Ramax Group и SberDevices заключили партнерское соглашение

Ramax Group, объединение отечественных системных интеграторов и компаний-разработчиков, расширила пул технологических партнеров, заключив соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией SberDevices (ООО «Салютдевайсы»).

Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по консалтингу, оптимизации бизнес-процессов, внедрению, сопровождению программных комплексов и модернизации существующих информационных систем. В числе ключевых клиентов – металлургические, добывающие, нефтегазовые предприятия, компании легкой промышленности, транспортной отрасли и ритейла.

SberDevices обладает экспертизой в области искусственного интеллекта, речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения, что позволят компании разрабатывать уникальные и высокотехнологичные продукты для бизнеса. Все B2B-решения вендора соответствуют требованиям корпоративного сектора и имеют множество успешных кейсов внедрения, входят в реестр отечественного ПО. Среди флагманских продуктов, которые разрабатывает компания: сервис видеоконференций SberJazz, платформа речевых сервисов SaluteSpeech и конструктор для создания чат-ботов SaluteBot. Также клиентам доступна платформа SaluteRPA – инструмент роботизации бизнес-процессов с сервисами по распознаванию документов.

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Экспертиза Ramax Group и технологических стек SberDevices позволят компаниям выйти на новый уровень развития взаимоотношений с крупным предприятиями, предлагая решения в области распознавания различных типов документов, подлежащих оцифровке и хранению в ЭДО для повышения удобства работы с документами и управляемости бизнеса в целом, считают в Ramax Group.

«Последнее время мы отчетливо видим, насколько сильно выросла потребность крупных компаний в интегрированных решениях по распознаванию документов. В связи с этим мы стремительно наращиваем экспертизу в данном направлении, чтобы вывести на рынок новые высокотехнологичные предложения, – сказал Дмитрий Лапин, руководитель технической дирекции Ramax Group. – Мы уверены, что наш обширный проектный опыт создания электронных архивов документов и разработки решений на базе ИИ в совокупности с передовыми технологиями SberDevices помогут нашим заказчикам повысить эффективность в работе с большим объемом документов».