В России банкротят крупное микроэлектронное предприятие. Завод может отойти государству или профильной компании

Микроэлектронное предприятие «Ангстрем» вступило на путь банкротства. За ним последует или продажа имущества должника или смена собственников. Последними может оказаться как Российская Федерация, так и другие микроэлектронные компании. Однако эксперты подчеркивают важность актива для отрасли, поэтому с ним нельзя распоряжаться легкомысленно.

«Ангстрем» банкротят

Как выяснил CNews, в отношении зеленоградской микроэлектронной компании «Ангстрем» введена процедура наблюдения. Это решение принято по заявлению банка «Зенит» о признании должника банкротом было принято 2 декабря 2024 г.

Процедура наблюдения - первый шаг в череде различных действий, из которых складывается формальное банкротство, то есть признание компании несостоятельной.

Согласно материалам дела, в ноябре 2019 г. суд взыскал с «Ангстрема» в пользу «Зенита» 1 млрд руб. Задолженность предприятия перед банком сохраняется свыше шести лет. «И, более того, обнаруживает тенденцию к увеличению за счет применения установленных законом финансовых санкций», — отмечает суд.

А предоставленные «Ангстремом» документы о заключении сделок «не позволяют с должной степенью вероятности прогнозировать потенциальную степень их исполнения и предполагаемый объем денежных поступлений».

Поэтому суд пришел к выводу о наличии оснований для введения в отношении должника процедуры наблюдения, а также для признания требований кредитора обоснованным и включении их в реестр кредиторов должника.

«Ангстрем» потребовал привлечь Прокуратуру Москвы к участию в деле, но суд это требование не удовлетворил. Как и просьбу о приостановлении производства.

АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации.

«Ключевая задача — сохранить компетенции, персонал и обеспечить потребителей продукцией, — сообщил CNews представитель Минпромторга. — Конкретные механизмы будут вырабатываться в рамках процедур, предусмотренных законодательством».

В «Ангстреме» не ответили на запрос CNews.

Спасут ли предприятие

АО «Ангстрем» является стратегически предприятием, чья деятельность предполагает изготовление продукции в рамках исполнения государственного оборонного заказа, отметила руководитель судебно-арбитражной практики Asto Consulting Вероника Челнокова. «Законодательство предполагает, что Правительство должно предпринимать меры по предупреждению банкротства таких предприятий, — продолжила эксперт. — Из судебных актов мы видимо, что АО «Ангстрем» ранее была предоставлена государственная поддержка на перевооружение производственной базы и модернизацию производства, однако, по всей видимости, этого не привело к существенному увеличению выручки».

Несмотря на то, что АО «Ангстрем» с 2016 г. погашало долги перед кредиторами, исполнить многомиллиардные обязательства перед Банком Зенит и ВЭБ РФ общество не в состоянии, отметила Челнокова.

«Учитывая, что представители Правительства возражали против предоставления АО «Ангстрем» отсрочки в рамках споров с Банком Зенит и ВЭБ РФ, можно предположить, что государство признало неспособность общества вести деятельность самостоятельно, — считает Челнокова — В таком случае, процедура банкротства видится как способ смены управления на предприятии для последующего обеспечения его более эффективной работы».

Особенностью банкротства стратегических организаций является то, что приоритет при выборе процедуры отдается восстановительным процедурам. В этом должно быть заинтересовано и государство, которое может предоставить денежную гарантию или заключение о возможности восстановления платежеспособности должника, подчеркивает Челнокова.

Если государство (или другое третье лицо) не сможет дать гарантию за АО «Ангстрем», то после процедуры наблюдения будет введена процедура конкурсного производства и имущество общества будет продано на торгах. «При этом, торги будут закрытыми, покупатель должен будет продолжить профильную деятельность должника и выполнить все ранее заключенные договоры, что означает, что имущество будет интересно только узко профильному инвестору. В его отсутствие имущество сможет приобрести сама Российская Федерация», — заключила Челнокова.

