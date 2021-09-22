Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 151
НК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 16
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Макаров Валентин 111 6
|Мишустин Михаил 302 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Каримов Ринат 28 4
|Касперская Наталья 197 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Волож Аркадий 181 3
|Козырев Алексей 270 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Паршин Максим 141 2
|Иванов Александр 71 2
|Сурков Владислав 59 2
|Мамут Александр 109 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Фомичев Олег 107 2
|Каплунов Павел 27 2
|Массух Илья 192 2
|Шохин Александр 21 2
|Глазков Борис 40 2
|Комлев Николай 46 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Талыбов Азер 5 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Трещук Андрей 21 2
|Корня Алексей 73 2
|Андреев Сергей 39 2
|Шадаев Максут 384 2
|Елизаров Владимир 1 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Мылицын Роман 79 1
|Назарова Анна 33 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Гельфанд Екатерина 2 1
|Попов Анатолий 98 1
|Кузнецов Максим 15 1
|Собянин Сергей 211 1
|Бунина Елена 27 1
|CNews Analytics 1988 6
|Gartner 2190 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru