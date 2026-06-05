Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Intel x86 архитектура процессора

Intel x86 - архитектура процессора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.06.2026 Последний оплот Intel рухнул. AMD почти пинками выгоняет ее с рынка серверных процессоров. Epyc покупают лучше, чем Xeon

Выкурить Intel Компания AMD существенно увеличила свою долю на рынке серверных процессоров с архитектурой х86, пишет издание The Register со ссылкой на аналитику компании Mercury Research. Доля Intel по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) обвалилась ниже 67%, что является для нее наихуд
30.12.2025 Топор войны зарыт? Intel продалась своему главному конкуренту

вствует себя на рынке дискретных видеоускорителей. В сегменте ПК Intel будет производить процессоры x86, разработанные специально для Nvidia, которые Nvidia интегрирует в свои платформы инфраст
14.11.2025 AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить

т Intel на рынке десктопных CPU Доля AMD на мировом рынке процессоров для настольных ПК архитектуры x86 достигла рекордных значений. Бесфабричная компания продолжает теснить в этом сегменте лид
10.09.2025 Вы все врете! AMD заявила, что древняя архитектура х86 лучше современной ARM

номной работы, но и обеспечивают широкую совместимость со всей экосистемой программного обеспечения x86, которая разрабатывалась десятилетиями. Конкретика? Какая конкретика? Никаких конкретных

12.08.2025 TerraMaster выпустила NAS F2-425 с мощным четырехъядерным процессором Intel x86

одели F2-210 и F2-212, F2-425 переходит с процессоров ARM на мощный четырехъядерный процессор Intel x86, обеспечивая до 40% лучшую производительность по сравнению с аналогичными моделями на баз
07.08.2025 Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

надежности, казалась почти невыполнимой. Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 2025 Переход с RISC на x86 казался невозможным По словам Варжавина, в крупных банках АБС как правило развернуты и ра
19.06.2025 «Билайн» завершил миграцию ERP-системы на архитектуру x86

«Билайн» объявляет о завершении миграции ERP-системы на современную архитектуру x86 с использованием VEGA — интеллектуального оркестратора гибридной инфраструктуры, ключевого компонента новой облачной платформы Beeline Cloud 2.0. Проект подтвердил эффективность подхода «вс
14.05.2025 Мир перевернулся. Гигантский производитель х86-процессоров втихую строит новые чипы на «вражеской» ARM-архитектуре

но, ведет разработку процессоров на базе архитектуры ARM, пишет портал Tom’s Hardware. Это первый подобный случай даже не за годы – за десятилетия. AMD является одним из двух мировых лидеров на рынке х86-чипов, уступая Intel по занимаемой доле (27,4% в IV квартале 2024 г. – Mercury Data), но на три корпуса опережая ее по современности чипов. Пока Intel, как и шесть лет назад, до сих пор вып
04.03.2025 Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства

за счет высокой адаптивности и низкой стоимости разработки вполне может составить конкуренцию ARM и x86, сказал CNews Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. Пр
27.02.2025 Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen

й в процессорах компании есть технология многопоточности (Hyper Threading). Фото: rawpixel.com / FreePik Новые процессоры на RISC-V будут строить инженеры, десятки лет создававшие чипы с архитектурой х86 Марк Дечен – экс-главный инженер Intel и архитектор процессоров. В компании он проработал 16 лет, у него есть 15 патентов, связанных с процессорами, и участвовал в разработке линеек чипов I
19.02.2025 Тонущую Intel спасет заклятый враг. AMD не допустит продажи конкурента. В чем ее интерес. Опрос

соров, видеочипов и пр. Например, AMD имеет полное право производить процессоры на базе архитектуры x86 с инструкциями Intel, в то время как Intel может внедрять инновации AMD в свои собственны
20.12.2024 Intel угробила перспективную архитектуру с большими возможностями – конкурента ARM, чтобы продолжить развивать древнюю х86

орной архитектуры x86S, над которой она трудится в последние годы, пишет Tom’s Hardware. От обычной x86 ее отличает умение работать только в 64-битном режиме, что делает ее более легкой и упрощ
06.12.2024 Линус Торвальдс крайне грубо обругал функции процессоров Intel и AMD в ядре Linux и призвал разработчиков не присылать этот «глупый код»

