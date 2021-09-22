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Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик 1

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Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 1

Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 1

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В России заблокировали счета Google 1

Комитет РСПП по цифровой экономике обсудил создание виртуальной особой экономической зоны 1

Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел подходы к повышению экспортного потенциала российских облачных сервисов 1