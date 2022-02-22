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Госдума РФ Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ


22.02.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий
16.02.2022 Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы
28.01.2022 Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой»
09.12.2021 Госдума запретила в школах неверифицированные онлайн-ресурсы и разрешила обрабатывать персональные данные школьников
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram
20.05.2021 Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы
20.04.2021 ИТ-компаниям скостят пенсионные взносы. Госдума одобрила
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц»
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда
16.02.2021 Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход»
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО
23.12.2020 Россиян будут сажать в тюрьму за «клевету в интернете»
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК
25.08.2020 Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge
09.07.2020 В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент

Публикаций - 2673, упоминаний - 4288

Госдума РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8264 236
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8718 190
Microsoft Corporation 22329 170
Yandex - Яндекс 4919 151
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6435 149
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7656 144
Google LLC 10093 111
VK - Mail.ru Group 3002 92
21 век – ТВ - Народный телефон 2419 86
Meta Platforms - Facebook 4213 85
Apple Inc 10564 79
Ростех - Ростехнологии 2493 70
Twitter 2397 65
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2324 63
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3859 63
Oracle Corporation 5979 62
IBM - International Business Machines Corp 8885 56
5850 53
ЭОС - Электронные офисные системы 1220 50
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1976 50
Восход ФГБУ НИИ 517 46
Ростелеком - Связьинвест 1698 44
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1104 44
Крок - Croc 1606 38
Telegram Group 750 38
SAP SE 4525 37
Программный продукт ГК 3839 35
IBS - ИБС ИТ Услуги 1446 34
Cisco Systems 4706 33
Intel Corporation 11167 30
АФК Система ПАО 1623 30
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1150 28
Huawei 3143 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1561 26
Samsung Electronics 9228 26
Армада - РБК софт 700 24
HP Inc. 5268 24
Schneider Electric 490 23
HP - Hewlett-Packard 3563 23
Xerox 1087 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5131 145
Почта России ПАО 1841 111
РЖД - Российские железные дороги 1439 78
Согласие СК 871 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2072 57
Газпром ПАО 950 56
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 52
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 46
ГПБ - Газпромбанк 833 43
X5 Group 686 39
Альфа-Банк 1453 39
Аэрофлот 636 38
Societe Generale - Росбанк 435 36
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 998 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1625 33
Ингосстрах СПАО 300 32
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 31
Уралсиб Банк 474 29
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 570 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1218 24
Visa International 1739 22
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 22
ИСК - Ижевская строительная компания 898 22
Черкизово ГК 74 22
НСПК - Национальная система платежных карт 352 21
Мосэнерго ПАО 112 21
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 904 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1674 21
UBS AG 293 20
Мегаполис ТК 139 20
Сургутнефтегаз - СНГ 193 20
ПГК - Первая грузовая компания 117 20
Банк Зенит 212 19
ПСБ - Промсвязьбанк 667 19
Procter&Gamble - P&G 201 19
Окей - О'Кей - Гипермаркет 131 18
Qiwi 864 18
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 356 18
Лента - Сеть розничной торговли 716 17
РВК - Российская венчурная компания 525 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7867 741
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10838 701
Правительство РФ 7718 568
Президент Российской Федерации 3446 474
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 471
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2201 303
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2126 295
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2441 217
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3138 215
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2442 197
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1442 190
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2131 156
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1887 154
Администрация Президента РФ 889 149
Правительство Москвы 1566 105
Счётная палата РФ 610 101
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1430 99
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2319 88
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 864 87
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1305 85
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1090 84
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2315 83
Федеральное казначейство России 1262 82
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 291 68
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1042 68
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 61
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2022 60
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1037 59
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 868 57
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 506 55
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 52
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 573 51
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 734 51
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1212 51
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 50
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1298 49
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 259 47
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 505 47
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 233 47
Верховный суд Российской Федерации 692 45
Единая Россия - Политическая партия 243 154
ЛДПР 98 78
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 66
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 65
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 202 43
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 276 43
Руссофт - Russoft 368 42
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 36
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 171 36
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 211 34
АРБ - Ассоциация российских банков 176 32
Гильдия Управляющих Документацией 72 30
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 24
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 23
РосКомСвобода - Общественная организация 82 19
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2185 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 16
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 15
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 15
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 15
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 12
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 42 10
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 10
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 9
АЮР - Ассоциация юристов России 17 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 9
АФТ - Ассоциация Финтех 199 9
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 8
ФОИ - Фонд общественных интересов 12 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2377 161
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1362 59
Microsoft Windows 10 11385 58
Linux OS 7589 55
Apple iOS 6361 51
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 288 49
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 797 42
Google YouTube - Видеохостинг 2224 40
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 2594 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 719 35
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2237 32
Apple - App Store 2412 32
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 32
VK - Mail.ru Одноклассники 1172 28
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 147 27
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 28 27
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 522 26
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 378 25
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 217 25
LG 75SM99 1639 24
Microsoft Windows 2000 1996 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6099 24
Apple iPad 3606 24
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 310 23
Microsoft Office 3218 22
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 289 21
Google Play - Google Store - Android Market 2697 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1550 20
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 143 19
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 659 19
WhatsApp Messenger 727 17
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 406 17
Telegram - Мессенджер 128 16
Rakuten Viber 481 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 410 14
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 823 14
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 221 13
1С:ERP Управление предприятием 256 13
Путин Владимир 2514 429
Исанин Антон 8364 235
Медведев Дмитрий 1601 178
Никифоров Николай 1154 121
Аксаков Анатолий 103 99
Рейман Леонид 1009 94
Шадаев Максут 447 86
Мишустин Михаил 362 67
Щеголев Игорь 685 61
Хинштейн Александр 68 57
Бокова Людмила 80 53
Евраев Михаил 228 53
Левин Леонид 108 52
Пономарев Илья 66 46
Володин Вячеслав 67 42
Клишас Андрей 44 41
Натрусов Артем 141 41
Ермолаев Артем 348 40
Носков Константин 212 39
Попов Андрей 80 39
Чаркин Евгений 203 38
Шипов Савва 74 35
Фомичев Олег 112 35
Чернышенко Дмитрий 305 35
Дворкович Аркадий 195 34
Алкснис Виктор 66 34
Акимов Максим 170 33
Горелкин Антон 35 33
Бойко Елена 173 32
Козырев Алексей 274 32
Шалманов Сергей 199 32
Клепиков Алексей 80 31
Яровая Ирина 68 31
Лугов Андрей 32 30
Чамара Денис 58 29
Жаров Александр 171 29
Матвеева Татьяна 83 28
Нарышкин Сергей 51 28
Лигачев Глеб 61 27
Иванов Алексей 93 27
Россия - Российская федерация - РФ 105725 2212
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33078 671
Того - Тоголезская Республика 26874 380
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45227 306
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12211 168
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13267 144
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13057 132
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12437 124
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5294 93
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11432 86
Германия - Федеративная Республика 8599 84
Казахстан - Республика 4429 79
Беларусь - Белоруссия 3445 78
Европа 11283 72
Украина 6066 72
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2098 70
Россия - ЮФО - Республика Крым 720 70
Европа Восточная 2904 51
Франция - Французская Республика 5526 47
Япония 9779 43
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1984 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2781 37
Россия - СЗФО - Калининградская область 941 35
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Азия - Азиатский регион 3735 33
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Индия - Республика 4222 30
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BiMEX Research 1 1
RAEX - Эксперт РА 76 1
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Deloitte Technology Fast 500 8 1
MForum Analytics 18 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4424 104
РАН - Российская академия наук 1354 60
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1160 36
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 238 30
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 602 25
ИРИ - Институт развития интернета 96 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 562 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 224 14
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 39 12
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 11
ИИИ - Институт исследований интернета 20 10
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 431 8
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 11 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 6
АИС - Академия информационных систем 56 6
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 5
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 60 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 4
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ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 221 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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