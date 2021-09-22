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НК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации


22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 1
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 2
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 2
10.08.2021 Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам 1
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 2
29.06.2021 Власти решили помогать разработчикам игр 4
15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами 1
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 1
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
21.05.2021 Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 4
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 3
05.04.2021 TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ» 1
01.03.2021 Программные ключи Guardant DL компании «Актив» включены в реестр отечественного ПО 1
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ 2
15.01.2021 Кассовые программные решения семейства Set включены в реестр российского ПО 1
11.12.2020 Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ 1
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 2
13.08.2020 Скидка 30% на оплату пошлин через портал госуслуг будет работать еще два года 3
13.08.2020 Минкомсвязи предложило продлить скидку на электронные госуслуги 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах 1
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank 1
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 1
22.04.2020 Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 1
20.04.2020 Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 1
27.02.2020 В России заблокировали счета Google 1
29.01.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон» пострадали из-за «Ростелекома» 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
25.02.2019 В России могут освободить экспортеров ИКТ-услуг от налога на прибыль 1
14.02.2019 Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare обеспечат регионы медоборудованием 1
21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов 1
20.12.2018 Экспортеры ИТ-услуг добились от властей налоговых льгот 2
14.11.2018 «АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05 2
03.10.2018 Комитет РСПП по цифровой экономике обсудил создание виртуальной особой экономической зоны 1
02.10.2018 Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел подходы к повышению экспортного потенциала российских облачных сервисов 1
27.08.2018 Когда и как в России легализуют беспилотные авто 1

Публикаций - 118, упоминаний - 151

НК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
Yandex - Яндекс 4101 6
SAP SE 3212 5
Microsoft Corporation 11077 5
InfoWatch - Инфовотч 607 4
Google LLC 7148 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Abbyy 793 4
СКБ Контур 416 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
3738 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Аплана Группа компаний 102 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
IBM 3539 3
Рексофт - Reksoft 201 3
Такском - Taxcom 119 3
Telia Company 348 2
Philips 711 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Oracle Corporation 3344 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Киевстар 260 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Directum - Директум 645 2
TerraLink - ТерраЛинк 183 2
Docsvision - ДоксВижн 773 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
АТОЛ ГК 168 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
АТОЛ Сервис 1 1
Google Russia - Гугл Россия 48 1
Twitter 2204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
Почта России ПАО 1572 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Русагро Группа Компаний 139 2
Сбербанк Лизинг 23 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Связной ГК 878 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Уралсиб Банк 389 2
Бинбанк 184 1
Citibank - Ситибанк 170 1
НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 6 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Nestle - Нестле 64 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Альфа-Групп 319 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
FICO 33 1
Держава АКБ 15 1
Мортон 16 1
Северсталь ПАО 204 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
LinkedIn 520 1
eBay Inc 529 1
AliExpress 275 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1123 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
X5 Group - Перекресток 203 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
РусГидро ПАО 129 1
X5 Group 599 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 20
Президент Российской Федерации 1439 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 15
Правительство РФ 2203 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
Администрация Президента РФ 267 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
Правительство Москвы 653 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
НПС - Национальный платежный совет 2 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 25 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Самарской области 48 1
Администрация Смоленской области 19 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Руссофт - Russoft 250 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 2
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 2
Безопасный город 347 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
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TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 136 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
ИТ-аудит 75 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
AVI - Audio Video Interleave 190 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
R-Style Softlab - RS-Bank 228 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
R-Style Softlab - RS-Securities 54 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
R-Style Softlab - RS-FinMarkets 4 3
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Microsoft SQL Server 793 2
Яндекс.Маркет 439 2
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Diasoft Flextera 45 1
OpenText Documentum 189 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 1
ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 10 1
RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 20 1
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 1
CSI Set Prisma 12 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
ВТБ Онлайн 137 1
Актив - Рутокен Guardant 15 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Apple iOS 5742 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Apple Pay 385 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Путин Владимир 1824 16
Медведев Дмитрий 1433 12
Макаров Валентин 111 6
Мишустин Михаил 302 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Каримов Ринат 28 4
Касперская Наталья 197 4
Осеевский Михаил 221 4
Волож Аркадий 181 3
Козырев Алексей 270 3
Никифоров Николай 1126 3
Паршин Максим 141 2
Иванов Александр 71 2
Сурков Владислав 59 2
Мамут Александр 109 2
Володин Вячеслав 62 2
Фомичев Олег 107 2
Каплунов Павел 27 2
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Шохин Александр 21 2
Глазков Борис 40 2
Комлев Николай 46 2
Гришин Дмитрий 148 2
Талыбов Азер 5 2
Кисляков Евгений 83 2
Щеголев Игорь 676 2
Трещук Андрей 21 2
Корня Алексей 73 2
Андреев Сергей 39 2
Шадаев Максут 384 2
Елизаров Владимир 1 1
Ковнир Евгений 71 1
Мылицын Роман 79 1
Назарова Анна 33 1
Голикова Татьяна 39 1
Гельфанд Екатерина 2 1
Попов Анатолий 98 1
Кузнецов Максим 15 1
Собянин Сергей 211 1
Бунина Елена 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
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Америка 460 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Земля - планета Солнечной системы 863 2
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Ближний Восток 1473 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 8
Федеральное законодательство 254 6
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 3
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 3
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 2
Человеческий фактор 126 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 2
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 2
СРО - саморегулируемые организации 43 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
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