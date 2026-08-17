С россиян соберут дополнительно 136 миллиардов на развитие российской электроники

Власти оценили нагрузку на бизнес от технологического сбора на электронику в 136 млрд руб. за шесть лет. Эксперты считают, что все затраты бизнес переложит на потребителя, а ассортимент товаров в итоге может снизиться, особенно в первые месяцы введения сбора.



Сколько будем переплачивать

Российские производители и импортеры электроники, в том числе ноутбуков, смартфонов, ПК и электронных компонентов, за шесть лет должны будут потратить дополнительно 136 млрд руб. (или 22,7 млрд руб. в год) из-за введения технологического сбора.

Как выяснил CNews, новая оценка нагрузки на бизнес содержится в сопроводительных материалах Минпромторга ко второй версии проекта постановления Правительства об утверждении «Правил исчисления технологического сбора, порядка и срока его уплаты, порядка и срока возврата излишне уплаченных сумм технологического сбора». Версия правил выставлена на публичные обсуждения на портале правовой информации. Обсуждения начались 11 августа и завершатся 25 августа 2026 г.

Решение о введении в России сбора уже принято окончательно. Соответствующие изменения внесены в Бюджетный кодекс в июне 2026 г. Федеральным законом от 28 ноября 2025 г. № 425-ФЗ также внесены изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. Финальным аккордом в подготовке должны стать правила исчисления сбора.

Фото: DNS Нагрузка на бизнес превысит 22 млрд руб. в год, но затраты достанутся потребителям

Технологический сбор вводится с 1 декабря 2026 г. С этого срока сбором обложат каждую единицу электроники. Без его уплаты ноутбуки, смартфоны, ПК и прочие устройства будет невозможно даже ввести в оборот. Максимальная сумма сбора планировалась на уровне 5000 руб., но для каждого вида техники она будет рассчитываться отдельно, писал CNews.

Поступления от технологического сбора, как и планировалось, будут направлены на реализацию мер поддержки и финансовое обеспечение мероприятий в сфере отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. Власти считают, что сбор создаст стимул к локализации производства для товаропроизводителей внутри страны. Ради этого в Минпромторге даже готовы пойти на риск, власти заявили о возможном увеличении срока появления новой электроники в продаже, так как проектом постановления установлено, что технологический сбор должен быть оплачен до ввода товара в оборот.

Заплатят потребители

В Минфине и Минпромторге не ответили на запрос CNews.

В ноябре 2025 г. Минфин давал прогнозы по поступлениям в бюджет от технологического сбора. Они были гораздо выше озвученной в августе 2026 г. планируемой нагрузки на бизнес. Ожидалось, что они составят 218 млрд руб. только в 2026–2028 гг., писал «Интерфакс». Так, речь шла о порядке 20 млрд руб. в 2026 г., 88 млрд руб. в 2027 г., около 110 млрд руб. в 2028 г.

Но даже несмотря на снижение аппетитов, ситуация на рынке электроники в России может измениться — товары подорожают, не исключен некоторый дефицит, считают эксперты.

«Для импортеров основной риск заключается в росте себестоимости и необходимости заранее закладывать новый платеж в цену и оборотный капитал. Для потребителя — в переносе части нагрузки в конечную цену. Еще один, менее очевидный побочный эффект, связан с тем, что ассортимент товаров может быть сужен, а число поставщиков — сокращено. Вероятнее всего, это произойдет, если для отдельных недорогих либо нишевых товаров сбор окажется слишком высоким (относительно их изначальной стоимости)», — отметила Анна Васильева, руководитель проектов Strategy Partners.

«Существенный практический момент — сбор должен быть уплачен до ввода продукции в оборот, а переходный период проектом не предусмотрен. Это создаёт риск задержек для импортёров и производителей, особенно на старте механизма в декабре», — пояснил управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко.

Источник в отрасли заявил CNews, что может с уверенностью сказать: «надбавка ляжет на конечных потребителей», а полученный эффект вряд ли положительно скажется на отрасли.

«Снижение оценки общей суммы, возможно, стало ответом на общую тенденцию роста цен и падения спроса, когда еще большее ценовое давление нежелательно. Кроме того, сам механизм еще не протестирован, поэтому ставить сразу высокую планку слишком рискованно. Промышленность в стране еще не готова замещать большую часть продукции в сфере радиоэлектроники, поэтому можно с уверенностью считать, что 22,7 млрд руб. в год не смогут существенно улучшить эту ситуацию», — заявил источник в отрасли.

Внезапное исчезновение

В Минфине и Минпромторге не стали пояснять CNews принцип расчета суммы в 136 млрд руб. и разницу с предыдущей оценкой поступлений в бюджет.

К основным причинам снижения оценки, вероятнее всего, относится существенное уточнение базы расчетов (включая возможную корректировку перечня товаров и ставок), считает Анна Васильева. Также немаловажный фактор — перенос даты старта сбора с сентября на декабрь. «Но само по себе это не объясняет такую разницу в расчетах. Можно аккуратно предположить, что первоначальные ожидания по количеству облагаемой продукции и/или средней ставке оказались завышенными», — считает эксперт.

Управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко считает, что относительное снижение по сравнению с прежними прогнозами, вероятно, связано с переходом к более узкой и конкретной базе расчета — перечням продукции, фактическим объемам производства и импорта и дифференцированным ставкам.

При этом оценить, как изменилась база для расчетов в рамках второй версии правил, стало сложнее. В материалах к ней Минпромторг решил скрыть число компаний-импортеров, которые будут уплачивать сбор, выяснил CNews. Хотя ранее эта информация была открытой.

«Сведения об импортерах электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронные модули) за 2025 г., имеют информацию ограниченного доступа», — говорится в версии материалов, подготовленной ко вторым публичным слушаниям. При этом число производителей, которые будут платить сбор, осталось прежним (как и планировалось в первой версии, — 7605 субъектов).

В прошлой версии Минпромторг сообщал, что всего платить сбор будут почти 22,3 тыс. субъектов, из которых импортеров — 14,7 тыс. Это и те, кто ввозит электронные модули, и те, кто привозит промышленную продукцию, содержащую компонентную базу. Ранее планировалось, что это будут продавцы ПК, телеком-оборудования, ПО, мобильников, аудио- и видеотехники. Их списки планировалось получать от ФНС.

При этом в пояснениях к замечаниям к первой версии проекта постановления Минпромторг указывал, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 ноября 2025 г. № 425-ФЗ плательщиками технологического сбора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели «в соответствии с перечнями, утверждаемыми правительством России». Также и производители должны входить в утверждаемый правительством перечень.

По словам Головченко, теперь нельзя сопоставить прогноз поступлений с конкретными группами компаний и объемами ввоза, снижается прозрачность методики оценки финансовой нагрузки, но одновременно защищаются сведения, которые могут раскрывать коммерческие цепочки поставок и масштабы деятельности отдельных участников. При этом закрытие данных не означает освобождения от контроля. Информация должна оставаться доступной уполномоченным органам.

Ограничение доступа к сведениям об импортерах повышает защиту коммерческой информации, но одновременно снижает проверяемость расчетов для рынка.

Источник в отрасли сообщил CNews, что сокрытие информации, во-первых, является запросом со стороны импортеров: эти данные уже не первый год доступны очень ограниченному кругу лиц, чтобы избегать санкционных рисков и не делать публичными пути поставок необходимых компонентов. Во-вторых, это может быть инструментом регуляции и консолидации рынка, добавил источник.

Что нового в самих правилах

Согласно новой версии правил исчисления технологического сбора, которую подготовил Минпромторг, уплатить его импортер или производитель обязан еще до введения товара в оборот. Как следует из материалов Минпромторга, уплата технологического сбора для производителей или импортеров соответствующей радиоэлектронной продукции обязательна. В случае неуплаты технологического сбора товар не сможет быть промаркирован и, соответственно, введен в оборот и будет являться контрафактной продукцией.

При этом Минпромторг также решил убрать из новой версии упоминание о максимальном размере сбора в 5 тыс. руб.

За счет взаимодействия трех информационных систем: ГИС МТ («Честный знак»), ГИС промышленности (ГИСП) и АИС «Налог-3» (ФНС) — оформляться уплата сбора будет одним днем, без лишних ожиданий.

Согласно правилам, как только импортер или производитель подает уведомление о вводе электроники в оборот в систему «Честный знак», данные за один день уходят в ГИС Промышленности. В этой ГИС за один день рассчитывается сбор. Если на счете компании в ФНС не хватает денег для его покрытия, система автоматически формирует «уведомление о невозможности внесения сведений о вводе товара в оборот». Таким образом, товар физически и юридически нельзя будет продать или передать дальше. Розничные и оптовые кассы просто заблокируют транзакцию на уровне маркировки. При этом если бизнес не платит сбор, то никаких пеней не получает. А излишне уплаченные суммы будут возвращаться бизнесу строго в порядке, аналогичном возврату положительного сальдо ЕНС по статье 79 Налогового кодекса.

Расчет сбора будет опираться на технические характеристики товара. «Честный знак» будет передавать в ГИС промышленности детальный массив данных, в том числе уникальный код GTIN, коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2, номер реестровой записи в реестре российской промпродукции (если есть) и технические характеристики товара в соответствии с правилами маркировки радиоэлектроники. Любое изменение или корректировка данных о товаре в «Честном знаке» мгновенно инициирует автоматический пересчет обязательств по сбору в ГИС промышленности.

ИТ-директор «ГБИГ Холдингс» Владимир Акимов отметил, что в свежей версии правил четче разведены роли. Правительство определяет, какие товары попадают под сбор, Минпромторг — размер сбора, а ФНС ведет учет, сбор и взыскание.

«Основных интересных изменения два. Сбор теперь работает по "предоплатной схеме". Вы сперва пополняете ЕНС, закупаете товар, вводите его в оборот в "Честном знаке" — и в этот момент списываются средства. Нет средств? — Нет возможности продать. Также сокращены основания для возврата: независящие от собственника обстоятельства теперь не являются основанием. Закупили товар, оплатили сбор, разместили на складе. На склад "упал кирпич" — сбор не возвращается, хотя возможность реализовать товар пропала. Третье изменение интереснее в долгосрочной перспективе. Проект предусматривает прямую интеграцию "Честного знака" с АИС "Налог-3". Начисления происходят автоматически, протоколы оспаривания не предусмотрены», — констатировал эксперт.

Споры вокруг правил

Первая версия правил была представлена на публичное обсуждение еще в марте 2026 г., она вызвала споры в отрасли, а Минпромторг получил десятки замечаний и предложений, но мало какие из них были учтены.

Например, были полностью отвергнуты предложения президента РАТЭКа (Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники) Александра Онищука, который говорил о возможном негативном влиянии, росте издержек импортеров и производителей электроники, увеличении административной нагрузки и риске задержек/блокировок ввода товаров в оборот. По его мнению, это может привести к удорожанию продукции и снижению доступности, а также ухудшению условий для локального производства и кооперации (в т.ч. из-за риска двойного обложения). При доработке (привязка к выпуску в оборот, исключение двойного обложения, «единое окно», равные условия с e-commerce, пилотный режим) негативные эффекты могут быть существенно снижены, указывал Онищук. Он также указывал на несовершенство самой системы взимания и предлагал, как и многие другие участники обсуждения, остановиться на пилотном проекте. Он также предлагал сместить момент уплаты сбора на фактический выпуск в оборот, а не оставлять это до выпуска в оборот.

К документу также поступали эмоциональные предложения. Например, Иван Стариков из неназванной организации писал, что «для заявленных целей существует действенный механизм — регулирование величины ввозных пошлин по интересующим кодам».

«Просто увеличьте ввозные пошлины и оставьте в покое и без того перегруженных бесконечными регуляторными нововведениями участников рынка. Мы "Честный знак" еще не осилили, вы уже новое придумываете», — констатировал Иван Стариков.