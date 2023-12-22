Рассекречен таинственный китайский процессор x86. Он едва догоняет медленные процессоры AMD 13-летней давности. Опрос

В Сети появились результаты тестирования китайского процессора Zhaoxin KX-6640MA с архитектурой х86. Этот CPU вышел около двух лет назад, но о нем долгое время почти ничего не было известно. Теперь в интернет слили количество набранных им баллов в GeekBench – он с великим трудом догнал по производительности процессоры AMD 2011 года выпуска. При этом за брендом Zhaoxin стоят компания Via (бывший конкурент AMD и Intel) и деньги властей Китая.

До победы над США еще далеко

Китайским процессорам с архитектурой х86, похоже, еще очень далеко до современных чипов AMD и Intel. Как пишет Tom’s Hardware, в свободном доступе в интернете появились результаты тестирования китайского чипа Zhaoxin KX-6640MA, и все настолько печально, что искать сопоставимый с ним по возможностям чип пришлось едва ли не в музее AMD.

Процессор Zhaoxin KX-6640MA выпущен осенью 2021 г., то есть это относительно свежая модель. На момент дебюта о ней мало что было известно. Судя по количеству набранных процессором баллов в бенчмарке GeekBench, тягаться он может лишь с AMD FX 4100, вышедший десятью годами ранее, в 2011 г.

Другими словами, в конце 2023 г. китайский чип двухлетней давности оказался на уровне американского решения, которое скоро отметит свое 13-летие, и которое даже на момент своего дебюта было далеко не самым топовым. Фактически, FX 4100 был самым младшим процессором в линейке чипов FX первого поколения.

Фото: Zhaoxin Чипы серии 6000 по меркам 2023 года почти ни на что не способны

Zhaoxin основана в 2013 г., и это пока единственный китайский разработчик чипов с архитектурой х86 – остальные предпочитают ARM или пользуются собственными наработками. Zhaoxin – это совместное предприятие властей Шанхая (Китай) и компании Via, которая годами и почти на равных конкурировала с AMD и Intel на рынке х86-процессоров, но в итоге выбыла из борьбы.

Когда старое не хуже нового

Результаты тестирования Zhaoxin KX-6640MA в GeekBench 6 таковы: 336 баллов в одноядерном режиме и 1110 баллов в многоядерном. FX 4100 заработал 414 и 1103 балла соответственно.

Процессоры имеют схожие характеристики – в них обоих скрыто по четыре вычислительных ядра (Раньше Zhaoxin уверяла, что ядер все восемь), они оба не в курсе про многопоточность. Каждый из них получил по 4 МБ кэш-памяти второго уровня, но у FX 4100 также располагает кэшем L3 объемом 8 МБ. У детища Zhaoxin этот параметр не заявлен

Также у процессоров различаются частоты – 2,2-2,6 ГГц у KX-6640MA и 3,6-3,9 ГГц у FX 4100. Но при этом детище AMD – 36-нанометровое, а этот техпроцесс утратил был актуальным 14 лет назад. Согласно заявлениям Zhaoxin, сделанным осенью 2021 г., ее KX-6640MA выпускается по 16-нанометровому техпроцессу и имеет тепловыделение в пределах 25 Вт против 95 Вт у AMD FX 4100.

Младший чип в линейке

Процессор KX-6640MA – это самая базовая модель в линейке KX-6000 компании Zhaoxin. При этом он единственный, у которого есть турбо-буст, то есть возможность работать на повышенных частотах при росте нагрузки. Для примера, чип КХ-6640А такой опцией не располагает, хотя его базовая частота равна пиковой у КХ-6640МА – 2,6 ГГц. В остальном эти модели идентичны.

Топовая модель серии – KX-U6880A с восемью ядрами и таким же количеством потоков. Ее тактовая частота – 3 ГГц.

Но тот факт, что KX-6640MA – младший в линейке, никак не нивелирует тот факт, что он с трудом достиг уровня древнего чипа AMD. FX 4100 по современным меркам не умеет почти ничего – он работает с морально устаревшей оперативной памятью DDR3-1866 объемом не более 32 ГБ, не имеет встроенной видеоподсистемы и поддерживает только интерфейс PCIe 2.0. Microsoft даже не стала включать FX 4100 в список поддерживаемых в Windows 11. Впрочем, она, оказывается, в принципе нередко забывает делать это.

KX 6640MA со своей стороны имеет поддержку PCIe 3.0 и знает о существовании памяти стандарта DDR4. Поддержки DDR5 в нем нет, но зато есть встроенная графика.

«Китайские производители умеют делать качественные чипы и процессоры. Один из примеров – чипы Kirin для смартфонов Huawei, – сказал CNews Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass. – Судить о китайском производстве чипов по младшему процессору из линейки двухлетней давности нелогично. Два года – достаточно большой срок, за это время процессор могли доработать. Тем более, непонятно, насколько данные в "сливе" объективны. Я бы порекомендовал дождаться официального тестирования, чтобы делать какие-то выводы».

Китай еще всем покажет

Как пишет Tom’s Hardware, у Zhaoxin есть более современная линейка процессоров KX-7000, о которой, впрочем, пока мало что известно. Согласно имеющейся информации, все они получили поддержку кэша L3 вплоть до 32 МБ старшей модели и обучились работать с оперативной памятью DDR4 и интерфейсом PCIe 4.0.

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Все чипы этой серии выпускаются по 7-нанометровым нормам, имеют поддержку до 24 линий PCIe, работают с ОЗУ DDR5-4800/DDR4-3200 до 128 ГБ. Старшая модель не имеет многопоточности, а ее восемь ядер работают на частоте от 3,2 до 3,7 ГГц.

Серия KX-7000 должна была выйти в 2019 г., но задержалась на четыре года. Tom’s Hardware пишет со ссылкой на разработчиков, что чипы этой линейки вдвое быстрее своих предшественников из KX-6000.



