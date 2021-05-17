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Webmoney Transfer
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 114
Webmoney Transfer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 2
|Смирнов Андрей 23 5
|Дарахвелидзе Петр 11 3
|Кисляков Евгений 83 1
|Мамонтов Игорь 28 1
|Колесников Дмитрий 14 1
|Предыбайло Вячеслав 11 1
|Смирной Андрей 1 1
|Журавлев Андрей 4 1
|Бабкина Екатерина 4 1
|Медовый Дмитрий 3 1
|Шариков Сергей 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765320, в очереди разбора - 669006.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765320, в очереди разбора - 669006.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru