Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173458
ИКТ 13495
Организации 10566
Ведомства 1453
Ассоциации 992
Технологии 3428
Системы 25411
Персоны 74443
География 2814
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Kaspersky ForPeople Фопипл

Kaspersky - ForPeople - Фопипл

ForPeopleHR Tech-решение для управления инвестициями в персонал, разработанное компанией ForPeople в 2019 году. Функциональность системы позволяет автоматизировать управление организационной структурой предприятия и эффективно управлять человеческим капиталом. Разработка и поддержка ПО находятся на территории РФ. Решение ForPeople  включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития РФ. Владельцем 87,2% акций ForPeople является АО «Лаборатория Касперского».


23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
05.04.2024 Банк «БелВЭБ» автоматизирует организационное управление с помощью российского решения ForPeople 1
HR Tech 2022 2
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
02.03.2023 «Рексофт консалтинг» оценила потенциал экспорта российского ПО 1
29.12.2022 Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование 1
08.12.2022 С чего начать цифровизацию HR? 1
08.12.2022 Виктория Пискарева -

Виктория Пискарева, «Лаборатория Касперского»: Мы видим новые возможности на рынке HR-Tech, поэтому инвестируем в ForPeople

 1
08.12.2022 Евгения Украинцева -

Евгения Украинцева: Автоматизация HR-процессов должна начинаться с цифровизации оргструктуры

 1
08.12.2022 HR Tech: российские предприятия переходят от Excel к ИИ 1
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1

Публикаций - 44, упоминаний - 46

Kaspersky и организации, системы, технологии, персоны:

8400 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 30
Корус Консалтинг ГК 1242 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Ред Софт - Red Soft 772 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
Biocad - Биокад 82 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 9
SAP SE 5320 9
Microsoft Corporation 24793 6
Oracle Corporation 6750 6
Yandex - Яндекс 7620 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 3
Directum - Директум 1110 2
БАРС Груп 550 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 2
Ростелеком 9868 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
Ростелеком - РТЛабс 180 2
KPMG 258 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 2
Telegram Group 2146 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
Cisco Systems 5145 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
Red Hat 1322 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
2domains 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
Силовые машины 114 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Лента - Сеть розничной торговли 2127 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 15
Агроэко ГК 26 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 13
Почта России ПАО 2148 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 5
Связной ГК 1372 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 3
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
РЖД - Российские железные дороги 1934 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 33
Федеральное казначейство России 1803 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 321 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ФРИИ Акселератор 51 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 34
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1829 30
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2977 29
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4248 29
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1683 29
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 905 29
Скрининг 163 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8247 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12264 18
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2066 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4477 18
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 352 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2227 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1358 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1702 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1338 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12755 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6987 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12786 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1238 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4841 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4064 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 7
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1296 7
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 352 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
БИС - ITQuick - Jumse 40 29
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Microsoft Office 3795 6
Linux OS 10161 6
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 5
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 3
Microsoft Windows 15846 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 2
Oracle Java - язык программирования 3123 2
2Test Профишкаф 1 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1710 2
ВТБ API Платформа 9 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 246 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 12 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 5 1
Microsoft Visio - MS Visio 153 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
Kaspersky OS 128 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 359 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 139 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
1С:ERP Управление предприятием 584 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
Python - высокоуровневый язык программирования 983 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Google Android 14195 1
Microsoft Outlook 1404 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
Шадаев Максут 1035 30
Гуренков Михаил 31 30
Евдокимов Игорь 51 29
Ульянов Николай 116 29
Александров Александр 73 29
Рустамов Рустам 428 29
Натрусов Артем 285 29
Сотин Денис 206 29
Семенов Александр 152 29
Леонов Алексей 80 29
Гузовский Денис 69 29
Чурсин Дмитрий 62 29
Добровинский Александр 36 29
Бурилов Андрей 106 29
Климов Андрей 74 29
Сивцев Илья 145 29
Булгаков Кирилл 109 29
Спирин Антон 66 29
Стоянов Алексей 42 29
Гаврилов Евгений 44 29
Карпов Роман 63 29
Маркова Светлана 33 29
Ульянычев Матвей 37 29
Тятюшев Максим 106 29
Долгов Александр 34 29
Сергеева Наталья 40 29
Сазонов Максим 30 29
Лукавенко Олег 36 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Иванец Евгений 30 29
Григоренко Вадим 41 16
Колесов Александр 60 16
Легостаева Светлана 91 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 21 15
Рыжков Станислав 15 15
Сухорукова Алена 16 15
Конева Татьяна 19 15
Московкина Нина 16 15
Россия - РФ - Российская федерация 147708 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 6
Германия - Федеративная Республика 12761 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 3
Европа 21883 3
Беларусь - Белоруссия 5792 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Франция - Французская Республика 7890 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 2
Индия - Bharat 5518 2
Ближний Восток 2973 2
Африка - Африканский регион 3511 2
Европа Восточная 3109 2
Азия - Азиатский регион 5596 2
Украина 7654 1
Бразилия - Федеративная Республика 2386 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Россия - СФО - Иркутская область 1142 1
Кипр - Республика 567 1
Нидерланды 3553 1
Белиз 72 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 1
Япония 13347 1
Америка Латинская 1833 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Таджикистан - Республика 877 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - СЗФО - Псковская область 641 1
Россия - ДФО - Магаданская область 433 1
Казахстан - Республика 5615 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 27 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6235 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1706 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 903 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2921 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5191 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5551 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5942 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2420 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3320 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1319 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3693 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1412 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7108 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7865 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3488 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10062 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6340 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6135 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7189 3
Экономический эффект 1099 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7962 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2488 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4953 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 153 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4748 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3218 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 3
TAdviser - Центр выбора технологий 405 2
Ведомости 1062 1
Fortune 207 1
ComNews - Медиа-бизнес 110 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 17
CNews Инновация года - награда 112 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 4
Gartner - Гартнер 3568 1
IDC - International Data Corporation 4914 1
S&P 500 558 1
Fortune Business Insights 16 1
НМГ - Медиалогия 31 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 387 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 50 15
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
University of Basel - Базельский университет 8 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 30
CNews FORUM Кейсы 232 30
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2472 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 326 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153