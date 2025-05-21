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MIND Software MIND uStor


MIND uStor — инфраструктурное программное обеспечение, которое позволяет построить отказоустойчивое, масштабируемое и производительное хранилище данных. Основными отличительными особенностями этого продукта являются возможность работы практически на любом серверном оборудовании х86 архитектуры, поддержка широкого спектра протоколов взаимодействия, простота управления и интеграции с платформами серверной и контейнерной виртуализации, в том числе в гиперконвиргентных (HCI) конфигурациях. Решение универсальное и подходит для организаций, которые  используют в своей инфраструктуре различные облачные платформы и технологии виртуализации, стремятся повысить эффективность использования систем хранения и оптимизировать стоимость владения инфраструктурой (TCO). Потенциал оптимизации стоимости владения при применении SDS-решения может составлять от 30% до 60% по сравнению с традиционными СХД.

 

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 MIND uStor: новая российская система хранения данных 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:

MIND Software 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1484 1
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2601 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1084 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 1
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 316 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1021 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6303 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 1
Intel x86 - архитектура процессора 1903 1
Скрыль Сергей 2 1
Груздев Антон 18 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2199 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 99 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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