Mind Software и «Базис» представили коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса

Компании Mind Software и «Базис» объявили о запуске первого в России полностью интегрированного HCI-решения. В его основу легла платформа для управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix Standard, в которую встроена распределенная программно-определяемая система хранения данных Mind uStor.

Разработанное Mind Software и «Базис» решение позволяет бизнесу создавать гиперконвергентную инфраструктуру (HCI, Hyper Converged Infrastructure), максимально сбалансированную по утилизации аппаратных ресурсов, без избыточных сервисов и точек отказа. Все необходимые для создания инструменты доступны заказчику «из коробки», без сложной настройки и длительного внедрения — для запуска системы достаточно нескольких кликов, и через 15 минут кластер полностью готов к работе. Управление гиперконвергентной инфраструктурой осуществляется из единой панели с графическим интерфейсом.

Представленный продукт объединяет преимущества платформы Basis Dynamix Standard, такие как легкость развертывания и гибкость управления, с надежностью и экономичностью СХД Mind uStor. Новое HCI-решение позволяет значительно сократить время развертывания ИТ-инфраструктуры и снизить операционные издержки, что особенно актуально для компаний, стремящихся ускорить цифровую трансформацию.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

Антон Груздев, генеральный директор Mind Software, отметил: «Интеграция Mind uStor и Dynamix Standard позволяет нам сделать современные технологии хранения данных более доступными и простыми во внедрении. Мы стремимся избавить заказчиков от сложностей с настройкой и дать им возможность сразу сосредоточиться на эффективности и масштабировании бизнеса».

Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис», сказал: «Поиск технологических партнеров и новых возможностей для развития продуктов — важная часть стратегии «Базиса». Мы давно и успешно сотрудничаем с Mind, и глубокая интеграция с Mind uStor — логичный шаг в развитии нашей платформы Dynamix Standard. Кроме того, мы видим значительный интерес бизнеса к HCI-платформам с прозрачной архитектурой и высокой степенью автоматизации, а значит, наше сотрудничество принесет пользу рынку в целом».