ему эксцентричной манере высказался по поводу так называемых «уровней функций» архитектуры AMD64 и x86-64 и их присутствия в коде яда Linux. Он открыто назвал их «глупым артефактом», который «
27.11.2024 Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen

сь результаты тестирования сравнительно нового китайского процессора KaiXian KX-7000 с архитектурой х86, пишет Tom’s Hardware. За ним стоит компания Zhaoxin, которую при поддержке властей Шанха
16.10.2024 Испугались конкретно. AMD и Intel объединяются против ARM и RISC-V. На помощь позвали создателя Linux

и верную стратегию как минимум в краткосрочной перспективе. Чем больше и чем быстрее на архитектуре x86 будут появляться популярные программы и игры, тем популярнее будет и x86. Однако в
27.09.2024 Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос

чипы Zhaoxin смогут в ближайшее время конкурировать с западными процессорами на той же архитектуре x86. Однако производительность не имеет значения для китайской полупроводниковой промышленнос
19.09.2024 Революция ARM отменяется. Тонущая Intel чудесным образом создала х86-процессор, оказавшийся экономичнее новейших чипов Apple

Intel смогла Новые процессоры Lunar Lake компании Intel с архитектурой х86 оказались лучше чипов Apple M2 и даже M3 с точки зрения потребляемой энергии, пишет Tom’s Hardware. Intel и раньше говорила, что отличительной чертой Lunar Lake будет минимальный «аппетит»,
28.08.2024 Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео

V – в частности, они использовали для этого различные эмуляторы и среды, включая Box64, Wine и DXVK x86. В качестве операционной системы использовался Linux, поскольку Windows до сих пор не зна
26.08.2024 Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86

очень серьезный конкурент, основанный выходцами из нее – компания Ampere. Ее открыла бывшая президент Intel Рене Джеймс (Rene James), и ее, как и AheadComputing, совершенно не интересует архитектура х86. Впрочем, и на RISC-V компания Ampere ставку не делает – компания создает процессоры на архитектуре ARM, у которой, стоит отметить, тоже немало преимуществ перед х86. Ampere делает у
16.08.2024 России не хватает процессоров. Импорт чипов Intel молниеносно просел в десятки раз

ась с резким обвалом поставок процессоров Intel – их импорт сократился на сотни тысяч штук всего-навсего за год, пишет «Коммерсант». Intel – это крупнейший в мире поставщик процессоров с архитектурой х86 с долей глобального рынка около 66%, в России не существует ни единого их аналога на такой архитектуре. На таких чипах работают ноутбуки, настольные ПК, серверы, системы хранения данных и р
16.07.2024 Создатель Linux обещает плохое: RISC-V повторит все ошибки х86 по вине инженеров и программистов

иков под RISC-V будут все те же проблемы, что и у разработчиков софта ARM, и у тех кто писал ПО под x86 на заре существования этой архитектуры. Учиться на чужих ошибках Торвальдс отдельно отмет
14.06.2024 Выпущен супермощный ноутбук на Linux с хитрым китайским процессором. Это не х86 и не ARM

ARM и х86 – пережитки прошлого Компания DC-ROMA анонсировала ноутбук Laptop II на базе процессора SpacemiT RISC-V K1. Ключевой особенностью мобильного ПК является именно его «кремниевое сердце», в ко
22.12.2023 Рассекречен таинственный китайский процессор x86. Он едва догоняет медленные процессоры AMD 13-летней давности. Опрос

До победы над США еще далеко Китайским процессорам с архитектурой х86, похоже, еще очень далеко до современных чипов AMD и Intel. Как пишет Tom’s Hardware, в свободном доступе в интернете появились результаты тестирования китайского чипа Zhaoxin KX-6640MA, и

19.12.2023 Неизвестная китайская компания создала «уникальные» процессоры с 48 ядрами и архитектурой х86. Они во всем лучше Intel Core

много для настольных CPU, но вполне приемлемо для серверных. Кажется, что благодаря Montage Technology Китай наконец-то заполучил производительные чипы собственной разработки, да еще и с архитектурой х86, как у современных процессоров Intel и AMD. И действительно, очень похоже, что так и есть, но на деле все обстоит совершенно не так. Фото: Montage Technology Один из новейших китайских клон
17.11.2023 Планшет MIG T8X x86 исполнение 51 в реестре Минпромторга

