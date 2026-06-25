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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Инвестиции в центр фотошаблонов в Зеленограде превысили 31 млрд рублей. Большая часть — на иностранное оборудование

оторых 49 уже законтрактованы, а 30 уже завезены. При этом 49 установок завозятся из-за рубежа. Остальные приобретаются у российских и белорусских производителей. ГК «Элемент» На центр фотошаблонов в Зеленограде потратят свыше 31 миллиарда Несколько установок были разработаны в рамках программы «Электронное машиностроение». Среди них многолучевой лазерный генератор изображения DUV (ОКР «Про
18.05.2026 Запущена вторая очередь технопарка «Алабушево» в Зеленограде

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде дан старт работы второй очереди технопарка «Алабушево», построенного в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Мос
09.02.2026 В Зеленограде завершено благоустройство второй очереди технопарка «Алабушево»

енная промышленная среда, которая способствует устойчивому росту экономики и расширяет возможности трудоустройства для жителей столицы. Одним из примеров такой работы является технопарк “Алабушево” в Зеленограде, две очереди которого суммарно занимают более 100 тыс. кв. метров. После выхода на полную мощность здесь будет создано свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов.

16.07.2025 Гигантский российский завод по выпуску ТВ задолжал работникам зарплату за полгода на десятки миллионов. Дошло до уголовного дела

ктующие для сборки телевизоров Dexp. Что известно о заводе Завод «Квант» – это зарегистрированная в Зеленограде компания ООО «Квант». По информации сервиса «Контур.Фокус», ее конечным владельце
28.12.2024 Роботов-курьеров больше всего ждут в Центральном и Зеленоградском округах Москвы

ее 45 лет). Россияне с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто получает меньше, согласны на роботизированную доставку (28%). За рободоставку чаще высказываются жители Центрального округа Москвы (35%), Зеленограда (29%), Северного, Юго-Восточного и Восточного АО (по 27%). Меньше всего роботов ждут в Новомосковском (10%) и Троицком (20%) округах. *** Место проведения опроса: Москва Время прове
04.12.2024 Аналитика МТС Travel: Архыз, Шерегеш и Зеленоградск набирают популярность в межсезонье

ития России выяснили, где россияне бронировали отели и другое туристическое жилье в период межсезонья, с середины сентября по конец ноября. Самыми быстрорастущими направлениями стали Архыз, Шерегеш и Зеленоградск — за год количество заказов там увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. По данным МТС Travel и платформы Bronevik.com, в целом количество
19.11.2024 Ассоциация развития аддитивных технологий и Корпорация развития Зеленограда объявили о сотрудничестве в области развития 3D-печати

Ассоциация развития аддитивных технологий (АРАТ) и Корпорация развития Зеленограда (ГБУ «КРЗ») заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили исполнительный директор АРАТ Ольга Оспенникова и генеральный директор ГБУ «КРЗ» Владимир Зай
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков

совместно с «Мосгортрансом», оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатационную площадку «Зеленоградская» и завершил перевод своей части парков перевозчика с опережением графика на несколько месяцев. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Эксплуатационная площадка «Зел
26.12.2023 Для разработки литографов, необходимых для производства чипов, восстановят синхротрон, построенный еще в СССР

РАН (Новосибирск) за три года планируют восстановить технологический накопительный комплекс (ТНК) в Зеленограде, пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора ИЯФ академика РАН Павла Логачева. «
02.10.2023 В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G

Новый игрок на рынке станций Как стало известно CNews, в январе 2024 г. в Зеленограде будет запущено контрактное производство базовых станций АО «Смартком» на мощностях компании «АЛТ мастер» (контрактный производитель). Об этом изданию рассказал заместитель директора
26.12.2022 МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях

ых и нагруженных с точки зрения трафика населенных пунктах. Современные технологии помогают жителям Зеленоградского района прежде всего в повседневной жизни – например, школьники осваивают цифр
26.09.2022 В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий

ктор технологической компании «Фраксис», которая специализируется на создании и сборке устройств интернета вещей, программных продуктов и приборостроении. По его словам, в кластере микроэлектроники в Зеленограде уже идет активная частичная мобилизация сотрудников. Помимо «Микрона» и «Ангстрема» он упомянул научно-технический центр «Элинс», занимающийся проектированием, разработкой и произво
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе

патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире. На базе завода ISBC, расположенного в городе Зеленограде, функционируют исследовательские лаборатории, R&D центр и четыре производства.
25.04.2022 «Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия

правлении бизнесом». Параметры бизнеса НПП ЭСТО По собственным данным НПП ЭСТО, оно располагается в Зеленограде, в собственном инженерно-производственном комплексе в 4 тыс. кв. м. В состав НПП

22.11.2021 «Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги

лжно быть обращено на нежилое помещение площадью 1,7 тыс. кв. м. в здании, расположенном по адресу: Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, строение 1 — на цокольном этаже и в подвале, с начальной
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде

машинном зале расположены 30 серверных стоек. Мощность, выделенная под вычислительное оборудование, – 350 кВт. Дата-центр расположен в здании Научно-исследовательского института физических проблем в Зеленограде. На созданных мощностях «ПКК Миландр» разместил информационные системы проектирования и управления производственными процессами, при этом заложена возможность предоставления в аренд
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде

вила о закрытии сделки по приобретению за 5,2 млрд руб. с учетом чистого долга 100% акций ООО «ГДЦ энерджи групп», владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы. ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 2018 г., рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, эксплуатацию 2280 стоек в 24 залах общей площад
09.06.2021 Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде

Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков. Средства пойдут на закупку технологического и контрольно-измерительного оборудования, а
15.09.2017 «Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики

«Микрон» в рамках форума «Импортозамещение -2017» внесла предложение создать в Зеленограде технологический полигон пилотных проектов для развития цифровой экономики. «Для успешного импортозамещения надо работать на опережение. Импортозамещение «по приказу» не работает, не
27.06.2017 «Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград»

«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости России от западных производителей микроэлектронных компонен
09.08.2016 Москва взяла под управление особую экономическую зону «Зеленоград»

Федеральные власти передали в управление Правительству Москвы особую экономическую зону на севере столицы площадью почти 160 гектаров - ОЭЗ «Зеленоград». Соответствующие соглашения сегодня подписали заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эконом
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7%

Выручка предприятий инновационного территориального кластера (ИТК) «Зеленоград» («Техноюнити») от продаж на внешнем рынке в 2015 г. выросла на 16,7%. Об этом CNe
04.03.2015 «Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде

нтернета и домашнего цифрового телевидения «Билайн», проживающих на территории Москвы, в Люберцах и Зеленограде.
09.09.2014 В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8»

В Зеленоградском административном округе г. Москвы внедрена комплексная система автоматизации б
10.04.2014 Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник»

Университет Жозефа Фурье (Гренобль) и Московский институт электронной техники (Зеленоград) начали проект создания и запуска на орбиту «студенческого» российско-французского
01.04.2014 Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась

многие объекты, строительство которых осуществлялось для общегородских нужд (благоустройство улиц в Зеленограде, автостанция в Алабушево, путепроводы через Октябрьскую железную дорогу, развязка
26.11.2013 Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр

инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко приняли участие в церемонии открытия Зеленоградского нанотехнологического центра. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд руб., при
09.10.2012 Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда

ограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбициозных замыслов жителей по его развити
17.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде

ic Logic откажется от выпуска собственных гаджетов и передвинет сроки строительства своего завода в Зеленограде. Взамен компания сосредоточится на своих разработках в области «пластиковой элект
08.12.2011 «Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде

ионных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — объявила о том, что её дочерняя компания «Элион» совместно с корейским производителем светодиодного оборудования «Люмен Стар» открывают в Зеленограде производственную линию светодиодных ламп, которые будут выпускаться под брендом Innolights. Производство запускается на базе площадей завода «Элион». Предприятие будет выпускать сов
17.10.2011 В Зеленограде построят крупнейший в России коммерческий ЦОД

