Лучшее ИТ-СМИ» главному редактору CNews Александре Кирьяновой

«Очень приятно получать эту награду от представителей ИТ-отрасли, входящих в ассоциацию «Руссофт». Спасибо за признание работы нашей команды. Мы чувствуем вашу любовь — хотя под давлением ИИ посещаемость ряда СМИ падает, аудитория CNews растет и ставит новые рекорды», — отметила в ходе церемонии награждения Александра Кирьянова, главный редактор CNews.

Издание CNews удостоено этой награды в третий раз (премия также присуждалась в 2021 и 2023 годах). «Руссофт» также неоднократно награждала корреспондентов CNews в номинации «Лучший ИТ-журналист».

Рост аудитории

Аудитория CNews продолжает расти: по итогам октября 2025 г. месячная аудитория портала достигла рекордных 5,95 млн человек. Предыдущий рекорд был поставлен в июле 2022 г., когда порталу удалось перешагнуть отметку в 5,9 млн посетителей в месяц.

Напомним, три четверти аудитории CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: читателям от 25 до 54 лет. 80% аудитории издания — мужчины, 20% — женщины.

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews проживают в России, по 3% — в Республике Беларусь, Казахстане и Германии.

В 2025 г. издание праздновало 25-летия со дня основания. Подробнее о том, какой путь прошел CNews за четверть века, можно прочитать в юбилейном спецпроекте.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Каждый год агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.С 2002 г.

CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Мероприятия под брендом CNews

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion Awards, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах. Каждое лето проводится «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров». На очередном форуме, который пройдет 18 июня 2026 г., основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас.

Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами: митапы, «ИТ-грабли», «Визионерский хаб».

CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.