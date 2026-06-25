Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва ЗелАО Зеленоградский административный округ Зеленоград Префектура Зеленограда
СОБЫТИЯ
|25.06.2026
|
Инвестиции в центр фотошаблонов в Зеленограде превысили 31 млрд рублей. Большая часть — на иностранное оборудование
оторых 49 уже законтрактованы, а 30 уже завезены. При этом 49 установок завозятся из-за рубежа. Остальные приобретаются у российских и белорусских производителей. ГК «Элемент» На центр фотошаблонов в Зеленограде потратят свыше 31 миллиарда Несколько установок были разработаны в рамках программы «Электронное машиностроение». Среди них многолучевой лазерный генератор изображения DUV (ОКР «Про
|18.05.2026
|
Запущена вторая очередь технопарка «Алабушево» в Зеленограде
На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде дан старт работы второй очереди технопарка «Алабушево», построенного в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Мос
|09.02.2026
|
В Зеленограде завершено благоустройство второй очереди технопарка «Алабушево»
енная промышленная среда, которая способствует устойчивому росту экономики и расширяет возможности трудоустройства для жителей столицы. Одним из примеров такой работы является технопарк “Алабушево” в Зеленограде, две очереди которого суммарно занимают более 100 тыс. кв. метров. После выхода на полную мощность здесь будет создано свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов.
|16.07.2025
|
Гигантский российский завод по выпуску ТВ задолжал работникам зарплату за полгода на десятки миллионов. Дошло до уголовного дела
ктующие для сборки телевизоров Dexp. Что известно о заводе Завод «Квант» – это зарегистрированная в Зеленограде компания ООО «Квант». По информации сервиса «Контур.Фокус», ее конечным владельце
|28.12.2024
|
Роботов-курьеров больше всего ждут в Центральном и Зеленоградском округах Москвы
ее 45 лет). Россияне с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто получает меньше, согласны на роботизированную доставку (28%). За рободоставку чаще высказываются жители Центрального округа Москвы (35%), Зеленограда (29%), Северного, Юго-Восточного и Восточного АО (по 27%). Меньше всего роботов ждут в Новомосковском (10%) и Троицком (20%) округах. *** Место проведения опроса: Москва Время прове
|04.12.2024
|
Аналитика МТС Travel: Архыз, Шерегеш и Зеленоградск набирают популярность в межсезонье
ития России выяснили, где россияне бронировали отели и другое туристическое жилье в период межсезонья, с середины сентября по конец ноября. Самыми быстрорастущими направлениями стали Архыз, Шерегеш и Зеленоградск — за год количество заказов там увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. По данным МТС Travel и платформы Bronevik.com, в целом количество
|19.11.2024
|
Ассоциация развития аддитивных технологий и Корпорация развития Зеленограда объявили о сотрудничестве в области развития 3D-печати
Ассоциация развития аддитивных технологий (АРАТ) и Корпорация развития Зеленограда (ГБУ «КРЗ») заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили исполнительный директор АРАТ Ольга Оспенникова и генеральный директор ГБУ «КРЗ» Владимир Зай
|10.10.2024
|
«СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков
совместно с «Мосгортрансом», оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатационную площадку «Зеленоградская» и завершил перевод своей части парков перевозчика с опережением графика на несколько месяцев. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Эксплуатационная площадка «Зел
|26.12.2023
|
Для разработки литографов, необходимых для производства чипов, восстановят синхротрон, построенный еще в СССР
РАН (Новосибирск) за три года планируют восстановить технологический накопительный комплекс (ТНК) в Зеленограде, пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора ИЯФ академика РАН Павла Логачева. «
|02.10.2023
|
В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G
Новый игрок на рынке станций Как стало известно CNews, в январе 2024 г. в Зеленограде будет запущено контрактное производство базовых станций АО «Смартком» на мощностях компании «АЛТ мастер» (контрактный производитель). Об этом изданию рассказал заместитель директора
|26.12.2022
|
МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях
ых и нагруженных с точки зрения трафика населенных пунктах. Современные технологии помогают жителям Зеленоградского района прежде всего в повседневной жизни – например, школьники осваивают цифр
|26.09.2022
|
В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий
ктор технологической компании «Фраксис», которая специализируется на создании и сборке устройств интернета вещей, программных продуктов и приборостроении. По его словам, в кластере микроэлектроники в Зеленограде уже идет активная частичная мобилизация сотрудников. Помимо «Микрона» и «Ангстрема» он упомянул научно-технический центр «Элинс», занимающийся проектированием, разработкой и произво
|02.09.2022
|
Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе
патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире. На базе завода ISBC, расположенного в городе Зеленограде, функционируют исследовательские лаборатории, R&D центр и четыре производства.
|25.04.2022
|
«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия
правлении бизнесом». Параметры бизнеса НПП ЭСТО По собственным данным НПП ЭСТО, оно располагается в Зеленограде, в собственном инженерно-производственном комплексе в 4 тыс. кв. м. В состав НПП
|22.11.2021
|
«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги
лжно быть обращено на нежилое помещение площадью 1,7 тыс. кв. м. в здании, расположенном по адресу: Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, строение 1 — на цокольном этаже и в подвале, с начальной
|29.09.2021
|
«Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде
машинном зале расположены 30 серверных стоек. Мощность, выделенная под вычислительное оборудование, – 350 кВт. Дата-центр расположен в здании Научно-исследовательского института физических проблем в Зеленограде. На созданных мощностях «ПКК Миландр» разместил информационные системы проектирования и управления производственными процессами, при этом заложена возможность предоставления в аренд
|05.07.2021
|
МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде
вила о закрытии сделки по приобретению за 5,2 млрд руб. с учетом чистого долга 100% акций ООО «ГДЦ энерджи групп», владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы. ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 2018 г., рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, эксплуатацию 2280 стоек в 24 залах общей площад
|09.06.2021
|
Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде
Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков. Средства пойдут на закупку технологического и контрольно-измерительного оборудования, а
|15.09.2017
|
«Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики
«Микрон» в рамках форума «Импортозамещение -2017» внесла предложение создать в Зеленограде технологический полигон пилотных проектов для развития цифровой экономики. «Для успешного импортозамещения надо работать на опережение. Импортозамещение «по приказу» не работает, не
|27.06.2017
|
«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград»
«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости России от западных производителей микроэлектронных компонен
|09.08.2016
|
Москва взяла под управление особую экономическую зону «Зеленоград»
Федеральные власти передали в управление Правительству Москвы особую экономическую зону на севере столицы площадью почти 160 гектаров - ОЭЗ «Зеленоград». Соответствующие соглашения сегодня подписали заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эконом
|19.05.2016
|
Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7%
Выручка предприятий инновационного территориального кластера (ИТК) «Зеленоград» («Техноюнити») от продаж на внешнем рынке в 2015 г. выросла на 16,7%. Об этом CNe
|04.03.2015
|
«Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде
нтернета и домашнего цифрового телевидения «Билайн», проживающих на территории Москвы, в Люберцах и Зеленограде.
