Индексная книга (каталог) CNews*
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Комлев Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 113, упоминаний - 120
Комлев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 251 23
|Шадаев Максут 1210 15
|Путин Владимир 3454 13
|Паршин Максим 323 11
|Мишустин Михаил 787 10
|Шмулевич Марк 90 8
|Покровский Иван 136 6
|Смирнов Алексей 269 6
|Лашин Ренат 87 6
|Касперская Наталья 319 5
|Корнильев Кирилл 65 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Плуготаренко Сергей 89 4
|Краснов Михаил 87 4
|Прянишников Николай 316 3
|Петричкович Ярослав 30 3
|Морозов Игорь 59 3
|Семион Кирилл 51 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Бобровников Борис 104 3
|Василенко Евгения 23 3
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Сивцев Илья 174 2
|Журавлев Александр 18 2
|Владимиров Кирилл 8 2
|Данина Наталья 9 2
|Мороцкий Всеволод 2 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Волож Аркадий 268 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Ускова Ольга 174 2
|Генс Георгий 79 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Массух Илья 239 2
|Хинштейн Александр 148 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.