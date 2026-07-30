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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198645
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Лазарев Алексей

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Микросхема «Рутокен Чип» 3127 со сроком действия закрытых ключей до 5 лет сертифицирована ФСБ России 1
03.04.2020 «Актив» получил сертификат ФСТЭК на «Рутокен логон» 1
24.01.2011 Безопасность АСУЗ. Можно ли взломать умный дом? 1
26.06.2008 Электроманикюр: техника для ухода за ногтями 1
07.11.2006 "Деловой квартал" помогает челябинским компаниям автоматизировать управление 1
03.11.2006 18 октября состоялась конференция в области управленческого софта 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лазарев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Инталев - Intalev 275 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 186 2
Softline - Софтлайн 3735 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 379 2
Directum - Директум 1264 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1349 2
Naumen - Наумен 750 2
Галактика - Корпорация 1544 2
АйТи 1519 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Прайм-1С-Екатеринбург 3 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 20 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
СкайТек 3 1
ФИНЭКС качество 18 1
Ратомсофт 1 1
Акроним 1 1
Симпл Инженеринг 3 1
Ovision - Овижн 53 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
Софтплюс 1 1
Microsoft Corporation 25762 1
9581 1
Oracle Corporation 7070 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 2
Прагматика 7 2
X5 Group - Перекрёсток 639 2
Beurer - Бойрер 19 1
Мамаша Кураж 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5660 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1892 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9279 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12181 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26267 2
Управляемость - Manageability 2261 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4175 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36109 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13939 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5628 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 952 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8239 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7812 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4386 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13241 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4491 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 1
PES - Position Error Signal 13 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13690 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1080 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10671 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6397 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13892 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2413 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 192 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18306 1
Предпроектное обследование 97 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 26 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1689 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14757 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1971 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1232 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1011 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 156 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 1
Оповещение и уведомление - Notification 5912 1
Naumen DMS - NauDoc 43 2
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 2
Microsoft Windows 16868 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 184 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Terrasoft CRM 26 1
СКБ Контур - Контур.Предприятие 1 1
Софтплюс - Сфера роста КИС 1 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5700 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 206 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1515 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2550 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Актив - Рутокен логон 8 1
Ковтун Оксана 2 2
Пинигина Галия 2 2
Зайцев Андрей 50 2
Мраморов Дмитрий 36 1
Архипов Алексей 10 1
Дуйкова Полина 7 1
Старков Дмитрий 8 1
Коваль Дмитрий 3 1
Мазеин Дмитрий 2 1
Киверин Дмитрий 1 1
Науменко Филипп 1 1
Васильев Петр 2 1
Куликов Евгений 10 1
Ефимов Леонид 2 1
Фролова Галина 1 1
Черноусов Евгений 1 1
Хайрулина Ирина 1 1
Клевцова Анастасия 1 1
Акмаева Ольга 1 1
Микишева Ольга 1 1
Женило Роман 1 1
Анфимов Павел 58 1
Никитин Сергей 96 1
Долгих Александр 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4483 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3334 2
Россия - СФО - Новосибирск 4865 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1775 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 1
Европа 24954 1
Азия - Азиатский регион 5916 1
Бельгия - Королевство 1191 1
Германия - Федеративная Республика 13211 1
Франция - Французская Республика 8173 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6570 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7404 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2562 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6159 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 1
Латинский алфавит 198 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1498 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 303 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 264 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3095 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4653 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1131 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11293 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2023 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 996 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Металлы - Золото - Gold 1248 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3855 1
Пищевая промышленность - Чай 148 1
Религия 152 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3789 1
ЕПС - Единый план счетов 194 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10316 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6159 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5460 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3024 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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