До конца текущего года на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Зеленоград» начнут строительство два резидента ОЭЗ — GDC Energy Group и Научно-исследовательский институт электронного специального технологического оборудования (НИИ ЭСТО, Москва). Об этом гов
18.01.2011 Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн

ев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс, ЗАО «Пластик Лоджи
22.12.2010 Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде

вляющий директор «Роснано» Георгий Колпачёв подчеркивает, что «при запуске производственной линии в Дрездене компания наступила на все возможные грабли», так что при расчетах сроков запуска фабрики в Зеленограде ориентироваться на дрезденский пример можно только как на «верхний предел». Plastic Logic считается одним из мировых лидеров в разработках «некремниевой электроники». Самое известно
13.11.2010 В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн»

В Зеленограде открылся первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн». Таким образом на ры
30.08.2010 Интеллектуальную энергосберегающую систему теплоснабжения для Архангельской области разработают в Зеленограде

Компании «Теплосервис» и «Архангельский КоТЭК» заключили контракт с предприятием «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ), которое является крупнейшим в стране разработчиком счетчиков и других устройств для «умного» дома, которые могут быть встроены в сущес
19.07.2010 Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии»

Префект города Зеленограда Анатолий Смирнов посетил предприятие «Современные компьютерные технологии», предоставляющее услуги по контрактному сборочному производству изделий электронной техники (серверов, нет
06.04.2010 Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи

, идеи по продвижению в городе новых технологий: 3G, ICB и др. Проект «Мобильный округ» действует в Зеленограде с 2007 г. и предславляет комплексную систему взаимодействия жителей округа с орга
31.07.2008 Зеленоградское окружное управление образования приобретет ИТ-оборудование

8 на поставку оборудования школам-победителям национального проекта «Образование», подведомственным Зеленоградскому ОУО. Всего на аукцион выставлено семь лотов. Так, лот №1 связан с поставкой и
25.07.2008 Префектуре Зеленоградского АО Москвы необходима модернизация системы «Мобильный округ»

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур
17.04.2008 Е-правительство и реформа госуправления: видеоконференция WB в Зеленограде

17 апреля 2008 года в Префектуре Зеленоградского административного округа Москвы состоится видеоконференция «Архитектура элект

