MIND Software Майнд Софт

Компания “MIND Software” в 2022 году представила семейство программных продуктов собственной разработки, позволяющее автоматизировано и безопасно переносить нагрузки целиком или частично между различными видами инфраструктур, включая физические серверы, облачные платформы и платформы виртуализации, а также создавать и поддерживать копии исходной среды для аварийного восстановления.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 211 727 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 29, упоминаний - 29