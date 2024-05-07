Списку неплательщиков алиментов быть. Госдума России приняла закон о «госреестре алиментщиков»

Россияне, которые не платят алименты, будут включены в «реестр алиментщиков» и каждый сможет увидеть личные данные этих граждан. Закон был принят Госдумой России 6 мая 2024 г., но вступит в силу почти через год после официального опубликования.

Все ради защиты детей

6 мая 2024 г. Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект о создании открытого цифрового реестра неплательщиков алиментов. Осенью 2023 г. CNews рассказывал о планах по реализации этой меры.

Информация о неуплате алиментов гражданином будет в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет полностью погашен. В законе нету четкой формулировки, какая служба или ведомство будет вести этот реестр, но «Российская газета» сообщила, что «список будет составлять и дополнять Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) во взаимодействии с Фондом пенсионного и социального страхования».



Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в реестр будут вносить данные о тех, кто не уплачивает средства на содержание несовершеннолетних детей, недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей.

«Законопроект в первую очередь направлен на защиту интересов детей. Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей, а открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», - сказал Вячеслав Володин.

ФССП России Реестр алиментщиков в России будет создан, но не раньше чем в 2025 году

Он уточнил, что о внесении в список «алиментщика» оповестят в течение суток после включения сведений о нем в реестр.

Какие данные будут в реестре

Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России в соответствии с принятым законопроектом наделяется правом запрашивать соответствующую информацию у любых органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов.

Документ в финальной редакции устанавливает, что для уведомления должника о включении в реестр или исключении из него будут использоваться уже установленные законодательством способы, включая телеграммы или SMS-сообщения.

Помимо сведений об исполнительных производствах в отношении должников, в реестр также будут добавлены данные о дате принятия судебного акта о привлечении человека к административной или уголовной ответственности. Данные будут внесены в реестр в течение пяти дней со дня поступления сведений к ФССП России.

В июне 2022 г. был принят закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Из него стало известно, что в общедоступную часть реестра будут включены полное имя должника, место и дата его рождения, сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу, данные об объявлении розыска должника и некоторые иные сведения.

Закон о реестре «алиментщиков» вступит в силу через 360 дней после подписания закона Президентом России и его официального опубликования закона.

В реестр неплательщиков алиментов могут попасть более 140 тыс. граждан, сообщал в октябре 2023 г. министр юстиции России Константин Чуйченко. Он добавил, что в России ведется 755 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов.