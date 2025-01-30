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Хлевтова Анна



30.01.2025 МТС: образовательные учреждения Калининграда стали чаще проводить вебинары 1
18.10.2024 МТС расширила сеть LTE в Светлогорске 1
25.07.2024 МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области 1
06.05.2024 В Калининградской области антиспам решения МТС заблокировали более 16 млн нежелательных звонков за год 1
14.08.2023 МТС оцифровала туристический маршрут из Калининграда в Железнодорожный 1
31.05.2023 МТС к туристическому сезону обеспечила связью «сокровища гномов» в Краснолесье 1
12.04.2023 К новому туристическому сезону МТС запустила онлайн-гид по Калининградской области 1
26.12.2022 МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях 1
09.12.2022 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом поселки на юго-востоке Калининградской области 1
26.10.2022 МТС: в Калининграде на треть вырос спрос на умные устройства для дома и бизнеса 1
11.10.2022 МТС запустила новые базовые станции в Калининградской области 1
09.08.2022 МТС разогнала мобильный интернет в Советске Калининградской области 1
29.06.2022 МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области 1
17.05.2022 МТС обеспечила системой умного видеонаблюдения предприятие OSQ Group в Калининграде 1
22.12.2020 МТС и «Корпорация развития Калининградской области» заключили соглашение о партнерстве 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
08.12.2015 МТС расширила покрытие сети LTE в Калининградской области 1
24.09.2015 МТС запустила 4G в аэропорту Храброво 1
17.02.2015 МТС увеличила общее число базовых станций в Калининградской области на 25% 1
04.06.2014 Филиал МТС в Калининградской области возглавила Анна Хлевтова 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Хлевтова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12623 20
Samsung Electronics 10269 1
Huawei 3938 1
Apple Inc 12110 1
LG Electronics 3616 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ZTE Corporation 747 1
Sony 6548 1
HTC Corporation 1499 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 309 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 3
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 127 1
Центральный рынок Калининграда 1 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7670 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27884 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8176 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8010 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6976 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21169 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5271 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11151 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6452 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 640 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24186 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24498 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3416 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 999 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2675 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2952 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13457 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11966 1
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Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 259 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1781 1
Умные платформы 1685 1
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4744 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10208 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 3
МТС Big Data 268 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Apple Face ID 209 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
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