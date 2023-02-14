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Банкротство несостоятельность Реестр требований кредиторов



14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство

ыполнение обязательств. Фото: принадлежит сети «Связной» «Связной» намерен инициировать собственное банкротство Они исходили от тех же компаний, которые сейчас обозначены как кредиторы: Альфа-б
03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании

Суд снял денежную ответственность с Павла Врублевского за банкротство Chronopay Девятый арбитражный апелляционный суд внес изменения в решение Арбитражного суда Москвы, касающегося привлечения к субсидиарной ответственности владельца платежной системы
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора

должника, включая его недвижимость, права аренды земельных участков, оборудование, материалы и т.д. Банкротство акционеров «Ангстрема» В 2019 г. были признаны банкротами «Ангстрем-Инвест» и «Ко
17.06.2022 Российская «дочка» Google подала на банкротство

представитель компании в разговоре с CNews рассказал, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным работу московского офиса. При этом в компании пообещали, что несмотря на вероятное банкротство российского юрлица Google, россияне смогут продолжить пользоваться ее бесплатными интернет-сервисами, в частности, поисковиком, картами, YouTube; а также мобильной операционной сист
23.12.2021 Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай

ск к Опанасенко был подан 10 декабря 2021 г. На данный момент заявление оставлено без движения до 14 января 2021 г. До этого момента истец должен предоставить суду недостающие документы. Персональное банкротство — нечастая практика Как рассказал CNews практикующий юрист, подача исков о персональном банкротстве со стороны налоговых инспекций — это не уникальная, но все же очень нечастая прак
14.12.2021 На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы»

ской компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов, согласно картотеке арбитражных дел, в отношении должника введена одна из процедур несостоятельности (банкротства). Резолютивная часть определ
13.08.2019 Началось банкротство «Техносерва»

20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство

очка» - Yota Devices IPR. Поэтому в China Baoli не ожидают, что, по крайней мере, в ближайшее время банкротство Yota Devices как-то скажется на деятельности корпорации.
13.08.2018 Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона

является тот факт, что в конце 2015 г. по заявлению компании «Логика» банкротом был признан микроэлектронный дизайн-центр «Ангстрем-М», который исторически входил в зеленоградскую группу «Ангстрем». Банкротство «Ангстрема-Т» не позволяет кредиторам возвращать свои деньги В данном случае речь идет об ООО «Логика», чьим единственным учредителем по ЕГРЮЛ заявлен бывший министр связи Леонид Ре
10.05.2016 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» в соответствии с приказом №495 «Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме»

Компания «Фогсофт» обновила систему «iTender-Банкротство», с использованием которой сегодня работает почти треть всех электронных торговых площадок по реализации имущества банкротов в России. Теперь система соответствует правилам вступивш
08.02.2016 Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство

у наблюдения в отношении микроэлектронного предприятия «Ангстрем-М». Как следует из картотеки суда, иск о банкротстве «Ангстрем» 16 октября 2015 г. подало ООО «Логика» - поставщик жидких газов

25.08.2015 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство»

Компания «Фогсофт» обновила систему электронных торгов для реализации имущества банкротов «iTender-Банкротство», изменив способ определения победителей в рамках процедуры «публичное предложение». Об этом CNews сообщили в «Фогсофт». 22 июня 2015 г. в силу вступили изменения федерального закон
26.06.2013 «Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство»

«Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство» от компании «Фогсофт». Напомним, ЮЭТП появилась на рынке электронных торгов по реализации имущества должников в августе 2012 г. Именно тогда она впервые подтвердила соответствие тр
01.02.2013 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» для украинских пользователей

редставила обновленную версию системы электронных торгов по реализации имущества должников «iTender-Банкротство» для украинских пользователей. Теперь она полностью соответствует новой редакции

24.12.2012 «Фогсофт» обновила электронные торговые площадки на платформе «iTender-Банкротство»

ним из важных изменений стала возможность электронных торговых площадок (ЭТП) на платформе «iTender-Банкротство» принимать сертификаты электронных подписей в соответствии с новым законом № 63-Ф
22.03.2010 Аналитики предсказали банкротство или продажу Palm

ы за последний отчетный период, аналитики сошлись во мнении о том, что компания вряд ли сможет выдержать конкуренцию и остаться на рынке. При этом они предсказали два варианта развития событий – либо банкротство, либо продажу американского производителя смартфонов, например, китайскому конкуренту, сообщает Bloomberg. Напомним, выручка Palm по итогам 3-го квартала 2009-2010 финансового года,
16.06.2003 Банкротство Global Crossing: эпопея продолжается

rossing, подразделения Global Crossing, также банкрота. Данное решение принято в связи с невозможностью достигнуть компромисса с руководством компании Asia Netcom, которая должна была выкупить активы должника. Источник: по материалам Today in Telecom.
04.02.2002 Банкротство Enron поставило под сомнение успешную реализацию планов Microsoft

нфраструктруы широкополосного интернет-доступа. Планировалось, что MSN будет предоставлять широкополосный доступ 90% домов, имеющих DSL-подключение, уже в конце первого квартала текущего года, однако банкротство Enron и недостаток обещанных инвестиций, отодвигают реализацию этих планов к концу первого полугодия. Договор между MSN и подразделением широкополосного доступа компании Enron о раз
30.01.2002 NASDAQ: банкротство Enron продолжает оказывать давление на рынок

Как отмечает Арт Кэшин (Art Cashin), возглавляющий отделение трейдинга UBS Warburg, у участников торгов во вторник был приступ «Энроно-боязни». Банкротство одной из крупнейших американских корпораций породило бурю экономических и политических последствий в США и заставило обратить дополнительное внимание на практику бухгалтерского учет

Публикаций - 432, упоминаний - 468

Банкротство и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8360 31
Питерская группа связистов 433 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8596 28
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 27
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 25
Microsoft Corporation 24373 21
Verizon - WorldCom 483 20
Intel Corporation 12059 20
Ростелеком 9442 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11761 19
Oracle Corporation 6608 18
Google LLC 11583 17
IBM - International Business Machines Corp 9394 17
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 424 16
Т-Платформы - T-Platforms 394 15
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 128 15
Cisco Systems 5067 15
Apple Inc 11859 14
Yandex - Яндекс 6902 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3183 12
FogSoft - ФогСофт 43 11
AMD - Advanced Micro Devices 4110 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5662 10
АФК Система ПАО 1785 10
Крок - Croc 1769 10
Lenovo Motorola 3496 10
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 522 10
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 9
Yahoo! 3693 9
Ангстрем-М 29 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1359 8
HP - Hewlett-Packard 3619 8
Samsung Electronics 10128 8
Globalstar - Глобалстар 180 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 941 8
Telia Company - TeliaSonera 1036 7
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 245 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1422 7
VK - Mail.ru Group 3322 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 868 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6956 24
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2734 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 15
Enron - Enrongate 122 14
Альфа-Банк 1716 10
ПСБ - Промсвязьбанк 830 9
Альфа-Групп 689 9
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 9
Связной ГК 1363 8
Контрактфинансгрупп МФО 14 8
Ангстрем Инвест 13 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 6
Совкомбанк ПАО 248 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 335 6
Альтернатива Капитал 14 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 449 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 5
Россети Ленэнерго 1700 5
РБ Факторинг 7 5
Bertelsmann 193 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 254 5
Runica Investments 11 5
Merrill Lynch 433 5
ПромСвязьКапитал 82 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 774 5
United Airlines - авиакомпания 91 5
Возрождение - Коммерческий банк 340 4
NGI Fund 35 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 161 4
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 4
Unsplash 515 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 458 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1577 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 4
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 4
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 958 88
Судебная власть - Judicial power 2269 66
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 722 56
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2770 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11108 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4523 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3214 26
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 765 23
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5298 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3235 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4333 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2529 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5713 15
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 15
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 719 15
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ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 104 12
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4850 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2647 9
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Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 174 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1908 8
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 186 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2961 7
Федеральное казначейство России 1728 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1176 7
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 74 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 631 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 581 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 744 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1058 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 8
Единая Россия - Политическая партия 289 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1010 2
Интернет-видео - ассоциация 19 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
Коммунизм - Коммунистические партии 70 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
АЮР - Ассоциация юристов России 36 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 10 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 117 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 91 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27413 69
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ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 499 12
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16770 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 969 44
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 372 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4921 19
Microsoft Windows 2000 8660 19
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 51 16
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 204 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 952 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3120 12
FogSoft iTender 37 11
Linux OS 9562 11
Google Android 13725 10
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 163 9
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 217 9
Google YouTube - Видеохостинг 2654 9
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 589 6
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 33 6
Google Play - Google Store - Android Market 3224 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1493 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6963 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 127 4
FreePik 790 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 111 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 686 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 242 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4910 4
Microsoft SQL Server 1586 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 575 4
Oracle Java - язык программирования 2976 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1046 3
Google Global Cache 23 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 257 3
Intel x86 - архитектура процессора 1792 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 86 3
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 3
Microsoft Windows 15378 3
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 495 3
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 47 3
Бакиев Курманбек 50 24
Бакиев Максим 41 23
Рейман Леонид 1044 22
Опанасенко Всеволод 132 14
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Боксер Андрей 5 4
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Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Евтушенков Владимир 207 4
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Толстой Лев 47 3
Россия - РФ - Российская федерация 139035 246
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51558 132
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13229 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16904 29
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1235 28
Украина 7522 28
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Франция - Французская Республика 7758 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13966 16
Азия - Азиатский регион 5395 14
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 795 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7164 13
Китай - Тайвань 3913 12
США - Нью-Йорк 3081 12
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Япония 13202 10
Африка - Африканский регион 3421 10
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Киргизия - Бишкек 129 10
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 703 9
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Кипр - Республика 539 9
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6681 131
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3498 35
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4855 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17700 23
Финансовые показатели - Financial indicators 2393 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13411 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4544 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27894 19
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Коммерсантъ - Издательский дом 1719 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11165 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 967 15
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 15
Ведомости 897 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5876 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 883 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 9
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