В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ

В рамках рабочей сессии «Национального центра компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») и Центра компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР ERP/CRM), проведенной на площадке холдинга «Т1», была предложена идея страхования рисков заказчиков при переходе с иностранных на отечественные системы управления, в частности на российские ERP.

Механизм страхования бизнес-рисков промышленных и иных предприятий при импортозамещении программного обеспечения и оборудования предстоит глубоко проработать. Прежде всего, разработчикам отечественных программных продуктов вместе с заказчиками будет необходимо определить объект страхования и виды рисков.

Например, это затраты на проект в случае неудачи или потери основного бизнеса из-за невозможности использования внедренной ERP-системы в полном объеме. Также может быть застрахован ущерб из-за существенного увеличения сроков запланированной интеграции, затраты на параллельную работу в момент перехода, недооценка затрат на ИТ-инфраструктуру.

По мнению участников дискуссии, страхование рисков может повысить качество проектов по внедрению отечественного ПО. Команды интеграторов и ИТ-службы заказчиков будут испытывать меньше давления со стороны топ-менеджмента компаний в ходе реализации процессов интеграции.

«Механизм страхования мог бы включать стандартный набор рисков, с которыми сталкивается компания при переходе на отечественное ПО. Идея интересная, но нуждается в проработке. Здесь необходим содержательный диалог со страховыми компаниями», – сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Масштабы импортозамещения в области ИТ в последние два года значительно увеличились, но многие компании по-прежнему опасаются переходить на отечественное ПО. Появление механизма страхования придаст организациям уверенности. Страховщики будут заострять внимание руководителей компаний на всех рисках, которые могут возникнуть на таких проектах. Это позволит бизнесу принимать более взвешенные решения», – отметил руководитель Центра компетенций по развитию ERP/CRM Николай Комлев.

Рабочая сессия была посвящена обсуждению создания национальной ERP – «Системы управления ресурсами» (СУР). В ней приняли участие ключевые производители российских ERP-систем.

Кирилл Семион сказал, что АНО «НЦК ИСУ» в ходе работы с крупнейшими бизнес-заказчиками аккумулировала пожелания к работе СУР. В рамках сессии было представлено видение функционально-технических требований к целевой архитектуре Системы управления ресурсами, базирующейся на принципах композитного подхода, а также требования к интеграции. Это позволит заказчикам в будущем комбинировать решения различных российских производителей.

Эксперты обсудили взаимодействие в рамках построения экосистемы СУР, ее возможную архитектуру и предложенные функционально-технические требования. Также участники мероприятия ознакомились с результатами совместной сессии Минпромторга и АНО «Цифровая экономика».

Представители крупнейших российских вендоров презентовали участникам сессии отечественные решения – «1С:ERP», «Турбо ERP», Global ERP, «Галактику ERP», «Ma-3», а также облачную платформу Cloud.ru Evolution.

АНО «НЦК ИСУ» была учреждена 6 февраля 2023 г. на базе РЖД с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы – Системы управления ресурсами. Возглавил организацию начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион.

В марте 2024 г. в состав учредителей АНО «НЦК ИСУ» вошел холдинг «Т1». Решение об этом было принято членами правления холдинга «Т1» и руководством учредителя АНО «НЦК ИСУ» – Холдингом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).