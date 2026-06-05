Intel x86 - архитектура процессора

Последний оплот Intel рухнул. AMD почти пинками выгоняет ее с рынка серверных процессоров. Epyc покупают лучше, чем Xeon Выкурить Intel Компания AMD существенно увеличила свою долю на рынке серверных процессоров с архитектурой х86, пишет издание The Register со ссылкой на аналитику компании Mercury Research. Доля Intel по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) обвалилась ниже 67%, что является для нее наихуд

Топор войны зарыт? Intel продалась своему главному конкуренту вствует себя на рынке дискретных видеоускорителей. В сегменте ПК Intel будет производить процессоры x86, разработанные специально для Nvidia, которые Nvidia интегрирует в свои платформы инфраст

AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить т Intel на рынке десктопных CPU Доля AMD на мировом рынке процессоров для настольных ПК архитектуры x86 достигла рекордных значений. Бесфабричная компания продолжает теснить в этом сегменте лид

Вы все врете! AMD заявила, что древняя архитектура х86 лучше современной ARM номной работы, но и обеспечивают широкую совместимость со всей экосистемой программного обеспечения x86, которая разрабатывалась десятилетиями. Конкретика? Какая конкретика? Никаких конкретных

TerraMaster выпустила NAS F2-425 с мощным четырехъядерным процессором Intel x86 одели F2-210 и F2-212, F2-425 переходит с процессоров ARM на мощный четырехъядерный процессор Intel x86, обеспечивая до 40% лучшую производительность по сравнению с аналогичными моделями на баз

Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках надежности, казалась почти невыполнимой. Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 2025 Переход с RISC на x86 казался невозможным По словам Варжавина, в крупных банках АБС как правило развернуты и ра

«Билайн» завершил миграцию ERP-системы на архитектуру x86 «Билайн» объявляет о завершении миграции ERP-системы на современную архитектуру x86 с использованием VEGA — интеллектуального оркестратора гибридной инфраструктуры, ключевого компонента новой облачной платформы Beeline Cloud 2.0. Проект подтвердил эффективность подхода «вс

Мир перевернулся. Гигантский производитель х86-процессоров втихую строит новые чипы на «вражеской» ARM-архитектуре но, ведет разработку процессоров на базе архитектуры ARM, пишет портал Tom’s Hardware. Это первый подобный случай даже не за годы – за десятилетия. AMD является одним из двух мировых лидеров на рынке х86-чипов, уступая Intel по занимаемой доле (27,4% в IV квартале 2024 г. – Mercury Data), но на три корпуса опережая ее по современности чипов. Пока Intel, как и шесть лет назад, до сих пор вып

Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства за счет высокой адаптивности и низкой стоимости разработки вполне может составить конкуренцию ARM и x86, сказал CNews Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. Пр

Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen й в процессорах компании есть технология многопоточности (Hyper Threading). Фото: rawpixel.com / FreePik Новые процессоры на RISC-V будут строить инженеры, десятки лет создававшие чипы с архитектурой х86 Марк Дечен – экс-главный инженер Intel и архитектор процессоров. В компании он проработал 16 лет, у него есть 15 патентов, связанных с процессорами, и участвовал в разработке линеек чипов I

Тонущую Intel спасет заклятый враг. AMD не допустит продажи конкурента. В чем ее интерес. Опрос соров, видеочипов и пр. Например, AMD имеет полное право производить процессоры на базе архитектуры x86 с инструкциями Intel, в то время как Intel может внедрять инновации AMD в свои собственны

Intel угробила перспективную архитектуру с большими возможностями – конкурента ARM, чтобы продолжить развивать древнюю х86 орной архитектуры x86S, над которой она трудится в последние годы, пишет Tom’s Hardware. От обычной x86 ее отличает умение работать только в 64-битном режиме, что делает ее более легкой и упрощ

Линус Торвальдс крайне грубо обругал функции процессоров Intel и AMD в ядре Linux и призвал разработчиков не присылать этот «глупый код» ему эксцентричной манере высказался по поводу так называемых «уровней функций» архитектуры AMD64 и x86-64 и их присутствия в коде яда Linux. Он открыто назвал их «глупым артефактом», который «

Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen сь результаты тестирования сравнительно нового китайского процессора KaiXian KX-7000 с архитектурой х86, пишет Tom’s Hardware. За ним стоит компания Zhaoxin, которую при поддержке властей Шанха

Испугались конкретно. AMD и Intel объединяются против ARM и RISC-V. На помощь позвали создателя Linux и верную стратегию как минимум в краткосрочной перспективе. Чем больше и чем быстрее на архитектуре x86 будут появляться популярные программы и игры, тем популярнее будет и x86. Однако в

Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос чипы Zhaoxin смогут в ближайшее время конкурировать с западными процессорами на той же архитектуре x86. Однако производительность не имеет значения для китайской полупроводниковой промышленнос

Революция ARM отменяется. Тонущая Intel чудесным образом создала х86-процессор, оказавшийся экономичнее новейших чипов Apple Intel смогла Новые процессоры Lunar Lake компании Intel с архитектурой х86 оказались лучше чипов Apple M2 и даже M3 с точки зрения потребляемой энергии, пишет Tom’s Hardware. Intel и раньше говорила, что отличительной чертой Lunar Lake будет минимальный «аппетит»,

Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео V – в частности, они использовали для этого различные эмуляторы и среды, включая Box64, Wine и DXVK x86. В качестве операционной системы использовался Linux, поскольку Windows до сих пор не зна

Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86 очень серьезный конкурент, основанный выходцами из нее – компания Ampere. Ее открыла бывшая президент Intel Рене Джеймс (Rene James), и ее, как и AheadComputing, совершенно не интересует архитектура х86. Впрочем, и на RISC-V компания Ampere ставку не делает – компания создает процессоры на архитектуре ARM, у которой, стоит отметить, тоже немало преимуществ перед х86. Ampere делает у

России не хватает процессоров. Импорт чипов Intel молниеносно просел в десятки раз ась с резким обвалом поставок процессоров Intel – их импорт сократился на сотни тысяч штук всего-навсего за год, пишет «Коммерсант». Intel – это крупнейший в мире поставщик процессоров с архитектурой х86 с долей глобального рынка около 66%, в России не существует ни единого их аналога на такой архитектуре. На таких чипах работают ноутбуки, настольные ПК, серверы, системы хранения данных и р

Создатель Linux обещает плохое: RISC-V повторит все ошибки х86 по вине инженеров и программистов иков под RISC-V будут все те же проблемы, что и у разработчиков софта ARM, и у тех кто писал ПО под x86 на заре существования этой архитектуры. Учиться на чужих ошибках Торвальдс отдельно отмет

Выпущен супермощный ноутбук на Linux с хитрым китайским процессором. Это не х86 и не ARM ARM и х86 – пережитки прошлого Компания DC-ROMA анонсировала ноутбук Laptop II на базе процессора SpacemiT RISC-V K1. Ключевой особенностью мобильного ПК является именно его «кремниевое сердце», в ко

Рассекречен таинственный китайский процессор x86. Он едва догоняет медленные процессоры AMD 13-летней давности. Опрос До победы над США еще далеко Китайским процессорам с архитектурой х86, похоже, еще очень далеко до современных чипов AMD и Intel. Как пишет Tom’s Hardware, в свободном доступе в интернете появились результаты тестирования китайского чипа Zhaoxin KX-6640MA, и

Неизвестная китайская компания создала «уникальные» процессоры с 48 ядрами и архитектурой х86. Они во всем лучше Intel Core много для настольных CPU, но вполне приемлемо для серверных. Кажется, что благодаря Montage Technology Китай наконец-то заполучил производительные чипы собственной разработки, да еще и с архитектурой х86, как у современных процессоров Intel и AMD. И действительно, очень похоже, что так и есть, но на деле все обстоит совершенно не так. Фото: Montage Technology Один из новейших китайских клон

Планшет MIG T8X x86 исполнение 51 в реестре Минпромторга овень радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. MIG T8X x86 исполнение 51 — это индустриальный планшет российского производства, с нативной поддержко

