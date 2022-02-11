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Webmoney Вебмани.Ру

Webmoney - Вебмани.Ру

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в качестве истца (1) на сумму 695 563 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


11.02.2022 Власти разгромили Webmoney. Кошельки недоступны. Лишен лицензии расчетный банк системы

У WebMoney отобрали банк Платежная система Webmoney столкнулась в России с гигантскими сложностями. Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), который обслу
07.12.2021 Власти остановили работу Webmoney в России

Ограничения на Webmoney Платежная система Webmoney сообщила о приостановке операций пополнения и пере
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн»

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID («Мобильный ID») от «Билайн». Доступ к услуге могут получ
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн»

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID (Мобильный ID) от «Билайн». Доступ к услуге могут получит
01.04.2021 WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от МТС

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса «Мобильный ID» от МТС. Услуга доступна гражданам Российской Федерац
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России

C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок
26.10.2020 WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона»

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам рублевых P-кошельков возможность пройти полную идентификацию с помощью сервиса «Мобильный ID» от «Мегафона». Подтвердить личность пользователь может в

15.09.2020 Супермаркеты Prisma начали принимать Webmoney по QR-коду

Сеть финских супермаркетов Prisma запустила новый способ оплаты через систему Webmoney Transfer. Теперь посетители сети в Санкт-Петербурге могут рассчитываться бесконтактно по QR-коду с электронного кошелька Webmoney. Сервис реализован в партнерстве с ГК «Моби.Ден
28.07.2020 WebMoney запустила идентификацию электронных кошельков по видеосвязи

Система расчетов WebMoney Transfer открыла возможность владельцам электронных кошельков пройти полную идентифи
20.05.2020 WebMoney предоставила возможность идентификации в салонах «Мегафона»

Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей в салонах «Мегафона» по всей Р
14.05.2020 Webmoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица

Международная система Webmoney Transfer обновила бесплатный сервис групповых видеозвонков неограниченной продолжительности Webmoney Video. В новой версии особый акцент сделан на безопасность: в сервисе стали

29.01.2020 Webmoney подключилась к Системе быстрых платежей

Международная система Webmoney Transfer сообщила о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Владе
19.11.2019 В WebMoney зарегистрировался 40-миллионный пользователь

Международная система расчетов WebMoney Transfer сообщает о 40-миллионной регистрации. Для системы это важный рубеж. 10-миллионная регистрация была зафиксирована в 2010 году: за 9 лет количество пользователей увеличилось в 4
27.06.2019 WebMoney представила приложение для «продвинутых» пользователей

WebMoney Transfer объявила о запуске нового мобильного приложения WebMoney Keeper Pro для профессионального использования с расширенным набором функций. Приложение предназначено в первую очередь для пользователей веб-версии кошелька WebMoney Keeper Web
14.03.2019 Webmoney запустила видеоидентификацию

Международная система расчетов Webmoney Transfer представила новый способ идентификации с помощью видео – VideoID. Пройти видеоидентификацию можно за несколько минут из любой точки мира и независимо от времени суток. Пользов
22.02.2019 Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона

Сбербанк объявил о присоединении нового партнера к экосистеме мгновенных переводов. Благодаря сотрудничеству с международной системой расчетов Webmoney Transfer клиентам стали доступны мгновенные переводы с карты Сбербанка на кошелек Webmoney и обратно. Для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта ил
06.02.2019 «Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду

«Бургер Кинг» начал принимать оплату через систему WebMoney Transfer: теперь в заведениях по всей России можно расплатиться электронным кошелько
17.08.2018 Платежи WebMoney по QR-коду теперь доступны для крупного и среднего бизнеса

WebMoney Transfer и «Штрих-М» анонсировали решение для приема платежей WebMoney с помощью QR-кода. Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster. Специальная надстройка PayMaster WebMoney интегрирована в кассовый модуль, что позволяет совер
31.01.2018 WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса

WebMoney Transfer и «Эвотор» предложили предпринимателям новое решение для приема платежей WebMoney на смарт-терминалах «Эвотор». Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster. Для проведения платежной операции WebMoney не требуется подключения дополнительного
26.09.2017 WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах

WebMoney Transfer объявила о запуске решения для оплаты счета в ресторанах с помощью электронного кошелька. Для пользователей WebMoney, привыкших расплачиваться в онлайн-среде, это новый и потенциально массовый способ выхода «в офлайн».Проект создан в партнерстве с iiko, системой управления для ресторанов. Специальная
14.04.2017 Free-Kassa автоматизировала выплаты на кошельки WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги»

риема платежей Free-Kassa автоматизировала выплаты на электронные кошельки. Теперь средства, получаемые партнерами сервиса за предоставляемые товары и услуги, автоматически будут выводиться в системы WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги». Средства перечисляются моментально, сообщили CNews в компании Free-Kassa. Данная опция по умолчанию будет доступна всем новым пользователям системы приема плате
06.10.2016 Пополнить аккаунт Viber теперь можно за WebMoney

Международная система расчетов WebMoney Transfer объявила о начале сотрудничества с сервисом Viber для звонков, мгновенного

06.10.2016 Сервис MyKassa стал партнером платежной системы WebMoney

Сервис моментальных платежей MyKassa стал интегратором международной платежной системы WebMoney. Как сообщили CNews в компании MyKassa.org, теперь в рамках сервиса ускорились и упростились прием платежей и вывод средств в титульных знаках WebMoney. MyKassa.org — в целом эт
28.09.2016 WebMoney обновила сервис защищенных видеозвонков

Международная система расчетов WebMoney Transfer представила версию WebMoney Video с новыми функциями и оптимизирован
03.08.2016 WebMoney расширяет присутствие в Молдове

