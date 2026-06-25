Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда

Инвестиции в центр фотошаблонов в Зеленограде превысили 31 млрд рублей. Большая часть — на иностранное оборудование оторых 49 уже законтрактованы, а 30 уже завезены. При этом 49 установок завозятся из-за рубежа. Остальные приобретаются у российских и белорусских производителей. ГК «Элемент» На центр фотошаблонов в Зеленограде потратят свыше 31 миллиарда Несколько установок были разработаны в рамках программы «Электронное машиностроение». Среди них многолучевой лазерный генератор изображения DUV (ОКР «Про

Запущена вторая очередь технопарка «Алабушево» в Зеленограде На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде дан старт работы второй очереди технопарка «Алабушево», построенного в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Мос

В Зеленограде завершено благоустройство второй очереди технопарка «Алабушево» енная промышленная среда, которая способствует устойчивому росту экономики и расширяет возможности трудоустройства для жителей столицы. Одним из примеров такой работы является технопарк “Алабушево” в Зеленограде, две очереди которого суммарно занимают более 100 тыс. кв. метров. После выхода на полную мощность здесь будет создано свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов.

Гигантский российский завод по выпуску ТВ задолжал работникам зарплату за полгода на десятки миллионов. Дошло до уголовного дела ктующие для сборки телевизоров Dexp. Что известно о заводе Завод «Квант» – это зарегистрированная в Зеленограде компания ООО «Квант». По информации сервиса «Контур.Фокус», ее конечным владельце

Роботов-курьеров больше всего ждут в Центральном и Зеленоградском округах Москвы ее 45 лет). Россияне с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто получает меньше, согласны на роботизированную доставку (28%). За рободоставку чаще высказываются жители Центрального округа Москвы (35%), Зеленограда (29%), Северного, Юго-Восточного и Восточного АО (по 27%). Меньше всего роботов ждут в Новомосковском (10%) и Троицком (20%) округах. *** Место проведения опроса: Москва Время прове

Аналитика МТС Travel: Архыз, Шерегеш и Зеленоградск набирают популярность в межсезонье ития России выяснили, где россияне бронировали отели и другое туристическое жилье в период межсезонья, с середины сентября по конец ноября. Самыми быстрорастущими направлениями стали Архыз, Шерегеш и Зеленоградск — за год количество заказов там увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. По данным МТС Travel и платформы Bronevik.com, в целом количество

Ассоциация развития аддитивных технологий и Корпорация развития Зеленограда объявили о сотрудничестве в области развития 3D-печати Ассоциация развития аддитивных технологий (АРАТ) и Корпорация развития Зеленограда (ГБУ «КРЗ») заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили исполнительный директор АРАТ Ольга Оспенникова и генеральный директор ГБУ «КРЗ» Владимир Зай

«СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков совместно с «Мосгортрансом», оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатационную площадку «Зеленоградская» и завершил перевод своей части парков перевозчика с опережением графика на несколько месяцев. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Эксплуатационная площадка «Зел

Для разработки литографов, необходимых для производства чипов, восстановят синхротрон, построенный еще в СССР РАН (Новосибирск) за три года планируют восстановить технологический накопительный комплекс (ТНК) в Зеленограде, пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора ИЯФ академика РАН Павла Логачева. «

В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G Новый игрок на рынке станций Как стало известно CNews, в январе 2024 г. в Зеленограде будет запущено контрактное производство базовых станций АО «Смартком» на мощностях компании «АЛТ мастер» (контрактный производитель). Об этом изданию рассказал заместитель директора

МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях ых и нагруженных с точки зрения трафика населенных пунктах. Современные технологии помогают жителям Зеленоградского района прежде всего в повседневной жизни – например, школьники осваивают цифр

В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий ктор технологической компании «Фраксис», которая специализируется на создании и сборке устройств интернета вещей, программных продуктов и приборостроении. По его словам, в кластере микроэлектроники в Зеленограде уже идет активная частичная мобилизация сотрудников. Помимо «Микрона» и «Ангстрема» он упомянул научно-технический центр «Элинс», занимающийся проектированием, разработкой и произво

Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире. На базе завода ISBC, расположенного в городе Зеленограде, функционируют исследовательские лаборатории, R&D центр и четыре производства.

