Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Комлев Николай

СОБЫТИЯ


29.10.2025 Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм 1
28.10.2025 Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО 1
21.10.2025 Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы 1
16.10.2025 ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету 1
21.08.2025 Продажи российских ИТ-решений на глобальном юге пошли в рост после падения экспорта в странах запада 1
04.08.2025 Власти накажут российский бизнес за использование SAP. Под ударом банки, телеком-операторы и гигантские промышленные предприятия 1
23.07.2025 Российский SAP нам не нужен. ИТ-шники против создания национальной ERP. Опрос 1
08.07.2025 Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз 1
19.06.2025 Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании 1
02.06.2025 В России появится услуга страхования рисков импортозамещения ERP 1
21.04.2025 Выручка гигантской российской ИТ-компании покатилась под откос. Эксперты обвиняют иностранных конкурентов, компания винит реструктуризацию 1
21.04.2025 Россия откроет ИТ-хаб в Индии 1
11.04.2025 Экспорт российского ПО сократился на миллиард долларов 1
13.03.2025 «Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию 1
25.02.2025 Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России 1
07.02.2025 Отрасль просит сделать проверки российского оборудования пожестче, а то исходники и «железо» для госов у всех на виду 1
24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда 1
16.01.2025 Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил 1
27.12.2024 Платформа ИТ-сертификации «СЛМетрикс» от Академии Softline получила аккредитацию АПКИТ 1
22.11.2024 Доля производителя ИТ-оборудования «Аквариус» перешла к Сбербанку 1
28.10.2024 ЦКР ERP/CRM примет участие в создании российских систем управления ресурсами 1
10.10.2024 Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС 1
31.07.2024 В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 2
05.07.2024 Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам 1
10.06.2024 В России хотят лишать ИТ-компании льгот за нежелание поддерживать вузы. Развитие ИТ-образования перекладывают с государства на бизнес 1
17.05.2024 Российские программисты массово бегут от работодателей. Они не хотят быть в штате и становятся самозанятыми 1
13.05.2024 ЕГЭ переводят на отечественные ОС Linux 1
19.03.2024 В России будут продавать SSD отечественных брендов, сделанные в Китае 1
23.11.2023 Власти хотят ввести утильсбор с производителей электроники — сначала для иностранной, а через год и для российской 1
25.10.2023 Власти разрешат ИТ-компаниям терять государственные деньги 1
20.10.2023 В «Академии Softline» прошло первое заседание Совета по развитию ИТ-сертификации 1
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 1
27.09.2023 Российские ИТ-шники доигрались. Крупный бизнес спешит заменить их искусственным интеллектом в ближайшие годы 1
15.09.2023 В «Сколково» предложили разработать национальную систему ИТ-сертификации 1
30.08.2023 Продажи лицензионной Windows в России сократились в 10 раз. Россияне переходят на пиратку, бизнес и госструктуры импортозамещаются 1
25.08.2023 Два российских Linux плюс один процессор: Усложняются требования попадания в реестр отечественного ПО 1
20.06.2023 Россиян ждут рост цен и дефицит смартфонов и ноутбуков. Во всем виновата Армения 1
09.06.2023 ФАС хочет вернуть в ИТ-отрасль внеплановые проверки 1

Публикаций - 113, упоминаний - 120

Комлев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

9594 21
Microsoft Corporation 25775 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
Yandex - Яндекс 9216 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Крок - Croc 1964 11
SAP SE 5601 10
Ростелеком 10948 9
Softline - Софтлайн 3743 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
Cisco Systems 5372 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Oracle Corporation 7074 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
HP Inc. 5883 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
Intel Corporation 12811 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Huawei 4677 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Код Безопасности 812 4
Google LLC 12690 3
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 52 3
Samsung Electronics 11065 3
Google Russia - Гугл Россия 226 3
Apple Inc 13156 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 3
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Резонанс НПП 407 2
ИТ-кластер Сибири НП 3 2
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Runa Capital 158 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
ЯКласс 69 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Kama Flow - КФ Венчурс 32 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Рапид Био 102 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 23 1
Гепатера - Hepatera 46 1
РегБлок 7 1
Юков и партнеры Коллегия адвокатов 5 1
DV Consulting - Алхена 3 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 68
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 105
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 36
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 20
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
СГС НП - Столичная гильдия строителей 1 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
FreePik 1841 9
Linux OS 11533 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Windows 16882 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 3
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 2
Недобросовестная конкуренция 57 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Kaspersky OS 156 2
Microsoft Office 4170 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
StatCounter 478 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 54 1
Lua - язык программирования 77 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
S8 Capital - Price.ru 60 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Актив - Рутокен Guardant 70 1
Макаров Валентин 251 23
Шадаев Максут 1210 15
Путин Владимир 3454 13
Паршин Максим 323 11
Мишустин Михаил 787 10
Шмулевич Марк 90 8
Покровский Иван 136 6
Смирнов Алексей 269 6
Лашин Ренат 87 6
Касперская Наталья 319 5
Корнильев Кирилл 65 4
Нуралиев Борис 298 4
Плуготаренко Сергей 89 4
Краснов Михаил 87 4
Прянишников Николай 316 3
Петричкович Ярослав 30 3
Морозов Игорь 59 3
Семион Кирилл 51 3
Рейман Леонид 1065 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Никифоров Николай 1138 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Бобровников Борис 104 3
Василенко Евгения 23 3
Григоренко Дмитрий 249 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Сивцев Илья 174 2
Журавлев Александр 18 2
Владимиров Кирилл 8 2
Данина Наталья 9 2
Мороцкий Всеволод 2 2
Белоусов Сергей 254 2
Волож Аркадий 268 2
Белоусов Андрей 149 2
Ускова Ольга 174 2
Генс Георгий 79 2
Володин Вячеслав 108 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Массух Илья 239 2
Хинштейн Александр 148 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Казахстан - Республика 6048 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа 24964 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Армения - Республика 2449 3
Индия - Bharat 5870 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Китай - Тайвань 4245 3
Украина 7928 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Япония 13807 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Индонезия - Республика 1058 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 2
Азия Восточная 191 2
Сенегал - Республика 45 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 82
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 44
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 21
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 15
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 13
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Налогообложение - Налог на прибыль 222 6
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 393 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Ведомости 1466 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Парламентская газета 32 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
Forbes - Форбс 1002 1
РИА Новости 1033 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 26
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
IDC - International Data Corporation 4975 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
Базальт СПО - Альт академия 38 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще