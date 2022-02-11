Webmoney - Вебмани.Ру

Власти разгромили Webmoney. Кошельки недоступны. Лишен лицензии расчетный банк системы У WebMoney отобрали банк Платежная система Webmoney столкнулась в России с гигантскими сложностями. Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), который обслу

Власти остановили работу Webmoney в России Ограничения на Webmoney Платежная система Webmoney сообщила о приостановке операций пополнения и пере

WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID («Мобильный ID») от «Билайн». Доступ к услуге могут получ

WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID (Мобильный ID) от «Билайн». Доступ к услуге могут получит

WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от МТС Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса «Мобильный ID» от МТС. Услуга доступна гражданам Российской Федерац

«Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок

WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона» Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам рублевых P-кошельков возможность пройти полную идентификацию с помощью сервиса «Мобильный ID» от «Мегафона». Подтвердить личность пользователь может в

Супермаркеты Prisma начали принимать Webmoney по QR-коду Сеть финских супермаркетов Prisma запустила новый способ оплаты через систему Webmoney Transfer. Теперь посетители сети в Санкт-Петербурге могут рассчитываться бесконтактно по QR-коду с электронного кошелька Webmoney. Сервис реализован в партнерстве с ГК «Моби.Ден

WebMoney запустила идентификацию электронных кошельков по видеосвязи Система расчетов WebMoney Transfer открыла возможность владельцам электронных кошельков пройти полную идентифи

WebMoney предоставила возможность идентификации в салонах «Мегафона» Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей в салонах «Мегафона» по всей Р

Webmoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица Международная система Webmoney Transfer обновила бесплатный сервис групповых видеозвонков неограниченной продолжительности Webmoney Video. В новой версии особый акцент сделан на безопасность: в сервисе стали

Webmoney подключилась к Системе быстрых платежей Международная система Webmoney Transfer сообщила о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Владе

В WebMoney зарегистрировался 40-миллионный пользователь Международная система расчетов WebMoney Transfer сообщает о 40-миллионной регистрации. Для системы это важный рубеж. 10-миллионная регистрация была зафиксирована в 2010 году: за 9 лет количество пользователей увеличилось в 4

WebMoney представила приложение для «продвинутых» пользователей WebMoney Transfer объявила о запуске нового мобильного приложения WebMoney Keeper Pro для профессионального использования с расширенным набором функций. Приложение предназначено в первую очередь для пользователей веб-версии кошелька WebMoney Keeper Web

Webmoney запустила видеоидентификацию Международная система расчетов Webmoney Transfer представила новый способ идентификации с помощью видео – VideoID. Пройти видеоидентификацию можно за несколько минут из любой точки мира и независимо от времени суток. Пользов

Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона Сбербанк объявил о присоединении нового партнера к экосистеме мгновенных переводов. Благодаря сотрудничеству с международной системой расчетов Webmoney Transfer клиентам стали доступны мгновенные переводы с карты Сбербанка на кошелек Webmoney и обратно. Для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта ил

«Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду «Бургер Кинг» начал принимать оплату через систему WebMoney Transfer: теперь в заведениях по всей России можно расплатиться электронным кошелько

Платежи WebMoney по QR-коду теперь доступны для крупного и среднего бизнеса WebMoney Transfer и «Штрих-М» анонсировали решение для приема платежей WebMoney с помощью QR-кода. Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster. Специальная надстройка PayMaster WebMoney интегрирована в кассовый модуль, что позволяет совер

WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса WebMoney Transfer и «Эвотор» предложили предпринимателям новое решение для приема платежей WebMoney на смарт-терминалах «Эвотор». Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster. Для проведения платежной операции WebMoney не требуется подключения дополнительного

WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах WebMoney Transfer объявила о запуске решения для оплаты счета в ресторанах с помощью электронного кошелька. Для пользователей WebMoney, привыкших расплачиваться в онлайн-среде, это новый и потенциально массовый способ выхода «в офлайн».Проект создан в партнерстве с iiko, системой управления для ресторанов. Специальная

Free-Kassa автоматизировала выплаты на кошельки WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги» риема платежей Free-Kassa автоматизировала выплаты на электронные кошельки. Теперь средства, получаемые партнерами сервиса за предоставляемые товары и услуги, автоматически будут выводиться в системы WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги». Средства перечисляются моментально, сообщили CNews в компании Free-Kassa. Данная опция по умолчанию будет доступна всем новым пользователям системы приема плате