овень радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. MIG T8X x86 исполнение 51 — это индустриальный планшет российского производства, с нативной поддержко
24.10.2023 Intel конец. AMD и Nvidia взялись за создание компьютерных ARM-процессоров, которые во всем лучше х86

ware. Ключевая проблема заключается в существующих крупных инвестициях в вычислительную архитектуру x86, которая является основой разработки программного обеспечения для ПК. Переход на процессо
13.07.2023 Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА

ОСА «Хром» 12. В ходе тестирования подтверждена корректность работы промышленных планшетов MIG T8X (x86) и MIG T10 (x86) и российской ОС РОСА «Хром» 12. Планшеты MIG на архитектуре x8
02.11.2022 Давний враг Intel и AMD начал выпускать свои х86-процессоры в Китае. На их основе уже собирают ноутбуки

Китайский ответ США Китайская компания Zhaoxin выпустила новый процессор Kaixian KX-6000G, основанный на архитектуре х86. Как пишет портал WCCFTech, этот CPU предназначен для моноблочных ПК, а также для ноутбуков и встраиваемых систем. Появление Kaixian KX-6000G особенно интересно в том плане, что за компание
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ

Дюймов много не бывает Компания Xiaomi анонсировала смарт-ТВ Redmi Smart TV X86 с диагональю экрана 86 дюймов. Модель отличается не только внушительными габаритами за счет почти 219-сантиметрового дисплея, но и очень невысокой ценой, особенно на фоне других существующи
12.07.2022 Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей?

В числе примеров — мини-компьютеры и процессорные модули на процессорах x86 и ARM, которые на мировом рынке называются System on Module (SOM). Помимо вычислительных

08.11.2021 Intel покупает за $125 млн команду разработчиков у своего конкурента

ньского чипмейкера Via Technologies, которое занимается разработкой процессоров на базе архитектуры x86 и является ее формальным конкурентом. Об этом сообщило издание The Register со ссылкой на
02.11.2021 Huawei может продать свое производство серверов на чипах Intel и AMD

Минус одно направление бизнеса Компания Huawei всерьез рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству х86-серверов, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. Причиной потенциального отказа китайского техногиганта от этого бизнеса являются американские санкции, из
13.08.2021 AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет

В шаге от рекорда По итогам II квартала 2021 г. суммарная доля AMD на рынке процессоров с архитектурой x86 достигла 22,5%, при этом доля Intel составила 77,5%. Об этом сообщил главный аналитик SemiAnalysis Дилан Пател (Dylan Patel) со ссылкой квартальный отчет аналитиков Mercury Research. Послед
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году

тря на сложную ситуацию с компонентами ПК и нарушения в работе логистических цепочек, поставки ПК и x86 серверов в 2020 году выросли год к году на 25,3% в денежном выражении и на 34,1% в штучно
26.05.2021 Потеснит ли ARM архитектуру Intel на рынке серверов?

Из смартфона — в ЦОД Архитектура ARM за счет низкого энергопотребления доминирует на рынках смартфонов, планшетов и встраиваемых устройств, поскольку процессоры архитектуры x86 менее энергоэффективны, чем чипы на основе 32-битной архитектуры ARMv7 и 64-битной ARMv8. Центры обработки данных, по мере роста их мощности, потребляют все больше электроэнергии и выделяют
16.04.2021 Dell хитроумно избавится от «пионера x86-виртуализации» и заработает на этом $9 миллиардов

eene), Скоттом Дивайном (Scott Devine) и Эдвардом Вангом (Edward Wang). Компанию называют «пионером x86-виртуализации», поскольку именно VMware первой смогла коммерциализировать свои разработки
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86

ователей к сервисам системы более чем 1,3 ПБ данных с необходимостью их конвертации под архитектуру x86 в крайне сжатые сроки, полный контроль целостности данных при миграции, перенос 700 вирту
19.06.2020 Lenovo назвали лидером российского рынка x86-серверов

По данным отчета IDC EMEA Quarterly Server Tracker, Lenovo занимает лидирующую позицию по доходам от поставок серверной архитектуры x86 в I квартале 2020 г. Российское подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) увеличило выручку в этом сегменте на 132% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, заняв долю рынка 20
07.02.2020 AMD продолжает увеличивать долю на рынке процессоров с архитектурой x86

Согласно данным отчета аналитической компании Mercury Research по рынку процессоров с архитектурой x86 за четвертый квартал 2019 года, рост AMD продолжается, и компания набирает обороты во всех трех ключевых сегментах − ноутбуках, настольных ПК и серверах. Увеличение показателей наблюдается

23.01.2020 Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС

Готов к любым испытаниям Российские компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG) объявили об успешной адаптации российской операционной системы Astra Linux под промышленный планшет MIG T10 x86. Сочетание российских разработок позволило создать планшет, защищенный как на программном, так и на аппаратном уровне. В настоящее время планшет MIG T10 x86 доступен заказчикам в вар

Публикаций - 2151, упоминаний - 2523

Intel x86 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 860
AMD - Advanced Micro Devices 4641 566
Microsoft Corporation 25775 388
IBM - International Business Machines Corp 9699 296
Apple Inc 13154 233
HP Inc. 5883 223
Dell EMC 5180 196
Oracle Corporation 7074 164
Nvidia Corp 4002 153
Google LLC 12688 151
Lenovo Group 2446 149
Broadcom - VMware 2610 139
Qualcomm Technologies 1974 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 110
Huawei 4676 109
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 101
Samsung Electronics 11064 100
Dell Technologies - Dell Computer 2219 89
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 81
Red Hat 1378 80
HP - Hewlett-Packard 3662 74
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 74
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 73
Acer Group - Acer Inc 2776 72
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 71
Fujitsu 2105 69
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 65
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 58
SAP SE 5601 56
Cisco Systems 5372 56
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 53
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 52
MediaTek - Ralink 595 51
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 51
Sony 6739 45
SAS Institute 1082 42
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 42
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 42
Amazon Inc - Amazon.com 3277 41
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 40
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 19
EPIC Telecom Invest 212 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Альфа-Банк 1979 16
ВТБ - Почта Банк 514 15
SoftBank Group 284 12
Почта России ПАО 2370 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
АльфаСтрахование СГ 394 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Microsoft - LinkedIn 699 8
Tesla Motors 461 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 8
Россети Ленэнерго 1699 8
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Газпром ПАО 1493 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 5
Газпром нефть 725 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 122
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 108
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 90
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 65
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 33
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
Федеральное казначейство России 1949 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 36
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 20
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 18
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
Apache Software Foundation - ASF 231 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
SoGo - Open Source Groupware 8 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
OpenCAPI Consortium 13 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OIN - Open Invention Network 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1269
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1186
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 864
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 498
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 459
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 417
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 404
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 401
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 373
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 361
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 335
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 323
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 265
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 256
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 242
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 236
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 218
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 215
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 204
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 198
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 192
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 189
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 187
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 183
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 177
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 176
ARM - Advanced RISC Machine 494 162
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 162
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 161
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 157
DDR - Double data rate 3083 151
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 150
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 141
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 139
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 136
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 126
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 114
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 112
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 109
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 108
Linux OS 11533 558
Microsoft Windows 16882 477
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 199
Google Android 15243 194
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 158
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 153
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 127
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 114
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 105
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 89
Apple macOS 2419 84
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 83
Microsoft Windows 10 1938 81
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 77
Intel Core - Семейство процессоров 1251 72
Intel Itanium 649 72
Apple iOS 8583 72
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 69
Oracle Java - язык программирования 3469 67
Microsoft Windows 7 2007 67
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 66
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 65
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 64
Apple iPad 4011 63
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 61
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 57
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 57
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 55
Apple iPhone 6 4861 53
Microsoft Windows 11 827 53
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 49
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 47
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 47
Linux - Debian GNU 567 46
Microsoft Surface - Планшет 450 46
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 45
Microsoft Windows XP 2431 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 45
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 44
HPE ProLiant 409 44
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 54
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 26
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 23
Арлазаров Владимир 290 19
Опанасенко Всеволод 139 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 17
Лебедев Михаил 72 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 16
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 16
Курилина Наталья 21 15
Иванов Борис 64 14
Lisa Su - Лиза Су 59 13
Копосов Максим 74 13
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 12
Юсупов Ренат 125 12
Трушкин Константин 60 11
James Renee - Джеймс Рене 25 11
Евдокимов Андрей 95 10
Ким Александр 47 10
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 10
Смирнов Алексей 269 9
Новодворский Алексей 114 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 8
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 8
Загнетко Александр 26 8
Zinsner David - Цинснер Дэвид 11 8
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 13 8
Шадаев Максут 1210 7
Попов Михаил 56 7
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 7
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 7
Легостаева Светлана 96 7
Карпицкий Олег 84 7
Перов Евгений 97 7
Fowler John - Фаулер Джон 22 7
Мылицын Роман 111 6
Калинин Александр 189 6
Белокрылов Александр 27 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 932
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 446
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 304
Европа 24964 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 136
Китай - Тайвань 4245 115
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 106
Япония 13807 96
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 80
Германия - Федеративная Республика 13221 74
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 57
Южная Корея - Республика 7052 50
Африка - Африканский регион 3641 46
Ближний Восток 3154 46
Европа Восточная 3138 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
США - Калифорния 4829 38
Азия - Азиатский регион 5920 38
Украина 7928 36
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 30
Европа Западная 1496 30
Канада 5081 28
Франция - Французская Республика 8177 25
Китай - Шанхай 833 25
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 24
Казахстан - Республика 6048 23
Индия - Bharat 5869 23
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 19
США - Нью-Йорк 3180 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 15
Польша - Республика 2031 15
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 14
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 13
Израиль 2856 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 413
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 301
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 193
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 174
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 123
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 120
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 111
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 101
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 92
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 83
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 79
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 76
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 76
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 70
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 68
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 60
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 57
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 51
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 47
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 47
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 47
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 46
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 44
Энергетика - Energy - Energetically 5855 44
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 43
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 43
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 43
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 43
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 38
Английский язык 7030 38
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 36
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 36
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 35
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 34
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 33
Tom’s Hardware 600 98
The Register - The Register Hardware 1784 59
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 42
Bloomberg 1627 32
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 29
DigiTimes - Издание 1331 24
TechSpot 188 21
CNews - ZOOM.CNews 1866 19
Phoronix 59 18
ZDnet 663 17
Liliputing 76 16
The Verge - Издание 619 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
Inquirer 463 13
Ars Technica 450 12
TechnologyAdvice - eWeek 230 12
Forbes - Форбс 1002 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
WCCFTech - Издание 110 9
Neowin 217 9
CNET Networks - CNET News 1643 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Times 661 8
FT - Financial Times 1296 7
Reddit 398 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
IDG - International Data Group 117 7
Ведомости 1466 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 6
VideoCardz 44 6
Silicon 494 6
Computer Weekly 376 6
ITHome 46 5
NYT - The New York Times 1100 5
Engadget - Блог о технологиях 429 5
InformationWeek 241 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
N+1 - Издание 188 4
MacRumors 148 4
IDC - International Data Corporation 4975 228
Gartner - Гартнер 3658 80
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 35
Mercury Research 73 33
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 23
IDC Russia - IDC Россия 183 14
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 10
Forrester Research 834 8
TrendForce 187 8
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 8
Jon Peddie Research 46 8
Gartner - Dataquest 353 8
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Counterpoint Research 110 5
Fortune Global 500 295 4
ABI Research 236 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 4
Strategy Analytics 285 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
ITResearch 123 4
In-Stat 115 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 4
IBM Research 111 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 3
IDC Ukraine - IDC Украина 7 3
Insight 64 20 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Microsoft Research 144 2
Forrester Wave 45 2
Frost & Sullivan 207 2
IDC EMEA 19 2
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 6 2
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 2
Fortune Global 100 142 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 32
РАН - Российская академия наук 2122 20
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 8
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 6
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 48
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 36
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 20
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 14
Intel Developer Forum - IDF 317 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
CNews AWARDS - награда 571 4
Oracle OpenWorld 65 4
Microsoft Build - конференция 39 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
Black Hat - Конференция 120 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
CeBIT 614 3
LinuxWorld 52 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
Hot Chips 10 2
Микроэлектроника - международный форум 22 2
Turing Award - Премия Тьюринга 15 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
IBM Systems Forum 4 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
IBM Think 3 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Microsoft Ignite 44 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Red Dot Design Award 57 1
VMworld 29 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще