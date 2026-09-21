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Магнит Magnit Tech Магнит Тех Информационные технологии Магнит (ИТМ) MagnIT AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта
- Магнит Омни - Magnit Omni
- Лаборатория искусственного интеллекта AI.Lab – подразделение компании "Магнит", занимающееся разработкой и внедрением передовых технологий на основе генеративного ИИ. Специалисты лаборатории сосредоточатся на создании решений в области «умного» поиска и генерации контента, computer vision, разработке виртуальных помощников для персонала, а также гиперперсонализированных решений для коммуникации с покупателями.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 23
Магнит и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 145 4
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
|Черномырдин Сергей 13 13
|Васильев Максим 31 12
|Кулиев Александр 12 10
|Свитнева Ольга 15 10
|Коротенко Павел 10 10
|Татаренко Игорь 27 10
|Боев Леонид 10 9
|Лавриков Илья 10 6
|Никишина Вера 7 6
|Богдашкина Анна 14 6
|Вологдин Василий 6 6
|Шорохов Павел 6 6
|Солопин Максим 6 6
|Исаакян Феликс 7 6
|Валиуллин Адель 18 6
|Панов Сергей 22 6
|Суслова Марина 14 6
|Онтоев Дмитрий 15 6
|Артемьева Елена 8 6
|Ахобадзе Анна 7 6
|Варламова Екатерина 12 6
|Шевцов Николай 16 6
|Павлюк Александр 12 6
|Кортунов Михаил 14 6
|Бунеев Дмитрий 7 5
|Озеров Владимир 24 4
|Шуклин Глеб 8 4
|Денисенко Павел 4 3
|Соболев Роман 48 3
|Филинков Владислав 3 3
|Ляпер Виталий 3 3
|Ерижоков Рустам 11 3
|Котельников Александр 3 3
|Земелькин Сергей 6 3
|Габуев Сослан 7 3
|Шадаев Максут 1227 3
|Галкин Николай 141 3
|Ульянов Николай 177 3
|Клепинин Павел 21 3
|Лежнев Федор 49 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.