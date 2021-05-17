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Webmoney Transfer


17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
01.04.2021 WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от МТС 1
26.10.2020 WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона» 1
15.09.2020 Супермаркеты Prisma начали принимать Webmoney по QR-коду 1
28.07.2020 WebMoney запустила идентификацию электронных кошельков по видеосвязи 1
20.05.2020 WebMoney предоставила возможность идентификации в салонах «Мегафона» 1
14.05.2020 Webmoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица 1
10.02.2020 PayMaster начал прием платежей по QR-коду через СБП 1
29.01.2020 Webmoney подключилась к Системе быстрых платежей 2
19.11.2019 В WebMoney зарегистрировался 40-миллионный пользователь 2
27.06.2019 WebMoney представила приложение для «продвинутых» пользователей 1
14.03.2019 Webmoney запустила видеоидентификацию 3
22.02.2019 Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона 1
06.02.2019 «Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду 1
17.08.2018 Платежи WebMoney по QR-коду теперь доступны для крупного и среднего бизнеса 2
31.01.2018 WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса 1
26.09.2017 WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах 1
06.10.2016 Пополнить аккаунт Viber теперь можно за WebMoney 1
28.09.2016 WebMoney обновила сервис защищенных видеозвонков 1
03.08.2016 WebMoney расширяет присутствие в Молдове 2
28.07.2016 WebMoney запустила интеллектуального чат-бота для Telegram 1
07.04.2016 WebMoney запустила сервис бронирования отелей и билетов 1
25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney 2
19.02.2016 Москвичи смогут пополнить электронную карту в образовании с помощью WebMoney 1
23.12.2015 Число регистраций в системе WebMoney превысило 30 млн 1
18.11.2015 WebMoney получила европейскую лицензию и расширила присутствие в зоне Евросоюза 1
24.09.2015 Новый WebMoney Keeper для iOS: функции займов и прикрепления банковских карт 2
27.08.2015 Вышла обновленная версия проекта Webmoney Domains 3
22.07.2015 WebMoney открыла доступ к обновленному сервису двухфакторной аутентификации E-num 3
14.07.2015 WebMoney представила новые возможности для получения и выдачи займов 2
18.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney 1
28.05.2015 WebMoney обновила приложение для Android 1
21.04.2015 Рассчитаться за проезд по платным дорогам теперь можно с помощью WebMoney 1
16.04.2015 WebMoney запускает сервис видеозвонков 1
20.01.2015 Оплата госуслуг теперь доступна с помощью WebMoney 1
04.04.2014 Опубликована программа Пятой конференции Condé Nast Digital Day 1
05.11.2013 WebMoney защитит пользователей от прослушивания телефонных разговоров 1
29.07.2013 WebMoney спасет ГИБДД от потерянных штрафов 3
16.07.2013 Торговая площадка AliExpress.com начала принимать WebMoney 1

Публикаций - 89, упоминаний - 114

Webmoney Transfer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Webmoney 330 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 2
Эвотор - Evotor 105 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Штрих-М 36 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
iiko - айко 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Связной ГК 883 2
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 7 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Qiwi 783 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Мострансавто 59 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Фишинг - Phishing 97 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Webmoney Keeper 26 9
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 8
VK - Mail.ru Одноклассники 858 5
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
ПСБ PSB-Retail 38 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
PayMaster - Платежный интегратор 13 3
Webmoney VideoID - видеоидентификация 5 2
Webmoney Events 2 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Alibaba Group - AliPay 65 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Opera - Браузер 637 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Java - Язык программирования 1178 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Аэрофлот Бонус 21 1
Смирнов Андрей 23 5
Дарахвелидзе Петр 11 3
Кисляков Евгений 83 1
Мамонтов Игорь 28 1
Колесников Дмитрий 14 1
Предыбайло Вячеслав 11 1
Смирной Андрей 1 1
Журавлев Андрей 4 1
Бабкина Екатерина 4 1
Медовый Дмитрий 3 1
Шариков Сергей 46 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Украина 3378 2
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Европа 3774 1
Великобритания - Кембридж 71 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Cashback - Кэшбэк 37 1
Wikipedia - Википедия 278 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765320, в очереди разбора - 669006.
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