|09.09.2014
|
В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8»
В Зеленоградском административном округе г. Москвы внедрена комплексная система автоматизации б
|10.04.2014
|
Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник»
Университет Жозефа Фурье (Гренобль) и Московский институт электронной техники (Зеленоград) начали проект создания и запуска на орбиту «студенческого» российско-французского
|01.04.2014
|
Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась
многие объекты, строительство которых осуществлялось для общегородских нужд (благоустройство улиц в Зеленограде, автостанция в Алабушево, путепроводы через Октябрьскую железную дорогу, развязка
|26.11.2013
|
Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр
инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко приняли участие в церемонии открытия Зеленоградского нанотехнологического центра. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд руб., при
|09.10.2012
|
Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда
ограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбициозных замыслов жителей по его развити
|17.05.2012
|
Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде
ic Logic откажется от выпуска собственных гаджетов и передвинет сроки строительства своего завода в Зеленограде. Взамен компания сосредоточится на своих разработках в области «пластиковой элект
|08.12.2011
|
«Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде
ионных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — объявила о том, что её дочерняя компания «Элион» совместно с корейским производителем светодиодного оборудования «Люмен Стар» открывают в Зеленограде производственную линию светодиодных ламп, которые будут выпускаться под брендом Innolights. Производство запускается на базе площадей завода «Элион». Предприятие будет выпускать сов
|17.10.2011
|
В Зеленограде построят крупнейший в России коммерческий ЦОД
До конца текущего года на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Зеленоград» начнут строительство два резидента ОЭЗ — GDC Energy Group и Научно-исследовательский институт электронного специального технологического оборудования (НИИ ЭСТО, Москва). Об этом гов
|18.01.2011
|
Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн
ев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс, ЗАО «Пластик Лоджи
|22.12.2010
|
Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде
вляющий директор «Роснано» Георгий Колпачёв подчеркивает, что «при запуске производственной линии в Дрездене компания наступила на все возможные грабли», так что при расчетах сроков запуска фабрики в Зеленограде ориентироваться на дрезденский пример можно только как на «верхний предел». Plastic Logic считается одним из мировых лидеров в разработках «некремниевой электроники». Самое известно
|13.11.2010
|
В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн»
В Зеленограде открылся первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн». Таким образом на ры
|30.08.2010
|
Интеллектуальную энергосберегающую систему теплоснабжения для Архангельской области разработают в Зеленограде
Компании «Теплосервис» и «Архангельский КоТЭК» заключили контракт с предприятием «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ), которое является крупнейшим в стране разработчиком счетчиков и других устройств для «умного» дома, которые могут быть встроены в сущес
|19.07.2010
|
Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии»
Префект города Зеленограда Анатолий Смирнов посетил предприятие «Современные компьютерные технологии», предоставляющее услуги по контрактному сборочному производству изделий электронной техники (серверов, нет
|06.04.2010
|
Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи
, идеи по продвижению в городе новых технологий: 3G, ICB и др. Проект «Мобильный округ» действует в Зеленограде с 2007 г. и предславляет комплексную систему взаимодействия жителей округа с орга
|31.07.2008
|
Зеленоградское окружное управление образования приобретет ИТ-оборудование
8 на поставку оборудования школам-победителям национального проекта «Образование», подведомственным Зеленоградскому ОУО. Всего на аукцион выставлено семь лотов. Так, лот №1 связан с поставкой и
|25.07.2008
|
Префектуре Зеленоградского АО Москвы необходима модернизация системы «Мобильный округ»
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы объявила о проведении открытого конкур
|17.04.2008
|
Е-правительство и реформа госуправления: видеоконференция WB в Зеленограде
17 апреля 2008 года в Префектуре Зеленоградского административного округа Москвы состоится видеоконференция «Архитектура элект
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 62
|Путин Владимир 3454 52
|Дегтев Геннадий 271 43
|Овчинский Владислав 230 28
|Коробова Анна 25 25
|Красников Геннадий 73 23
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Чубайс Анатолий 222 18
|Ефимов Владимир 145 17
|Собянин Сергей 538 16
|Покровский Иван 136 16
|Бойко Алексей 138 15
|Евтушенков Владимир 217 15
|Петричкович Ярослав 30 14
|Серова Елена 320 14
|Галицкий Александр 123 13
|Ковалев Анатолий 18 12
|Сердюков Анатолий 84 12
|Казак Максим 162 12
|Шпак Василий 279 12
|Попов Алексей 339 12
|Ликсутов Максим 245 12
|Абагян Карина 23 12
|Уткин Евгений 53 11
|Гарбузов Анатолий 167 11
|Никифоров Николай 1138 11
|Хлевтова Анна 42 10
|Сапельников Сергей 109 9
|Лужков Юрий 113 9
|Сухопаров Анатолий 19 9
|Хасьянова Гульнара 156 9
|Сергунина Наталья 375 9
|Греф Герман 485 9
|Прохоров Александр 102 9
|Ермолаев Артем 379 9
|Асланян Сергей 104 9
|Фролов Денис 73 9
|Смирнов Анатолий 10 8
|Етонов Михаил 13 8
|Квашенкина Ольга 56 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.