MIND Software Майнд Софт

MIND Software - Майнд Софт

Компания “MIND Software” в 2022 году представила семейство программных продуктов собственной разработки, позволяющее автоматизировано и безопасно переносить нагрузки целиком или частично между различными видами инфраструктур, включая физические серверы, облачные платформы и платформы виртуализации, а также создавать и поддерживать копии исходной среды для аварийного восстановления.

23.09.2025 MIND Software интегрировала свои решения с отечественной платформой KeyVirt 1
03.07.2025 Подтверждена совместимость решений Mind Software и Yadro 1
05.06.2025 «Инферит Облако» и Mind Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений 1
04.06.2025 Mind Software и Orion soft договорились о технологическом партнёрстве 1
04.06.2025 MIND Software и «Береста» начнут технологическую интеграцию решений в сфере управления инфраструктурой и защиты данных 1
02.06.2025 «СберТех» и MIND Software обеспечат бизнес решениями для хранения и управления данными 1
21.05.2025 MIND uStor: новая российская система хранения данных 1
25.03.2025 «Ростелеком» перевел инфраструктуру на российскую платформу Basis Dynamix 1
25.03.2025 «Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу 1
07.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software 1
23.01.2025 Rosa Virtualization усиливает катастрофоустойчивость и защиту данных корпоративных систем с помощью Mind Guard 1
07.10.2024 Платформа виртуализации SpaceVM и программный модуль Mind Guard успешно прошли тестирование на совместимость 1
02.09.2024 MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры 1
05.08.2024 «Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
03.07.2024 Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры 1
24.05.2024 «Ред Софт» и Mind Software будут сотрудничать в области информационных технологий 1
26.02.2024 Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации 1
25.12.2023 Успешно завершены совместные испытания программного комплекса MIND и ROSA Virtualization 1
08.11.2023 Mont и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
29.08.2023 «Мегафон» помог оцифровать процессы в Минсельхозе Калмыкии 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
21.06.2023 beeline cloud и MIND Software создают Центр компетенций для возврата ИТ-нагрузок из зарубежных облаков 1
31.05.2023 T1 Cloud и MIND Software ускоряют переход крупных корпоративных клиентов в отечественное облако 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
28.04.2023 «Мегафон» предложил бизнесу решение для кросс-облачного переноса ИТ-сервисов 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
17.10.2022 «Базис» и Mind Software будут вместе работать над решениями для облачной миграции и отказоустойчивости виртуальных инфраструктур 1
11.10.2022 OCS начинает продвижение семейства миграционных продуктов MIND 1

Broadcom - VMware 2443 8
Microsoft Corporation 25057 4
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 102 4
Ростелеком 10126 3
8746 3
МегаФон 9620 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 589 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2280 2
Red Hat 1336 2
Nutanix 107 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 450 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5152 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9060 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 607 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 19 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 2
Oracle Corporation 6807 2
TerraLink - ТерраЛинк 287 2
Ред Софт - Red Soft 908 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 284 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 362 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 2
Softline - Софтлайн 3126 2
Orion soft - Орион софт - 184 2
Citrix Systems 831 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 488 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 837 1
DigitalOcean 31 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 1
Рексофт - Reksoft 428 1
SAP SE 5389 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13772 1
ГЛОНАСС АО 225 1
Корус Консалтинг ГК 1290 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 54 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 148 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 345 3
МКБ - Московский кредитный банк 608 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 634 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1747 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 525 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 54 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 45 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 197 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 190 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2943 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 2
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7914 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 53 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 539 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Лента - Сеть розничной торговли 2222 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 256 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 151 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Комус 103 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12562 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4684 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5114 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 170 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
Федеральное казначейство России 1844 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3084 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 229 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1115 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70885 27
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6534 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22082 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22431 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31362 17
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1622 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55397 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33085 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30531 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11700 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26669 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1253 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14419 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9906 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4451 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2882 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6096 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7970 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10903 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21592 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1039 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12732 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2762 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1211 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12082 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11958 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2989 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6829 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1467 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 520 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2513 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11119 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5724 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3896 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4330 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 605 3
MIND Software - MIND Guard 11 7
Linux OS 10650 6
Microsoft Windows 16142 5
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 115 5
MIND Software - MIND Migrate 12 5
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 79 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 14 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 647 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 130 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 135 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 88 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 93 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 336 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 95 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 84 2
Intel x86 - архитектура процессора 1955 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 167 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1061 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 130 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1463 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 916 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1296 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 239 1
VK Teams 79 1
Apple iPhone 6 4861 1
IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
Microsoft Azure 1439 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 81 1
MIND Software - MIND Migration 1 1
C/C++ - Язык программирования 819 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 217 1
Груздев Антон 22 12
Джаноев Георгий 6 4
Андрианов Павел 84 3
Карпов Евгений 53 3
Натрусов Артем 302 2
Шадаев Максут 1104 2
Кузеванов Дмитрий 21 2
Порошин Тимур 30 2
Русин Максим 5 2
Нек Артур 4 2
Костин Вячеслав 2 2
Сгибнева Ольга 8 2
Сургунд Роман 5 2
Михалюк Александр 6 2
Бутов Максим 3 2
Сотин Денис 216 2
Смирнов Максим 58 2
Бурилов Андрей 117 2
Панченко Иван 154 2
Заянц Илья 47 2
Рустамов Рустам 494 2
Леонов Алексей 96 2
Гузовский Денис 79 2
Гордиенко Ростислав 28 2
Каримов Руслан 33 2
Дорожко Алексей 6 2
Тятюшев Максим 147 2
Григоренко Вадим 41 2
Горская Татьяна 2 2
Мензовитый Алексей 27 2
Андриевский Сергей 24 2
Песчаный Кирилл 4 2
Сорокин Дмитрий 40 1
Ерошкин Павел 35 1
Козак Николай 180 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Евдокимов Игорь 61 1
Ульянов Николай 147 1
Воронин Павел 161 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 153378 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45056 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 2
Казахстан - Республика 5735 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3182 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17837 1
Индия - Bharat 5611 1
Франция - Французская Республика 7944 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 346 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18275 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 961 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9781 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5724 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50365 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54010 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11540 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2863 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2490 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6722 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1570 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25440 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14708 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8413 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3556 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31169 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3147 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7818 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8180 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5781 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8835 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2421 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5382 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2677 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6436 1
Энергетика - Energy - Energetically 5400 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5156 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4856 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 870 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 268 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1242 1
Образование в России 2489 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3672 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 4
CNews Инновация года - награда 129 2
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews FORUM Кейсы 279 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2109 2
CNews AWARDS - награда 534 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
