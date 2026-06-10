Получите все материалы CNews по ключевому слову
Госдума РФ Государственная Дума Федерального Собрания РФ
СОБЫТИЯ
|10.06.2026
|
Starlink в России вне закона. Госдума запретила продажи оборудования для иностранных сетей спутниковой связи
Антимошеннический запрет Одной из мер второго пакета антимошеннических поправок в законодательство «Антифрод 2.0», который Госдума приняла во втором и третьем чтениях, стало ужесточение правил оборота оборудования для подключения к иностранным системам спутниковой связи, пишут «Известия». Если Госкомиссия по радиоч
|29.05.2026
|
Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки
аемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Он был внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 г. В закон вошло около 20 мер, направленных н
|22.05.2026
|
Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года
сетях перенесут, об этом РБК рассказали три источника на телеком-рынке. Два собеседника РБК утверждают, что обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени», еще один — «на время после выборов в Госдуму». Unsplash - Ruan Richard Rodrigues Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 г. Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 г. Голосо
|20.03.2026
|
В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора
Требование к раскрытию секретной формулы Депутаты Государственной Думы (Госдума) 20 марта 2026 г. попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни
|04.03.2026
|
Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки
каунтов в экосистеме Apple. В частности, Об этом «Ведомостям» сообщила член фракции «Новых людей» в Госдуме Роза Чемерис. Издание подчеркивает, что она владеет смартфонов iPhone, но не уточняет
|20.11.2025
|
Госдума в первом чтении приняла закон о патентной защите в области ИТ. В России можно будет получить патент на ИИ
дателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым. Роспатент Получить патент на ИТ-раз
|21.10.2025
|
Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы
Угроза ИТ-отрасли России С просьбой отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители крупнейших ИТ-ассоциаций — «Руссофт», АПКИТ (ассоциация компаний компьютерных и информационных технологиях) и «МИТ — Мы Ит», как выяснил CNew
|17.10.2025
|
Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома
Штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за создание препятствий для доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Документ был разра
|25.09.2025
|
В России введено регулирование «цифровых подписок»: деньги нельзя будет списывать с удаленных банковских карт
мент в виде поправок в Закон «О защите прав потребителей» был разработан рядом депутатов и внесен в Госдуму в 2023 г. Согласно пояснительной записке к законопроекту, многие компании уведомляют
|15.08.2025
|
Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта
Внесение законопроекта 14 августа 2025 г. в Государственную Думу (Госдуму) внесен законопроект о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ) в х
|09.07.2025
|
Белых хакеров ждет тюрьма? Закон об их легализации в России отклонен. Опрос
санкций. Реализовать эту затею планировалось на уровне закона. В декабре 2023 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект № 509708-8 «О внесении изменений в статью 1280 части четверто
|05.06.2025
|
Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России
ательной предустановке российского магазина приложений Rustore на устройства Государственной думой (Госдума) рассмотрит в ближайшее время, пишет ТАСС. Госдума в ближайшее время рассмотри
|28.05.2025
|Госдума приняла во II и III чтении законопроект Росреестра о защите электронных сделок с помощью биометрических данных
|22.05.2025
|
Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля
Оборот цифрового рубля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в широкий оборот цифрового рубля, пишет ТАСС. Документ должен вступить в силу с 1 июля 2025 г., за исключением положений, для которых уст
|09.04.2025
|
Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа
группа займется разработкой инициатив по противодействию применения ИИ-технологий в преступлениях. Госдума намерена создать законодательные условия для использования ИИ в стратегическом планир
|26.03.2025
|
Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций
Борьба с фродом Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодейств
|19.03.2025
|
Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли
аботчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено одновременно в Госдуму, Минцифры и Общественную палату. Новшество Минцифры – это законопроект «О создании го
|06.03.2025
|
Дмитрий Григоренко: Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины при взаимодействии с Госдумой
рственной Думы со статс-секретарями. В частности, 99% законопроектов были внесены на рассмотрение в Госдуму в срок по итогам прошлого года. Этот результат является рекордным. Для сравнения, в 2
|17.12.2024
|
ИТ-комитет Госдумы возглавил сын актера Боярского
ронников партии. В 2018 г. создал Центр поддержки гражданских инициатив. В 2021 г. был переизбран в Госдуму. Какие законы написаны Сергеем Боярским Боярский был соавтором ряда громких законов о
|27.11.2024
|
Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки
ди представителей бизнеса и органов госвласти, которая, в том числе, происходила на круглом столе в Госдуме. Глава Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир
|01.11.2024
|
iPhone для россиян всё? Власти хотят ввести заградительные цены, чтобы наказать Apple
ваться различными магазинами приложений, а не только App Store. Но пока этот документ не был принят Госдумой – он еще не прошел и первое чтение, хотя комитет, которым заведует Гутенев, рекоменд
|30.10.2024
|
Скоч Андрей Владимирович. Биография депутата Госдумы
ем и сохранением уникальных арктических экосистем. Сегодня Андрей Скоч продолжает работать в стенах Госдумы. За принципиальную позицию, неравнодушие к проблемам простых граждан и верность своем
|14.10.2024
|
Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года
же в июле 2025 г. будут проведены работы по переводу на отечественное ПО всех пяти фракций Госдумы. Госдума Рабочие места депутатов переходят на отечественное ПО «С технической точки зрения сро
|29.07.2024
|
В России легализуют майнинг криптовалют, но с серьезными ограничениями
ов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Данный документ первоначально был внесен в Госдуму в 2023 г, но затем несколько раз претерпевал изменения. Речь идет об изменениях в Зак
|26.07.2024
|
Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством
й информации или информационно телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет. Документ внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектами о запрете так называемых тре
|17.07.2024
|
Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии
анах или при цифровой регистрации в финансовой сфере. Тестирование системы С осени 2024 г. проход в Госдуму по новой системе будет осуществляться в тестовом режиме. Во время большого переходног
|15.07.2024
|
Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД
Перевод на отечественное Как выяснил CNews, Госдума переводит свою систему автоматизированного делопроизводства и документооборота (САДД)
|28.06.2024
|
Анатолий Вассерман поделился с «Программным Продуктом» мнением о внедрении ИИ в Госдуму
нтервью в связи с презентацией национальной стратегии развития ИИ, согласно которой в перспективе в Госдуму будут внедрены нейросети для разработки законов. Но обо всем по порядку… С чего все н
|19.06.2024
|
«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России
«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». Раз в крупных городах России есть м
|14.05.2024
|
Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера
осковской области. В 2018 г. он стал вице-президентом «Ростелекома» и главой его «дочки» «РТ-Лабс». Госдума утвердила Максута Шадаева на должность министра цифрового развития В 2020 г., после н
|07.05.2024
|
Списку неплательщиков алиментов быть. Госдума России приняла закон о «госреестре алиментщиков»
тавов (ФССП России) во взаимодействии с Фондом пенсионного и социального страхования». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в реестр будут вносить данные о тех, кто не уплачивает
|12.04.2024
|
У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона
ал для меня!». МВД задержало телефонного мошенника, похитившего 44 млн руб. у экс-замглавы аппарата Госдумы С 2022 по 2023 г. пенсионер долгое время находился в больнице и проживал на даче. За
|22.03.2024
|
В России ужесточаются правила перехода на отечественные ПО и «железо» в госорганах и важнейших отраслях
Законопроект внесен в Госдуму В Госдуму внесен законопроект об изменениях в Федеральный закон от 26 июля 201
|22.03.2024
|
Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о КИИ
Минцифры подготовило предложения по внесению изменений в закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он наделяет Правительство России полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые необходимо будет относить к значимым объектам КИИ с учетом отраслевых особенностей
|25.12.2023
|
Власти готовят закон о внеплановых проверках ИТ-компаний. Документ уже в Госдуме
лавной целью являются ПДн военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Госдума и мораторий на проверки ИТ-компаний Депутат Хинштейн объяснил, что действующий морато
|05.12.2023
|
За утечки персональных данных компаниям выпишут штрафы до полумиллиарда. Законопроекты уже в Госдуме
же за создание информационных ресурсов, распространяющих ПДн. Информация об этом появилась на сайте Госдумы. Законодатели обсуждают усиление ответственности за утечку персональных данных с весн
|02.10.2023
|
Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами
Российский Linux вместо Windows Госдума закупила тысячи лицензий российского ПО, чтобы поскорее отказаться от использования W
|27.07.2023
|
В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии
в требованиям об устранении выявленных нарушений. Замечания от Правительства и правового управления Госдумы В ходе обсуждения законопроекта по настоянию Госдумы и правового управления
|24.07.2023
|
Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга»
бря 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане Госдума приняла в третьем чтении в июле 2023 г. Участниками эксперимента станут юридические л
|12.07.2023
|
Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года
Внедрение цифрового рубля в России Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законы, связанные с внедрением в России цифрового рубля. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем Комитета Госу
Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 599
|Шадаев Максут 1210 224
|Медведев Дмитрий 1665 196
|Аксаков Анатолий 163 129
|Никифоров Николай 1138 128
|Мишустин Михаил 787 126
|Хинштейн Александр 148 121
|Горелкин Антон 118 102
|Рейман Леонид 1065 101
|Володин Вячеслав 108 83
|Евраев Михаил 266 76
|Щеголев Игорь 699 63
|Ермолаев Артем 379 61
|Чернышенко Дмитрий 580 60
|Натрусов Артем 313 59
|Чаркин Евгений 317 57
|Григоренко Дмитрий 249 56
|Клишас Андрей 60 56
|Фомичев Олег 139 55
|Левин Леонид 134 54
|Бокова Людмила 82 54
|Козырев Алексей 328 53
|Шипов Савва 102 49
|Иванов Алексей 163 48
|Немкин Антон 52 47
|Паршин Максим 323 44
|Попов Андрей 116 44
|Абакумов Евгений 227 43
|Белоусов Максим 109 43
|Боярский Сергей 49 43
|Клепиков Алексей 121 42
|Матвеева Татьяна 110 40
|Онищенко Владислав 98 40
|Сотин Денис 216 39
|Носков Константин 241 38
|Сахаров Александр 93 37
|Гимранов Ринат 126 36
|Волков Никита 80 36
|Шпак Василий 279 36
|Дворкович Аркадий 216 35
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.