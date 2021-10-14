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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комлев Николай
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 59
Комлев Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|IKEA - ИКЕА 82 1
|Волож Аркадий 181 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Шадаев Максут 384 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Касперская Наталья 197 2
|Путин Владимир 1828 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Залотдинов Марат 1 1
|Черепенников Валерий 2 1
|Синельников Евгений 5 1
|Афанасьев Сергей 12 1
|Чистов Дмитрий 8 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ахмадиева Анна 2 1
|Субботин Виктор 2 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Закиев Ильдар 1 1
|Листопад Андрей 2 1
|Левчук Илья 1 1
|Чукарин Андрей 1 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Чепа Алексей 2 1
|Вайнберг Александр 1 1
|Андреев Сергей 40 1
|Мирошников Борис 29 1
|Шохин Александр 21 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Пак Олег 90 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Черненко Андрей 37 1
|Филатов Андрей 99 1
|Андреев Владимир 66 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Лашин Ренат 25 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Наумов Олег 15 1
|Подольский Олег 15 1
|Ильин Алексей 21 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767751, в очереди разбора - 671436.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767751, в очереди разбора - 671436.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru