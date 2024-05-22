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Индексная книга (каталог) CNews*
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SIM-card Subscriber Identification Module SIM-карта сим-карта Модуль идентификации абонента Идентификационный электронный модуль абонента

SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента


22.05.2024 «МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России

Линия», а также розничных точках компании «Комус». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сим-карты теперь можно приобрести в сети гипермаркетов «Линия» (27 гипермаркетов; входит в ко
16.05.2024 Продажи SIM-карт в отделениях «Почты России» выросли на 13%

За 4 месяца 2024 г. продажи SIM-карт в почтовых отделениях по всей стране выросли на 13% по сравнению с аналогичным перио
16.05.2024 В России вводят новые драконовские правила покупки SIM-карт. Их хотят продавать только в обмен на биометрию

иометрию Федеральная служба безопасности России (ФСБ) и Минцифры обсуждают новые ограничения продаж SIM-карт, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свой приближенный к операторам связи источник. На

16.05.2024 Сотовый оператор «Мотив» второй год фиксирует двукратный рост трафика в поездках по России

По сравнению с началом апреля 2024 г., во время майских праздников количество путешественников с SIM-картой «Мотив» увеличилось на четверть. Потребление голосового трафика в национальном роу
13.05.2024 В офисах Сбербанка в Санкт-Петербурге можно оформить сим-карты популярных сотовых операторов

рофильные компании. Это экономит силы и время. Наши сотрудники помогут с выбором и быстро подключат сим-карту одного из ключевых операторов. Кроме этого, у нас доступен широкий спектр других не
26.04.2024 Россиян лишают мобильных номеров. Операторов заставляют блокировать сотни тысяч SIM-карт в неделю. Как этого избежать

иян, повинуясь приказу Роскомнадзора, пишет «Коммерсант». Это происходит в рамках борьбы с «серыми» SIM-картами, от которой запросто могут пострадать «белые» абоненты. Под «серыми» SIM
11.04.2024 SIM-карту не купишь без биометрии. В России введут новые жесткие требования подключения к сотовым сетям. Кого это коснется

Купить SIM-карту лицом Российские власти хотят обязать предоставлять биометрические данные при покуп
09.04.2024 «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф»

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с SIM-картой «Тинькофф Мобайла» могут управлять ей в одном месте, без дополнительного приложени
04.04.2024 В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota

«МегаФон» расширил географию продаж SIM-карт в Тверской области, добавив возможность их приобретения во всех многофункциональных

04.04.2024 Мошенничество, фейки, финансовые преступления: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM

льный фильм-расследование «Темная сторона телекома». Он показывает скрытый мир неидентифицированных SIM-карт и объясняет, почему они создают угрозу для общества. «Серые» SIM используются
29.03.2024 МТС первой среди операторов связи стала закупать SIM-карты с отечественной ОС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди операторов связи приступила к закупкам SIM-карт производства АО «НоваКард» с отечественной операционной системой SIMART MI, что повы
14.03.2024 eSim, откройся: эксперты F.A.C.C.T. предупредили о новых атаках на клиентов банков

eSIM — встроенной цифровой карты, выполняющей в некоторых современных смартфонах функции физической SIM-карты. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T. Начиная с осени 2023 г. аналитики

20.02.2024 Петербург — в топе городов по популярности eSIM

мессенджере Telegram. Петербург — в топе городов, где наиболее востребована технология виртуальных SIM-карт. Об этом CNews сообщили представители МТС. Как подчеркивают аналитики экосистемы, ча
20.02.2024 Виртуальную SIM-карту на пять номеров новосибирцы могут купить в Telegram

Об этом CNews сообщили представители МТС. eSIM — это виртуальная сим-карта. В отличие от привычной SIM-карты, eSIM впаивают прямо в материнскую плату устройства. При этом поместить виртуальную
12.02.2024 Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

отового оператора Tele2 (юридическое лицо – «Т2 Мобайл») и сообщили об истечении срока действия его SIM-карты. После этого мошенники попросили назвать код из SMS – будто бы для продления действ
25.01.2024 Российских операторов начнут уничтожать за «серые» SIM-карты. Власти готовят новый суровый закон

