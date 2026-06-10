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Госдума РФ Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Starlink в России вне закона. Госдума запретила продажи оборудования для иностранных сетей спутниковой связи

Антимошеннический запрет Одной из мер второго пакета антимошеннических поправок в законодательство «Антифрод 2.0», который Госдума приняла во втором и третьем чтениях, стало ужесточение правил оборота оборудования для подключения к иностранным системам спутниковой связи, пишут «Известия». Если Госкомиссия по радиоч
29.05.2026 Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

аемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Он был внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 г. В закон вошло около 20 мер, направленных н
22.05.2026 Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

сетях перенесут, об этом РБК рассказали три источника на телеком-рынке. Два собеседника РБК утверждают, что обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени», еще один — «на время после выборов в Госдуму». Unsplash - Ruan Richard Rodrigues Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 г. Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 г. Голосо
20.03.2026 В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

Требование к раскрытию секретной формулы Депутаты Государственной Думы (Госдума) 20 марта 2026 г. попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни
04.03.2026 Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки

каунтов в экосистеме Apple. В частности, Об этом «Ведомостям» сообщила член фракции «Новых людей» в Госдуме Роза Чемерис. Издание подчеркивает, что она владеет смартфонов iPhone, но не уточняет
20.11.2025 Госдума в первом чтении приняла закон о патентной защите в области ИТ. В России можно будет получить патент на ИИ

дателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым. Роспатент Получить патент на ИТ-раз
21.10.2025 Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы

Угроза ИТ-отрасли России С просьбой отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители крупнейших ИТ-ассоциаций — «Руссофт», АПКИТ (ассоциация компаний компьютерных и информационных технологиях) и «МИТ — Мы Ит», как выяснил CNew
17.10.2025 Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома

Штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за создание препятствий для доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Документ был разра
25.09.2025 В России введено регулирование «цифровых подписок»: деньги нельзя будет списывать с удаленных банковских карт

мент в виде поправок в Закон «О защите прав потребителей» был разработан рядом депутатов и внесен в Госдуму в 2023 г. Согласно пояснительной записке к законопроекту, многие компании уведомляют

15.08.2025 Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Внесение законопроекта 14 августа 2025 г. в Государственную Думу (Госдуму) внесен законопроект о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ) в х
09.07.2025 Белых хакеров ждет тюрьма? Закон об их легализации в России отклонен. Опрос

санкций. Реализовать эту затею планировалось на уровне закона. В декабре 2023 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект № 509708-8 «О внесении изменений в статью 1280 части четверто
05.06.2025 Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России

ательной предустановке российского магазина приложений Rustore на устройства Государственной думой (Госдума) рассмотрит в ближайшее время, пишет ТАСС. Госдума в ближайшее время рассмотри
28.05.2025 Госдума приняла во II и III чтении законопроект Росреестра о защите электронных сделок с помощью биометрических данных
22.05.2025 Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля

Оборот цифрового рубля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в широкий оборот цифрового рубля, пишет ТАСС. Документ должен вступить в силу с 1 июля 2025 г., за исключением положений, для которых уст
09.04.2025 Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

группа займется разработкой инициатив по противодействию применения ИИ-технологий в преступлениях. Госдума намерена создать законодательные условия для использования ИИ в стратегическом планир
26.03.2025 Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций

Борьба с фродом Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодейств
19.03.2025 Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

аботчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено одновременно в Госдуму, Минцифры и Общественную палату. Новшество Минцифры – это законопроект «О создании го
06.03.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины при взаимодействии с Госдумой

рственной Думы со статс-секретарями. В частности, 99% законопроектов были внесены на рассмотрение в Госдуму в срок по итогам прошлого года. Этот результат является рекордным. Для сравнения, в 2
17.12.2024 ИТ-комитет Госдумы возглавил сын актера Боярского

ронников партии. В 2018 г. создал Центр поддержки гражданских инициатив. В 2021 г. был переизбран в Госдуму. Какие законы написаны Сергеем Боярским Боярский был соавтором ряда громких законов о
27.11.2024 Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

ди представителей бизнеса и органов госвласти, которая, в том числе, происходила на круглом столе в Госдуме. Глава Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир

01.11.2024 iPhone для россиян всё? Власти хотят ввести заградительные цены, чтобы наказать Apple

ваться различными магазинами приложений, а не только App Store. Но пока этот документ не был принят Госдумой – он еще не прошел и первое чтение, хотя комитет, которым заведует Гутенев, рекоменд
30.10.2024 Скоч Андрей Владимирович. Биография депутата Госдумы

ем и сохранением уникальных арктических экосистем. Сегодня Андрей Скоч продолжает работать в стенах Госдумы. За принципиальную позицию, неравнодушие к проблемам простых граждан и верность своем
14.10.2024 Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года

же в июле 2025 г. будут проведены работы по переводу на отечественное ПО всех пяти фракций Госдумы. Госдума Рабочие места депутатов переходят на отечественное ПО «С технической точки зрения сро
29.07.2024 В России легализуют майнинг криптовалют, но с серьезными ограничениями

ов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Данный документ первоначально был внесен в Госдуму в 2023 г, но затем несколько раз претерпевал изменения. Речь идет об изменениях в Зак
26.07.2024 Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством

й информации или информационно телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет. Документ внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектами о запрете так называемых тре
17.07.2024 Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии

анах или при цифровой регистрации в финансовой сфере. Тестирование системы С осени 2024 г. проход в Госдуму по новой системе будет осуществляться в тестовом режиме. Во время большого переходног
15.07.2024 Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД

Перевод на отечественное Как выяснил CNews, Госдума переводит свою систему автоматизированного делопроизводства и документооборота (САДД)
28.06.2024 Анатолий Вассерман поделился с «Программным Продуктом» мнением о внедрении ИИ в Госдуму

нтервью в связи с презентацией национальной стратегии развития ИИ, согласно которой в перспективе в Госдуму будут внедрены нейросети для разработки законов. Но обо всем по порядку… С чего все н
19.06.2024 «МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России

«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». Раз в крупных городах России есть м
14.05.2024 Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера

осковской области. В 2018 г. он стал вице-президентом «Ростелекома» и главой его «дочки» «РТ-Лабс». Госдума утвердила Максута Шадаева на должность министра цифрового развития В 2020 г., после н
07.05.2024 Списку неплательщиков алиментов быть. Госдума России приняла закон о «госреестре алиментщиков»

тавов (ФССП России) во взаимодействии с Фондом пенсионного и социального страхования». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в реестр будут вносить данные о тех, кто не уплачивает

12.04.2024 У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона

ал для меня!». МВД задержало телефонного мошенника, похитившего 44 млн руб. у экс-замглавы аппарата Госдумы С 2022 по 2023 г. пенсионер долгое время находился в больнице и проживал на даче. За

22.03.2024 В России ужесточаются правила перехода на отечественные ПО и «железо» в госорганах и важнейших отраслях

Законопроект внесен в Госдуму В Госдуму внесен законопроект об изменениях в Федеральный закон от 26 июля 201
22.03.2024 Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о КИИ

Минцифры подготовило предложения по внесению изменений в закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он наделяет Правительство России полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые необходимо будет относить к значимым объектам КИИ с учетом отраслевых особенностей
25.12.2023 Власти готовят закон о внеплановых проверках ИТ-компаний. Документ уже в Госдуме

лавной целью являются ПДн военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Госдума и мораторий на проверки ИТ-компаний Депутат Хинштейн объяснил, что действующий морато
05.12.2023 За утечки персональных данных компаниям выпишут штрафы до полумиллиарда. Законопроекты уже в Госдуме

же за создание информационных ресурсов, распространяющих ПДн. Информация об этом появилась на сайте Госдумы. Законодатели обсуждают усиление ответственности за утечку персональных данных с весн
02.10.2023 Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами

Российский Linux вместо Windows Госдума закупила тысячи лицензий российского ПО, чтобы поскорее отказаться от использования W
27.07.2023 В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии

в требованиям об устранении выявленных нарушений. Замечания от Правительства и правового управления Госдумы В ходе обсуждения законопроекта по настоянию Госдумы и правового управления

24.07.2023 Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга»

бря 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане Госдума приняла в третьем чтении в июле 2023 г. Участниками эксперимента станут юридические л
12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года

Внедрение цифрового рубля в России Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законы, связанные с внедрением в России цифрового рубля. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем Комитета Госу