Международная система расчетов WebMoney Transfer представила новый интерфейс для работы с молдавским леем (MDL). Для пользователей из Молдовы становятся доступными инструменты местного оператора электронных денег - RunPay Mo
28.07.2016 WebMoney запустила интеллектуального чат-бота для Telegram

Международная система расчетов WebMoney Transfer представила виртуального ассистента, который ответит на вопросы по работе с
07.04.2016 WebMoney запустила сервис бронирования отелей и билетов

Международная система расчетов WebMoney Transfer представила новый сервис WebMoney.Travel в рамках развития туристиче
25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney

единую транспортную карту «Стрелка» в личном кабинете на сайте strelkacard.ru и в мобильном приложении теперь можно не только банковской картой, но и с помощью кошелька международной системы расчетов WebMoney Transfer. Об этмо CNews сообщили в WebMoney Transfer. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет или мобильное приложение «Стрелка», выбрать у
19.02.2016 Москвичи смогут пополнить электронную карту в образовании с помощью WebMoney

Международная система расчетов WebMoney Transfer позволит перечислить средства на лицевой счет школьника в системе «Проход и питание по электронной карте». Теперь с помощью WebMoney можно пополнить баланс электронной

23.12.2015 Число регистраций в системе WebMoney превысило 30 млн

В международной системе расчетов WebMoney Transfer зафиксирована 30-миллионная регистрация, при этом ежедневно к системе присо
18.11.2015 WebMoney получила европейскую лицензию и расширила присутствие в зоне Евросоюза

Международная система расчетов WebMoney Transfer начинает работу с новым гарантом, за которым закреплено право на эмиссию эл
24.09.2015 Новый WebMoney Keeper для iOS: функции займов и прикрепления банковских карт

Международная система расчетов WebMoney Transfer представила обновленную версию WebMoney Keeper 2.4 для устройств на базе iOS с возможностью давать и брать займы у своих контактов, а также прикреплять банковскую карту
27.08.2015 Вышла обновленная версия проекта Webmoney Domains

Группа компаний Webnames.ru выпустила обновленную версию Webmoney Domains, совместного проекта с международной системой расчетов WebMoney Transfer. Об этом CNews сообщили в Webnames.ru. Проект Webmoney Domains появился более 10 лет наза
29.07.2015 MyKassa подключила новые валюты системы WebMoney

Сервис моментальных платежей MyKassa.org добавил новые валюты платежной системы WebMoney. Об этом CNews сообщили в компании MyKassa.org. В список электронных валют, с которы
22.07.2015 WebMoney открыла доступ к обновленному сервису двухфакторной аутентификации E-num

Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила обновленный сайт сервиса авторизации E-num и предоставила возможность его использования держателям любых сайтов, в чьей работе применяется двухфакторная система ауте
14.07.2015 WebMoney представила новые возможности для получения и выдачи займов

Международная система расчетов WebMoney Transfer упростила процедуру взаимного кредитования, а также предоставила интерфейс для управления всеми долговыми обязательствами напрямую из клиентских приложений. Об этом CNews сооб
18.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney

Международная система расчетов WebMoney Transfer совместно с УЭК представила услугу моментального пополнения баланса единой транспортной карты «Стрелка». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Единой транспортной карты «Стрел
09.06.2015 Сервис моментальных платежей MyKassa подключился к WebMoney

Сервис моментальных платежей MyKassa подключился к WebMoney. Об этом CNews сообщили в компании MyKassa. Теперь интернет-продавцы, сотрудничающие
28.05.2015 WebMoney обновила приложение для Android

Международная система расчетов WebMoney Transfer выпустила новую версию приложения для Android. Помимо переработанного интерфейса, в WebMobey Keeper появился ряд новых функций, позволяющих быстрее и удобнее переводить средст
21.04.2015 Рассчитаться за проезд по платным дорогам теперь можно с помощью WebMoney

Международная система расчетов WebMoney Transfer предлагает новую опцию в разделе «Транспорт» — пополнение личного кабинета для расчета за проезд на платных дорогах M1 «Беларусь» и М4 «Дон». Для ускорения проезда по платным


Публикаций - 544, упоминаний - 632

Webmoney и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7793 104
МегаФон 9327 39
PayPal 656 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8917 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13301 36
Microsoft Corporation 24881 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5047 31
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 27
VK - Mail.ru Group 3486 19
Google LLC 11972 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4174 18
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 17
Ростелеком 9963 16
Meta Platforms - Facebook 4470 15
Samsung Electronics 10389 14
Instabank - Инстабанк 23 14
IBM - International Business Machines Corp 9476 14
Citrix Systems 824 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Apple Inc 12291 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 11
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 11
Softkey - Софткей 210 11
Intel Corporation 12325 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 10
Robokassa - Робокасса 51 10
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 646 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1657 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 69 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
NanduQ - Qiwi 997 106
Visa International 1954 89
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1888 75
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 67
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7644 48
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 36
Альфа-Банк 1801 34
Assist - Ассист 210 33
Евросеть 1412 24
Почта России ПАО 2168 24
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1256 22
ПСБ - Промсвязьбанк 873 22
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 22
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 22
Связной ГК 1375 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2534 19
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 17
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 17
American Express - Amex 331 16
JCB International 145 15
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 15
Diners Club International - платёжная система 82 14
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 14
Рапида НКО - платежные система 145 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1457 13
Русский стандарт Банк 454 13
Пробизнесбанк АКБ 134 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 13
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 13
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 13
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 13
Новард УК - Novard 72 12
ВТБ - ВТБ24 666 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 12
Спортмастер - Sportmaster 181 12
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4985 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3226 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 17
Федеральное казначейство России 1820 14
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