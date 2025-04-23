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Kaspersky ForPeople Фопипл
ForPeople — HR Tech-решение для управления инвестициями в персонал, разработанное компанией ForPeople в 2019 году. Функциональность системы позволяет автоматизировать управление организационной структурой предприятия и эффективно управлять человеческим капиталом. Разработка и поддержка ПО находятся на территории РФ. Решение ForPeople включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития РФ. Владельцем 87,2% акций ForPeople является АО «Лаборатория Касперского».
Kaspersky и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1035 30
|Гуренков Михаил 31 30
|Евдокимов Игорь 51 29
|Ульянов Николай 116 29
|Александров Александр 73 29
|Рустамов Рустам 428 29
|Натрусов Артем 285 29
|Сотин Денис 206 29
|Семенов Александр 152 29
|Леонов Алексей 80 29
|Гузовский Денис 69 29
|Чурсин Дмитрий 62 29
|Добровинский Александр 36 29
|Бурилов Андрей 106 29
|Климов Андрей 74 29
|Сивцев Илья 145 29
|Булгаков Кирилл 109 29
|Спирин Антон 66 29
|Стоянов Алексей 42 29
|Гаврилов Евгений 44 29
|Карпов Роман 63 29
|Маркова Светлана 33 29
|Ульянычев Матвей 37 29
|Тятюшев Максим 106 29
|Долгов Александр 34 29
|Сергеева Наталья 40 29
|Сазонов Максим 30 29
|Лукавенко Олег 36 29
|фон Розен Александр 33 29
|Сельдемиров Александр 45 29
|Иванец Евгений 30 29
|Григоренко Вадим 41 16
|Колесов Александр 60 16
|Легостаева Светлана 91 15
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 21 15
|Рыжков Станислав 15 15
|Сухорукова Алена 16 15
|Конева Татьяна 19 15
|Московкина Нина 16 15
|TAdviser - Центр выбора технологий 405 2
|Ведомости 1062 1
|Fortune 207 1
|ComNews - Медиа-бизнес 110 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 28 1
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