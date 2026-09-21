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Индексная книга (каталог) CNews*
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Магнит Magnit Tech Магнит Тех Информационные технологии Магнит (ИТМ) MagnIT AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта

Магнит - Magnit Tech - Магнит Тех - Информационные технологии Магнит (ИТМ) - MagnIT - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта
  • Магнит Омни - Magnit Omni
  • Лаборатория искусственного интеллекта AI.Lab – подразделение компании "Магнит", занимающееся разработкой и внедрением передовых технологий на основе генеративного ИИ. Специалисты лаборатории сосредоточатся на создании решений в области «умного» поиска и генерации контента, computer vision, разработке виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированных решений для коммуникации с покупателями.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2026 «Магнит» и ИТМО начали совместную реализацию образовательных программ 1
31.08.2026 «Магнит» подготовит более 240 будущих ИТ-специалистов в 6 российских вузах 2
22.07.2026 «Магнит» внедрил компьютерное зрение в магазинах больших форматов для контроля выкладки и улучшения сервиса 1
22.06.2026 «Магнит» внедряет GitFlic — российскую альтернативу GitLab 1
06.03.2026 «Магнит» и Центральный университет будут готовить ИТ-специалистов будущего для ритейла 1
25.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
24.02.2026 «Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку» 1
16.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
21.01.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
15.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
09.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
02.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
27.11.2025 HeadHunter обновил тесты по ИТ-навыкам вместе с экспертами отрасли 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 2
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
19.03.2025 Как получить экономический эффект от больших данных 1
28.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
17.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
18.04.2024 «Магнит» создал лабораторию искусственного интеллекта 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Магнит и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 63 10
Biocad - Биокад 101 4
VK Tech - Кверифай Лабс - Querify Labs 6 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 320 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 153 3
Ред Софт - Red Soft 1262 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3174 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 835 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 3
Platforma - Платформа больших данных - ПБД 66 3
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 104 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 2
9695 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1504 2
Telegram Group 3000 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5053 2
Neoflex - Неофлекс 263 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 532 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 180 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 58 2
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 2
SAP SE 5629 1
Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 516 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 432 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1013 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 206 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 167 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Snowflake 28 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 569 1
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 65 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1082 20
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 437 12
Unilever - Юнилевер Русь 172 10
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 127 10
Группа Самолет 109 10
Почта России ПАО 2391 9
МКБ - Московский кредитный банк 660 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1294 7
ГПБ - Газпромбанк 1290 7
ПСБ - Промсвязьбанк 972 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 331 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 303 6
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 6
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 6
Интерлизинг ГК 20 6
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1958 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1213 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 4
Росхим - Русский водород 12 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 153 3
Русагро Группа Компаний 390 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1762 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 3
Альфа-Капитал УК 161 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 206 3
Силовые машины 166 3
Кофемания 85 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 2
ТОФС - Технологии ОФС 32 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3164 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2996 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1910 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 562 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 264 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13863 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 228 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 2
Федеральное казначейство России 1954 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 126 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1613 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 145 4
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23720 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26321 14
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 427 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 10
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1954 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18337 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35771 8
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 842 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1775 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13806 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5732 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8382 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10837 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26821 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3871 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6694 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36721 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2936 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24713 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2747 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2134 4
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 507 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4935 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 655 3
DevOps - Development и Operations 1278 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7392 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2321 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4472 3
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 567 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14145 3
Стандартизация - Standardization 2352 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1561 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13291 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12430 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4659 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9421 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5084 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6320 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2778 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 149 4
VK Data Platform 24 3
БИС - ITQuick - Jumse 52 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1229 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 2
Axiom JDK СЗИ 182 2
Trino - PrestoSQL 45 2
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 158 1
Avito Tech - Trisigma 11 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1321 1
Linux OS 11647 1
Microsoft Azure 1531 1
JavaScript - JS - язык программирования 1450 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 807 1
Apache Hadoop 471 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 775 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 209 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 233 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 375 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 281 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 265 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 284 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 309 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
Microsoft 365 Copilot 261 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 44 1
VK Tech - Кверифай Лабс - CedrusData - Cedrus Data - Цедрус дата 7 1
Synplity Platform - Synplity AI 5 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 224 1
Черномырдин Сергей 13 13
Васильев Максим 31 12
Кулиев Александр 12 10
Свитнева Ольга 15 10
Коротенко Павел 10 10
Татаренко Игорь 27 10
Боев Леонид 10 9
Лавриков Илья 10 6
Никишина Вера 7 6
Богдашкина Анна 14 6
Вологдин Василий 6 6
Шорохов Павел 6 6
Солопин Максим 6 6
Исаакян Феликс 7 6
Валиуллин Адель 18 6
Панов Сергей 22 6
Суслова Марина 14 6
Онтоев Дмитрий 15 6
Артемьева Елена 8 6
Ахобадзе Анна 7 6
Варламова Екатерина 12 6
Шевцов Николай 16 6
Павлюк Александр 12 6
Кортунов Михаил 14 6
Бунеев Дмитрий 7 5
Озеров Владимир 24 4
Шуклин Глеб 8 4
Денисенко Павел 4 3
Соболев Роман 48 3
Филинков Владислав 3 3
Ляпер Виталий 3 3
Ерижоков Рустам 11 3
Котельников Александр 3 3
Земелькин Сергей 6 3
Габуев Сослан 7 3
Шадаев Максут 1227 3
Галкин Николай 141 3
Ульянов Николай 177 3
Клепинин Павел 21 3
Лежнев Федор 49 3
Россия - РФ - Российская федерация 168223 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48027 5
Беларусь - Белоруссия 6352 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19348 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3381 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 543 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6674 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27626 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21988 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6229 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6859 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2160 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16329 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 3
Образование в России 2972 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3813 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5817 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12430 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5154 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8966 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9218 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6738 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4607 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7930 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3846 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10526 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1688 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3089 1
Экономический эффект 1396 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 972 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11755 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4819 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6804 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 549 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1334 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11477 1
Селен - Selenium - химический элемент 45 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 351 1
TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
CNews Инновация года - награда 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1533 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 606 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1257 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 162 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1290 3
CNews FORUM Кейсы 317 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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