ены в самом скором будущем рассмотреть сразу несколько инициатив, направленных на борьбу с «серыми» SIM-картами, пишет «Коммерсант». К таковым относят карты, при регистрации которых оператору б
23.01.2024 билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены SIM-карты

й оператор предлагает своим клиентам подключить дополнительную защиту от несанкционированной замены SIM. Это бесплатно. Такая защита поможет избежать риска взлома банковских приложений, соцсете
16.01.2024 eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России

2024 г. мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Республике Коми. Всего же воспользоваться вирту
12.01.2024 Россиян принудительно лишают связи. За три месяца власти заблокировали сотни тысяч мобильных номеров. Опрос

Нет информации – нет номера По итогам 2023 г. в России было выявлено в пределах 43 млн активных SIM-карт, зарегистрированных с нарушениями, то есть с указанием неточных или недостоверных да
25.12.2023 Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут

мпелком», а также «ряд специализированных компаний» получат для тестирования образцы российских M2M SIM-карт, пишет «Коммерсант». В «МегаФоне» подтвердили, что уже получили образцы и проводят и
20.12.2023 Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде

С 19 декабря 2023 г. подключить виртуальную SIM-карту «Газпромбанк мобайл» смогут жители Челябинской и Белгородской областей. Для подключ
18.12.2023 В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос

товлена новая схема – теперь они пытаются убедить своих потенциальных жертв, что срок действия у их SIM-карт истекает, и что его нужно срочно продлить. Как сообщили CNews представители «Лаборат
04.12.2023 Как получить eSIM в России в 2023 году

eSIM (embedded SIM) — это встроенный прямо в смартфон программируемый чип, подобный тому, который находится

23.11.2023 Власти ужесточают контроль над SIM-картами. Подключиться к сотовым сетям станет сложнее

ще несколько оборотов гайки Российские власти рассматривают возможность усиления контроля за рынком SIM-карт и введения новых ограничительных мер. Как пишет «Коммерсант», в планы входит изменен
22.11.2023 МТС запустила продажу SIM-карт через Telegram

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж SIM-карт в мессенджере Telegram. Пользователи смогут подобрать тариф, подключить экосистемную
26.10.2023 Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM

больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых «симок» среди миллениалов, однако по объему потребляемого трафика теперь лидируют зумеры. К та
11.09.2023 Подключение к «Газпромбанк мобайл» через eSIM стало доступно в Приморском крае

Мобильный оператор «Газпромбанк мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Приморском крае. Это уже 22 регион, где доступн
31.08.2023 «Сбер» привезёт SIM-карты в Москве и Санкт-Петербурге

Получить SIM-карту теперь можно у выездных менеджеров «Сбера» в Москве и Санкт-Петербурге. Оформить за
18.08.2023 Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

Если SIM – то только отечественные Все используемые в России SIM-карты совсем скоро будут о
14.08.2023 «Билайн бизнес» оснастил более 70 тыс. самокатов «Яндекса» своими SIM-картами

ернета вещей) в сфере средств индивидуальной мобильности. За два года сотрудничества объем поставок SIM-карт для арендных самокатов вырос более чем в nhb раза — с 15 тыс. до 50 тыс. штук. Расши
03.08.2023 «Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33%

«Ростелеком» предоставит гарантирующему поставщику электроэнергии более 34 тыс. SIM-карт для интеллектуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах. Автомати
20.07.2023 В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети

Томск, Северск, Стрежевой, Колпашево, Асино жители могут попутно с посещением супермаркета оформить SIM-карту «Мегафона». Жители сельских поселений также получили подключиться к сотовой сети, н
29.06.2023 От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт

ь и в городах, и в удаленных и небольших населенных пунктах, чтобы любой житель Коми мог приобрести сим-карту в шаговой доступности, не выезжая за пределы своего места проживания», - отметил ди
12.05.2023 «Микрон» готовится выпускать российские SIM-карты на замену китайским

ы на «Микроне» Зеленоградский завод «Микрон» в 2024 г. начнет серийно выпускать чипы для российских SIM-карт с отечественной криптографией. Это обсуждалось на совещании под председательством за
14.04.2023 В России идет проверка сотовых абонентов. Под угрозой блокировки номеров операторы просят сверить паспортные данные

