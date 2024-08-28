Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning

Разделы

«Галактика ERP» (Enterprise Resource Planning) от "Корпорации Галактика" – это отечественная высокопроизводительная комплексная информационная система для крупных корпоративных заказчиков и государственных корпораций, способная обрабатывать большие массивы данных и обладающая современным функционалом. Применение «Галактики ERP» позволяет обеспечить информационную поддержку для спектра задач стратегического планирования и оперативного управления логистикой, персоналом, производством и финансами, включая бухгалтерский и налоговый учет.

28.08.2024 Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С»

ерейти планируется на комплекс программных решений отечественной корпорации «Галактика», а именно: «Галактика ERP.CORP», «Галактика EAM.WEB» и «Галактика АММ.WEB». Странный договор с «1С» В сво
03.06.2024 «Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor

ция «Галактика», российский разработчик платформы цифровизации и бизнес- приложений для крупных государственных и частных организаций, завершили комплекс проверок совместимости СУБД Tantor и системы «Галактика ERP». В ходе тестирования эксперты удостоверились, что программный стек надежен, полностью работоспособен, а пользователям доступен весь его функционал. Об этом CNews сообщили предста
19.05.2023 Пользователям ОС Astra Linux 1.7 доступна российская ERP-система от корпорации «Галактика»

ГК «Астра» и корпорация «Галактика» завершили комплекс испытаний работоспособности системы «Галактика ERP» в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты исследований продемонст
02.05.2023 ОС семейства «Альт» совместимы с системами «Галактика ERP»

Компания «Базальт СПО» и корпорация «Галактика» обеспечили совместимость системы «Галактика ERP» с операционными системами «Альт сервер» 10 и «Альт рабочая станция» 10. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «Крупному бизнесу необходимо перевести ИТ-инфраструкту
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня

ми, партнерами и заказчиками. Market.CNews: Каковы ключевые преимущества вашей ERP? Антон Мальков: «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня. По функци
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice

В cистеме «Галактика ERP» реализована полная поддержка LibreOffice, свободно распространяемого офисного пакета с открытым исходным кодом, который является бесплатным для частного, образовательного или ком
09.11.2018 «Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников

ожений для планирования и управления производством, протестировала коммерческую версию 9.1 системы «Галактика ERP» совместно с Intel. В ходе испытаний, проведенных в облачной инфраструктуре для
02.11.2018 Представлена импортонезависимая «Галактика ERP» 9.1 на базе СУБД Postgres Pro

«Галактика» выпустила промышленный релиз системы «Галактика ERP» с поддержкой СУБД Postgres Pro. С сегодняшнего дня система включена в прайс-лист и доступна на рынке, а для существующих клиентов обеспечена опция перехода с версий для СУБД Orac
17.08.2017 «Галактика ERP» рассчитала зарплату для миллиона сотрудников

централизованного полнофункционального расчета зарплаты для 1 млн сотрудников менее чем за 10 часов с использованием технологии распараллеливания процессов расчета на коммерческой версии 9.1 Системы «Галактика ERP».Система «Галактика ERP» продемонстрировала высокую производительность и оперативную обработку объема данных, максимально приближенного к реальности. В результате для 1 008
18.03.2015 Avanpost 4.1 интегрирован с системой управления предприятием «Галактика ERP»

опряжения (коннектора) программного комплекса (ПК) Avanpost 4.1 с системой управления предприятием «Галактика ERP» и системой «Галактика Управление персоналом». Создание новых коннекторов уклад
02.12.2009 Комбинат хлебопродуктов «Восточный» внедрил «Галактику ERP»

кий и налоговый учет. Активно используется контур управления производственными процессами. Система «Галактика ERP» позволяет в едином информационном пространстве грамотно реализовывать управлен
18.09.2009 «Амтел-Черноземье» автоматизирует управление ремонтами на базе «Галактики ERP»

Завершаются работы по сдаче в опытную эксплуатацию модуля «Управление ремонтами» системы «Галактика ERP» (разработка корпорации «Галактика») на предприятии «Амтел-Черноземье» (Воронеж, Россия) - российском производителе шинной продукции, входящем в компанию «Амтел». Использование да
30.06.2009 «Галактику ERP» внедрили на «Тюменском опытно-экспериментальном заводе геофизического приборостроения»

нального представителя корпорации «Галактика», реализовал проект внедрения интегрированной системы «Галактика ERP». Цели, которые были поставлены руководством завода перед проектом по внедрению
24.06.2009 «Галактику ERP» внедряют на заводе «ЛугЦентроКуз»

ашиностроительном заводе «ЛугЦентроКуз» (г. Луганск, Украина) реализуется проект внедрение системы «Галактика ERP». На сегодняшний день на предприятии сдана в промышленную эксплуатацию функцион
27.03.2009 «Галактику ERP» внедряют на «Мелькомбинате»

