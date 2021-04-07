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НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|07.04.2021
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Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники
ми отраслевых ассоциаций и направил в Минфин письмо с предложением рассмотреть возможность изменить налоговый кодекс в части поддержки компаний, занимающихся проектированием, разработкой и реал
|13.11.2017
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Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов
юбые другие операции, с которых уплачивается этот налог. Министерство ссылается на то, что глава 23 Налогового кодекса России «Налог на доходы физических лиц» не устанавливает какого-либо особо
|05.02.2010
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А.Чубайс представит поправки в Налоговый кодекс РФ по поддержке инновационных производств
натолий Чубайс до конца февраля 2010г. представит на рассмотрение правительства комплекс поправок в Налоговый кодекс РФ, направленных на поддержку инновационных производств, пишет РБК. Об этом
|12.01.2005
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SAP объявила о сертификации проектного решения по налоговому кодексу РФ
СНГ и Балтии сертифицировала типовое проектное решения для расчета налога на прибыль по 25-ой главе налогового кодекса РФ. Сертификацию провела группа экспертов Финансовой Академии при Правител
|27.01.2003
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“1С” выпустил программу для ведения бухгалтерии по упрощенной системе налогообложения
ощенная система налогообложения (УСН), введенная в действие с 1 января 2003 года. Согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ организации численностью до 100 человек и оборотом до 15 млн. рублей те
|05.04.2002
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Navision CIS встроила поддержку 25-ой главы Налогового Кодекса РФ в Navision Axapta и Navision Attain
обновлениях отражены изменения российского законодательства, вызванные вступлением в силу главы 25 Налогового Кодекса РФ. Как известно, отчет за 1 квартал 2002 года предприятия должны сдать до
|12.02.2002
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"Кворум" выпустит систему "Налоговый учет", учитывающую главу 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса РФ
оторая выйдет 18 марта, в которой будет учтена глава 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которая является ключевой в реформе налоговой систем
|18.12.2001
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CredCard.ru: Налоговый Кодекс препятствует развитию e-commerce
В конце октября Государственной Думой РФ был одобрен ряд поправок к Налоговому Кодексу, в результате чего платежи, осуществляемые при помощи пластиковых карт оказались приравнены к наличным платежам и, следовательно, получили статус облагаемых налогом с продаж.
НК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 45
|Мишустин Михаил 787 26
|Шадаев Максут 1210 17
|Макаров Валентин 251 14
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Чернышенко Дмитрий 580 13
|Валяева Елизавета 72 10
|Рейман Леонид 1065 8
|Паршин Максим 323 8
|Шалманов Сергей 202 6
|Касперская Наталья 319 6
|Силуанов Антон 84 6
|Андреев Сергей 67 5
|Володин Вячеслав 108 5
|Комлев Николай 113 5
|Алиханов Антон 41 5
|Аксаков Анатолий 163 4
|Осеевский Михаил 350 4
|Каримов Ринат 35 4
|Греф Герман 485 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Лашин Ренат 87 4
|Сазанов Алексей 13 4
|Григоренко Дмитрий 249 4
|Журавлев Александр 18 3
|Шаталов Сергей 11 3
|Завадников Валентин 5 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Волож Аркадий 268 3
|Шохин Александр 36 3
|Горелкин Антон 118 3
|Массух Илья 239 3
|Хинштейн Александр 148 3
|Козырев Алексей 328 3
|Жуков Александр 42 3
|Дмитриенко Алексей 4 3
|Наумов Виктор 126 3
|Покровский Иван 136 3
|Легостаева Светлана 96 2
|Мизулина Екатерина 18 2
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