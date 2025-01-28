Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167119
ИКТ 13023
Организации 10213
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24956
Персоны 71081
География 2726
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

СалютДевайсы SaluteSpeech SaluteSpeechInsights

СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights

Платформа SaluteSpeech позволяет подключать речевые технологии в интерактивном голосовом меню (IVR), автоответчике, чатах, телемаркетинговых компаниях, голосовых интерфейсах взаимодействия, для озвучивания контента и команд или голосового ввода на устройствах и сайтах. Сервисы платформы распознают и синтезируют речь, а также способны воспринимать подсказки, помогающие максимально правильно понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации. Технологии распознавания и синтеза речи можно использовать как вместе, так и по отдельности.


28.01.2025 «СберУниверситет» подвел предварительные итоги работы цифрового ассистента «Истра» 1
25.11.2024 Приложение «СберKids» заговорило голосом «СберКота» 1
18.10.2024 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz 1
29.08.2024 Искусственный интеллект помог «СберУниверситету» выявить пять макротрендов в высшем образовании 1
14.08.2024 ИИ-платформа коммуникаций SaluteJazz достигла миллиона пользователей в месяц 1
03.07.2024 Что ждут пользователи от российской системы ВКС? 1
24.06.2024 «БСГ» представила голосовую систему управления дождевальными машинами на базе технологий SberDevices 1
23.04.2024 Виртуальный гид «Красный конь» использует сервис GigaChat для свободного диалога с посетителями выставки Россия на ВДНХ 2
19.04.2024 В Сбербанке разработали ИИ, который работает на треть точнее, чем конкуренты 2
17.04.2024 Речевые технологии SberDevices усовершенствовали голосовую платформу «МегаФона» 2
17.04.2024 Виртуальный помощник «Елена» приблизилась к человеческим способностям 2
08.04.2024 SberDevices представила GigaAM — семейство open-source-моделей машинного обучения для распознавания речи и эмоций 3
03.04.2024 Сбербанк представил ИИ-сервис «Ассистент преподавателя» 1
29.02.2024 Антон Анпилов -

Антон Анпилов, SberJazz: Будущее ВКС невозможно без искусственного интеллекта

 1
20.02.2024 Коммуникационная платформа SberJazz использует возможности GigaChat для повышения продуктивности корпоративных онлайн-встреч 1
25.01.2024 SberJazz стал основным сервисом для видеовстреч в Сбербанке 1
21.12.2023 Wone IT и SberDevices заключили партнерское соглашение 1
18.12.2023 Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка 1
13.12.2023 Вебинары, корпоративный мессенджер, интеграция с офисным ПО, встречи в 3D-пространствах: изучаем как за этот год вырос сервис видеовстреч SberJazz 1
17.11.2023 Речевые технологии платформы SaluteSpeech стали доступнее для пользователей 2
31.10.2023 Ramax Group и SberDevices заключили партнерское соглашение 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 4
07.06.2023 «Сбер» открыл полный доступ к своей платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech 1
06.06.2023 SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
29.05.2023 Александр Белясников -

SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО 

 2
26.12.2022 Партнёрам Axoft стали доступны B2B-решения SberDevices 1
29.11.2022 «Сбер» открыл публичный доступ к платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech для реализации некоммерческих проектов 1
22.11.2022 Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics 1

Публикаций - 28, упоминаний - 39

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 21
Softline - Софтлайн 2818 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3914 2
МегаФон 8835 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 324 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Microsoft Corporation 24636 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Telegram Group 1997 1
Google LLC 11786 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
8227 1
Ред Софт - Red Soft 708 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 1
БАРС Груп 545 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Qlik - QlikTech 160 1
ИИ-Технологии 108 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 14 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Ramax - Рамакс 115 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Prof IT - Проф ИТ 12 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 17
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 968 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3141 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4099 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 21
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8000 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5008 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3001 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3856 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4111 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6961 8
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2970 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5043 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10191 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3391 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24481 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1402 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4702 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1986 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8199 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4488 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25381 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6781 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1950 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10094 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6669 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4221 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3794 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 13
СалютДевайсы - GigaChat 192 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1102 8
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 13 7
Microsoft Outlook 1392 3
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 2
Сбер - SberPortal 31 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Сбер - Сбербанк Технологии - SaluteRPA 8 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 2
OpenAI ChatGPT 345 2
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 4 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5189 1
Softline Enterprise Agreement 12 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 624 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 1
Rakuten Viber 627 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
Обращения граждан 227 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1563 1
Softline - Премьер сервисы 19 1
Apple Vision Pro 22 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 671 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Prof IT - PIT Vocamate AI - PIT Vocamate Interactive - Personal IT Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр 11 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 1
Microsoft Skype 2067 1
Linux OS 9962 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 31 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 233 1
Филиппов Денис 54 6
Афанасьев Денис 71 5
Рудских Дмитрий 10 2
Анпилов Антон 17 2
Теплицкий Дмитрий 73 1
Карапузов Алексей 20 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1011 1
Александров Александр 70 1
Благоразумов Андрей 17 1
Рустамов Рустам 414 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Семенов Александр 145 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Сечкин Алексей 19 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Морозов Алексей 51 1
Свинцов Андрей 45 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Булгаков Кирилл 104 1
Спирин Антон 61 1
Стоянов Алексей 41 1
Драгунов Алексей 25 1
Гаврилов Евгений 43 1
Зудин Сергей 4 1
Карпов Роман 60 1
Маркова Светлана 32 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тятюшев Максим 97 1
Долгов Александр 33 1
Рожков Роман 1 1
Сергеева Наталья 39 1
Белясников Александр 3 1
Лапин Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2731 1
Франция - Французская Республика 7850 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1521 1
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10960 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 4
Английский язык 6637 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6135 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 2
Физика - Physics - область естествознания 2646 2
HRM - HR брендинг 85 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2585 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6952 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5767 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1436 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2810 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Экономический эффект 1067 1
Философия - Philosophy 447 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6180 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Образование в России 2200 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 1
CNews Инновация года - награда 111 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 983 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 42 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337208, в очереди разбора - 771815.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще