Москва ЗелАО Зеленоградский административный округ Зеленоград Префектура Зеленограда
|26.12.2022
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МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях
ых и нагруженных с точки зрения трафика населенных пунктах. Современные технологии помогают жителям Зеленоградского района прежде всего в повседневной жизни – например, школьники осваивают цифр
|26.09.2022
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В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий
ктор технологической компании «Фраксис», которая специализируется на создании и сборке устройств интернета вещей, программных продуктов и приборостроении. По его словам, в кластере микроэлектроники в Зеленограде уже идет активная частичная мобилизация сотрудников. Помимо «Микрона» и «Ангстрема» он упомянул научно-технический центр «Элинс», занимающийся проектированием, разработкой и произво
|02.09.2022
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Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе
патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире. На базе завода ISBC, расположенного в городе Зеленограде, функционируют исследовательские лаборатории, R&D центр и четыре производства.
|25.04.2022
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«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия
правлении бизнесом». Параметры бизнеса НПП ЭСТО По собственным данным НПП ЭСТО, оно располагается в Зеленограде, в собственном инженерно-производственном комплексе в 4 тыс. кв. м. В состав НПП
|22.11.2021
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«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги
лжно быть обращено на нежилое помещение площадью 1,7 тыс. кв. м. в здании, расположенном по адресу: Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, строение 1 — на цокольном этаже и в подвале, с начальной
|29.09.2021
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«Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде
машинном зале расположены 30 серверных стоек. Мощность, выделенная под вычислительное оборудование, – 350 кВт. Дата-центр расположен в здании Научно-исследовательского института физических проблем в Зеленограде. На созданных мощностях «ПКК Миландр» разместил информационные системы проектирования и управления производственными процессами, при этом заложена возможность предоставления в аренд
|05.07.2021
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МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде
нерджи групп», владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы. ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 20
|09.06.2021
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Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде
Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков. Средства пойдут на закупку технологического и контрольно-измерительного оборудования, а
|15.09.2017
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«Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики
«Микрон» в рамках форума «Импортозамещение -2017» внесла предложение создать в Зеленограде технологический полигон пилотных проектов для развития цифровой экономики. «Для успешного импортозамещения надо работать на опережение. Импортозамещение «по приказу» не работает, не
|27.06.2017
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«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград»
«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости России от западных производителей микроэлектронных компонен
|09.08.2016
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Москва взяла под управление особую экономическую зону «Зеленоград»
Федеральные власти передали в управление Правительству Москвы особую экономическую зону на севере столицы площадью почти 160 гектаров - ОЭЗ «Зеленоград». Соответствующие соглашения сегодня подписали заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эконом
|19.05.2016
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Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7%
Выручка предприятий инновационного территориального кластера (ИТК) «Зеленоград» («Техноюнити») от продаж на внешнем рынке в 2015 г. выросла на 16,7%. Об этом CNe
|04.03.2015
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«Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде
нтернета и домашнего цифрового телевидения «Билайн», проживающих на территории Москвы, в Люберцах и Зеленограде.
|09.09.2014
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В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8»
В Зеленоградском административном округе г. Москвы внедрена комплексная система автоматизации б
|12.08.2014
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Завод «Микрон»: сердце российского хайтека
Расположен завод на окраине Зеленограда, на самой границе городской цивилизации. Всего в километре от него, вдаль от Моск
|10.04.2014
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Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник»
Университет Жозефа Фурье (Гренобль) и Московский институт электронной техники (Зеленоград) начали проект создания и запуска на орбиту «студенческого» российско-французского
|01.04.2014
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Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась
многие объекты, строительство которых осуществлялось для общегородских нужд (благоустройство улиц в Зеленограде, автостанция в Алабушево, путепроводы через Октябрьскую железную дорогу, развязка
|26.11.2013
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Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр
инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко приняли участие в церемонии открытия Зеленоградского нанотехнологического центра. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд руб., при
|16.04.2013
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4 июня состоится конференция по российскому рынку микроэлектроники
авительства Москвы в лице Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, кластера Зеленоград, ОЭЗ «Зеленоград», Frost & Sullivan, холдинга «Росэлектроника», «Роснано»,
|09.10.2012
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Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда
ограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбициозных замыслов жителей по его развити
|17.05.2012
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Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде
ic Logic откажется от выпуска собственных гаджетов и передвинет сроки строительства своего завода в Зеленограде. Взамен компания сосредоточится на своих разработках в области «пластиковой элект
|08.12.2011
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«Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде
ионных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — объявила о том, что её дочерняя компания «Элион» совместно с корейским производителем светодиодного оборудования «Люмен Стар» открывают в Зеленограде производственную линию светодиодных ламп, которые будут выпускаться под брендом Innolights. Производство запускается на базе площадей завода «Элион». Предприятие будет выпускать сов
|17.10.2011
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В Зеленограде построят крупнейший в России коммерческий ЦОД
До конца текущего года на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Зеленоград» начнут строительство два резидента ОЭЗ — GDC Energy Group и Научно-исследовательский институт электронного специального технологического оборудования (НИИ ЭСТО, Москва). Об этом гов
|18.01.2011
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Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн
ев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс, ЗАО «Пластик Лоджи
|22.12.2010
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Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде
вляющий директор «Роснано» Георгий Колпачёв подчеркивает, что «при запуске производственной линии в Дрездене компания наступила на все возможные грабли», так что при расчетах сроков запуска фабрики в Зеленограде ориентироваться на дрезденский пример можно только как на «верхний предел». Plastic Logic считается одним из мировых лидеров в разработках «некремниевой электроники». Самое известно
|13.11.2010
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В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн»
В Зеленограде открылся первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн». Таким образом на ры
|30.08.2010
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Интеллектуальную энергосберегающую систему теплоснабжения для Архангельской области разработают в Зеленограде
Компании «Теплосервис» и «Архангельский КоТЭК» заключили контракт с предприятием «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ), которое является крупнейшим в стране разработчиком счетчиков и других устройств для «умного» дома, которые могут быть встроены в сущес
|19.07.2010
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Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии»
Префект города Зеленограда Анатолий Смирнов посетил предприятие «Современные компьютерные технологии», предоставляющее услуги по контрактному сборочному производству изделий электронной техники (серверов, нет
|06.04.2010
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Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи
, идеи по продвижению в городе новых технологий: 3G, ICB и др. Проект «Мобильный округ» действует в Зеленограде с 2007 г. и предславляет комплексную систему взаимодействия жителей округа с орга
|15.03.2010
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Конференция «ИКТ в госсекторе: актуальные потребности»
доклада Коробовой Анны Николаевны, начальника отдела службы одного окна и информатизации префектуры Зеленоградского административного округа г.Москвы. Казак Максим Викторович, главный редактор
|31.07.2008
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Зеленоградское окружное управление образования приобретет ИТ-оборудование
8 на поставку оборудования школам-победителям национального проекта «Образование», подведомственным Зеленоградскому ОУО. Всего на аукцион выставлено семь лотов. Так, лот №1 связан с поставкой и
|25.07.2008
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Префектуре Зеленоградского АО Москвы необходима модернизация системы «Мобильный округ»
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур
|17.04.2008
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Е-правительство и реформа госуправления: видеоконференция WB в Зеленограде
17 апреля 2008 года в Префектуре Зеленоградского административного округа Москвы состоится видеоконференция «Архитектура элект
|25.03.2008
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Госуслуги пришли в мобильники
Первый в России мобильный портал государственных услуг открылся в Зеленограде. Он стал логическим развитием проекта «Мобильный округ», который реализуется в го
|27.02.2008
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Сгорел завод «Ситроникса» в Зеленограде
27 февраля в 15:38 начался пожар на зеленоградском заводе «Квант»: на втором этаже в третьем производственном здании завода загорелся подвесной потолок на площади 100 квадратных метров. Пожару была присвоена вторая при пятой макс
|27.02.2008
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Infon запустил мобильный портал государственных услуг
нутом. Проект становится одной из важнейших составляющих комплекса электронных услуг, реализуемых в Зеленограде, и соответствует развитию Зеленограда, как центра высоких технологий». «В целом,
|20.02.2008
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"Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда
компонентов системы и обучению персонала. Создание системы дало возможность жителям и организациям Зеленограда получать в одном месте свыше 100 типов документов ЕИРЦ (включая субсидии, льготы,
|20.12.2007
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Infon внедрил в Москве услугу «Пробки»
рефиксами, абоненты сотовых операторов смогут получить информацию о состоянии движения по маршруту «Зеленоград – Москва» или «Москва – Зеленоград».
|13.12.2007
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Префектура Зеленоградского АО Москвы ищет ИТ-подрядчика
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур
|12.12.2007
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«Ситроникс» открыл производство по технологии 0,18 микрон в Зеленограде
современной технологией. Объем инвестиций компании «Ситроникс» в проект по производству микросхем с размером 0,18 микрон составил около $200 млн, всего же в развитие микроэлектронного производства в Зеленограде за три года было инвестировано более $300 млн. Открытие новой фабрики завершило процесс создания интегрированной производственной цепочки от производства микрочипов до создания коне
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1033 53
|Путин Владимир 2848 45
|Дегтев Геннадий 198 40
|Коробова Анна 25 25
|Овчинский Владислав 110 24
|Красников Геннадий 69 21
|Медведев Дмитрий 1637 17
|Ефимов Владимир 104 16
|Евтушенков Владимир 206 15
|Чубайс Анатолий 208 15
|Петричкович Ярослав 23 13
|Покровский Иван 96 13
|Сердюков Анатолий 83 11
|Уткин Евгений 49 11
|Абагян Карина 22 11
|Никифоров Николай 1173 11
|Серова Елена 319 11
|Казак Максим 161 9
|Греф Герман 376 9
|Прохоров Александр 102 9
|Лужков Юрий 113 9
|Асланян Сергей 101 9
|Сергунина Наталья 326 9
|Смирнов Анатолий 9 8
|Опенышева Светлана 64 8
|Ермолаев Артем 363 8
|Попов Алексей 330 7
|Хлевтова Анна 16 7
|Евдокимов Андрей 78 7
|Шалманов Сергей 201 7
|Сухопаров Анатолий 16 7
|Веремеенко Сергей 13 7
|Ахмеров Тимур 86 7
|Бастрыкин Сергей 11 6
|Филиппов Сергей 34 6
|Алексеев Антон 31 6
|Сапельников Сергей 109 6
|Борисов Юрий 115 6
|Массух Илья 223 6
|Михайлов Алексей 60 6
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