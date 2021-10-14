Комлев Николай

Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее 1

Запущена новая информационная система реестра российского ПО 1

В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 2

Минцифры России предложило оптимизировать порядок включения продуктов в реестр ПО 1

Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов 1

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 3

В Минкомсвязи России прошло совещание по внедрению современных информационных технологий в ОПК 1

АП КИТ и Минкомсвязи выступили против премий разработчикам ПО 2

Интеграторы восстали против закона о госзакупках 2