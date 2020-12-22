Спецпроекты

МТС и «Корпорация развития Калининградской области» заключили соглашение о партнерстве

Бизнес

МТС и «Корпорацией развития Калининградской области» подписали соглашение о партнерстве в сфере открытых инноваций.

В целях цифрового развития региона стороны планируют запустить на территории Калининградской области программу пилотного тестирования цифровых инноваций на базе ресурсов StartUp Hub MTS. Проект позволит запустить механизм тестирования инновационных цифровых решений на базе целого ряда государственных и коммерческих организаций Калининградской области.

«Калининградская область уделяет большое внимание инновационному развитию. Регион уже имеет успешный опыт пилотного тестирования и реализации цифровых проектов. Теперь это направление деятельности станет важным элементом инновационного кластера и ИТ-среды региона, помогая нам успешно внедрять лучшие цифровые решения. Будучи региональными операторами проекта, мы возьмем на себя роль координатора по взаимодействию с пилотными площадками и развития культуры инновационного менеджмента среди калининградских бизнесменов. А учитывая значительный опыт и экспертизу в области цифровых инновационных направлений МТС, мы планируем использовать широкий спектр цифровых технологий, среди которых облачные сервисы, Big Data, IoT, искусственный интеллект, решения в области финтеха, сервисы электронной коммерции», – сказал генеральный директор «Корпорации развития Калининградской области» Андрей Толмачев.

«Следуя в «ногу со временем», Калининградская область постоянно улучшает инвестиционный климат, повышая уровень жизни и развивая имидж региона за счет инноваций. Поддерживая эту миссию, МТС, являясь мультисервисным цифровым холдингом с широким спектром компетенций по развитию цифровых направлений, готов предложить региону уникальные ресурсы и экспертизу для реализации ключевых программ, связанных с цифровой экономикой», – отметила директор филиала МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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