«Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей

«Билайн» обновляет функционал мобильного приложения «Мой Билайн» (12+) и расширяет его возможности до сервисного интернет-магазина. Теперь клиенты «Билайн» и другие пользователи в одном приложении смогут приобрести SIM или eSIM, выбрать номер, оплатить заказ SIM-карты, оформить доставку и многое другое.

«Билайн» становится еще ближе к клиентам, совершенствуя приложение «Мой Билайн» на основе обратной связи от пользователей. Существенное расширение функционала мобильного приложения позволяет пользователям совершать покупки и управлять своей SIM-картой, не вставая с дивана.

В обновленном мобильном приложении появились следующие функции. Для всех пользователей: заказ SIM-карты с возможностью оплатить заказ, выбрать номер телефона, тарифный план и способ доставки; заказ eSIM с возможностью выбора тарифа и номера, оплаты заказа и самостоятельной регистрации договора без визита в офис. Билайн единственным из российских операторов реализовал возможность установить профиль eSIM в смартфон автоматически, без сканирования QR-кода; оформление заявки на переход в Билайн с сохранением номера при подключении на линейки тарифов для семьи, а также возможность разделить пакеты связи по своему тарифу с близкими.

В обновлённом разделе «Финансы» появилась возможность подать заявку на оформление кредитной карты «Билайн 100 дней без %», запущенную совместно с Альфа-Банком.

Для клиентов «Билайн». Замена номера для действующих клиентов. В приложении теперь можно выбрать, например, красивый номер телефона и сразу оплатить услугу. Mobile ID – способ авторизации на основе технологии Mobile Connect. Благодаря этой технологии пользователю при регистрации и дальнейшей авторизации не нужно придумывать и запоминать логин и пароль. Идентификатором вместо логина будет номер телефона, а вместо ввода пароля для авторизации необходимо подтвердить вход в поступившем push-уведомлении* или ввести автоматический пароль из SMS. Такой подход обеспечивает низкую вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы Mobile ID.

Оформление заявки на подключение домашнего интернета. В обновлённом разделе «Финансы» клиенты могут подать заявку на быстрый выпуск банковской карты «Онлайн карта Билайн» для шоппинга в интернете.

Персональные предложения. Эксклюзивные условия от партнеров для покупок в магазинах и сервисах доставки. Новые предложения от сервисов онлайн-образования, других партнеров и многое другое.

Арташес Сивков, первый исполнительный вице-президент, руководитель блока «Розничный бизнес» «Вымпелкома», сказал: «Анализ реальных потребностей наших клиентов показал, что сегодня мобильному приложению оператора недостаточно быть просто сервисом самообслуживания. Концепция развития «Мой Билайн» заключается в формировании на его основе интернет-магазина, который позволит совершать привычные действия: покупки, управление своим тарифом и номером телефона в одном окне, не вставая с дивана. Первый блок обновлений приложения уже реализован и доступен клиентам. Мы продолжаем работать над тем, чтобы пользователи «Мой Билайн» могли решать важные для себя задачи легко и просто в несколько кликов прямо с мобильного телефона».