Пополнить аккаунт Viber теперь можно за WebMoney Международная система расчетов WebMoney Transfer объявила о начале сотрудничества с сервисом Viber для звонков, мгновенного

Сервис MyKassa стал партнером платежной системы WebMoney Сервис моментальных платежей MyKassa стал интегратором международной платежной системы WebMoney. Как сообщили CNews в компании MyKassa.org, теперь в рамках сервиса ускорились и упростились прием платежей и вывод средств в титульных знаках WebMoney. MyKassa.org — в целом эт

WebMoney обновила сервис защищенных видеозвонков Международная система расчетов WebMoney Transfer представила версию WebMoney Video с новыми функциями и оптимизирован

WebMoney расширяет присутствие в Молдове Международная система расчетов WebMoney Transfer представила новый интерфейс для работы с молдавским леем (MDL). Для пользователей из Молдовы становятся доступными инструменты местного оператора электронных денег - RunPay Mo

WebMoney запустила интеллектуального чат-бота для Telegram Международная система расчетов WebMoney Transfer представила виртуального ассистента, который ответит на вопросы по работе с

WebMoney запустила сервис бронирования отелей и билетов Международная система расчетов WebMoney Transfer представила новый сервис WebMoney.Travel в рамках развития туристиче

Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney единую транспортную карту «Стрелка» в личном кабинете на сайте strelkacard.ru и в мобильном приложении теперь можно не только банковской картой, но и с помощью кошелька международной системы расчетов WebMoney Transfer. Об этмо CNews сообщили в WebMoney Transfer. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет или мобильное приложение «Стрелка», выбрать у

Москвичи смогут пополнить электронную карту в образовании с помощью WebMoney Международная система расчетов WebMoney Transfer позволит перечислить средства на лицевой счет школьника в системе «Проход и питание по электронной карте». Теперь с помощью WebMoney можно пополнить баланс электронной

Число регистраций в системе WebMoney превысило 30 млн В международной системе расчетов WebMoney Transfer зафиксирована 30-миллионная регистрация, при этом ежедневно к системе присо

WebMoney получила европейскую лицензию и расширила присутствие в зоне Евросоюза Международная система расчетов WebMoney Transfer начинает работу с новым гарантом, за которым закреплено право на эмиссию эл

Новый WebMoney Keeper для iOS: функции займов и прикрепления банковских карт Международная система расчетов WebMoney Transfer представила обновленную версию WebMoney Keeper 2.4 для устройств на базе iOS с возможностью давать и брать займы у своих контактов, а также прикреплять банковскую карту

Вышла обновленная версия проекта Webmoney Domains Группа компаний Webnames.ru выпустила обновленную версию Webmoney Domains, совместного проекта с международной системой расчетов WebMoney Transfer. Об этом CNews сообщили в Webnames.ru. Проект Webmoney Domains появился более 10 лет наза

MyKassa подключила новые валюты системы WebMoney Сервис моментальных платежей MyKassa.org добавил новые валюты платежной системы WebMoney. Об этом CNews сообщили в компании MyKassa.org. В список электронных валют, с которы

WebMoney открыла доступ к обновленному сервису двухфакторной аутентификации E-num Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила обновленный сайт сервиса авторизации E-num и предоставила возможность его использования держателям любых сайтов, в чьей работе применяется двухфакторная система ауте

WebMoney представила новые возможности для получения и выдачи займов Международная система расчетов WebMoney Transfer упростила процедуру взаимного кредитования, а также предоставила интерфейс для управления всеми долговыми обязательствами напрямую из клиентских приложений. Об этом CNews сооб

Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney Международная система расчетов WebMoney Transfer совместно с УЭК представила услугу моментального пополнения баланса единой транспортной карты «Стрелка». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Единой транспортной карты «Стрел

Сервис моментальных платежей MyKassa подключился к WebMoney Сервис моментальных платежей MyKassa подключился к WebMoney. Об этом CNews сообщили в компании MyKassa. Теперь интернет-продавцы, сотрудничающие

WebMoney обновила приложение для Android Международная система расчетов WebMoney Transfer выпустила новую версию приложения для Android. Помимо переработанного интерфейса, в WebMobey Keeper появился ряд новых функций, позволяющих быстрее и удобнее переводить средст