Dell Mobile Connect


СОБЫТИЯ

23.01.2026 МТС ID внедрила верификацию пользователей электронного кошелька Qplus 1
26.07.2023 МТС и «Иви» упростили регистрацию и авторизацию в онлайн-кинотеатре 1
28.09.2022 Acer, HP и Lenovo выпустят ноутбуки с ПО Intel для управления с них смартфонами на Android и iOS 2
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 1
30.11.2020 «Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей 1
05.08.2020 «Билайн» начинает внедрение технологии мобильного ID в собственные сервисы 1
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G 2
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту 1
26.02.2019 GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных 1
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены 2
02.11.2018 «Мегафон» запускает в коммерческую эксплуатацию сервис для мобильной идентификации абонентов 1
10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены 1
23.01.2018 МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2 и «Ведомости» приступили к тестированию Mobile Connect 1
26.03.2014 В Москве действует несколько городских мобильных приложений 1
26.02.2014 Мобильные операторы заменят пароли номером телефона 1
19.03.2012 Nuance представила решения для обслуживания клиентов с возможностью интеграции голосовой биометрии в мобильные приложения 1
11.03.2008 Ericsson построит в Австралии HSPA-сеть для Vodafone 1
25.08.2006 Vodafone продаст Belgacom 25% акций оператора Proximus за 2 млрд евро 1
02.08.2006 Vodafone выпустил 3G-модем для ноутбуков Apple 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Dell Mobile Connect и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 8
МегаФон 10019 4
Dell EMC 5101 4
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 3
Vodafone Group 1394 3
Dell Alienware Corp 141 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 3
Dell Technologies - Dell Computer 2161 3
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Thales - Gemalto 184 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3142 2
Microsoft Corporation 25298 2
Intel Corporation 12568 2
AMD - Advanced Micro Devices 4484 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1595 1
Acer Group - Acer Inc 2668 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
China Mobile 422 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Nvidia Corp 3760 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
Thales Group 125 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 73 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 85 1
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 74 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 1
Google Russia - Гугл Россия 221 1
ГПБ - Газпромбанк 1183 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 1
Альфа-Банк 1880 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
Uber 340 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Новард УК - Novard 73 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 491 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4995 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 8
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 64 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 5
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 959 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5180 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 144 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8963 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7643 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
Наушники - Headphones 4303 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
Google Android 14766 5
Apple iOS 8298 4
Dell InfinityEdge 20 3
Dell Cinema Guide 5 3
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 3
Microsoft Windows Hello 206 3
ВымпелКом - Билайн - Mobile ID 4 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7394 3
Microsoft Windows 10 1896 3
Microsoft Windows 16400 3
Dell ExpressSign-in 4 2
Dell ExpressCharge 7 2
Dell UltraSharp 48 2
Dell Vostro - Серия ноутбуков 40 2
Intel Core - Семейство процессоров 1238 2
Intel Context Sensing Technology 2 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1359 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 2
Webmoney Transfer 165 2
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 2
Dell CinemaStream - потоковое воспроизведение видео с меньшим временем задержки и улучшенным качеством изображения 4 2
Dell CinemaColor 4 2
Dell CinemaSound 3 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 2
Samsung Galaxy 997 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 191 1
Intel Adaptix 3 1
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 699 1
Dell Technologies Unified Workspace 3 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 275 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5888 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 1
Apple Pay 505 1
Google Android TV 351 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 1
Held George - Хелд Джордж 38 3
Sam Burd - Сэм Бурд 5 2
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Акимов Максим 192 1
Яковлев Сергей 47 1
Серебряникова Анна 77 1
Захаров Павел 60 1
Пьянченко Андрей 5 1
Сивков Арташес 17 1
Кухальский Ян 16 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Николаев Вячеслав 103 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 1
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
Левиков Антон 69 1
Мерзлякова Галина 2 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Ивановский Виктор 13 1
Гупаисов Сергей 9 1
Дроздов Егор 5 1
Грахов Валерий 1 1
Бабкина Полина 2 1
Veselka Martin - Веселка Мартин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 2
Европа 24660 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 2
Япония 13561 2
Европа Восточная 3124 1
Канада 4991 1
Израиль 2785 1
Бельгия - Королевство 1172 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Ближний Восток 3042 1
Франция - Французская Республика 7988 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 888 1
Мировой океан - World Ocean 522 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Аренда 2582 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 1
Металлы - Платина - Platinum 483 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 357 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
ZDnet 662 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2188 1
Мобильные системы 117 1
Gartner - Гартнер 3616 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

