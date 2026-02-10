Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190377
ИКТ 14690
Организации 11378
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82746
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Федеральный закон 229-ФЗ Об исполнительном производстве


СОБЫТИЯ


10.02.2026 На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций 1
02.09.2025 GreenData разработала комплексное решение для управления задолженностью физических и юридических лиц 1
09.06.2025 Как криптовалюта в России стала средством коррупции 2
02.11.2024 Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов 1
27.05.2024 Группировка Sapphire Werewolf переписала стилер с открытым исходным кодом, чтобы шпионить за российскими компаниями 1
07.05.2024 Списку неплательщиков алиментов быть. Госдума России приняла закон о «госреестре алиментщиков» 2
28.09.2023 В России появится реестр алиментщиков. Имена злостных неплательщиков будут раскрыты для всех 2
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1
25.07.2023 Путин подписал закон о цифровом рубле. Как он будет работать, какие установлены ограничения 1
16.06.2023 Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro 1
09.06.2023 В России впервые робот возбудил дело против человека 1
18.04.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ» 1
01.11.2022 RS-Connect позволит получать информацию по исполнительным производствам из ФССП 2
17.05.2022 Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ 2
16.03.2022 Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум 4
18.11.2021 Group-IB обнаружила атаки хакеров Redcurl на ритейл 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
16.04.2018 Судебным приставам разрешили донимать россиян SMS-ками 1
13.04.2018 Власти поручили судебным приставам зачистить Рунет 1
27.10.2017 R-Style Softlab выпустила решение для электронного взаимодействия банков и ФССП 2
19.10.2016 Как электронные суды будут рассматривать уголовные дела 1
19.10.2016 «Лаборатория программных решений» разработала модуль «Судебное и исполнительное производство» 2
22.08.2016 Robokassa расширяет географию оплаты госуслуг 1
09.08.2016 Судебные приставы: Проект по получению электронных исполнительных документов из судов станет единственным в России 2
09.06.2016 «Синимекс» провел интеграцию «Альфа-Банка» с ФССП России 2
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 2
26.03.2015 ФССП намерена снимать ограничения на выезд за рубеж за 1 час 1
31.10.2014 Госархивы: от бумажных хранилищ к электронным ресурсам 1
02.07.2014 Банки смогут оценивать репутацию потенциальных клиентов с помощью сервиса ФССП 1
27.06.2014 Правительство России уравнивает электронные документы с бумагой 2
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 1
26.06.2012 В российской судебной системе появятся электронные документы 1
07.11.2011 Антон Сизов: Рынок внешнего ЭДО будет облачным 1
26.09.2011 ЭДО для ритейлера: пересылка электронных счетов-фактур решает все 1

Публикаций - 58, упоминаний - 73

Федеральный закон 229-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9241 9
МегаФон 10083 8
Microsoft Corporation 25330 5
Meta Platforms - Facebook 4550 4
Oracle Corporation 6902 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1268 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 3
SAP SE 5463 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14598 3
9110 3
Directum - Директум 1183 3
АйТи 1440 3
АКОС 68 2
Ростелеком 10412 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 2
Lenovo Group 2373 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
Diasoft - Диасофт 1055 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 684 2
Такском - Taxcom 245 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1084 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 2
Питерская группа связистов 437 1
ЕС-лизинг 22 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Alfresco Software 148 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
ПрограмБанк 95 1
Zynga Game Network 132 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Фаматек 22 1
Farimex - Фэримекс 29 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 4
Farimex Products 10 2
Альфа-Групп 732 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 37 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
United Distribution - Юнайтед дистрибьюторс 2 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 46 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 47 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
Ильяшев и Партнеры ЮФ 8 1
Quorum Fund 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1100 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Связной ГК 1384 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 1
Альфа-Банк 1888 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Русагро Группа Компаний 341 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 352 1
Роснефть НК - нефтяная компания 533 1
Татнефть 240 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Газпром нефть 680 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Транснефть 325 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 759 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13029 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3148 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4823 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5320 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 8
Судебная власть - Judicial power 2411 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6341 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3571 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3415 6
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5041 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2961 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 4
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1097 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 834 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 3
Районные суды РФ 194 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 917 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1146 2
Единая Россия - Политическая партия 318 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ГосИнформСистемы 155 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 11
Электронный документ - Electronic document 1531 10
Оповещение и уведомление - Notification 5384 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2518 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8786 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 6
Оцифровка - Digitization 4936 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17168 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32000 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1416 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4582 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5291 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5916 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 342 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 229 3
Apple iPad 3944 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2382 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1567 2
FreePik 1500 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 2
Google Android 14814 2
Apple iOS 8318 2
Linux OS 11015 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 318 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 307 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 87 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 344 2
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 221 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 64 1
Garantex - криптовалютная биржа 12 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
Путин Владимир 3382 5
Медведев Дмитрий 1664 4
Парфенчиков Артур 14 3
Гуральников Сергей 164 2
Гаттаров Руслан 144 2
Сизов Антон 29 2
Полякова Анна 3 2
Аксаков Анатолий 160 2
Щеголев Игорь 698 2
Володин Вячеслав 100 2
Евраев Михаил 264 2
Козырев Алексей 326 2
Кузнецов Дмитрий 73 2
Звягина Наталья 64 2
Авербах Владимир 127 2
Кочетков Владислав 248 2
Аристов Дмитрий 12 2
Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 12 1
Деянышев Вадим 19 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 24 1
Сиваков Руслан 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Шмид Александр 17 1
Занин Виталий 22 1
Бугаева Наталья 2 1
Ишмуратова Любовь 1 1
Панчоян Артур 5 1
Бабинцев Василий 24 1
Телятников Алексей 21 1
Щербаков Сергей 31 1
Чигвинцев Александр 3 1
Осин Александр 8 1
Чулапов Александр 1 1
Лосев Сергей 46 1
Самойленко Максим 67 1
Демидов Михаил 133 1
Степанов Антон 71 1
Кузьменко Валерия 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46090 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53575 5
Европа 24680 5
Норвегия - Королевство 1834 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18795 5
Украина 7814 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1332 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8224 3
Россия - УФО - Свердловская область 1793 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1334 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2712 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14544 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1005 3
Великобритания - Виргинские Острова 241 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18355 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4117 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1309 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13586 2
Америка - Американский регион 2191 2
Канада 4996 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1129 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2993 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 849 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1014 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2238 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2111 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 790 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 599 2
Россия - УФО - Челябинская область 1420 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 610 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1567 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 936 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 619 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 308 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1691 2
Багамские Острова - Багамы 61 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 167 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 31
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4423 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8544 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 16
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 14
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 10
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 8
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 379 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15245 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Паспорт - Паспортные данные 2736 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2559 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 384 4
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 4
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 433 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1164 4
Ведомости 1296 2
РИА Новости 1002 2
Российская газета 279 2
Известия Мордовии 3 1
Хальмг Унн 1 1
Компромат.ру 6 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11445 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 4
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
BCG Россия онлайн 6 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Gartner - Гартнер 3621 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще