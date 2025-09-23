Получите все материалы CNews по ключевому слову
MIND Software Майнд Софт
Компания “MIND Software” в 2022 году представила семейство программных продуктов собственной разработки, позволяющее автоматизировано и безопасно переносить нагрузки целиком или частично между различными видами инфраструктур, включая физические серверы, облачные платформы и платформы виртуализации, а также создавать и поддерживать копии исходной среды для аварийного восстановления.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 211 727 ₽*
УПОМИНАНИЯ
MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Антон 22 12
|Джаноев Георгий 6 4
|Андрианов Павел 84 3
|Карпов Евгений 53 3
|Натрусов Артем 302 2
|Шадаев Максут 1104 2
|Кузеванов Дмитрий 21 2
|Порошин Тимур 30 2
|Русин Максим 5 2
|Нек Артур 4 2
|Костин Вячеслав 2 2
|Сгибнева Ольга 8 2
|Сургунд Роман 5 2
|Михалюк Александр 6 2
|Бутов Максим 3 2
|Сотин Денис 216 2
|Смирнов Максим 58 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Панченко Иван 154 2
|Заянц Илья 47 2
|Рустамов Рустам 494 2
|Леонов Алексей 96 2
|Гузовский Денис 79 2
|Гордиенко Ростислав 28 2
|Каримов Руслан 33 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Тятюшев Максим 147 2
|Григоренко Вадим 41 2
|Горская Татьяна 2 2
|Мензовитый Алексей 27 2
|Андриевский Сергей 24 2
|Песчаный Кирилл 4 2
|Сорокин Дмитрий 40 1
|Ерошкин Павел 35 1
|Козак Николай 180 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Ульянов Николай 147 1
|Воронин Павел 161 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3672 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 4
|CNews Инновация года - награда 129 2
|Gartner - Гартнер 3592 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385335, в очереди разбора - 730214.
Создано именных указателей - 183465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.