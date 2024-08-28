Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галактика ERP Галактика Enterprise Resource Planning
«Галактика ERP» (Enterprise Resource Planning) от "Корпорации Галактика" – это отечественная высокопроизводительная комплексная информационная система для крупных корпоративных заказчиков и государственных корпораций, способная обрабатывать большие массивы данных и обладающая современным функционалом. Применение «Галактики ERP» позволяет обеспечить информационную поддержку для спектра задач стратегического планирования и оперативного управления логистикой, персоналом, производством и финансами, включая бухгалтерский и налоговый учет.
|28.08.2024
|
Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С»
ерейти планируется на комплекс программных решений отечественной корпорации «Галактика», а именно: «Галактика ERP.CORP», «Галактика EAM.WEB» и «Галактика АММ.WEB». Странный договор с «1С» В сво
|03.06.2024
|
«Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor
ция «Галактика», российский разработчик платформы цифровизации и бизнес- приложений для крупных государственных и частных организаций, завершили комплекс проверок совместимости СУБД Tantor и системы «Галактика ERP». В ходе тестирования эксперты удостоверились, что программный стек надежен, полностью работоспособен, а пользователям доступен весь его функционал. Об этом CNews сообщили предста
|19.05.2023
|
Пользователям ОС Astra Linux 1.7 доступна российская ERP-система от корпорации «Галактика»
ГК «Астра» и корпорация «Галактика» завершили комплекс испытаний работоспособности системы «Галактика ERP» в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты исследований продемонст
|02.05.2023
|
ОС семейства «Альт» совместимы с системами «Галактика ERP»
Компания «Базальт СПО» и корпорация «Галактика» обеспечили совместимость системы «Галактика ERP» с операционными системами «Альт сервер» 10 и «Альт рабочая станция» 10. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «Крупному бизнесу необходимо перевести ИТ-инфраструкту
|31.03.2021
|
«Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня
ми, партнерами и заказчиками. Market.CNews: Каковы ключевые преимущества вашей ERP? Антон Мальков: «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня. По функци
|10.11.2020
|
В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice
В cистеме «Галактика ERP» реализована полная поддержка LibreOffice, свободно распространяемого офисного пакета с открытым исходным кодом, который является бесплатным для частного, образовательного или ком
|09.11.2018
|
«Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников
ожений для планирования и управления производством, протестировала коммерческую версию 9.1 системы «Галактика ERP» совместно с Intel. В ходе испытаний, проведенных в облачной инфраструктуре для
|02.11.2018
|
Представлена импортонезависимая «Галактика ERP» 9.1 на базе СУБД Postgres Pro
«Галактика» выпустила промышленный релиз системы «Галактика ERP» с поддержкой СУБД Postgres Pro. С сегодняшнего дня система включена в прайс-лист и доступна на рынке, а для существующих клиентов обеспечена опция перехода с версий для СУБД Orac
|17.08.2017
|
«Галактика ERP» рассчитала зарплату для миллиона сотрудников
централизованного полнофункционального расчета зарплаты для 1 млн сотрудников менее чем за 10 часов с использованием технологии распараллеливания процессов расчета на коммерческой версии 9.1 Системы «Галактика ERP».Система «Галактика ERP» продемонстрировала высокую производительность и оперативную обработку объема данных, максимально приближенного к реальности. В результате для 1 008
|18.03.2015
|
Avanpost 4.1 интегрирован с системой управления предприятием «Галактика ERP»
опряжения (коннектора) программного комплекса (ПК) Avanpost 4.1 с системой управления предприятием «Галактика ERP» и системой «Галактика Управление персоналом». Создание новых коннекторов уклад
|02.12.2009
|
Комбинат хлебопродуктов «Восточный» внедрил «Галактику ERP»
кий и налоговый учет. Активно используется контур управления производственными процессами. Система «Галактика ERP» позволяет в едином информационном пространстве грамотно реализовывать управлен
|18.09.2009
|
«Амтел-Черноземье» автоматизирует управление ремонтами на базе «Галактики ERP»
Завершаются работы по сдаче в опытную эксплуатацию модуля «Управление ремонтами» системы «Галактика ERP» (разработка корпорации «Галактика») на предприятии «Амтел-Черноземье» (Воронеж, Россия) - российском производителе шинной продукции, входящем в компанию «Амтел». Использование да
|30.06.2009
|
«Галактику ERP» внедрили на «Тюменском опытно-экспериментальном заводе геофизического приборостроения»
нального представителя корпорации «Галактика», реализовал проект внедрения интегрированной системы «Галактика ERP». Цели, которые были поставлены руководством завода перед проектом по внедрению
|24.06.2009
|
«Галактику ERP» внедряют на заводе «ЛугЦентроКуз»
