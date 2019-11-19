В WebMoney зарегистрировался 40-миллионный пользователь

Международная система расчетов WebMoney Transfer сообщает о 40-миллионной регистрации. Для системы это важный рубеж.

10-миллионная регистрация была зафиксирована в 2010 году: за 9 лет количество пользователей увеличилось в 4 раза. В системе появилось несколько десятков сервисов, среди которых краудфандинговая платформа WebMoney Funding, социально-деловая сеть WebMoney Events и многие другие. К приему платежей WebMoney подключились новые магазины по всему миру, на сегодняшний день их более 100 000. Были разработаны приложения для всех популярных платформ, в том числе и версии для продвинутых пользователей.

Росту также способствовало географическое расширение системы и популярность электронных кошельков в мире.

40-миллионный пользователь получил подарок от WebMoney – денежное вознаграждение.

20 ноября WebMoney Transfer отмечает День рождения: 21 год назад в системе состоялась первая транзакция.