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НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации

СОБЫТИЯ


07.04.2021 Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники

ми отраслевых ассоциаций и направил в Минфин письмо с предложением рассмотреть возможность изменить налоговый кодекс в части поддержки компаний, занимающихся проектированием, разработкой и реал
13.11.2017 Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов

юбые другие операции, с которых уплачивается этот налог. Министерство ссылается на то, что глава 23 Налогового кодекса России «Налог на доходы физических лиц» не устанавливает какого-либо особо
05.02.2010 А.Чубайс представит поправки в Налоговый кодекс РФ по поддержке инновационных производств

натолий Чубайс до конца февраля 2010г. представит на рассмотрение правительства комплекс поправок в Налоговый кодекс РФ, направленных на поддержку инновационных производств, пишет РБК. Об этом

12.01.2005 SAP объявила о сертификации проектного решения по налоговому кодексу РФ

СНГ и Балтии сертифицировала типовое проектное решения для расчета налога на прибыль по 25-ой главе налогового кодекса РФ. Сертификацию провела группа экспертов Финансовой Академии при Правител
27.01.2003 “1С” выпустил программу для ведения бухгалтерии по упрощенной системе налогообложения

ощенная система налогообложения (УСН), введенная в действие с 1 января 2003 года. Согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ организации численностью до 100 человек и оборотом до 15 млн. рублей те
05.04.2002 Navision CIS встроила поддержку 25-ой главы Налогового Кодекса РФ в Navision Axapta и Navision Attain

обновлениях отражены изменения российского законодательства, вызванные вступлением в силу главы 25 Налогового Кодекса РФ. Как известно, отчет за 1 квартал 2002 года предприятия должны сдать до
12.02.2002 "Кворум" выпустит систему "Налоговый учет", учитывающую главу 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса РФ

оторая выйдет 18 марта, в которой будет учтена глава 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которая является ключевой в реформе налоговой систем
18.12.2001 CredCard.ru: Налоговый Кодекс препятствует развитию e-commerce

В конце октября Государственной Думой РФ был одобрен ряд поправок к Налоговому Кодексу, в результате чего платежи, осуществляемые при помощи пластиковых карт оказались приравнены к наличным платежам и, следовательно, получили статус облагаемых налогом с продаж.

Публикаций - 393, упоминаний - 512

НК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 26
9594 22
Microsoft Corporation 25775 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Oracle Corporation 7074 16
SAP SE 5601 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
МегаФон 10742 14
Google LLC 12688 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 12
Yandex - Яндекс 9215 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
Softline - Софтлайн 3743 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
1С-Рарус 982 7
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Telegram Group 2940 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Такском - Taxcom 256 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13154 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Рексофт - Reksoft 488 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 5
Quorum - Кворум - 134 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
1С:Франчайзинг 27 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Docsvision - ДоксВижн 1060 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
1С:Сервистренд 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Почта России ПАО 2370 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Газпром ПАО 1493 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 4
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 4
Связной ГК 1401 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Русагро Группа Компаний 379 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
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ОрдерКом 15 2
Unicon - Юникон Консалтинг 38 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 2
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Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 2
ЛК Лизинг 3 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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