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Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 314
Yandex - Яндекс 9215 275
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 271
МегаФон 10742 222
Microsoft Corporation 25774 219
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 205
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 177
Google LLC 12687 170
VK - Mail.ru Group 3602 132
Telegram Group 2940 129
Apple Inc 13154 121
Meta Platforms - Facebook 4621 118
9594 106
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 102
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 93
Oracle Corporation 7074 89
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 86
X Corp - Twitter 2938 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
Восход ФГБУ НИИ 721 60
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 54
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 50
SAP SE 5601 50
Крок - Croc 1964 46
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 43
Ростелеком - Связьинвест 1719 43
Cisco Systems 5372 42
Huawei 4675 41
Intel Corporation 12811 39
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 38
Samsung Electronics 11064 37
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 35
InfoWatch - Инфовотч 1185 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 34
Газинформсервис - ГИС 496 34
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 33
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 31
Softline - Софтлайн 3743 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 262
Почта России ПАО 2370 153
РЖД - Российские железные дороги 2096 119
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 95
Газпром ПАО 1493 69
Альфа-Банк 1979 67
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 65
ГПБ - Газпромбанк 1273 64
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 60
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 60
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 58
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 55
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 53
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 53
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 51
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 48
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 48
НСПК - Национальная система платежных карт 948 46
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 46
Ингосстрах СПАО 478 44
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 40
Сургутнефтегаз - СНГ 288 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 39
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 39
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 39
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 38
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 38
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 37
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 37
Visa International 1993 35
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 34
Superjob - Суперджоб 858 33
Резонанс НПП 407 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 30
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 29
ПСБ - Промсвязьбанк 963 29
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 27
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 26
Транснефть 335 26
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 765
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 464
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 359
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 314
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 312
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 301
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 281
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 264
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 225
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 214
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 194
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 187
Федеральное собрание Российской Федерации 318 153
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 138
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 135
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 127
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 127
Федеральное казначейство России 1949 115
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 113
Судебная власть - Judicial power 2500 111
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 108
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 102
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 99
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 97
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 91
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 90
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 89
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 81
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 81
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 81
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 80
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 80
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 77
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 74
Единая Россия - Политическая партия 321 207
ЛДПР 116 91
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 86
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 75
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 74
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 70
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 57
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 56
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 56
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 46
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 43
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 40
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 39
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 32
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 29
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 27
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 25
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 25
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 22
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 19
РосКомСвобода - Общественная организация 86 19
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 19
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 18
АЮР - Ассоциация юристов России 51 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 16
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 16
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 14
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 13
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 12
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 10
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 10
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 10
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 10
Международная академия связи - МАС 46 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 838
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 628
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 585
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 527
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 501
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 386
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 364
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 325
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 305
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 272
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 254
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 238
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 238
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 228
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 224
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 224
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 215
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 214
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 210
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 209
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 209
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 205
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 204
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 197
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 191
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 186
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 182
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 171
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 166
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 162
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 157
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 144
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 139
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 139
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 138
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 137
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 133
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 127
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 388
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 134
FreePik 1841 122
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 108
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 98
Microsoft Windows 16882 96
Google Android 15243 83
Linux OS 11533 79
Google YouTube - Видеохостинг 3002 78
Apple iOS 8583 73
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 64
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 63
Microsoft Windows 2000 8678 63
Apple - App Store 3109 55
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 51
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 51
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 49
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 47
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 47
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 44
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 44
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 43
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 40
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 39
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 39
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 39
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 39
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 38
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 36
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 36
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 35
Apple iPad 4011 35
Rakuten Viber 665 34
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 34
Новые облачные технологии - МойОфис 958 33
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 31
НКТ - Р7-Офис 543 31
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 30
Путин Владимир 3454 599
Шадаев Максут 1210 224
Медведев Дмитрий 1665 196
Аксаков Анатолий 163 129
Никифоров Николай 1138 128
Мишустин Михаил 787 126
Хинштейн Александр 148 121
Горелкин Антон 118 102
Рейман Леонид 1065 101
Володин Вячеслав 108 83
Евраев Михаил 266 76
Щеголев Игорь 699 63
Ермолаев Артем 379 61
Чернышенко Дмитрий 580 60
Натрусов Артем 313 59
Чаркин Евгений 317 57
Григоренко Дмитрий 249 56
Клишас Андрей 60 56
Фомичев Олег 139 55
Левин Леонид 134 54
Бокова Людмила 82 54
Козырев Алексей 328 53
Шипов Савва 102 49
Иванов Алексей 163 48
Немкин Антон 52 47
Паршин Максим 323 44
Попов Андрей 116 44
Абакумов Евгений 227 43
Белоусов Максим 109 43
Боярский Сергей 49 43
Клепиков Алексей 121 42
Матвеева Татьяна 110 40
Онищенко Владислав 98 40
Сотин Денис 216 39
Носков Константин 241 38
Сахаров Александр 93 37
Гимранов Ринат 126 36
Волков Никита 80 36
Шпак Василий 279 36
Дворкович Аркадий 216 35
Россия - РФ - Российская федерация 166163 3307
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 936
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Европа 24962 246
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 9
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РАЭК - Экономика Рунета 21 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 3
MAR Consult - Мар Консалт 29 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
АСИ - Агентство социальной информации 7 2
ПрессИндекс 4 2
Forrester Research 834 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Рустелеком ТК 305 2
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НМГ - Медиалогия 37 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 46
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 41
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 27
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 20
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 19
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 14
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 13
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 13
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 10
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 9
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 9
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 8
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 8
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 7
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 7
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 6
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 6
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 5
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 5
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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