Intel конец. AMD и Nvidia взялись за создание компьютерных ARM-процессоров, которые во всем лучше х86 ware. Ключевая проблема заключается в существующих крупных инвестициях в вычислительную архитектуру x86, которая является основой разработки программного обеспечения для ПК. Переход на процессо

Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА ОСА «Хром» 12. В ходе тестирования подтверждена корректность работы промышленных планшетов MIG T8X (x86) и MIG T10 (x86) и российской ОС РОСА «Хром» 12. Планшеты MIG на архитектуре x8

Давний враг Intel и AMD начал выпускать свои х86-процессоры в Китае. На их основе уже собирают ноутбуки Китайский ответ США Китайская компания Zhaoxin выпустила новый процессор Kaixian KX-6000G, основанный на архитектуре х86. Как пишет портал WCCFTech, этот CPU предназначен для моноблочных ПК, а также для ноутбуков и встраиваемых систем. Появление Kaixian KX-6000G особенно интересно в том плане, что за компание

Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ Дюймов много не бывает Компания Xiaomi анонсировала смарт-ТВ Redmi Smart TV X86 с диагональю экрана 86 дюймов. Модель отличается не только внушительными габаритами за счет почти 219-сантиметрового дисплея, но и очень невысокой ценой, особенно на фоне других существующи

Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? В числе примеров — мини-компьютеры и процессорные модули на процессорах x86 и ARM, которые на мировом рынке называются System on Module (SOM). Помимо вычислительных

Intel покупает за $125 млн команду разработчиков у своего конкурента ньского чипмейкера Via Technologies, которое занимается разработкой процессоров на базе архитектуры x86 и является ее формальным конкурентом. Об этом сообщило издание The Register со ссылкой на

Huawei может продать свое производство серверов на чипах Intel и AMD Минус одно направление бизнеса Компания Huawei всерьез рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству х86-серверов, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. Причиной потенциального отказа китайского техногиганта от этого бизнеса являются американские санкции, из

AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет В шаге от рекорда По итогам II квартала 2021 г. суммарная доля AMD на рынке процессоров с архитектурой x86 достигла 22,5%, при этом доля Intel составила 77,5%. Об этом сообщил главный аналитик SemiAnalysis Дилан Пател (Dylan Patel) со ссылкой квартальный отчет аналитиков Mercury Research. Послед

Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году тря на сложную ситуацию с компонентами ПК и нарушения в работе логистических цепочек, поставки ПК и x86 серверов в 2020 году выросли год к году на 25,3% в денежном выражении и на 34,1% в штучно

Потеснит ли ARM архитектуру Intel на рынке серверов? Из смартфона — в ЦОД Архитектура ARM за счет низкого энергопотребления доминирует на рынках смартфонов, планшетов и встраиваемых устройств, поскольку процессоры архитектуры x86 менее энергоэффективны, чем чипы на основе 32-битной архитектуры ARMv7 и 64-битной ARMv8. Центры обработки данных, по мере роста их мощности, потребляют все больше электроэнергии и выделяют

Dell хитроумно избавится от «пионера x86-виртуализации» и заработает на этом $9 миллиардов eene), Скоттом Дивайном (Scott Devine) и Эдвардом Вангом (Edward Wang). Компанию называют «пионером x86-виртуализации», поскольку именно VMware первой смогла коммерциализировать свои разработки

ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 ователей к сервисам системы более чем 1,3 ПБ данных с необходимостью их конвертации под архитектуру x86 в крайне сжатые сроки, полный контроль целостности данных при миграции, перенос 700 вирту

Lenovo назвали лидером российского рынка x86-серверов По данным отчета IDC EMEA Quarterly Server Tracker, Lenovo занимает лидирующую позицию по доходам от поставок серверной архитектуры x86 в I квартале 2020 г. Российское подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) увеличило выручку в этом сегменте на 132% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, заняв долю рынка 20

AMD продолжает увеличивать долю на рынке процессоров с архитектурой x86 Согласно данным отчета аналитической компании Mercury Research по рынку процессоров с архитектурой x86 за четвертый квартал 2019 года, рост AMD продолжается, и компания набирает обороты во всех трех ключевых сегментах − ноутбуках, настольных ПК и серверах. Увеличение показателей наблюдается