Банкротство несостоятельность Реестр требований кредиторов
|14.02.2023
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Конец легенды. «Связной» подает на банкротство
ыполнение обязательств. Фото: принадлежит сети «Связной» «Связной» намерен инициировать собственное банкротство Они исходили от тех же компаний, которые сейчас обозначены как кредиторы: Альфа-б
|03.10.2022
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Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании
Суд снял денежную ответственность с Павла Врублевского за банкротство Chronopay Девятый арбитражный апелляционный суд внес изменения в решение Арбитражного суда Москвы, касающегося привлечения к субсидиарной ответственности владельца платежной системы
|17.06.2022
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Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора
должника, включая его недвижимость, права аренды земельных участков, оборудование, материалы и т.д. Банкротство акционеров «Ангстрема» В 2019 г. были признаны банкротами «Ангстрем-Инвест» и «Ко
|17.06.2022
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Российская «дочка» Google подала на банкротство
представитель компании в разговоре с CNews рассказал, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным работу московского офиса. При этом в компании пообещали, что несмотря на вероятное банкротство российского юрлица Google, россияне смогут продолжить пользоваться ее бесплатными интернет-сервисами, в частности, поисковиком, картами, YouTube; а также мобильной операционной сист
|23.12.2021
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Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай
ск к Опанасенко был подан 10 декабря 2021 г. На данный момент заявление оставлено без движения до 14 января 2021 г. До этого момента истец должен предоставить суду недостающие документы. Персональное банкротство — нечастая практика Как рассказал CNews практикующий юрист, подача исков о персональном банкротстве со стороны налоговых инспекций — это не уникальная, но все же очень нечастая прак
|14.12.2021
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На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы»
ской компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов, согласно картотеке арбитражных дел, в отношении должника введена одна из процедур несостоятельности (банкротства). Резолютивная часть определ
|13.08.2019
|Началось банкротство «Техносерва»
|20.05.2019
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Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство
очка» - Yota Devices IPR. Поэтому в China Baoli не ожидают, что, по крайней мере, в ближайшее время банкротство Yota Devices как-то скажется на деятельности корпорации.
|13.08.2018
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Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона
является тот факт, что в конце 2015 г. по заявлению компании «Логика» банкротом был признан микроэлектронный дизайн-центр «Ангстрем-М», который исторически входил в зеленоградскую группу «Ангстрем». Банкротство «Ангстрема-Т» не позволяет кредиторам возвращать свои деньги В данном случае речь идет об ООО «Логика», чьим единственным учредителем по ЕГРЮЛ заявлен бывший министр связи Леонид Ре
|10.05.2016
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«Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» в соответствии с приказом №495 «Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме»
Компания «Фогсофт» обновила систему «iTender-Банкротство», с использованием которой сегодня работает почти треть всех электронных торговых площадок по реализации имущества банкротов в России. Теперь система соответствует правилам вступивш
|08.02.2016
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Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство
у наблюдения в отношении микроэлектронного предприятия «Ангстрем-М». Как следует из картотеки суда, иск о банкротстве «Ангстрем» 16 октября 2015 г. подало ООО «Логика» - поставщик жидких газов
|25.08.2015
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«Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство»
Компания «Фогсофт» обновила систему электронных торгов для реализации имущества банкротов «iTender-Банкротство», изменив способ определения победителей в рамках процедуры «публичное предложение». Об этом CNews сообщили в «Фогсофт». 22 июня 2015 г. в силу вступили изменения федерального закон
|26.06.2013
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«Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство»
«Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство» от компании «Фогсофт». Напомним, ЮЭТП появилась на рынке электронных торгов по реализации имущества должников в августе 2012 г. Именно тогда она впервые подтвердила соответствие тр
|01.02.2013
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«Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» для украинских пользователей
редставила обновленную версию системы электронных торгов по реализации имущества должников «iTender-Банкротство» для украинских пользователей. Теперь она полностью соответствует новой редакции
|24.12.2012
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«Фогсофт» обновила электронные торговые площадки на платформе «iTender-Банкротство»
ним из важных изменений стала возможность электронных торговых площадок (ЭТП) на платформе «iTender-Банкротство» принимать сертификаты электронных подписей в соответствии с новым законом № 63-Ф
|22.03.2010
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Аналитики предсказали банкротство или продажу Palm
ы за последний отчетный период, аналитики сошлись во мнении о том, что компания вряд ли сможет выдержать конкуренцию и остаться на рынке. При этом они предсказали два варианта развития событий – либо банкротство, либо продажу американского производителя смартфонов, например, китайскому конкуренту, сообщает Bloomberg. Напомним, выручка Palm по итогам 3-го квартала 2009-2010 финансового года,
|16.06.2003
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Банкротство Global Crossing: эпопея продолжается
rossing, подразделения Global Crossing, также банкрота. Данное решение принято в связи с невозможностью достигнуть компромисса с руководством компании Asia Netcom, которая должна была выкупить активы должника. Источник: по материалам Today in Telecom.
|04.02.2002
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Банкротство Enron поставило под сомнение успешную реализацию планов Microsoft
нфраструктруы широкополосного интернет-доступа. Планировалось, что MSN будет предоставлять широкополосный доступ 90% домов, имеющих DSL-подключение, уже в конце первого квартала текущего года, однако банкротство Enron и недостаток обещанных инвестиций, отодвигают реализацию этих планов к концу первого полугодия. Договор между MSN и подразделением широкополосного доступа компании Enron о раз
|30.01.2002
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NASDAQ: банкротство Enron продолжает оказывать давление на рынок
Как отмечает Арт Кэшин (Art Cashin), возглавляющий отделение трейдинга UBS Warburg, у участников торгов во вторник был приступ «Энроно-боязни». Банкротство одной из крупнейших американских корпораций породило бурю экономических и политических последствий в США и заставило обратить дополнительное внимание на практику бухгалтерского учет
Банкротство и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакиев Курманбек 50 24
|Бакиев Максим 41 23
|Рейман Леонид 1044 22
|Опанасенко Всеволод 132 14
|Маевский Леонид 57 12
|Маевский Игорь 36 11
|Путин Владимир 3074 10
|Текебаев Омурбек 10 8
|Силич Андрей 22 8
|Кирюшин Геннадий 90 7
|Бабанов Омурбек 16 6
|Свирский Павел 21 6
|Ананьев Дмитрий 78 6
|Мурзалиев Азамат 20 6
|Елисеев Алексей 15 6
|Ананьев Алексей 110 6
|Медведев Дмитрий 1648 6
|Атамбаев Алмазбек 10 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 5
|Водясов Алексей 222 5
|Абеков Алмазбек 10 4
|Боксер Андрей 5 4
|Аксаков Анатолий 145 4
|Фогилев Михаил 13 4
|Парфенчиков Артур 12 4
|Салянова Аида 5 4
|Титов Борис 54 4
|Алифанов Кирилл 65 4
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
|Евтушенков Владимир 207 4
|Сукало Сергей 5 4
|Богатов Антон 79 3
|Беляков Денис 7 3
|Огнянников Глеб 17 3
|Андросик Владимир 32 3
|Копейкин Алексей 16 3
|Ноготков Максим 49 3
|Комиссаров Дмитрий 221 3
|Александрова Александра 10 3
|Толстой Лев 47 3
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