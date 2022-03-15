Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум

Компания Кворум выпустила на рынок программный продукт, позволяющий полностью автоматизировать и перевести в электронный вид взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной службой судебных приставов по исполнительным производствам. Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» предоставляет доступ к данным производств, обеспечивает обмен исполнительными документами, заявлениями, объяснениями и ходатайствами. Помимо банков решение могут использовать микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Решение поддерживает обработку 40 типов документов и обращений. В случае расширения числа форматов передаваемых данных гибкая архитектура Адаптера позволяет кредитной организации самостоятельно добавлять их поддержку в течение одного часа.

Возможности Адаптера «Исполнительные производства и документы ФССП»

Адаптер позволяет кредитной организации получать от ФССП:

Список исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц (компонент «Общедоступные сведения из банка данных исполнительных производств»). Список исполнительных производств, в которых кредитная организация выступает стороной ИП (компонент «Сведения о исполнительных производствах по контрагенту»). Детальные сведения по исполнительному производству (компонент «Сведения о ходе исполнительного производства»). Запрос осуществляется по номеру ИП. В ответе ФССП содержатся следующие данные: набор реквизитов ИП;

сведения о постановлениях, вынесенных судебным приставом;

информация о расчетах по исполнительному производству;

сведения о должнике или его имуществе;

сведения о наложенных арестах и ограничениях;

прочие сведения. Регулярные оповещения о принятых исполнительных документах и возбужденных исполнительных производствах по всем ИП, в которых участвует кредитная организация (компонент «Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству»). Оповещения поступают в автоматическом режиме.

Также Адаптер позволяет передавать в ФССП заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в форме электронного документа (компонент «Обращения в ФССП и результаты их рассмотрения»). Функционал доступен для кредитной организации, выступающей стороной исполнительного производства. В электронном виде могут передаваться следующие документы:

жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие), поданная в порядке подчиненности;

заявление (ходатайство) о банковских реквизитах для перечисления денежных средств;

заявление (ходатайство) стороны исполнительного производства;

заявление взыскателя об отзыве исполнительного документа;

заявление должника о возврате излишне удержанных (перечисленных) денежных средств;

заявление о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий;

заявление взыскателя о вынесении постановления об обращении взыскания на заработную плату;

заявление о вынесении постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации;

заявление о прекращении исполнительного производства;

заявление о повторном предъявлении исполнительного документа;

заявление о приостановлении исполнительного производства;

заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по исполнительному документу;

заявление о продлении сроков в исполнительном производстве;

заявление о розыске должника, его имущества или розыске ребенка;

заявление об исправлении допущенных в постановлении судебного пристава описок или явных арифметических ошибок;

заявление об ограничении специальных прав должника;

заявление об отводе судебного пристава-исполнителя;

заявление об отложении исполнительных действий и об отложении применения мер принудительного исполнения;

заявление об отмене постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства;

объяснение стороны исполнительного производства.

Технические особенности Адаптера «Обращения и документы ФССП»

Решение является подключаемым модулем программной Платформы «СМЭВ-Интегратор». Взаимодействие с ФССП осуществляется посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия, а также через открытый программный интерфейс Службы судебных приставов.

Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс.Браузер или Атом.

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Поддерживаются СУБД:

open source Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), PostgreSQL;

Oracle;

MS SQL.

Интеграция с решением может быть проведена с использованием интерфейсов:

soap-запросы;

очереди MQ;

обращение к базе данных;

файловый обмен.

Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.