Наблюдение является первой процедурой банкротства и главной ее задачей является анализ финансового состояния компании, формирование реестра требований кредиторов и проведение первого собрания кредиторов, пояснила CNews адвокат и руководитель практики банкротства K&P.Group Надежда Емелина.

По ее словам, при этом за процедурой наблюдения не обязательно должна следовать процедура банкротства. Как раз в ходе наблюдения кредиторы должны решить, какую процедуру целесообразно вводить в отношении юридического лица – реабилитационную или конкурсное производство, в ходе которой имущество должника будет реализовано на торгах, а само юрлицо ликвидировано, отметила Емелина.

Процедура наблюдения в отношении «Ангстрема» введена до конца весны 2025 г., но по причинам значения предприятия и сложной организации должника, возможно будет продлена, — рассказал CNews управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко.

Опрошенные CNews эксперты давно ожидали такого исхода событий. Однако подчеркивали важность «Ангстрема» для отрасли микроэлектроники. Поэтому с активами предприятия нужно разбираться грамотно, считают они.

Как отмечала гендиректор SNDGLOBAL Ольга Квашенкина, примерно по такому сценарию и было продано оборудование «Ангстрем-Т» в 2018 г. Она отметила, что активы компании были (мощности для производства микросхем по техпроцессу 90 нм) переданы ВЭБ.

«В целом, текущая ситуация является еще одним аргументом в пользу того, что должны быть выработаны более актуализированные меры поддержки отрасли электроники», — заключает Квашенкина.

Миллиардные долги

«Ангстрем» пытаются обанкротить с 2017 г. В Арбитражный суд города Москвы с февраля 2017 г. поступило 18 заявлений кредиторов о вступлении в дело о банкротстве, которые были рассмотрены судом и оставлены без рассмотрения. В июле 2021 г. в суд с тем же требованием обратился банк «Зенит».

Да данным Федеральной налоговой службы (ФНС), у «Ангстрема» насчитывается 108 исполнительных производств на сумму 147,6 млрд. руб. Так же имеются незавершенные судебные разбирательства на сумму более 500 млн евро. Помимо этого, «Ангстрем» не имеет возможности полностью исполнить судебные акты о взыскании с него задолженности.

В 2014 г. «Ангстрем» утратило способность к моментальному погашению долговых обязательств и перестало обладать достаточным объемом оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, отмечает ФНС. В том же году компания перестала обладать величиной активов применительно к общей величине обязательств, утратила способность погашать срочные долговые обязательства, следует из решения суда. Отрицательная динамика сохраняется и по состоянию на 2023 г.

Поэтому ФНС пришла к выводу, что «без систематической государственной поддержки в виде субсидий, продолжение финансовой хозяйственной деятельности общества невозможно», отмечалось в решении суда.

В сентябре «Ведомости» писали о том, что Минпромторг поддержал банкротство «Ангстрема». Дело о банкротстве тянется с ноября 2016 г. Проблемы «Ангстрема» начались после того, как в 2008 г. ВЭБ выдал «Ангстрем-Т» кредит на покупку оборудования для производства микроэлектроники и на строительство завода микросхем, а «Ангстрем», входящий с предприятием в одну группу, выступал поручителем. «Ангстрем-Т» не выполнила свои обязательства, и размер ее долга превысил 1,3 млрд евро. В 2019 г. компанию признали банкротом.

На февраль 2023 г. задолженность «Ангстрем-Т» с учетом частичного погашения составляла около 93,8 млрд руб. На эту сумму ВЭБ начислил мораторные проценты в размере около 24,7 млрд руб., которые и потребовал взыскать с поручителя – «Ангстрема». Суд ранее удовлетворил иск ВЭБ.РФ к «Ангстрему» на 17,8 млрд руб. из требуемых 24,7 млрд. Должнику дали отсрочку на три года. В ноябре 2023 г. было арестовано более 30 банковских счетов «Ангстрема».