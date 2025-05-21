MIND uStor — инфраструктурное программное обеспечение, которое позволяет построить отказоустойчивое, масштабируемое и производительное хранилище данных. Основными отличительными особенностями этого продукта являются возможность работы практически на любом серверном оборудовании х86 архитектуры, поддержка широкого спектра протоколов взаимодействия, простота управления и интеграции с платформами серверной и контейнерной виртуализации, в том числе в гиперконвиргентных (HCI) конфигурациях. Решение универсальное и подходит для организаций, которые используют в своей инфраструктуре различные облачные платформы и технологии виртуализации, стремятся повысить эффективность использования систем хранения и оптимизировать стоимость владения инфраструктурой (TCO). Потенциал оптимизации стоимости владения при применении SDS-решения может составлять от 30% до 60% по сравнению с традиционными СХД.