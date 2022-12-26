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Москва ЗелАО Зеленоградский административный округ Зеленоград Префектура Зеленограда

Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда


26.12.2022 МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях

ых и нагруженных с точки зрения трафика населенных пунктах. Современные технологии помогают жителям Зеленоградского района прежде всего в повседневной жизни – например, школьники осваивают цифр
26.09.2022 В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий

ктор технологической компании «Фраксис», которая специализируется на создании и сборке устройств интернета вещей, программных продуктов и приборостроении. По его словам, в кластере микроэлектроники в Зеленограде уже идет активная частичная мобилизация сотрудников. Помимо «Микрона» и «Ангстрема» он упомянул научно-технический центр «Элинс», занимающийся проектированием, разработкой и произво
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе

патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире. На базе завода ISBC, расположенного в городе Зеленограде, функционируют исследовательские лаборатории, R&D центр и четыре производства.
25.04.2022 «Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия

правлении бизнесом». Параметры бизнеса НПП ЭСТО По собственным данным НПП ЭСТО, оно располагается в Зеленограде, в собственном инженерно-производственном комплексе в 4 тыс. кв. м. В состав НПП

22.11.2021 «Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги

лжно быть обращено на нежилое помещение площадью 1,7 тыс. кв. м. в здании, расположенном по адресу: Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, строение 1 — на цокольном этаже и в подвале, с начальной
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде

машинном зале расположены 30 серверных стоек. Мощность, выделенная под вычислительное оборудование, – 350 кВт. Дата-центр расположен в здании Научно-исследовательского института физических проблем в Зеленограде. На созданных мощностях «ПКК Миландр» разместил информационные системы проектирования и управления производственными процессами, при этом заложена возможность предоставления в аренд
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде

нерджи групп», владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы. ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 20
09.06.2021 Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде

Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков. Средства пойдут на закупку технологического и контрольно-измерительного оборудования, а
15.09.2017 «Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики

«Микрон» в рамках форума «Импортозамещение -2017» внесла предложение создать в Зеленограде технологический полигон пилотных проектов для развития цифровой экономики. «Для успешного импортозамещения надо работать на опережение. Импортозамещение «по приказу» не работает, не
27.06.2017 «Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград»

«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости России от западных производителей микроэлектронных компонен
09.08.2016 Москва взяла под управление особую экономическую зону «Зеленоград»

Федеральные власти передали в управление Правительству Москвы особую экономическую зону на севере столицы площадью почти 160 гектаров - ОЭЗ «Зеленоград». Соответствующие соглашения сегодня подписали заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эконом
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7%

Выручка предприятий инновационного территориального кластера (ИТК) «Зеленоград» («Техноюнити») от продаж на внешнем рынке в 2015 г. выросла на 16,7%. Об этом CNe
04.03.2015 «Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде

нтернета и домашнего цифрового телевидения «Билайн», проживающих на территории Москвы, в Люберцах и Зеленограде.
09.09.2014 В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8»

В Зеленоградском административном округе г. Москвы внедрена комплексная система автоматизации б
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека

Расположен завод на окраине Зеленограда, на самой границе городской цивилизации. Всего в километре от него, вдаль от Моск
10.04.2014 Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник»

Университет Жозефа Фурье (Гренобль) и Московский институт электронной техники (Зеленоград) начали проект создания и запуска на орбиту «студенческого» российско-французского
01.04.2014 Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась

многие объекты, строительство которых осуществлялось для общегородских нужд (благоустройство улиц в Зеленограде, автостанция в Алабушево, путепроводы через Октябрьскую железную дорогу, развязка
26.11.2013 Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр

инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко приняли участие в церемонии открытия Зеленоградского нанотехнологического центра. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд руб., при
16.04.2013 4 июня состоится конференция по российскому рынку микроэлектроники

авительства Москвы в лице Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, кластера Зеленоград, ОЭЗ «Зеленоград», Frost & Sullivan, холдинга «Росэлектроника», «Роснано»,

09.10.2012 Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда

ограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбициозных замыслов жителей по его развити
17.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде

ic Logic откажется от выпуска собственных гаджетов и передвинет сроки строительства своего завода в Зеленограде. Взамен компания сосредоточится на своих разработках в области «пластиковой элект
08.12.2011 «Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде

ионных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — объявила о том, что её дочерняя компания «Элион» совместно с корейским производителем светодиодного оборудования «Люмен Стар» открывают в Зеленограде производственную линию светодиодных ламп, которые будут выпускаться под брендом Innolights. Производство запускается на базе площадей завода «Элион». Предприятие будет выпускать сов
17.10.2011 В Зеленограде построят крупнейший в России коммерческий ЦОД

До конца текущего года на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Зеленоград» начнут строительство два резидента ОЭЗ — GDC Energy Group и Научно-исследовательский институт электронного специального технологического оборудования (НИИ ЭСТО, Москва). Об этом гов
18.01.2011 Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн

ев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс, ЗАО «Пластик Лоджи
22.12.2010 Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде

вляющий директор «Роснано» Георгий Колпачёв подчеркивает, что «при запуске производственной линии в Дрездене компания наступила на все возможные грабли», так что при расчетах сроков запуска фабрики в Зеленограде ориентироваться на дрезденский пример можно только как на «верхний предел». Plastic Logic считается одним из мировых лидеров в разработках «некремниевой электроники». Самое известно
13.11.2010 В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн»

В Зеленограде открылся первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн». Таким образом на ры
30.08.2010 Интеллектуальную энергосберегающую систему теплоснабжения для Архангельской области разработают в Зеленограде

Компании «Теплосервис» и «Архангельский КоТЭК» заключили контракт с предприятием «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ), которое является крупнейшим в стране разработчиком счетчиков и других устройств для «умного» дома, которые могут быть встроены в сущес
19.07.2010 Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии»

Префект города Зеленограда Анатолий Смирнов посетил предприятие «Современные компьютерные технологии», предоставляющее услуги по контрактному сборочному производству изделий электронной техники (серверов, нет
06.04.2010 Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи

, идеи по продвижению в городе новых технологий: 3G, ICB и др. Проект «Мобильный округ» действует в Зеленограде с 2007 г. и предславляет комплексную систему взаимодействия жителей округа с орга
15.03.2010 Конференция «ИКТ в госсекторе: актуальные потребности»

доклада Коробовой Анны Николаевны, начальника отдела службы одного окна и информатизации префектуры Зеленоградского административного округа г.Москвы. Казак Максим Викторович, главный редактор

31.07.2008 Зеленоградское окружное управление образования приобретет ИТ-оборудование

8 на поставку оборудования школам-победителям национального проекта «Образование», подведомственным Зеленоградскому ОУО. Всего на аукцион выставлено семь лотов. Так, лот №1 связан с поставкой и
25.07.2008 Префектуре Зеленоградского АО Москвы необходима модернизация системы «Мобильный округ»

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур
17.04.2008 Е-правительство и реформа госуправления: видеоконференция WB в Зеленограде

17 апреля 2008 года в Префектуре Зеленоградского административного округа Москвы состоится видеоконференция «Архитектура элект
25.03.2008 Госуслуги пришли в мобильники

Первый в России мобильный портал государственных услуг открылся в Зеленограде. Он стал логическим развитием проекта «Мобильный округ», который реализуется в го
27.02.2008 Сгорел завод «Ситроникса» в Зеленограде

27 февраля в 15:38 начался пожар на зеленоградском заводе «Квант»: на втором этаже в третьем производственном здании завода загорелся подвесной потолок на площади 100 квадратных метров. Пожару была присвоена вторая при пятой макс
27.02.2008 Infon запустил мобильный портал государственных услуг

нутом. Проект становится одной из важнейших составляющих комплекса электронных услуг, реализуемых в Зеленограде, и соответствует развитию Зеленограда, как центра высоких технологий». «В целом,

20.02.2008 "Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда

компонентов системы и обучению персонала. Создание системы дало возможность жителям и организациям Зеленограда получать в одном месте свыше 100 типов документов ЕИРЦ (включая субсидии, льготы,
20.12.2007 Infon внедрил в Москве услугу «Пробки»

рефиксами, абоненты сотовых операторов смогут получить информацию о состоянии движения по маршруту «Зеленоград – Москва» или «Москва – Зеленоград».
13.12.2007 Префектура Зеленоградского АО Москвы ищет ИТ-подрядчика

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур
12.12.2007 «Ситроникс» открыл производство по технологии 0,18 микрон в Зеленограде