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Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 239
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 163
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 117
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 90
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 79
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 68
AMD - Advanced Micro Devices 4641 61
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 61
Intel Corporation 12811 54
Ростелеком 10948 53
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 48
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 42
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 41
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 35
Yandex - Яндекс 9215 33
МегаФон 10742 32
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 30
Samsung Electronics 11064 29
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 26
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 26
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 24
Microsoft Corporation 25775 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 21
РТИ 155 20
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
Oracle Corporation 7074 18
Lenovo Motorola 3566 18
Apple Inc 13154 17
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 17
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 16
Cisco Systems 5372 16
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 16
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 76
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 45
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 18
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 17
Почта России ПАО 2370 15
Visa International 1993 14
Ангстрем Инвест 15 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 11
Контрактфинансгрупп МФО 14 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Россети Ленэнерго 1699 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 9
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 9
Runica Investments 11 9
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 8
МТС Трэвел - MTS Travel 292 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Альтернатива Капитал 19 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 8
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
Наукоград - технопарк 156 7
Газпром ПАО 1493 7
Альфа-Банк 1979 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 6
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 98
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 70
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 57
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 55
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 51
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 50
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 50
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
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Судебная власть - Judicial power 2500 22
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 16
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Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 15
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 14
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Ассоциация менеджеров 107 3
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
IATF - International Automotive Task Force - Международная автомобильная целевая группа - URS Certification - United Registrar of Systems 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Электрокабель 13 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 236
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 224
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 199
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 148
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 125
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 91
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 84
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 82
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 79
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 74
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 73
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 66
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 66
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 57
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 51
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 51
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 50
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 47
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 47
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 46
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 44
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 39
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 36
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 36
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 34
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 55
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 50
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
Linux OS 11533 25
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 25
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 21
Google Android 15243 19
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 19
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 16
Microsoft Windows 16882 15
Intel x86 - архитектура процессора 2151 14
FreePik 1841 13
Ланит - Treolan Irbis 148 13
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
Apple iPhone 6 4861 11
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 10
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 9
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 9
Apple iOS 8583 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 9
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 9
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 7
Рейман Леонид 1065 62
Путин Владимир 3454 52
Дегтев Геннадий 271 43
Овчинский Владислав 230 28
Коробова Анна 25 25
Красников Геннадий 73 23
Медведев Дмитрий 1665 20
Чубайс Анатолий 222 18
Ефимов Владимир 145 17
Собянин Сергей 538 16
Покровский Иван 136 16
Бойко Алексей 138 15
Евтушенков Владимир 217 15
Петричкович Ярослав 30 14
Серова Елена 320 14
Галицкий Александр 123 13
Ковалев Анатолий 18 12
Сердюков Анатолий 84 12
Казак Максим 162 12
Шпак Василий 279 12
Попов Алексей 339 12
Ликсутов Максим 245 12
Абагян Карина 23 12
Уткин Евгений 53 11
Гарбузов Анатолий 167 11
Никифоров Николай 1138 11
Хлевтова Анна 42 10
Сапельников Сергей 109 9
Лужков Юрий 113 9
Сухопаров Анатолий 19 9
Хасьянова Гульнара 156 9
Сергунина Наталья 375 9
Греф Герман 485 9
Прохоров Александр 102 9
Ермолаев Артем 379 9
Асланян Сергей 104 9
Фролов Денис 73 9
Смирнов Анатолий 10 8
Етонов Михаил 13 8
Квашенкина Ольга 56 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 724
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 487
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 133
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 121
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 97
Германия - Федеративная Республика 13221 72
Европа 24963 67
Китай - Тайвань 4245 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 48
Земля - планета Солнечной системы 10865 47
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 47
Украина 7928 47
Россия - СФО - Новосибирск 4875 45
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 44
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 42
Япония 13807 40
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 38
Франция - Французская Республика 8177 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 35
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 35
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 35
Азия - Азиатский регион 5920 34
Нидерланды 3745 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 28
Южная Корея - Республика 7051 27
Индия - Bharat 5869 26
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 24
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 22
Европа Восточная 3138 21
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 21
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 21
Казахстан - Республика 6047 20
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 58 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 306
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 205
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 176
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 152
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 106
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 104
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 96
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 84
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 76
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 66
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 66
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 65
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 60
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 58
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 57
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 57
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 51
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 48
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 47
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 45
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 44
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 43
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 42
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 42
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 41
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 40
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 35
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 32
Энергетика - Energy - Energetically 5855 32
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 31
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 31
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 31
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 30
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 30
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 30
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 29
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 29
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 46
Ведомости 1466 23
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
Известия ИД 770 9
РИА Новости 1033 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Forbes - Форбс 1002 3
FT - Financial Times 1295 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
Российская газета 290 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
CNews TV 747 2
Times 661 2
MacRumors 148 2
The Washington Post 350 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Независимая газета 25 1
Радио России - радиостанция 49 1
Главбух 13 1
Юность - радиостанция 52 1
9to5Mac 70 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Silicon 494 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Federal Register 7 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 61
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
IDC - International Data Corporation 4975 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Gartner - Гартнер 3658 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Frost & Sullivan 207 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Technavio 29 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
Mobile Research Group 87 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Рустелеком ТК 305 1
Counterpoint Research 110 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 83
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 50
РАН - Российская академия наук 2122 22
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 14
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 12
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
Субмикрон НИИ 9 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 4
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 4
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 11 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 4
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 3
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 16 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 2
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 8 2
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
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