еле муки, комбикормов и макаронных изделий – продолжается автоматизация управления на базе системы «Галактика ERP». Заключая в 2004 г. договор о сотрудничестве с корпорацией «Галактика», «Мельк
10.03.2009 «Белореченское» управляет сбытом с помощью «Галактики ERP»

Завершен очередной этап проекта автоматизации управления на базе системы «Галактика ERP» на российском агропромышленном холдинге ОАО «Белореченское». В рамках этапа ср
20.02.2009 «ТюменНИИгипрогаз» внедряет «Галактику ERP»

Завершен очередной этап развертывания системы «Галактика ERP» на экспериментальном заводе ООО «ТюменНИИгипрогаз» - организации по научному о
31.10.2008 «Радиозавод» внедряет «Галактику ERP»

«Радиозавод» (Пенза) расширяет масштабы использования системы «Галактика ERP». В настоящее время идут работы по автоматизации на основе системы задач ведени
17.07.2008 «Галактику ERP» внедрили на «Туймазинском заводе автобетоновозов»

Завершен очередной этап проекта автоматизации управления предприятием на базе системы «Галактика ERP» в ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (г. Туймазы, Башкортостан), дочерне
21.12.2007 «Галактика ERP» объединит пять филиалов «Вимм-Билль-Данн Украина»

олит снизить управленческие издержки и оптимизировать налогообложение компании. В настоящий момент «Галактика ERP» внедрена на двух основных предприятиях «Вимм-Билль-Данн Украина»: Киевский мол
19.12.2007 «Галактику ERP» внедрили в «Глубокском мясокомбинате»

Завершен очередной этап проекта внедрения интегрированной системы управления предприятием «Галактика ERP» в ОАО «Глубокский мясокомбинат» (Беларусь). На сегодняшний день «Галактика

18.10.2007 «Вимм-Билль-Данн Украина» управляет бизнесом с «Галактикой ERP»

автоматизация основных бизнес-процессов на основе интегрированной системы управления предприятием «Галактика ERP». Работы по вводу системы в эксплуатацию проводились совместно специалистами «В
30.07.2007 «Туймазинский завод автобетоновозов» управляет бизнесом с «Галактикой ERP»

об успешном завершении первого этапа проекта автоматизации управления предприятием на базе системы «Галактика ERP» в «Туймазинском заводе автобетоновозов» (г. Туймазы, Башкортостан). Внедрение

03.07.2007 Завод «Металлист» управляет производством с помощью «Галактики ERP»

воде по ремонту горного оборудования «Металлист». В рамках этапа с помощью интегрированной системы «Галактика ERP» были решены задачи управления логистикой, учета взаимоотношений с клиентами, в
07.06.2007 «Галактику» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»

игации, гироскопии, гравиметрии и морской связи, закончен первый этап проекта по внедрению системы «Галактика ERP». В рамках этапа автоматизированы процессы управления персоналом и расчета зара
06.06.2007 «Арсенал» приступил к внедрению «Галактики ERP»

В ОАО "Машиностроительный завод «Арсенал» выполнен первый этап внедрения системы «Галактика ERP» для автоматизации кадрового учета, ведения штатного расписания, расчета заработной платы, планирования и учета ремонта оборудования. Первый этап находится в стадии завершения. Пр
30.05.2007 «Турбос-Стиль» управляет бизнесом с «Галактикой ERP»

автоматизации основных бизнес-процессов с помощью интегрированной системы управления предприятием «Галактика ERP» в компании «Турбос-Стиль». Сфера деятельности компании - оптово-розничная прод
28.03.2007 «Галактику ERP» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»

ения корпорации «Галактика». По итогам проведенного «Электроприбором» тендера была выбрана система «Галактика ERP». На выбор решения повлияли: оптимальное соотношение функциональных возможносте
15.03.2007 «Галактика ERP» работает в метро Екатеринбурга

На ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» завершен второй этап проекта внедрения системы «Галактика ERP». В рамках этапа была проведена автоматизация управления логистикой и ведения б
22.12.2006 "Галактика ERP" объединяет предприятия ХК "Аскона"

ватей, аксессуаров) – приступили к новому этапу проекту автоматизации управления на основе системы «Галактика ERP». В рамках этапа с помощью «Галактики ERP» будут автоматизированы основные бизн
09.02.2006 "Русский продукт" внедрил BI-систему

«Русский продукт» завершен проект по построению решения business intelligence (BI) на базе системы «Галактика ERP». Проект выполнялся специалистами корпорации «Галактика» и компании «Русский пр
14.10.2005 "Завод ячеистых бетонов" автоматизировал расчет себестоимости

проекта автоматизации управления «Завода ячеистых бетонов» (г. Набережные Челны) с помощью системы «Галактика ERP». Реализация проекта проводится совместно специалистами предприятия и компании

16.09.2005 "Галактика ERP": вышла новая версия

Корпорация «Галактика» объявляет о выходе на рынок новой версии системы «Галактика ERP». В последней версии системы появились новые средства для управления качеством


