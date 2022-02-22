Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Госдума РФ Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Публикаций - 2673, упоминаний - 4288
Госдума РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2514 429
|Исанин Антон 8364 235
|Медведев Дмитрий 1601 178
|Никифоров Николай 1154 121
|Аксаков Анатолий 103 99
|Рейман Леонид 1009 94
|Шадаев Максут 447 86
|Мишустин Михаил 362 67
|Щеголев Игорь 685 61
|Хинштейн Александр 68 57
|Бокова Людмила 80 53
|Евраев Михаил 228 53
|Левин Леонид 108 52
|Пономарев Илья 66 46
|Володин Вячеслав 67 42
|Клишас Андрей 44 41
|Натрусов Артем 141 41
|Ермолаев Артем 348 40
|Носков Константин 212 39
|Попов Андрей 80 39
|Чаркин Евгений 203 38
|Шипов Савва 74 35
|Фомичев Олег 112 35
|Чернышенко Дмитрий 305 35
|Дворкович Аркадий 195 34
|Алкснис Виктор 66 34
|Акимов Максим 170 33
|Горелкин Антон 35 33
|Бойко Елена 173 32
|Козырев Алексей 274 32
|Шалманов Сергей 199 32
|Клепиков Алексей 80 31
|Яровая Ирина 68 31
|Лугов Андрей 32 30
|Чамара Денис 58 29
|Жаров Александр 171 29
|Матвеева Татьяна 83 28
|Нарышкин Сергей 51 28
|Лигачев Глеб 61 27
|Иванов Алексей 93 27
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru