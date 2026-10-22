В России дико выросли госзаказы на размещение данных в дата-центрах

В России всего почти вдвое выросло количество госзаказов на размещение информации в центрах обработки данных. Закупки исчисляются миллиардами рублей. Российские ЦОДы стали новой целью Украины – всего за несколько дней в октябре 2026 г. было повреждено пять дата-центров – три у «Яндекса» и по одному у Сбербанка и VK.

Государство уходит в облака

Российские госзаказчики более чем в полтора раза нарастили объем закупок мощностей в центрах обработки данных для хранения информации. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику «Росэлторга», за период с 1 января по 31 августа 2026 г. общая сумма всех договоров составила 39,8 млрд руб., а это на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Увеличилось и количество самих закупочных процедур. За первые восемь месяцев 2026 г. их насчитывается почти 5380, что на 10% больше, нежели годом ранее. Как сообщили изданию в «РТС-Тендере», приблизительно 60% таких закупок, если рассматривать в деньгах, пришлось на тендеры по закону 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений). Их суммарный объем – 28,4 млрд руб.

CNews Госзакупок стало больше

Напомним, в октябре 2026 г. российские дата-центры стали целью ВСУ. К моменту выпуска материала беспилотники атаковали по одному ЦОДу Сбербанка (в Саратовской области) и VK (в Ленинградской области) и три ЦОДа «Яндекса» – в Сасово, Калуге и Владимире. В случае с VK дата-центр базируется поблизости от крупной узловой электроподстанции, а ЦОД Сбербанка и вовсе находится рядом атомной электростанцией.

И серверы, и ИБП

Госзаказчики также увеличили закупки серверов и источников бесперебойного питания. Если суммировать их с тендерами на размещение данных в ЦОДах, то общий рост составил 30% год к году до 82,03 млрд руб., следует из статистики «РТС-Тендера».

По данным «Ростендера», с января по август 2026 г. была объявлена 17 521 закупочная процедура в сумме на 76 млрд руб. Рост год к году – 10% в штуках и 33% в деньгах.

Все опрошенные «Ведомостями» аналитики фиксируют тенденцию к укрупнению контрактов. По информации «Ростендера», начальная максимальная цена (НМЦ) одного госконтракта увеличилась на 22%, составив 4,3 млн руб. В «Росэлторге»: отметили рост средней НМЦ одной процедуры 90%, до 13,8 млн руб.

Наиболее активный рост показали закупки источников бесперебойного питания, отмечают в «РТС-Тендере». С января по август 2026 г. было проведено на 75% больше таких тендеров, чем годом ранее – 1200 процедур, сумма заключенных договоров достигла 5,2 млрд руб. Примечательно, что 99% всех закупок ИБП в денежном выражении были оформлены по закону 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием).

Все закупки ведут в Москву

Столица России оказалась абсолютным лидером по числу закупок серверов, бесперебойников и услуг дата-центров. Статистика «РТС-тендера» гласит, что именно на Москву на пару Московской областью пришлось свыше 70% совокупного объема таких закупок. В деньгах это 59,9 млрд руб.

«Ростендер» приводит схожие данные – суммарный объем гостендеров составил 44,8 млрд для Москвы и 13 млрд руб. для Подмосковья.

Что происходит

Собеседники издания связывают быстрый рост закупок с несколькими факторами. Так, по мнению главы направления продуктов и архитектурных решений Linx Cloud Алексея Корулина, причина тому – «запуск новых государственных информационных систем и рост ресурсоемких задач, включая искусственный интеллект».

Директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко считает, что стабильный спрос госзаказчиков на вычислительные мощности – это следствие «движения в сторону использованию таких платформ, как Государственная единая облачная платформа, "Гостех"». А замдиректора управления продуктов и технологий «Е-флопса» Филипп Моднов полагает, что в 2027 г. рост госзакупок серверов и сопутствующего оборудования продолжится. По его мнению, это связано с устареванием серверов и перегрузкой свободных стоек на фоне октябрьских атак на дата-центры, которые привели к выходу из строя части инфраструктуры.

Добавим также, что серверным оборудованием закупается и частный бизнес. Но ему, как сообщал CNews, приходится приобретать подержанное «железо», часто отремонтированное – новое стоит слишком дорого.