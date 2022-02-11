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Webmoney Вебмани.Ру
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 695 563 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|11.02.2022
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Власти разгромили Webmoney. Кошельки недоступны. Лишен лицензии расчетный банк системы
У WebMoney отобрали банк Платежная система Webmoney столкнулась в России с гигантскими сложностями. Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), который обслу
|07.12.2021
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Власти остановили работу Webmoney в России
Ограничения на Webmoney Платежная система Webmoney сообщила о приостановке операций пополнения и пере
|17.05.2021
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WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн»
Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID («Мобильный ID») от «Билайн». Доступ к услуге могут получ
|17.05.2021
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WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн»
Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID (Мобильный ID) от «Билайн». Доступ к услуге могут получит
|01.04.2021
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WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от МТС
Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса «Мобильный ID» от МТС. Услуга доступна гражданам Российской Федерац
|18.01.2021
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«Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России
C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок
|26.10.2020
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WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона»
Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам рублевых P-кошельков возможность пройти полную идентификацию с помощью сервиса «Мобильный ID» от «Мегафона». Подтвердить личность пользователь может в
|15.09.2020
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Супермаркеты Prisma начали принимать Webmoney по QR-коду
Сеть финских супермаркетов Prisma запустила новый способ оплаты через систему Webmoney Transfer. Теперь посетители сети в Санкт-Петербурге могут рассчитываться бесконтактно по QR-коду с электронного кошелька Webmoney. Сервис реализован в партнерстве с ГК «Моби.Ден
|28.07.2020
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WebMoney запустила идентификацию электронных кошельков по видеосвязи
Система расчетов WebMoney Transfer открыла возможность владельцам электронных кошельков пройти полную идентифи
|20.05.2020
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WebMoney предоставила возможность идентификации в салонах «Мегафона»
Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей в салонах «Мегафона» по всей Р
|14.05.2020
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Webmoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица
Международная система Webmoney Transfer обновила бесплатный сервис групповых видеозвонков неограниченной продолжительности Webmoney Video. В новой версии особый акцент сделан на безопасность: в сервисе стали
|29.01.2020
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Webmoney подключилась к Системе быстрых платежей
Международная система Webmoney Transfer сообщила о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Владе
|19.11.2019
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В WebMoney зарегистрировался 40-миллионный пользователь
Международная система расчетов WebMoney Transfer сообщает о 40-миллионной регистрации. Для системы это важный рубеж. 10-миллионная регистрация была зафиксирована в 2010 году: за 9 лет количество пользователей увеличилось в 4
|27.06.2019
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WebMoney представила приложение для «продвинутых» пользователей
WebMoney Transfer объявила о запуске нового мобильного приложения WebMoney Keeper Pro для профессионального использования с расширенным набором функций. Приложение предназначено в первую очередь для пользователей веб-версии кошелька WebMoney Keeper Web
|14.03.2019
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Webmoney запустила видеоидентификацию
Международная система расчетов Webmoney Transfer представила новый способ идентификации с помощью видео – VideoID. Пройти видеоидентификацию можно за несколько минут из любой точки мира и независимо от времени суток. Пользов
|22.02.2019
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Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона
Сбербанк объявил о присоединении нового партнера к экосистеме мгновенных переводов. Благодаря сотрудничеству с международной системой расчетов Webmoney Transfer клиентам стали доступны мгновенные переводы с карты Сбербанка на кошелек Webmoney и обратно. Для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта ил
|06.02.2019
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«Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду
«Бургер Кинг» начал принимать оплату через систему WebMoney Transfer: теперь в заведениях по всей России можно расплатиться электронным кошелько
|17.08.2018
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Платежи WebMoney по QR-коду теперь доступны для крупного и среднего бизнеса
WebMoney Transfer и «Штрих-М» анонсировали решение для приема платежей WebMoney с помощью QR-кода. Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster. Специальная надстройка PayMaster WebMoney интегрирована в кассовый модуль, что позволяет совер
|31.01.2018
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WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса
WebMoney Transfer и «Эвотор» предложили предпринимателям новое решение для приема платежей WebMoney на смарт-терминалах «Эвотор». Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster. Для проведения платежной операции WebMoney не требуется подключения дополнительного
|26.09.2017
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WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах
WebMoney Transfer объявила о запуске решения для оплаты счета в ресторанах с помощью электронного кошелька. Для пользователей WebMoney, привыкших расплачиваться в онлайн-среде, это новый и потенциально массовый способ выхода «в офлайн».Проект создан в партнерстве с iiko, системой управления для ресторанов. Специальная
|14.04.2017
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Free-Kassa автоматизировала выплаты на кошельки WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги»
риема платежей Free-Kassa автоматизировала выплаты на электронные кошельки. Теперь средства, получаемые партнерами сервиса за предоставляемые товары и услуги, автоматически будут выводиться в системы WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги». Средства перечисляются моментально, сообщили CNews в компании Free-Kassa. Данная опция по умолчанию будет доступна всем новым пользователям системы приема плате
|06.10.2016
