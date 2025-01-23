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Индексная книга (каталог) CNews*
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Груздев Антон



23.01.2025 Rosa Virtualization усиливает катастрофоустойчивость и защиту данных корпоративных систем с помощью Mind Guard 1
07.10.2024 Платформа виртуализации SpaceVM и программный модуль Mind Guard успешно прошли тестирование на совместимость 1
02.09.2024 MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры 1
24.05.2024 «Ред Софт» и Mind Software будут сотрудничать в области информационных технологий 1
26.02.2024 Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
21.06.2023 beeline cloud и MIND Software создают Центр компетенций для возврата ИТ-нагрузок из зарубежных облаков 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
28.04.2023 «Мегафон» предложил бизнесу решение для кросс-облачного переноса ИТ-сервисов 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
17.10.2022 «Базис» и Mind Software будут вместе работать над решениями для облачной миграции и отказоустойчивости виртуальных инфраструктур 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 2
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Груздев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

MIND Software 19 9
Microsoft Corporation 24630 4
Broadcom - VMware 2360 4
Oracle Corporation 6690 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 3
8218 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Хост ГК - HostVM 47 2
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Red Hat 1305 2
МегаФон 8822 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
Ред Софт - Red Soft 703 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
Telegram Group 1988 1
Selectel - Селектел 385 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Dropbox 498 1
Цифра ГК 2427 1
Citrix Systems 812 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Nutanix 98 1
DigitalOcean 25 1
Рексофт - Reksoft 419 1
SAP SE 5279 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 2082 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 18 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2501 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1431 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1160 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5347 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9381 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4007 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6655 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5258 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7992 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4218 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1238 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2650 2
Linux OS 9948 4
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 3
Microsoft Windows 15663 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
MIND Software - MIND Guard 7 2
MIND Software - MIND Migrate 8 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 2
Unlimited Production - eXpress.ms 20 2
Apple - App Store 2890 1
WhatsApp Messenger 1083 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 271 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5180 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2749 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Office Excel 1198 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
VK Teams 66 1
Apple iPhone 6 4862 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Microsoft Azure 1408 1
Заянц Илья 46 4
Андрианов Павел 84 3
Карпов Евгений 40 3
Шикин Евгений 3 2
Гревцев Александр 31 2
Шальнов Олег 20 2
Климов Иван 24 2
Ежов Василий 42 2
Окунь Дмитрий 17 2
Анасенко Ирина 10 2
Бобрецов Сергей 12 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1011 2
Кузеванов Дмитрий 17 2
Порошин Тимур 30 2
Русин Максим 4 2
Нек Артур 4 2
Костин Вячеслав 2 2
Сгибнева Ольга 8 2
Сургунд Роман 5 2
Михалюк Александр 6 2
Бутов Максим 2 2
Сотин Денис 205 2
Смирнов Максим 44 2
Бурилов Андрей 105 2
Рустамов Рустам 412 2
Панченко Иван 138 2
Леонов Алексей 79 2
Гузовский Денис 68 2
Гордиенко Ростислав 28 2
Каримов Руслан 25 2
Дорожко Алексей 6 2
Григоренко Вадим 40 2
Горская Татьяна 2 2
Мензовитый Алексей 15 2
Парфентьев Алексей 128 1
Петров Михаил 138 1
Паршин Максим 316 1
Фишер Андрей 74 1
Иванов Дмитрий 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 14
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 7
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2918 4
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2289 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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