современной технологией. Объем инвестиций компании «Ситроникс» в проект по производству микросхем с размером 0,18 микрон составил около $200 млн, всего же в развитие микроэлектронного производства в Зеленограде за три года было инвестировано более $300 млн. Открытие новой фабрики завершило процесс создания интегрированной производственной цепочки от производства микрочипов до создания коне

Публикаций - 730, упоминаний - 1002

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1311 182
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 375 131
Ситроникс - Sitronics 1138 106
АФК Система ПАО 1754 74
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 123 58
AMD - Advanced Micro Devices 3941 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10093 51
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 254 50
Intel Corporation 11799 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2945 49
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10421 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8243 35
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 749 31
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 171 30
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1022 30
IBM - International Business Machines Corp 9280 26
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 387 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 23
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 350 23
STMicroelectronics 289 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7381 22
Microsoft Corporation 23871 21
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 27 21
Samsung Electronics 9880 21
РТИ 142 19
Lenovo Motorola 3506 17
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 57 16
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 16
Cisco Systems 4955 15
Yandex - Яндекс 6121 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1057 14
Квазар-Микро - КМ 163 14
Ангстрем-М 28 14
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 14
Apple Inc 11465 13
Huawei 3620 13
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 562 13
Питерская группа связистов 429 13
РТИ Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 20 12
NVision Group - Энвижн Груп 674 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6206 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6372 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2539 19
Россети Ленэнерго 2417 17
Почта России ПАО 2063 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 311 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 13
Visa International 1898 13
Ангстрем Инвест 13 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 11
Контрактфинансгрупп МФО 14 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 9
Runica Investments 11 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 8
НСПК - Национальная система платежных карт 658 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 313 8
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 8
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 175 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 8
Роснефть НК - нефтяная компания 490 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 312 7
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 396 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 44 7
РЖД - Российские железные дороги 1700 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1939 7
Наукоград - технопарк 113 7
Societe Generale - Росбанк АКБ 550 6
Альфа-Банк 1641 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 6
Евросеть 1402 6
Газпром ПАО 1195 6
X5 Group - Перекрёсток 472 6
Северсталь ПАО - Severstal 393 6
Лента - Сеть розничной торговли 1811 6
Мосэнерго ПАО 125 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 5
Альтернатива Капитал 10 5
Связной ГК 1354 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2087 80
Правительство Москвы 2121 66
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 342 64
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9864 63
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 714 54
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5428 46
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 101 44
Президент Российской Федерации 3932 40
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 185 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4772 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2504 30
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 444 29
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 898 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4719 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3114 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3970 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2836 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2590 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1282 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2568 15
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1100 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2076 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 852 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1664 12
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 111 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3148 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1228 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1089 10
Судебная власть - Judicial power 2163 10
Верховный суд Российской Федерации 794 9
Мосгордума - Московская городская Дума 139 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 571 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 23
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 98 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 255 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 3
Ассоциация менеджеров 97 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 2
Единая Россия - Политическая партия 276 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 600 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 6 1
4CIO 755 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 5 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 11 1
Электрокабель 8 1
Русский Щит - ассоциация 38 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 78 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 1
Linux Foundation 175 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56413 215
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13863 161
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3738 151
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6716 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41937 139
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19657 98
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26835 72
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18619 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22942 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27182 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10483 61
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26091 60
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10601 52
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9489 50
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2758 48
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12989 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18423 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22872 42
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8079 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9900 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15372 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22174 39
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11551 38
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 989 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13532 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4272 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17858 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13834 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9214 32
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11968 32
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10080 31
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8871 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13049 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13952 29
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4760 29
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6186 28
System on Chip - SoC - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 438 27
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5960 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7169 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9631 26
Microsoft Windows 2000 12899 32
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 831 32
СКБ Контур - Контур.Фокус 827 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4379 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3033 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2566 24
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 22
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 133 18
Linux OS 8693 17
Google Android 13054 16
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 322 15
Apple iPhone 6 6338 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1144 13
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 651 13
Intel x86 - архитектура процессора 1675 12
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 118 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 555 11
Microsoft Windows 14814 10
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 617 10
Age of Kings 3460 10
Microsoft Skype 2002 9
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 84 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 579 9
Microsoft Windows BitLocker 1296 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4412 9
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 189 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 683 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1151 8
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 437 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6771 7
Oracle Java - язык программирования 2832 7
Apple iOS 7119 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 405 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 30 7
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 329 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 66 6
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 6
Microsoft Office 3541 6
Рейман Леонид 1033 53
Путин Владимир 2848 45
Дегтев Геннадий 198 40
Коробова Анна 25 25
Овчинский Владислав 110 24
Красников Геннадий 69 21
Медведев Дмитрий 1637 17
Ефимов Владимир 104 16
Евтушенков Владимир 206 15
Чубайс Анатолий 208 15
Петричкович Ярослав 23 13
Покровский Иван 96 13
Сердюков Анатолий 83 11
Уткин Евгений 49 11
Абагян Карина 22 11
Никифоров Николай 1173 11
Серова Елена 319 11
Казак Максим 161 9
Греф Герман 376 9
Прохоров Александр 102 9
Лужков Юрий 113 9
Асланян Сергей 101 9
Сергунина Наталья 326 9
Смирнов Анатолий 9 8
Опенышева Светлана 64 8
Ермолаев Артем 363 8
Попов Алексей 330 7
Хлевтова Анна 16 7
Евдокимов Андрей 78 7
Шалманов Сергей 201 7
Сухопаров Анатолий 16 7
Веремеенко Сергей 13 7
Ахмеров Тимур 86 7
Бастрыкин Сергей 11 6
Филиппов Сергей 34 6
Алексеев Антон 31 6
Сапельников Сергей 109 6
Борисов Юрий 115 6
Массух Илья 223 6
Михайлов Алексей 60 6
Россия - РФ - Российская федерация 128451 531
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40407 385
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50883 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15824 91
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6625 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15626 72
Германия - Федеративная Республика 12306 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13489 53
Китай - Тайвань 3846 52
Европа 21570 49
Земля - планета Солнечной системы 10043 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13879 37
Украина 7414 34
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 32
Франция - Французская Республика 7643 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2478 31
Япония 13057 29
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1328 29
Азия - Азиатский регион 5209 28
Россия - СФО - Новосибирск 3872 24
Нидерланды 3357 23
Россия - СЗФО - Калининградская область 1084 23
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1225 22
Россия - СФО - Томская область - Томск 815 22
Южная Корея - Республика 6382 21
Европа Восточная 3023 21
Индия - Bharat 5184 21
Россия - ПФО - Нижегородская область 1621 20
Беларусь - Белоруссия 4701 19
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1030 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3471 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2636 17
Казахстан - Республика 5128 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2487 16
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 376 16
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 207 15
Чехия - Чешская Республика 1285 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1618 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2414 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46358 240
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25398 154
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43644 137
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15912 108
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 683 80
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14602 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21599 69
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5706 54
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5312 54
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8730 52
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4679 51
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4624 46
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7033 45
Кредитование - Сrediting - Заём 6208 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8181 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11426 44
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1040 41
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9521 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7257 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9101 39
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2285 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6803 36
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2983 36
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4884 35
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3166 34
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4396 33
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4559 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6741 30
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2772 29
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4099 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5778 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5728 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 5351 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11389 25
Энергетика - Energy - Energetically 4603 24
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 839 24
Финансовые показатели 2160 23
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3358 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4006 20
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Коммерсантъ - Издательский дом 1420 25
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 731 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 856 7
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 3
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Прайм - Агентство экономической информации 863 3
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 6
Gartner - Гартнер 3505 4
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ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
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Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 101 1
GfK Rus - ГФК-Русь 209 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 177 62
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 42
РАН - Российская академия наук 1828 15
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 624 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 705 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 6
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 252 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 4
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 84 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 159 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 65 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 51 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники 22 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 253 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 177 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 49 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 206 2
ТГУ - Томский государственный университет 137 2
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 2
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 2 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 2
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 279 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 321 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 206 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1333 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 398 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 5 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 6 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 2 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11979 37
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1847 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1113 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 943 7
Единый день голосования 100 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 690 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 362 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2172 4
CNews AWARDS - награда 441 3
Связь-Экспокомм 94 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 2
ИнфоКом 89 2
День молодёжи - 27 июня 711 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
Путешествие в Рождество - фестиваль 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Территория смыслов 8 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 18 1
Международный женский день - 8 марта 284 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 11 1
Микроэлектроника - международный форум 5 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Docflow 146 1
MIPS Securika 4 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 1
CNews FORUM Кейсы 156 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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