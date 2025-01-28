СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights

Платформа SaluteSpeech позволяет подключать речевые технологии в интерактивном голосовом меню (IVR), автоответчике, чатах, телемаркетинговых компаниях, голосовых интерфейсах взаимодействия, для озвучивания контента и команд или голосового ввода на устройствах и сайтах. Сервисы платформы распознают и синтезируют речь, а также способны воспринимать подсказки, помогающие максимально правильно понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации. Технологии распознавания и синтеза речи можно использовать как вместе, так и по отдельности.