Получите все материалы CNews по ключевому слову
MIND Software MIND uStor
MIND uStor — инфраструктурное программное обеспечение, которое позволяет построить отказоустойчивое, масштабируемое и производительное хранилище данных. Основными отличительными особенностями этого продукта являются возможность работы практически на любом серверном оборудовании х86 архитектуры, поддержка широкого спектра протоколов взаимодействия, простота управления и интеграции с платформами серверной и контейнерной виртуализации, в том числе в гиперконвиргентных (HCI) конфигурациях. Решение универсальное и подходит для организаций, которые используют в своей инфраструктуре различные облачные платформы и технологии виртуализации, стремятся повысить эффективность использования систем хранения и оптимизировать стоимость владения инфраструктурой (TCO). Потенциал оптимизации стоимости владения при применении SDS-решения может составлять от 30% до 60% по сравнению с традиционными СХД.
УПОМИНАНИЯ
MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:
|MIND Software 23 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
|Скрыль Сергей 2 1
|Груздев Антон 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.