Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда

МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях ых и нагруженных с точки зрения трафика населенных пунктах. Современные технологии помогают жителям Зеленоградского района прежде всего в повседневной жизни – например, школьники осваивают цифр

В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий ктор технологической компании «Фраксис», которая специализируется на создании и сборке устройств интернета вещей, программных продуктов и приборостроении. По его словам, в кластере микроэлектроники в Зеленограде уже идет активная частичная мобилизация сотрудников. Помимо «Микрона» и «Ангстрема» он упомянул научно-технический центр «Элинс», занимающийся проектированием, разработкой и произво

Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире. На базе завода ISBC, расположенного в городе Зеленограде, функционируют исследовательские лаборатории, R&D центр и четыре производства.

«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия правлении бизнесом». Параметры бизнеса НПП ЭСТО По собственным данным НПП ЭСТО, оно располагается в Зеленограде, в собственном инженерно-производственном комплексе в 4 тыс. кв. м. В состав НПП

«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги лжно быть обращено на нежилое помещение площадью 1,7 тыс. кв. м. в здании, расположенном по адресу: Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, строение 1 — на цокольном этаже и в подвале, с начальной

«Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде машинном зале расположены 30 серверных стоек. Мощность, выделенная под вычислительное оборудование, – 350 кВт. Дата-центр расположен в здании Научно-исследовательского института физических проблем в Зеленограде. На созданных мощностях «ПКК Миландр» разместил информационные системы проектирования и управления производственными процессами, при этом заложена возможность предоставления в аренд

МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде нерджи групп», владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы. ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 20

Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков. Средства пойдут на закупку технологического и контрольно-измерительного оборудования, а

«Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики «Микрон» в рамках форума «Импортозамещение -2017» внесла предложение создать в Зеленограде технологический полигон пилотных проектов для развития цифровой экономики. «Для успешного импортозамещения надо работать на опережение. Импортозамещение «по приказу» не работает, не

«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград» «Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости России от западных производителей микроэлектронных компонен

Москва взяла под управление особую экономическую зону «Зеленоград» Федеральные власти передали в управление Правительству Москвы особую экономическую зону на севере столицы площадью почти 160 гектаров - ОЭЗ «Зеленоград». Соответствующие соглашения сегодня подписали заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эконом

Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% Выручка предприятий инновационного территориального кластера (ИТК) «Зеленоград» («Техноюнити») от продаж на внешнем рынке в 2015 г. выросла на 16,7%. Об этом CNe

«Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде нтернета и домашнего цифрового телевидения «Билайн», проживающих на территории Москвы, в Люберцах и Зеленограде.

В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8» В Зеленоградском административном округе г. Москвы внедрена комплексная система автоматизации б

Завод «Микрон»: сердце российского хайтека Расположен завод на окраине Зеленограда, на самой границе городской цивилизации. Всего в километре от него, вдаль от Моск

Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник» Университет Жозефа Фурье (Гренобль) и Московский институт электронной техники (Зеленоград) начали проект создания и запуска на орбиту «студенческого» российско-французского

Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась многие объекты, строительство которых осуществлялось для общегородских нужд (благоустройство улиц в Зеленограде, автостанция в Алабушево, путепроводы через Октябрьскую железную дорогу, развязка

Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко приняли участие в церемонии открытия Зеленоградского нанотехнологического центра. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд руб., при

4 июня состоится конференция по российскому рынку микроэлектроники авительства Москвы в лице Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, кластера Зеленоград, ОЭЗ «Зеленоград», Frost & Sullivan, холдинга «Росэлектроника», «Роснано»,

Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда ограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбициозных замыслов жителей по его развити

Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде ic Logic откажется от выпуска собственных гаджетов и передвинет сроки строительства своего завода в Зеленограде. Взамен компания сосредоточится на своих разработках в области «пластиковой элект

«Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде ионных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — объявила о том, что её дочерняя компания «Элион» совместно с корейским производителем светодиодного оборудования «Люмен Стар» открывают в Зеленограде производственную линию светодиодных ламп, которые будут выпускаться под брендом Innolights. Производство запускается на базе площадей завода «Элион». Предприятие будет выпускать сов

В Зеленограде построят крупнейший в России коммерческий ЦОД До конца текущего года на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Зеленоград» начнут строительство два резидента ОЭЗ — GDC Energy Group и Научно-исследовательский институт электронного специального технологического оборудования (НИИ ЭСТО, Москва). Об этом гов

Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн ев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс, ЗАО «Пластик Лоджи

Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде вляющий директор «Роснано» Георгий Колпачёв подчеркивает, что «при запуске производственной линии в Дрездене компания наступила на все возможные грабли», так что при расчетах сроков запуска фабрики в Зеленограде ориентироваться на дрезденский пример можно только как на «верхний предел». Plastic Logic считается одним из мировых лидеров в разработках «некремниевой электроники». Самое известно

В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн» В Зеленограде открылся первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн». Таким образом на ры

Интеллектуальную энергосберегающую систему теплоснабжения для Архангельской области разработают в Зеленограде Компании «Теплосервис» и «Архангельский КоТЭК» заключили контракт с предприятием «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ), которое является крупнейшим в стране разработчиком счетчиков и других устройств для «умного» дома, которые могут быть встроены в сущес

Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии» Префект города Зеленограда Анатолий Смирнов посетил предприятие «Современные компьютерные технологии», предоставляющее услуги по контрактному сборочному производству изделий электронной техники (серверов, нет

Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи , идеи по продвижению в городе новых технологий: 3G, ICB и др. Проект «Мобильный округ» действует в Зеленограде с 2007 г. и предславляет комплексную систему взаимодействия жителей округа с орга

Конференция «ИКТ в госсекторе: актуальные потребности» доклада Коробовой Анны Николаевны, начальника отдела службы одного окна и информатизации префектуры Зеленоградского административного округа г.Москвы. Казак Максим Викторович, главный редактор

Зеленоградское окружное управление образования приобретет ИТ-оборудование 8 на поставку оборудования школам-победителям национального проекта «Образование», подведомственным Зеленоградскому ОУО. Всего на аукцион выставлено семь лотов. Так, лот №1 связан с поставкой и

Префектуре Зеленоградского АО Москвы необходима модернизация системы «Мобильный округ» Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур

Е-правительство и реформа госуправления: видеоконференция WB в Зеленограде 17 апреля 2008 года в Префектуре Зеленоградского административного округа Москвы состоится видеоконференция «Архитектура элект

Госуслуги пришли в мобильники Первый в России мобильный портал государственных услуг открылся в Зеленограде. Он стал логическим развитием проекта «Мобильный округ», который реализуется в го

Сгорел завод «Ситроникса» в Зеленограде 27 февраля в 15:38 начался пожар на зеленоградском заводе «Квант»: на втором этаже в третьем производственном здании завода загорелся подвесной потолок на площади 100 квадратных метров. Пожару была присвоена вторая при пятой макс

Infon запустил мобильный портал государственных услуг нутом. Проект становится одной из важнейших составляющих комплекса электронных услуг, реализуемых в Зеленограде, и соответствует развитию Зеленограда, как центра высоких технологий». «В целом,

"Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда компонентов системы и обучению персонала. Создание системы дало возможность жителям и организациям Зеленограда получать в одном месте свыше 100 типов документов ЕИРЦ (включая субсидии, льготы,

Infon внедрил в Москве услугу «Пробки» рефиксами, абоненты сотовых операторов смогут получить информацию о состоянии движения по маршруту «Зеленоград – Москва» или «Москва – Зеленоград».

Префектура Зеленоградского АО Москвы ищет ИТ-подрядчика Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур