Оказывается, это заразно. AMD начала массово выпускать древние процессоры под видом новейших. Пример подала Intel

AMD по примеру Intel начала пытаться продавать потребителям процессоры шестилетней давности под видом новых. Она показала чипы серий Ryzen 100 и Ryzen 10, которые построены на архитектурах Zen 2 (2019 г.) и Zen 3 (2020 г.). Intel делает то же самое, продавая чипы примерно тех же годов под новыми названиями, притом по той же цене, что и в момент их первого появления в продаже.

Новое – это хорошо переименованное старое

Компания AMD намерена продавать своей очень лояльной аудитории фиктивно новые процессоры. Как пишет портал Videocardz, в новые серии Ryzen 100 и Ryzen 10, премьера которых ожидается в обозримом будущем, затесались чипы на технологиях 2019 и 2020 гг. А чтобы никто не догадался, AMD нарекла их новыми именами, в которых нет ни единой отсылки к сериям тех годов.

Для примера, серия Ryzen 10 «хвастается» архитектурой Zen 2, очень прорывной и принесшей немало денег Ryzen. Вот только актуальной она была более шести лет назад, в 2019 г., когда только-только вышла.

На момент выхода материала в эту серию входили процессоры Ryzen 3 30 и Ryzen 5 40. Здесь AMD решила потренироваться в нейминге и убрать две цифры из названия – до этого все ее чипы имели четырехзначное обозначение. По данным портала Videocardz, оба процессора – это гибридные CPU (они же APU) серии Mendocino, премьера которых состоялась в 2022 г. Они были построены на архитектуре Zen 2 шестилетней давности и предназначались для ноутбуков самого базового уровня.

Olivier Collet / unsplash.com Маркировка на процессорах превратилась в инструмент маркетинга

Не исключено, что и нынешние Ryzen 3 30 и Ryzen 5 40 тоже ориентированы на использование в бюджетных мобильных ПК. О них известно пока лишь то, что они оба получат по четыре вычислительных ядра и встроенную графику AMD Radeon 610M того же 2022 г.

Процессоры мощнее

С процессорами Ryzen 100 AMD уже не стала забираться так далеко в прошлое и «отрезать» половину названия – теперь только 25%. Здесь мир имеет дело с чипами Ryzen 6000U на архитектуре Zen 3+.

Впрочем, «календарно» они не новее чипов из предыдущей линейки – Ryzen 6000U увидели свет в январе 2022 г.

Эти процессоры тоже создавались для ноутбуков. Встроенная в них графика – из семействаRadeon 600M.

В серию Ryzen 100 войдет Ryzen 7 170, который должен будет стать флагманским. В его арсенале будут восемь ядер с тактовой частотой до 4,75 ГГц, 16 потоков и видеоподсистема Radeon 680M. Если сравнивать, то это буквально Ryzen 7 6800U образца 2022 г. – поменялось исключительно название.

Всего же в этой серии будет пять процессоров. Открывает ее базовый Ryzen 3 110 с четырьмя ядрами на 4,3 ГГц в пике (восемь потоков) с графикой Radeon 660M. Она также стоит в Ryzen 5 130 (4,55 ГГц, шесть ядер, восемь потоков) и Ryzen 5 150 (шесть ядер, восемь потоков, 4,55 ГГц), Более мощный Ryzen 7 160 получил восемь ядер, 16 потоков и графику 680М.

Все представители квинтета умеют работать с памятью DDR5, и почти все получили по 16 МБ кэша третьего уровня – у младшего Ryzen 3 110 кэш L3 равен 4 МБ.

Учиться у конкурента

AMD крайне редко прибегает к практике перевыпуска совсем уж старых процессоров под новым названием. А вот Intel, ее единственный конкурент на международном рынке х86-чипов, напротив, очень полюбила заниматься подобным.

В сентябре 2025 г. CNews сообщал о выпуске Core i5-110, который производится с III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября). Вот только по всем параметрам, кроме названия – это Core i5-10400 пятилетней давности. Core i5-110 даже выпускается по столь же древнему техпроцессу, что и оригинальный Core i5-10400 – 14 нм. Цепу Intel тоже переписывать не стала – она продает старый процессор за те же $200 (15,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 октября 2025 г.), что и пять лет назад.

Подобными махинациями Intel промышляет не впервые. В августе 2019 г. CNews писал о ее планах по продаже устаревших 14-нанометровых процессоров Comet Lake под видом новых на тот момент чипов Ice Lake, которые выпускались по техпроцессу 10 нм.

Дальше в прошлое не надо

AMD выпускает свои процессоры с расчетом на то, что они будут использоваться готовых или самосборных ПК и ноутбуков под управлением Windows как самой популярной ОС в мире. Но ныне существует лишь одна пользовательская Windows, которая все еще получает бесплатные обновления.

Это Windows 11, вышедшая в 2021 г. и имеющая крайне завышенные требования к «железу» компьютера. Ей совершенно не понравится, если ПК будет собран на процессорах AMD Ryzen 1000, то есть первого поколения, а они вышли в 2017 г.. Это вполне может означать, что если AMD снова попытается «возродить» свои старые чипы и продать их под новым названием, то едва ли следует ожидать, что это будут настолько старые CPU – Windows 11 с высокой степенью вероятности распознает обман и выдаст предупреждение о несовместимости.