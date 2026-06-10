Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Starlink в России вне закона. Госдума запретила продажи оборудования для иностранных сетей спутниковой связи Антимошеннический запрет Одной из мер второго пакета антимошеннических поправок в законодательство «Антифрод 2.0», который Госдума приняла во втором и третьем чтениях, стало ужесточение правил оборота оборудования для подключения к иностранным системам спутниковой связи, пишут «Известия». Если Госкомиссия по радиоч

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки аемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Он был внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 г. В закон вошло около 20 мер, направленных н

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года сетях перенесут, об этом РБК рассказали три источника на телеком-рынке. Два собеседника РБК утверждают, что обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени», еще один — «на время после выборов в Госдуму». Unsplash - Ruan Richard Rodrigues Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 г. Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 г. Голосо

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора Требование к раскрытию секретной формулы Депутаты Государственной Думы (Госдума) 20 марта 2026 г. попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни

Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки каунтов в экосистеме Apple. В частности, Об этом «Ведомостям» сообщила член фракции «Новых людей» в Госдуме Роза Чемерис. Издание подчеркивает, что она владеет смартфонов iPhone, но не уточняет

Госдума в первом чтении приняла закон о патентной защите в области ИТ. В России можно будет получить патент на ИИ дателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым. Роспатент Получить патент на ИТ-раз

Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы Угроза ИТ-отрасли России С просьбой отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители крупнейших ИТ-ассоциаций — «Руссофт», АПКИТ (ассоциация компаний компьютерных и информационных технологиях) и «МИТ — Мы Ит», как выяснил CNew

Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома Штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за создание препятствий для доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Документ был разра

В России введено регулирование «цифровых подписок»: деньги нельзя будет списывать с удаленных банковских карт мент в виде поправок в Закон «О защите прав потребителей» был разработан рядом депутатов и внесен в Госдуму в 2023 г. Согласно пояснительной записке к законопроекту, многие компании уведомляют

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта Внесение законопроекта 14 августа 2025 г. в Государственную Думу (Госдуму) внесен законопроект о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ) в х

Белых хакеров ждет тюрьма? Закон об их легализации в России отклонен. Опрос санкций. Реализовать эту затею планировалось на уровне закона. В декабре 2023 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект № 509708-8 «О внесении изменений в статью 1280 части четверто

Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России ательной предустановке российского магазина приложений Rustore на устройства Государственной думой (Госдума) рассмотрит в ближайшее время, пишет ТАСС. Госдума в ближайшее время рассмотри

Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля Оборот цифрового рубля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в широкий оборот цифрового рубля, пишет ТАСС. Документ должен вступить в силу с 1 июля 2025 г., за исключением положений, для которых уст

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа группа займется разработкой инициатив по противодействию применения ИИ-технологий в преступлениях. Госдума намерена создать законодательные условия для использования ИИ в стратегическом планир

Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций Борьба с фродом Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодейств

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли аботчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено одновременно в Госдуму, Минцифры и Общественную палату. Новшество Минцифры – это законопроект «О создании го

Дмитрий Григоренко: Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины при взаимодействии с Госдумой рственной Думы со статс-секретарями. В частности, 99% законопроектов были внесены на рассмотрение в Госдуму в срок по итогам прошлого года. Этот результат является рекордным. Для сравнения, в 2

ИТ-комитет Госдумы возглавил сын актера Боярского ронников партии. В 2018 г. создал Центр поддержки гражданских инициатив. В 2021 г. был переизбран в Госдуму. Какие законы написаны Сергеем Боярским Боярский был соавтором ряда громких законов о

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки ди представителей бизнеса и органов госвласти, которая, в том числе, происходила на круглом столе в Госдуме. Глава Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир

iPhone для россиян всё? Власти хотят ввести заградительные цены, чтобы наказать Apple ваться различными магазинами приложений, а не только App Store. Но пока этот документ не был принят Госдумой – он еще не прошел и первое чтение, хотя комитет, которым заведует Гутенев, рекоменд

Скоч Андрей Владимирович. Биография депутата Госдумы ем и сохранением уникальных арктических экосистем. Сегодня Андрей Скоч продолжает работать в стенах Госдумы. За принципиальную позицию, неравнодушие к проблемам простых граждан и верность своем

Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года же в июле 2025 г. будут проведены работы по переводу на отечественное ПО всех пяти фракций Госдумы. Госдума Рабочие места депутатов переходят на отечественное ПО «С технической точки зрения сро

В России легализуют майнинг криптовалют, но с серьезными ограничениями ов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Данный документ первоначально был внесен в Госдуму в 2023 г, но затем несколько раз претерпевал изменения. Речь идет об изменениях в Зак

Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством й информации или информационно телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет. Документ внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектами о запрете так называемых тре

Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии анах или при цифровой регистрации в финансовой сфере. Тестирование системы С осени 2024 г. проход в Госдуму по новой системе будет осуществляться в тестовом режиме. Во время большого переходног

Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД Перевод на отечественное Как выяснил CNews, Госдума переводит свою систему автоматизированного делопроизводства и документооборота (САДД)

Анатолий Вассерман поделился с «Программным Продуктом» мнением о внедрении ИИ в Госдуму нтервью в связи с презентацией национальной стратегии развития ИИ, согласно которой в перспективе в Госдуму будут внедрены нейросети для разработки законов. Но обо всем по порядку… С чего все н

«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России «МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». Раз в крупных городах России есть м

Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера осковской области. В 2018 г. он стал вице-президентом «Ростелекома» и главой его «дочки» «РТ-Лабс». Госдума утвердила Максута Шадаева на должность министра цифрового развития В 2020 г., после н

Списку неплательщиков алиментов быть. Госдума России приняла закон о «госреестре алиментщиков» тавов (ФССП России) во взаимодействии с Фондом пенсионного и социального страхования». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в реестр будут вносить данные о тех, кто не уплачивает

У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона ал для меня!». МВД задержало телефонного мошенника, похитившего 44 млн руб. у экс-замглавы аппарата Госдумы С 2022 по 2023 г. пенсионер долгое время находился в больнице и проживал на даче. За

В России ужесточаются правила перехода на отечественные ПО и «железо» в госорганах и важнейших отраслях Законопроект внесен в Госдуму В Госдуму внесен законопроект об изменениях в Федеральный закон от 26 июля 201

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о КИИ Минцифры подготовило предложения по внесению изменений в закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он наделяет Правительство России полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые необходимо будет относить к значимым объектам КИИ с учетом отраслевых особенностей

Власти готовят закон о внеплановых проверках ИТ-компаний. Документ уже в Госдуме лавной целью являются ПДн военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Госдума и мораторий на проверки ИТ-компаний Депутат Хинштейн объяснил, что действующий морато

За утечки персональных данных компаниям выпишут штрафы до полумиллиарда. Законопроекты уже в Госдуме же за создание информационных ресурсов, распространяющих ПДн. Информация об этом появилась на сайте Госдумы. Законодатели обсуждают усиление ответственности за утечку персональных данных с весн

Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами Российский Linux вместо Windows Госдума закупила тысячи лицензий российского ПО, чтобы поскорее отказаться от использования W

В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии в требованиям об устранении выявленных нарушений. Замечания от Правительства и правового управления Госдумы В ходе обсуждения законопроекта по настоянию Госдумы и правового управления

Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга» бря 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане Госдума приняла в третьем чтении в июле 2023 г. Участниками эксперимента станут юридические л