SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента

«МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России Линия», а также розничных точках компании «Комус». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сим-карты теперь можно приобрести в сети гипермаркетов «Линия» (27 гипермаркетов; входит в ко

Продажи SIM-карт в отделениях «Почты России» выросли на 13% За 4 месяца 2024 г. продажи SIM-карт в почтовых отделениях по всей стране выросли на 13% по сравнению с аналогичным перио

В России вводят новые драконовские правила покупки SIM-карт. Их хотят продавать только в обмен на биометрию иометрию Федеральная служба безопасности России (ФСБ) и Минцифры обсуждают новые ограничения продаж SIM-карт, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свой приближенный к операторам связи источник. На

Сотовый оператор «Мотив» второй год фиксирует двукратный рост трафика в поездках по России По сравнению с началом апреля 2024 г., во время майских праздников количество путешественников с SIM-картой «Мотив» увеличилось на четверть. Потребление голосового трафика в национальном роу

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Россиян лишают мобильных номеров. Операторов заставляют блокировать сотни тысяч SIM-карт в неделю. Как этого избежать иян, повинуясь приказу Роскомнадзора, пишет «Коммерсант». Это происходит в рамках борьбы с «серыми» SIM-картами, от которой запросто могут пострадать «белые» абоненты. Под «серыми» SIM-к

SIM-карту не купишь без биометрии. В России введут новые жесткие требования подключения к сотовым сетям. Кого это коснется Купить SIM-карту лицом Российские власти хотят обязать предоставлять биометрические данные при покуп

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф» «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с SIM-картой «Тинькофф Мобайла» могут управлять ей в одном месте, без дополнительного приложени

В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota «МегаФон» расширил географию продаж SIM-карт в Тверской области, добавив возможность их приобретения во всех многофункциональных

Мошенничество, фейки, финансовые преступления: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM льный фильм-расследование «Темная сторона телекома». Он показывает скрытый мир неидентифицированных SIM-карт и объясняет, почему они создают угрозу для общества. «Серые» SIM используются

МТС первой среди операторов связи стала закупать SIM-карты с отечественной ОС ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди операторов связи приступила к закупкам SIM-карт производства АО «НоваКард» с отечественной операционной системой SIMART MI, что повы

eSim, откройся: эксперты F.A.C.C.T. предупредили о новых атаках на клиентов банков eSIM — встроенной цифровой карты, выполняющей в некоторых современных смартфонах функции физической SIM-карты. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T. Начиная с осени 2023 г. аналитики

Петербург — в топе городов по популярности eSIM мессенджере Telegram. Петербург — в топе городов, где наиболее востребована технология виртуальных SIM-карт. Об этом CNews сообщили представители МТС. Как подчеркивают аналитики экосистемы, ча

Виртуальную SIM-карту на пять номеров новосибирцы могут купить в Telegram Об этом CNews сообщили представители МТС. eSIM — это виртуальная сим-карта. В отличие от привычной SIM-карты, eSIM впаивают прямо в материнскую плату устройства. При этом поместить виртуальную

Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана отового оператора Tele2 (юридическое лицо – «Т2 Мобайл») и сообщили об истечении срока действия его SIM-карты. После этого мошенники попросили назвать код из SMS – будто бы для продления действ

Российских операторов начнут уничтожать за «серые» SIM-карты. Власти готовят новый суровый закон ены в самом скором будущем рассмотреть сразу несколько инициатив, направленных на борьбу с «серыми» SIM-картами, пишет «Коммерсант». К таковым относят карты, при регистрации которых оператору б

билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены SIM-карты й оператор предлагает своим клиентам подключить дополнительную защиту от несанкционированной замены SIM. Это бесплатно. Такая защита поможет избежать риска взлома банковских приложений, соцсете

eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России 2024 г. мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Республике Коми. Всего же воспользоваться вирту

Россиян принудительно лишают связи. За три месяца власти заблокировали сотни тысяч мобильных номеров. Опрос Нет информации – нет номера По итогам 2023 г. в России было выявлено в пределах 43 млн активных SIM-карт, зарегистрированных с нарушениями, то есть с указанием неточных или недостоверных да

Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут мпелком», а также «ряд специализированных компаний» получат для тестирования образцы российских M2M SIM-карт, пишет «Коммерсант». В «МегаФоне» подтвердили, что уже получили образцы и проводят и

Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде С 19 декабря 2023 г. подключить виртуальную SIM-карту «Газпромбанк мобайл» смогут жители Челябинской и Белгородской областей. Для подключ

В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос товлена новая схема – теперь они пытаются убедить своих потенциальных жертв, что срок действия у их SIM-карт истекает, и что его нужно срочно продлить. Как сообщили CNews представители «Лаборат

Как получить eSIM в России в 2023 году eSIM (embedded SIM) — это встроенный прямо в смартфон программируемый чип, подобный тому, который находится

Власти ужесточают контроль над SIM-картами. Подключиться к сотовым сетям станет сложнее ще несколько оборотов гайки Российские власти рассматривают возможность усиления контроля за рынком SIM-карт и введения новых ограничительных мер. Как пишет «Коммерсант», в планы входит изменен

МТС запустила продажу SIM-карт через Telegram ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж SIM-карт в мессенджере Telegram. Пользователи смогут подобрать тариф, подключить экосистемную

Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых «симок» среди миллениалов, однако по объему потребляемого трафика теперь лидируют зумеры. К та

Подключение к «Газпромбанк мобайл» через eSIM стало доступно в Приморском крае Мобильный оператор «Газпромбанк мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Приморском крае. Это уже 22 регион, где доступн

«Сбер» привезёт SIM-карты в Москве и Санкт-Петербурге Получить SIM-карту теперь можно у выездных менеджеров «Сбера» в Москве и Санкт-Петербурге. Оформить за

Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет Если SIM – то только отечественные Все используемые в России SIM-карты совсем скоро будут о

«Билайн бизнес» оснастил более 70 тыс. самокатов «Яндекса» своими SIM-картами ернета вещей) в сфере средств индивидуальной мобильности. За два года сотрудничества объем поставок SIM-карт для арендных самокатов вырос более чем в nhb раза — с 15 тыс. до 50 тыс. штук. Расши

«Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33% «Ростелеком» предоставит гарантирующему поставщику электроэнергии более 34 тыс. SIM-карт для интеллектуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах. Автомати

В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети Томск, Северск, Стрежевой, Колпашево, Асино жители могут попутно с посещением супермаркета оформить SIM-карту «Мегафона». Жители сельских поселений также получили подключиться к сотовой сети, н

От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт ь и в городах, и в удаленных и небольших населенных пунктах, чтобы любой житель Коми мог приобрести сим-карту в шаговой доступности, не выезжая за пределы своего места проживания», - отметил ди

«Микрон» готовится выпускать российские SIM-карты на замену китайским ы на «Микроне» Зеленоградский завод «Микрон» в 2024 г. начнет серийно выпускать чипы для российских SIM-карт с отечественной криптографией. Это обсуждалось на совещании под председательством за

В России идет проверка сотовых абонентов. Под угрозой блокировки номеров операторы просят сверить паспортные данные «Серым» SIM-картам – бой Операторы связи начали рассылать своим абонентам уведомления о необходимости

Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения В Республике Коми увеличилось число пунктов продаж, где можно приобрести SIM-карты «Мегафона» и Yota. За последние полгода оператор открыл более 170 новых мест подклю

«Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт ементом» и «Ростелекомом») выступила с предложением ввести пошлины для ввоза китайских банковских и SIM-карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное в Минпромт

В Лиссабоне появился российский робот-продавец SIM-карт йская компания «Промобот» и Европейский телекоммуникационный холдинг MEO создали робота для продажи SIM-карт. Теперь гости и жители Лиссабона смогут быстро и безопасно получить SIM-карту

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели на рынке поддерживают только сети 2G. При этом некоторые операторы связи в России уже не выпускают SIM-карты, которые работают с 2G. То есть найти новую симку для кнопочника – не так просто.