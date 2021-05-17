Webmoney Transfer

WebMoney запустила идентификацию электронных кошельков по видеосвязи 1

Webmoney запустила групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица 1

Webmoney подключилась к Системе быстрых платежей 2

Webmoney запустила видеоидентификацию 3

Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона 1

WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса 1

WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах 1

Пополнить аккаунт Viber теперь можно за WebMoney 1

WebMoney обновила сервис защищенных видеозвонков 1

WebMoney расширяет присутствие в Молдове 2

WebMoney запустила сервис бронирования отелей и билетов 1

Москвичи смогут пополнить электронную карту в образовании с помощью WebMoney 1

Число регистраций в системе WebMoney превысило 30 млн 1

WebMoney получила европейскую лицензию и расширила присутствие в зоне Евросоюза 1

Вышла обновленная версия проекта Webmoney Domains 3

WebMoney представила новые возможности для получения и выдачи займов 2

WebMoney обновила приложение для Android 1

Рассчитаться за проезд по платным дорогам теперь можно с помощью WebMoney 1

WebMoney запускает сервис видеозвонков 1

Оплата госуслуг теперь доступна с помощью WebMoney 1

Опубликована программа Пятой конференции Condé Nast Digital Day 1

WebMoney защитит пользователей от прослушивания телефонных разговоров 1