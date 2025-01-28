СалютДевайсы SaluteSpeech SaluteSpeechInsights
Платформа SaluteSpeech позволяет подключать речевые технологии в интерактивном голосовом меню (IVR), автоответчике, чатах, телемаркетинговых компаниях, голосовых интерфейсах взаимодействия, для озвучивания контента и команд или голосового ввода на устройствах и сайтах. Сервисы платформы распознают и синтезируют речь, а также способны воспринимать подсказки, помогающие максимально правильно понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации. Технологии распознавания и синтеза речи можно использовать как вместе, так и по отдельности.
СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Филиппов Денис 54 6
|Афанасьев Денис 71 5
|Рудских Дмитрий 10 2
|Анпилов Антон 17 2
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Александров Александр 70 1
|Благоразумов Андрей 17 1
|Рустамов Рустам 414 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Семенов Александр 145 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Морозов Алексей 51 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Спирин Антон 61 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Зудин Сергей 4 1
|Карпов Роман 60 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Долгов Александр 33 1
|Рожков Роман 1 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Белясников Александр 3 1
|Лапин Дмитрий 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337208, в очереди разбора - 771815.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.