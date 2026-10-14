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Перемудрили с техсбором. Продавцы и производители техники умоляют его уменьшить – без этого неминуем огромный рост цен

Производители и продавцы электроники обратились в Минпромторг с просьбой о снижении ставок техсбора. По их прогнозам, если этого не сделать, то пострадают в итоге все – производители, ритейлеры и, главное, покупатели, которые в момент увидят быстрый рост цен – до 9%.

Понижение ставок

Участники российского рынка техники и электроники считают утвержденные ставки техсбора слишком высокими. Как пишет «Коммерсант», Ассоциация РАТЭК, в которую входят производители и продавцы электроники, в начале октября 2026 г. направила в российский Минпромторг письмо с просьбой о снижении ставок. Автор письма – президент ассоциации Александр Онищук.

Напомним, техсбор – это дополнительный побор с каждого проданного смартфона, ноутбука, телефона и ряда других устройств. Он заработает 1 декабря 2026 г.

Как сообщал CNews, Минпромторг раскрыл итоговые ставки технологического сбора на электронику в конце сентября 2026 г. Базовая ставка за единицу продукции составит: 746 руб. для ноутбуков; 373 руб. для смартфонов; 149 руб. для телефонных аппаратов; 75 руб. для телефонных аппаратов для сотовых сетей; 37 руб. для иных телефонных аппаратов.

Но на деле базовая ставка вовсе не является фиксированной. Итоговый сбор будет установлен из расчета базовой ставки с применением коэффициента «товарного знака и модели продукции». Этот коэффициент будет зависеть от того, есть ли информация об устройстве в системе маркировки и мониторинга оборота товаров. При ее отсутствии техсбор вырастет на 33%.

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Daniel Romero / Unsplash
Участники рынка уверены - оплата техсбора в итоге ляжет на плечи потребителей

Например, для каждого ноутбука ставка техсбора составит 500 руб. при наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки «Честный знак». Если такой информации нет, техсбор моментально взлетит до 992 руб.

Все переделать

С такими расчетами участники РАТЭК не согласны. В письме Ассоциации указано, что ставки техсбора в их нынешнем виде – это риск «необоснованных переплат для участников рынка и роста розничных цен на электронику», отмечает «Коммерсант».

В письме также содержится просьба об освобождении от техсбора всей электроники, что успешно прошла российскую таможню до 1 декабря 2026 г. Помимо этого, Ассоциация предлагает возвращать уплаченный техсбор экспорте и реэкспорте продукции.

Отдельно в письме говорится о необходимости снижения повышающего коэффициента более чем втрое – с нынешних 33% до 10%. Также Ассоциация предложила увеличить понижающий коэффициент, если товар есть в базе «Честного знака» – с нынешних 33% др 70%.

Если предложенные РАТЭК изменения будут приняты, то для маркированной электроники техсбор составит 30% от базовой ставки, а для немаркированной – в 110% вместо установленных Минпромторгом 133%.

Слишком долго

В своем письме глава РАТЭК подчеркнул, что сейчас заявка на маркировку электроники рассматривается в течение очень длительного периода. Одобрение заякок и обновление перечня продукции Минпромторгом осуществляется раз в 90 дней. В письме отмечено, что подобные темпы лишают производителей и продавцов «оперативно выводить новую продукцию в оборот», пишет «Коммерсант».

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По мнению Онищука, нынешние лимиты станут причиной того, что от трети до половины всех новинок электроники будут облагаться повышенным техсбором, пока заявка на их маркировку не будет рассмотрена и удовлетворена. По его подсчетам, это примерно от трех до шести месяцев со старта продаж.

Итогом такой политики может стать рост конечных (розничных цен) на разные виды техники. Стоимость устройств может вырасти на 1-9%.

Как сообщал CNews, нагрузку на бизнес от техсбора российские власти оценили в 136 млрд руб. за шесть лет. Все затраты бизнес переложит на потребителя, считают различные эксперты. Они также уверены, что введение техсбора вполне может привести к сокращению ассортимента электроники на российском рынке.

Геннадий Ефремов

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