«Серым» SIM-картам – бой Операторы связи начали рассылать своим абонентам уведомления о необходимости
29.03.2023 Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения

В Республике Коми увеличилось число пунктов продаж, где можно приобрести SIM-карты «Мегафона» и Yota. За последние полгода оператор открыл более 170 новых мест подклю
21.02.2023 «Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт

ементом» и «Ростелекомом») выступила с предложением ввести пошлины для ввоза китайских банковских и SIM-карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное в Минпромт
01.02.2023 В Лиссабоне появился российский робот-продавец SIM-карт

йская компания «Промобот» и Европейский телекоммуникационный холдинг MEO создали робота для продажи SIM-карт. Теперь гости и жители Лиссабона смогут быстро и безопасно получить SIM-карту
25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

на рынке поддерживают только сети 2G. При этом некоторые операторы связи в России уже не выпускают SIM-карты, которые работают с 2G. То есть найти новую симку для кнопочника – не так просто. 

09.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт

«Технополис Москва» – компания «Исткомпис Рус» – начал строительство нового завода по производству SIM-карт на площадке «Алабушево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономи

Публикаций - 4572, упоминаний - 7740

SIM-card и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11233 783
МегаФон 8081 672
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8493 669
Samsung Electronics 10040 562
Apple Inc 11745 462
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2760 367
Google LLC 11485 357
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5652 331
Huawei 3746 283
Ростелеком 10876 275
Xiaomi 1557 223
Microsoft Corporation 24219 202
Sony 6504 162
Lenovo Group 2249 157
Yandex - Яндекс 6664 153
HTC Corporation 1495 147
Meta Platforms - Facebook 4391 145
LG Electronics 3581 144
Qualcomm Technologies 1770 142
MediaTek 496 140
Zoom Int - Zoom Video Communications 1393 127
Lenovo Motorola 3494 118
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1430 117
X Corp - Twitter 2819 108
Intel Corporation 11973 104
ДОК 813 102
ZTE Corporation 739 92
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 614 85
ASUS - AsusTek Computer Inc 2008 84
Fly - Explay - Эксплей 240 83
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 81
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3419 78
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 78
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1414 74
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2477 63
Philips 2039 61
Nvidia Corp 3345 61
Telegram Group 1578 60
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 59
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 393 58
Евросеть 1403 127
Связной ГК 1360 127
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6837 118
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6722 103
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2096 81
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 64
Почта России ПАО 2033 63
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 48
Visa International 1933 44
Россети Ленэнерго 1700 39
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1071 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2680 35
Carl Zeiss AG 292 33
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 426 32
Май - Майский чай - российская торговая компания 1138 32
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 30
Лента - Сеть розничной торговли 1945 30
Альфа-Банк 1702 28
Открытие ФК - Банк Открытие 528 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1176 27
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 435 26
Телефорум 93 25
ГПБ - Газпромбанк 1038 24
Dixis - Диксис 359 21
Геометрия НПО 135 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 20
Совкомбанк Совесть 270 20
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 412 19
РЖД - Российские железные дороги 1816 18
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 530 18
BMW Group 429 17
Цифроград 171 17
Auchan Holding - Ашан Ритейл 267 15
Телефон.Ру 92 15
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 370 14
JD.com - Jingdong Mall 86 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 14
X5 Group - Перекрёсток 501 14
Qiwi 984 14
Газпром ПАО 1268 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4426 174
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10795 160
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 108
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3185 77
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 71
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4786 63
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3156 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2985 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5538 48
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4236 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2875 37
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2401 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1310 23
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 22
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 279 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1294 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2616 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2309 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2699 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 16
Судебная власть - Judicial power 2235 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 637 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3594 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1844 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 606 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1783 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1031 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1846 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 12
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1323 10
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 402 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 9
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 195 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 553
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 49
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 30
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 13
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 6
Единая Россия - Политическая партия 287 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 677 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 281 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 87 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 275 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 5
Альянс по защите детей в цифровой среде 10 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 600 5
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 5
WiMAX Forum 68 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
ЛДПР 102 3
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23089 2067
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27131 1664
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9211 1275
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23597 1212
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12202 1125
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20119 1123
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5946 1115
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24018 1050
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12107 1045
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8918 1018
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7270 923
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7003 920
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