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Лазарев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Лазарев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
|Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 2
|Прагматика 7 2
|X5 Group - Перекрёсток 639 2
|Beurer - Бойрер 19 1
|Мамаша Кураж 1 1
|Ковтун Оксана 2 2
|Пинигина Галия 2 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Мраморов Дмитрий 36 1
|Архипов Алексей 10 1
|Дуйкова Полина 7 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Мазеин Дмитрий 2 1
|Киверин Дмитрий 1 1
|Науменко Филипп 1 1
|Васильев Петр 2 1
|Куликов Евгений 10 1
|Ефимов Леонид 2 1
|Фролова Галина 1 1
|Черноусов Евгений 1 1
|Хайрулина Ирина 1 1
|Клевцова Анастасия 1 1
|Акмаева Ольга 1 1
|Микишева Ольга 1 1
|Женило Роман 1 1
|Анфимов Павел 58 1
|Никитин Сергей 96 1
|Долгих Александр 23 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.