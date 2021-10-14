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Комлев Николай


14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 2
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 2
14.09.2021 ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки» 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее 2
22.07.2021 Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее 1
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
25.03.2021 Запущена новая информационная система реестра российского ПО 1
15.03.2021 ИТ-отрасль защитят от пожарных проверок 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 2
11.02.2021 Минцифры России предложило оптимизировать порядок включения продуктов в реестр ПО 1
14.12.2020 Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов 1
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 1
14.10.2020 Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM 1
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 3
10.10.2018 «Нетрика» вступила в АПКИТ 1
21.04.2017 «Энвижн Груп» стала участником АПКИТ 1
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» 1
27.10.2014 ИТ-компании попросили Минкомсвязи не разрушать отрасль 1
19.08.2014 Утвержден профессиональный стандарт «Архитектор программного обеспечения» 1
04.07.2014 Как заместить импорт в ИТ: мнения разделились 1
29.04.2014 ИТ-компании в России пытаются защититься от американских санкций 2
26.02.2014 В Минкомсвязи России прошло совещание по внедрению современных информационных технологий в ОПК 1
26.08.2013 АП КИТ и Минкомсвязи выступили против премий разработчикам ПО 2
03.06.2013 Поможет ли саморегулирование ИТ-отрасли интегрироваться в ВТО? 1
05.12.2012 Интеграторы восстали против закона о госзакупках 2
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России 1
05.10.2012 Минкомсвязи сформировало экспертный совет по развитию ИТ-отрасли. СПИСОК 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
24.07.2012 ИТ-компании сами решили написать стратегию развития ИТ-рынка России 2
20.12.2011 Ростелеком планирует перевести все госуслуги в электронный вид к 2013 г. 1
23.11.2010 ИТ-компании обвинили чиновников в коррупции, но сами были раскритикованы за откаты 1
04.10.2010 Новая программа по информатике вызовет у школьников «аллергию» 3
21.09.2010 30 сентября в Москве пройдет ежегодный форум «Живая электроника России» 1
20.09.2010 Российские программисты сами определят, кому давать льготы 1

Публикаций - 46, упоминаний - 59

Комлев Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 8
Verysell - Верисел 93 4
SAP SE 3218 3
Крок 1221 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Восход ФГБУ НИИ 366 3
IBM 3554 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Samsung Electronics 5714 2
Ланит ГК 1160 2
Merlion - Мерлион 275 2
Google LLC 7168 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Netrika - Нетрика 84 1
АйТи 752 1
CDNvideo 21 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Логика Бизнеса 141 1
Прогноз 197 1
ЭОС - Электронные офисные системы 989 1
3770 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Cisco Systems 2054 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2733 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Abbyy 797 1
Acronis - Акронис 364 1
Инфосистемы Джет 675 1
Базальт СПО 206 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Docsvision - ДоксВижн 779 1
Галактика - Корпорация 250 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
IKEA - ИКЕА 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Правительство РФ 2207 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 251 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
DevOps - Development и Operations 297 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 25 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Java - Язык программирования 1179 1
Kotlin - Язык программирования 20 1
Ruby - Язык программирования 92 1
Superjob 172 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
PHP - Язык программирования 306 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Apple iOS 5742 1
Волож Аркадий 181 2
Смирнов Алексей 142 2
Шадаев Максут 384 2
Шмулевич Марк 79 2
Касперская Наталья 197 2
Путин Владимир 1828 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Залотдинов Марат 1 1
Черепенников Валерий 2 1
Синельников Евгений 5 1
Афанасьев Сергей 12 1
Чистов Дмитрий 8 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ахмадиева Анна 2 1
Субботин Виктор 2 1
Храмцовская Наталья 38 1
Закиев Ильдар 1 1
Листопад Андрей 2 1
Левчук Илья 1 1
Чукарин Андрей 1 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Сивидов Алексей 31 1
Чепа Алексей 2 1
Вайнберг Александр 1 1
Андреев Сергей 40 1
Мирошников Борис 29 1
Шохин Александр 21 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Мишустин Михаил 302 1
Пак Олег 90 1
Никифоров Николай 1126 1
Черненко Андрей 37 1
Филатов Андрей 99 1
Андреев Владимир 66 1
Новодворский Алексей 95 1
Лашин Ренат 25 1
Баласанян Владимир 31 1
Наумов Олег 15 1
Подольский Олег 15 1
Ильин Алексей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Индия - Республика 2181 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Польша - Республика 834 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767751, в очереди разбора - 671436.
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