ашиностроительном заводе «ЛугЦентроКуз» (г. Луганск, Украина) реализуется проект внедрение системы «Галактика ERP». На сегодняшний день на предприятии сдана в промышленную эксплуатацию функцион
|27.03.2009
|
«Галактику ERP» внедряют на «Мелькомбинате»
еле муки, комбикормов и макаронных изделий – продолжается автоматизация управления на базе системы «Галактика ERP». Заключая в 2004 г. договор о сотрудничестве с корпорацией «Галактика», «Мельк
|10.03.2009
|
«Белореченское» управляет сбытом с помощью «Галактики ERP»
Завершен очередной этап проекта автоматизации управления на базе системы «Галактика ERP» на российском агропромышленном холдинге ОАО «Белореченское». В рамках этапа ср
|20.02.2009
|
«ТюменНИИгипрогаз» внедряет «Галактику ERP»
Завершен очередной этап развертывания системы «Галактика ERP» на экспериментальном заводе ООО «ТюменНИИгипрогаз» - организации по научному о
|31.10.2008
|
«Радиозавод» внедряет «Галактику ERP»
«Радиозавод» (Пенза) расширяет масштабы использования системы «Галактика ERP». В настоящее время идут работы по автоматизации на основе системы задач ведени
|17.07.2008
|
«Галактику ERP» внедрили на «Туймазинском заводе автобетоновозов»
Завершен очередной этап проекта автоматизации управления предприятием на базе системы «Галактика ERP» в ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (г. Туймазы, Башкортостан), дочерне
|21.12.2007
|
«Галактика ERP» объединит пять филиалов «Вимм-Билль-Данн Украина»
олит снизить управленческие издержки и оптимизировать налогообложение компании. В настоящий момент «Галактика ERP» внедрена на двух основных предприятиях «Вимм-Билль-Данн Украина»: Киевский мол
|19.12.2007
|
«Галактику ERP» внедрили в «Глубокском мясокомбинате»
Завершен очередной этап проекта внедрения интегрированной системы управления предприятием «Галактика ERP» в ОАО «Глубокский мясокомбинат» (Беларусь). На сегодняшний день «Галактика
|18.10.2007
|
«Вимм-Билль-Данн Украина» управляет бизнесом с «Галактикой ERP»
автоматизация основных бизнес-процессов на основе интегрированной системы управления предприятием «Галактика ERP». Работы по вводу системы в эксплуатацию проводились совместно специалистами «В
|30.07.2007
|
«Туймазинский завод автобетоновозов» управляет бизнесом с «Галактикой ERP»
об успешном завершении первого этапа проекта автоматизации управления предприятием на базе системы «Галактика ERP» в «Туймазинском заводе автобетоновозов» (г. Туймазы, Башкортостан). Внедрение
|03.07.2007
|
Завод «Металлист» управляет производством с помощью «Галактики ERP»
воде по ремонту горного оборудования «Металлист». В рамках этапа с помощью интегрированной системы «Галактика ERP» были решены задачи управления логистикой, учета взаимоотношений с клиентами, в
|07.06.2007
|
«Галактику» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»
игации, гироскопии, гравиметрии и морской связи, закончен первый этап проекта по внедрению системы «Галактика ERP». В рамках этапа автоматизированы процессы управления персоналом и расчета зара
|06.06.2007
|
«Арсенал» приступил к внедрению «Галактики ERP»
В ОАО "Машиностроительный завод «Арсенал» выполнен первый этап внедрения системы «Галактика ERP» для автоматизации кадрового учета, ведения штатного расписания, расчета заработной платы, планирования и учета ремонта оборудования. Первый этап находится в стадии завершения. Пр
|30.05.2007
|
«Турбос-Стиль» управляет бизнесом с «Галактикой ERP»
автоматизации основных бизнес-процессов с помощью интегрированной системы управления предприятием «Галактика ERP» в компании «Турбос-Стиль». Сфера деятельности компании - оптово-розничная прод
|28.03.2007
|
«Галактику ERP» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»
ения корпорации «Галактика». По итогам проведенного «Электроприбором» тендера была выбрана система «Галактика ERP». На выбор решения повлияли: оптимальное соотношение функциональных возможносте
|15.03.2007
|
«Галактика ERP» работает в метро Екатеринбурга
На ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» завершен второй этап проекта внедрения системы «Галактика ERP». В рамках этапа была проведена автоматизация управления логистикой и ведения б
|22.12.2006
|
"Галактика ERP" объединяет предприятия ХК "Аскона"
ватей, аксессуаров) – приступили к новому этапу проекту автоматизации управления на основе системы «Галактика ERP». В рамках этапа с помощью «Галактики ERP» будут автоматизированы основные бизн
|09.02.2006
|
"Русский продукт" внедрил BI-систему
«Русский продукт» завершен проект по построению решения business intelligence (BI) на базе системы «Галактика ERP». Проект выполнялся специалистами корпорации «Галактика» и компании «Русский пр
|14.10.2005
|
"Завод ячеистых бетонов" автоматизировал расчет себестоимости
проекта автоматизации управления «Завода ячеистых бетонов» (г. Набережные Челны) с помощью системы «Галактика ERP». Реализация проекта проводится совместно специалистами предприятия и компании
|16.09.2005
|
"Галактика ERP": вышла новая версия
Корпорация «Галактика» объявляет о выходе на рынок новой версии системы «Галактика ERP». В последней версии системы появились новые средства для управления качеством
