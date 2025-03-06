SIM-карт было мало – добрались до кредиток. Россиянам резко ограничат число возможных к открытию банковских карт

Центробанк рассматривает возможность введения ограничений на количество банковских карт, которые может открыть гражданин России. Пока речь идет о паре десятков в общей сложности, но не исключено, что в дальнейшем лимиты будут ужесточены. Ранее схожие разграничения ввели для SIM-карт – в обоих случаях власти прикрываются борьбой с мошенниками.

Было много, станет мало

Россияне могут столкнуться с новыми лимитами пользования банковскими услугами. Центробанк приступил к обсуждению идеи по резкому ограничению количества банковских карт, которые каждый гражданин России может оформить на себя.

К моменту выхода материала никаких итоговых лимитов назначено не было, однако первые предложения все же прозвучали. В частности, высказана идея разрешить гражданам иметь максимум пять карт, оформленных в одном банке, а общее число карт ограничить 20.

«Мы обсуждаем разумные ограничения на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже тысяче карт», – заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках совещания с членами Правительства России.

Безопасность – главный приоритет

Заявив о рассмотрении идеи внедрения новой порции лимитов для жителей России, Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это делается исключительно в рамках борьбы государства за безопасность граждан. «Активность мошенников тоже непрерывно растет, – заявила она. – И даже 0,1% атак, которые не отбиваются, которые удаётся мошенникам довести до конца, означает миллиарды рублей ущерба. По сути, за эти оставшиеся проценты, доли процентов идет борьба. Здесь нам противостоят организованные преступные группы».

Государственная Дума Оперировать десятками банковских карт россиянам не дадут

По словам Набиуллиной, у этих групп есть «уязвимое звено», – те, кого называют «дропами». «Это посредники, люди, которые помогают выводить и обналичивать похищенные деньги мошенникам», – добавила она. Именно в целях борьбы с дропами и предложено запретить россиянам открывать столько банковских карт, сколько им требуется.

Поймать, наказать, посадить

Также Эльвира Набиуллина высказалась в поддержку идеи силовых структур по новым поправкам к УК РФ, согласно которым над дропами нависнет угроза уголовного преследования с последующим принудительным переездом в места не столь отдаленные на несколько лет. В теории, это может привести к масштабному росту списка заключенных в колониях для несовершеннолетних, поскольку среди дропов очень много подростков, что подтверждает сама Набиуллина.

«Мы поддерживаем введение уголовной ответственности, которую предложили правоохранительные органы, для дропов. Но беда заключается в том, что среди так называемых дропов много подростков, совсем молодых людей, которые даже не отдают себе отчета, во что их втягивают мошенники».

Переложить ответственность на родителей

Комментируя тот факт, что среди дропов много тех, кому не исполнилось 18 лет, глава Центробанка предложила вовлечь в схему открытия банковских счетов для несовершеннолетних их родителей. «Мы считаем, что родители подростков в возрасте до 18 лет – а сейчас, например, счет и карту можно открыть начиная с 14 лет – должны давать согласие на открытие счета, на получение карты ребенком», – сказала Набиуллина.

Также она отметила, что родители должны иметь «возможность получать выписки по операциям ребенка». «Тогда они могут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное, – подчеркнула Набиуллина.

Напомним, что в начале 2022 г. Центробанк заявил о необходимости тотального запрета в России всего, что связано с криптовалютой. Президент России Владимир Путин выступил против этой инициативы, а летом 2024 г. был принят закон, легализующий майнинг на территории страны. Правда, потом его частично (а где-то и полностью) запретили в отдельных регионах, что моментально привело к росту «серых» майнеров.

Ни банковских, ни мобильных карт

В конце июля 2024 г. CNews писал, что власти ходят запретить россиянам регистрировать на себя безлимитное количество SIM-карт. В законопроекте говорилось о лимите в размере 20 карт на один паспорт гражданина России.

Документ молниеносно, всего за пару недель, прошел все пять этапов рассмотрения – три чтения в Госдуме, чтение в Совете Федерации и получение подписи главы государства. В начале августа 2024 г. из законопроекта он превратился в закон – отныне граждане России смогут оформить на себя максимум 20 SIM-карт, а иностранцы – не более 10. Узнать количество оформленных номеров можно в салонах связи или на «Госуслугах».