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Пополнить аккаунт Viber теперь можно за WebMoney
Международная система расчетов WebMoney Transfer объявила о начале сотрудничества с сервисом Viber для звонков, мгновенного
|06.10.2016
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Сервис MyKassa стал партнером платежной системы WebMoney
Сервис моментальных платежей MyKassa стал интегратором международной платежной системы WebMoney. Как сообщили CNews в компании MyKassa.org, теперь в рамках сервиса ускорились и упростились прием платежей и вывод средств в титульных знаках WebMoney. MyKassa.org — в целом эт
|28.09.2016
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WebMoney обновила сервис защищенных видеозвонков
Международная система расчетов WebMoney Transfer представила версию WebMoney Video с новыми функциями и оптимизирован
|03.08.2016
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WebMoney расширяет присутствие в Молдове
Международная система расчетов WebMoney Transfer представила новый интерфейс для работы с молдавским леем (MDL). Для пользователей из Молдовы становятся доступными инструменты местного оператора электронных денег - RunPay Mo
|28.07.2016
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WebMoney запустила интеллектуального чат-бота для Telegram
Международная система расчетов WebMoney Transfer представила виртуального ассистента, который ответит на вопросы по работе с
|07.04.2016
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WebMoney запустила сервис бронирования отелей и билетов
Международная система расчетов WebMoney Transfer представила новый сервис WebMoney.Travel в рамках развития туристиче
|25.03.2016
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Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney
единую транспортную карту «Стрелка» в личном кабинете на сайте strelkacard.ru и в мобильном приложении теперь можно не только банковской картой, но и с помощью кошелька международной системы расчетов WebMoney Transfer. Об этмо CNews сообщили в WebMoney Transfer. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет или мобильное приложение «Стрелка», выбрать у
|19.02.2016
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Москвичи смогут пополнить электронную карту в образовании с помощью WebMoney
Международная система расчетов WebMoney Transfer позволит перечислить средства на лицевой счет школьника в системе «Проход и питание по электронной карте». Теперь с помощью WebMoney можно пополнить баланс электронной
|23.12.2015
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Число регистраций в системе WebMoney превысило 30 млн
В международной системе расчетов WebMoney Transfer зафиксирована 30-миллионная регистрация, при этом ежедневно к системе присо
|18.11.2015
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WebMoney получила европейскую лицензию и расширила присутствие в зоне Евросоюза
Международная система расчетов WebMoney Transfer начинает работу с новым гарантом, за которым закреплено право на эмиссию эл
|24.09.2015
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Новый WebMoney Keeper для iOS: функции займов и прикрепления банковских карт
Международная система расчетов WebMoney Transfer представила обновленную версию WebMoney Keeper 2.4 для устройств на базе iOS с возможностью давать и брать займы у своих контактов, а также прикреплять банковскую карту
|27.08.2015
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Вышла обновленная версия проекта Webmoney Domains
Группа компаний Webnames.ru выпустила обновленную версию Webmoney Domains, совместного проекта с международной системой расчетов WebMoney Transfer. Об этом CNews сообщили в Webnames.ru. Проект Webmoney Domains появился более 10 лет наза
|29.07.2015
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MyKassa подключила новые валюты системы WebMoney
Сервис моментальных платежей MyKassa.org добавил новые валюты платежной системы WebMoney. Об этом CNews сообщили в компании MyKassa.org. В список электронных валют, с которы
|22.07.2015
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WebMoney открыла доступ к обновленному сервису двухфакторной аутентификации E-num
Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила обновленный сайт сервиса авторизации E-num и предоставила возможность его использования держателям любых сайтов, в чьей работе применяется двухфакторная система ауте
|14.07.2015
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WebMoney представила новые возможности для получения и выдачи займов
Международная система расчетов WebMoney Transfer упростила процедуру взаимного кредитования, а также предоставила интерфейс для управления всеми долговыми обязательствами напрямую из клиентских приложений. Об этом CNews сооб
|18.06.2015
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Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney
Международная система расчетов WebMoney Transfer совместно с УЭК представила услугу моментального пополнения баланса единой транспортной карты «Стрелка». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Единой транспортной карты «Стрел
|09.06.2015
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Сервис моментальных платежей MyKassa подключился к WebMoney
Сервис моментальных платежей MyKassa подключился к WebMoney. Об этом CNews сообщили в компании MyKassa. Теперь интернет-продавцы, сотрудничающие
|28.05.2015
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WebMoney обновила приложение для Android
Международная система расчетов WebMoney Transfer выпустила новую версию приложения для Android. Помимо переработанного интерфейса, в WebMobey Keeper появился ряд новых функций, позволяющих быстрее и удобнее переводить средст
|21.04.2015
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Рассчитаться за проезд по платным дорогам теперь можно с помощью WebMoney
Международная система расчетов WebMoney Transfer предлагает новую опцию в разделе «Транспорт» — пополнение личного кабинета для расчета за проезд на платных дорогах M1 «Беларусь» и М4 «Дон». Для ускорения проезда по платным
Webmoney и организации, системы, технологии, персоны:
|Врублевский Павел 99 15
|Тищенко Юрий 15 14
|Михалев Павел 20 14
|Мухин Максим 18 13
|Потёмкин Роман 21 13
|Ким Борис 75 13
|Халяпин Сергей 83 13
|Шевченко Владимир 148 13
|Пиляр Елена 22 13
|Патрин Максим 32 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Кравченко Денис 26 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Сафронов Юрий 67 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Коротнев Константин 34 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Асратян Петр 36 12
|Прохоров Фёдор 83 12
|Шестаков Александр 38 12
|Дегтярев Алексей 57 12
|Леушев Андрей 73 12
|Левиков Антон 69 12
|Гуральников Сергей 164 12
|Дарахвелидзе Петр 15 11
|Гусев Игорь 19 11
|Фридман Илья 42 11
|Krebs Brian - Кребс Брайан 57 10
|Артимович Игорь 29 10
|Гаттаров Руслан 144 10
|Калюжный Игорь 27 9
|Пшиченко Дмитрий 46 9
|Плешков Алексей 67 9
|Пермяков Максим 29 8
|Атанесов Саргис 13 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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