Конец легенды. «Связной» подает на банкротство ыполнение обязательств. Фото: принадлежит сети «Связной» «Связной» намерен инициировать собственное банкротство Они исходили от тех же компаний, которые сейчас обозначены как кредиторы: Альфа-б

Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании Суд снял денежную ответственность с Павла Врублевского за банкротство Chronopay Девятый арбитражный апелляционный суд внес изменения в решение Арбитражного суда Москвы, касающегося привлечения к субсидиарной ответственности владельца платежной системы

Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора должника, включая его недвижимость, права аренды земельных участков, оборудование, материалы и т.д. Банкротство акционеров «Ангстрема» В 2019 г. были признаны банкротами «Ангстрем-Инвест» и «Ко

Российская «дочка» Google подала на банкротство представитель компании в разговоре с CNews рассказал, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным работу московского офиса. При этом в компании пообещали, что несмотря на вероятное банкротство российского юрлица Google, россияне смогут продолжить пользоваться ее бесплатными интернет-сервисами, в частности, поисковиком, картами, YouTube; а также мобильной операционной сист

Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай ск к Опанасенко был подан 10 декабря 2021 г. На данный момент заявление оставлено без движения до 14 января 2021 г. До этого момента истец должен предоставить суду недостающие документы. Персональное банкротство — нечастая практика Как рассказал CNews практикующий юрист, подача исков о персональном банкротстве со стороны налоговых инспекций — это не уникальная, но все же очень нечастая прак

На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы» ской компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов, согласно картотеке арбитражных дел, в отношении должника введена одна из процедур несостоятельности (банкротства). Резолютивная часть определ

Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство очка» - Yota Devices IPR. Поэтому в China Baoli не ожидают, что, по крайней мере, в ближайшее время банкротство Yota Devices как-то скажется на деятельности корпорации.

Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона является тот факт, что в конце 2015 г. по заявлению компании «Логика» банкротом был признан микроэлектронный дизайн-центр «Ангстрем-М», который исторически входил в зеленоградскую группу «Ангстрем». Банкротство «Ангстрема-Т» не позволяет кредиторам возвращать свои деньги В данном случае речь идет об ООО «Логика», чьим единственным учредителем по ЕГРЮЛ заявлен бывший министр связи Леонид Ре

«Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» в соответствии с приказом №495 «Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме» Компания «Фогсофт» обновила систему «iTender-Банкротство», с использованием которой сегодня работает почти треть всех электронных торговых площадок по реализации имущества банкротов в России. Теперь система соответствует правилам вступивш

Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство у наблюдения в отношении микроэлектронного предприятия «Ангстрем-М». Как следует из картотеки суда, иск о банкротстве «Ангстрем» 16 октября 2015 г. подало ООО «Логика» - поставщик жидких газов

«Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» Компания «Фогсофт» обновила систему электронных торгов для реализации имущества банкротов «iTender-Банкротство», изменив способ определения победителей в рамках процедуры «публичное предложение». Об этом CNews сообщили в «Фогсофт». 22 июня 2015 г. в силу вступили изменения федерального закон

«Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство» «Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство» от компании «Фогсофт». Напомним, ЮЭТП появилась на рынке электронных торгов по реализации имущества должников в августе 2012 г. Именно тогда она впервые подтвердила соответствие тр

«Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» для украинских пользователей редставила обновленную версию системы электронных торгов по реализации имущества должников «iTender-Банкротство» для украинских пользователей. Теперь она полностью соответствует новой редакции

«Фогсофт» обновила электронные торговые площадки на платформе «iTender-Банкротство» ним из важных изменений стала возможность электронных торговых площадок (ЭТП) на платформе «iTender-Банкротство» принимать сертификаты электронных подписей в соответствии с новым законом № 63-Ф

Аналитики предсказали банкротство или продажу Palm ы за последний отчетный период, аналитики сошлись во мнении о том, что компания вряд ли сможет выдержать конкуренцию и остаться на рынке. При этом они предсказали два варианта развития событий – либо банкротство, либо продажу американского производителя смартфонов, например, китайскому конкуренту, сообщает Bloomberg. Напомним, выручка Palm по итогам 3-го квартала 2009-2010 финансового года,

Банкротство Global Crossing: эпопея продолжается rossing, подразделения Global Crossing, также банкрота. Данное решение принято в связи с невозможностью достигнуть компромисса с руководством компании Asia Netcom, которая должна была выкупить активы должника. Источник: по материалам Today in Telecom.

Банкротство Enron поставило под сомнение успешную реализацию планов Microsoft нфраструктруы широкополосного интернет-доступа. Планировалось, что MSN будет предоставлять широкополосный доступ 90% домов, имеющих DSL-подключение, уже в конце первого квартала текущего года, однако банкротство Enron и недостаток обещанных инвестиций, отодвигают реализацию этих планов к концу первого полугодия. Договор между MSN и подразделением широкополосного доступа компании Enron о раз