«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия правлении бизнесом». Параметры бизнеса НПП ЭСТО По собственным данным НПП ЭСТО, оно располагается в Зеленограде, в собственном инженерно-производственном комплексе в 4 тыс. кв. м. В состав НПП

«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги лжно быть обращено на нежилое помещение площадью 1,7 тыс. кв. м. в здании, расположенном по адресу: Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, строение 1 — на цокольном этаже и в подвале, с начальной

«Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде машинном зале расположены 30 серверных стоек. Мощность, выделенная под вычислительное оборудование, – 350 кВт. Дата-центр расположен в здании Научно-исследовательского института физических проблем в Зеленограде. На созданных мощностях «ПКК Миландр» разместил информационные системы проектирования и управления производственными процессами, при этом заложена возможность предоставления в аренд

МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде вила о закрытии сделки по приобретению за 5,2 млрд руб. с учетом чистого долга 100% акций ООО «ГДЦ энерджи групп», владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы. ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 2018 г., рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, эксплуатацию 2280 стоек в 24 залах общей площад

Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков. Средства пойдут на закупку технологического и контрольно-измерительного оборудования, а

«Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики «Микрон» в рамках форума «Импортозамещение -2017» внесла предложение создать в Зеленограде технологический полигон пилотных проектов для развития цифровой экономики. «Для успешного импортозамещения надо работать на опережение. Импортозамещение «по приказу» не работает, не

«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград» «Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости России от западных производителей микроэлектронных компонен

Москва взяла под управление особую экономическую зону «Зеленоград» Федеральные власти передали в управление Правительству Москвы особую экономическую зону на севере столицы площадью почти 160 гектаров - ОЭЗ «Зеленоград». Соответствующие соглашения сегодня подписали заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эконом

Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% Выручка предприятий инновационного территориального кластера (ИТК) «Зеленоград» («Техноюнити») от продаж на внешнем рынке в 2015 г. выросла на 16,7%. Об этом CNe

«Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде нтернета и домашнего цифрового телевидения «Билайн», проживающих на территории Москвы, в Люберцах и Зеленограде.

В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8» В Зеленоградском административном округе г. Москвы внедрена комплексная система автоматизации б

Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник» Университет Жозефа Фурье (Гренобль) и Московский институт электронной техники (Зеленоград) начали проект создания и запуска на орбиту «студенческого» российско-французского

Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась многие объекты, строительство которых осуществлялось для общегородских нужд (благоустройство улиц в Зеленограде, автостанция в Алабушево, путепроводы через Октябрьскую железную дорогу, развязка

Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко приняли участие в церемонии открытия Зеленоградского нанотехнологического центра. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд руб., при

Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда ограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбициозных замыслов жителей по его развити

Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде ic Logic откажется от выпуска собственных гаджетов и передвинет сроки строительства своего завода в Зеленограде. Взамен компания сосредоточится на своих разработках в области «пластиковой элект

«Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде ионных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — объявила о том, что её дочерняя компания «Элион» совместно с корейским производителем светодиодного оборудования «Люмен Стар» открывают в Зеленограде производственную линию светодиодных ламп, которые будут выпускаться под брендом Innolights. Производство запускается на базе площадей завода «Элион». Предприятие будет выпускать сов

В Зеленограде построят крупнейший в России коммерческий ЦОД До конца текущего года на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Зеленоград» начнут строительство два резидента ОЭЗ — GDC Energy Group и Научно-исследовательский институт электронного специального технологического оборудования (НИИ ЭСТО, Москва). Об этом гов

Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн ев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс, ЗАО «Пластик Лоджи

Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде вляющий директор «Роснано» Георгий Колпачёв подчеркивает, что «при запуске производственной линии в Дрездене компания наступила на все возможные грабли», так что при расчетах сроков запуска фабрики в Зеленограде ориентироваться на дрезденский пример можно только как на «верхний предел». Plastic Logic считается одним из мировых лидеров в разработках «некремниевой электроники». Самое известно

В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн» В Зеленограде открылся первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн». Таким образом на ры

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Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии» Префект города Зеленограда Анатолий Смирнов посетил предприятие «Современные компьютерные технологии», предоставляющее услуги по контрактному сборочному производству изделий электронной техники (серверов, нет

Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи , идеи по продвижению в городе новых технологий: 3G, ICB и др. Проект «Мобильный округ» действует в Зеленограде с 2007 г. и предславляет комплексную систему взаимодействия жителей округа с орга

Зеленоградское окружное управление образования приобретет ИТ-оборудование 8 на поставку оборудования школам-победителям национального проекта «Образование», подведомственным Зеленоградскому ОУО. Всего на аукцион выставлено семь лотов. Так, лот №1 связан с поставкой и

Префектуре Зеленоградского АО Москвы необходима модернизация системы «Мобильный округ» Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур