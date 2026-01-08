Китай готовит к запуску серийное производство чипов без кремния Запуск производства чипов нового поколения Китайская Shanghai Atomic Technology запустила в Шанхае первую демонстрационную линию по производству микропроцессоров WUJI нового поколения и

Московская делегация провела переговоры с шанхайским производителем литий-ионных батарей В Шанхае прошла деловая встреча представителей столичной делегации с руководством компании «Гэ Пай», которая осуществляет полный цикл производства литий-ионных батарей: от добычи и обработки сырь

В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений» в 2025 г. третье место в пекинском полумарафоне с участием человекоподобных роботов. University of Shanghai for Science and Technology Робот-гуманоид «Сюэба 01» По данным Ли Цинду, робот «Сюэб

«Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае ъявил о планах выйти на рынок Китая. В 2026 г. компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — одном из крупнейших городов мира с населением более 30 млн человек. В Китае ритейлер

Сотрудников Huawei посадили за кражу технологических тайн, которые они продавали экс-работнику того же Huawei иновными и приговорили к тюремному заключению за кражу секретов Huawei, пишет Tom's Hardware. Суд в Шанхае обязал их также выплатить штрафы. Третий промежуточный народный суд Шанхая вынес приго

Китайские производители чипов банкротятся один за другим. Гибнут тысячи компаний в год Деньги в них вкладывали власти китайских провинций, в частности Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Шаньдун и Шанхай, а также из различные организации, контролируемые правительством КНР. Но массовые банк

Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть нием цены акций Lenovo за последние 10 лет. Сама же Lenovo пока утверждает, что отказ от листинга в Шанхае если и отразится на ее финансовом положении, то лишь едва заметно. Акции компании в од

Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае Huawei на выставке MWC 2021 в Шанхае представила инсталляцию со своим первым комплексным проектом умного дома. В него входит гостиная, кухня, кабинет, домашний спортзал, комната для развлечений и гараж, которые вместе заним

19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia. Мероприятие представляет собой масшт

Huawei, Shanghai Disney и China Unicom Shanghai подписали первое в мире соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 4.5G . Цель подписания соглашения – это продвижение смарт-приложений и внедрение технологий smart city в Шанхае, модернизация технологий доступа в интернет и трансформация информационных сервисов. Р

BearingPoint открыла офис в Шанхае Консалтинговая компания BearingPoint расширяет географию своего присутствия с открытием нового офиса в Шанхае (КНР). С 2011 г. компания состоит в стратегическом альянсе с ABeam Consulting для оказания услуг на рынках азиатского региона. С открытием практики в Китае и новым офисом в Шанхае

Huawei заключила контракт на обслуживание сети China Unicom в Шанхае у, Huawei будет обслуживать более 50% базовых станций Shanghai Unicom, которые покрывают 11 районов Шанхая. Huawei собирается провести плановые профилактические, коррекционные работы в сети Sha

Motorola развернула демонстрационную сеть TD-LTE для выставки Shanghai Expo Подразделение Networks компании Motorola объявило об успешном запуске сети TD-LTE в павильонах комплекса Expo Center в Шанхае, где пройдет выставка World Expo 2010. В 2009 г. корпорация China Mobile выбрала Motorola в качестве основного поставщика оборудования для построения сети TD-LTE в павильонах Shanghai Ex

Хакеры заблокировали сайт генконсульства РФ в Шанхае Китайские хакеры заблокировали сайт генконсульства РФ в Шанхае. Вместо обычной титульной страницы на сайте появляются надписи бранного характера в адрес России и восхваления в адрес Китая, сообщает РИА «Новости». «Мы - потомки дракона, нас нельзя об

AMD начала продажи 45-нм процессоров Компания AMD приступила к поставкам своим партнерам процессоров под кодовым именем Shanghai, изготовленных на 45-нм технологии. Вендор совершенно четко дает понять, что ошибок, допущенных в 2007 г. во время запуска четырехъядерных процессоров Opteron, в этот раз он совершать

Самая точная модель Шанхая Перед стартом Олимпиады, китайские умельцы не перестают радовать. Эта модель Шанхая, где имеется каждое строение, которое уже существует или только "в проекте" до 2020 года включительно. Соответственно название этого макета, который разместился на территории 300 м2 - "2

Ядерная выставка открылась в Шанхае Как сообщает Атомэкспо, c 23 по 25 апреля 2007 г. в г. Шанхае (Китай) пройдет 7-я Международная выставка по атомной промышленности «Nuclear 2007», которая станет ведущим смотром достижений ядерной энергетики в азиатском регионе. «Nuclear 2007» вклю

Asustek открыл новый завод в Шанхае Компания Asustek Computer сообщила об открытии нового завода по производству ноутбуков, КПК и прочих портативных устройств. Фабрика, в строительство которой было вложено $125 млн, располагается в Шанхае на территории площадью 80 гектаров. Новое производство позволит компании достичь отгрузки ноутбуков в объеме до 6 млн единиц уже в 2006 году. При этом основным заказчиком станет компания

IBM открыла глобальный центр услуг в Шанхае IBM открыла в Шанхае (КНР) новый Глобальный центр доступа (Global Delivery Center), чтобы обеспечивать раст

В Шанхае разработали нового общительного робота Китайскими специалистами из университета Fudan был разработан робот под названием Fudan-1, дебют которого состоялся 22 сентября в Шанхае. Модель можно контролировать дистанционно, также она способна самостоятельно ходить. Робот может не только видеть, но и слушать и говорить. Fudan-1 способен также понимать своего наставн

В Шанхае построят новый космический центр Китай намерен построить новый космический центр в Шанхае для более успешного развития программ по полету в космос, сообщает АР. Центр, который расположится на территории в 80 гектаров, будет построен на базе Шанхайской Академии космических пол

В Шанхае построят новый космический центр Китай намерен построить новый космический центр в Шанхае для более успешного развития программ по полету в космос, сообщает АР. Центр, который расположится на территории в 80 гектаров, будет построен на базе Шанхайской Академии космических пол

Shanghai Mobile инсталлировала мультиплексоры Megaplex-2100 для миграции на IP Компания Shanghai Mobile осуществила перевод трафика биллинга TDM в свою магистральную сеть IP, развернув интегрированные мультиплексоры доступа Megaplex-2100 от RAD Data Communications. Оборудование Me

Alcatel открыла NGN-центр в Шанхае ытии центра NGN в азиатско-тихоокеанском регионе. Центр NGN (Next Generation Networks) расположен в Шанхае в штаб-квартире компании Alcatel Shanghai Bell, представляющей интересы Alcatel в Кита

Alcatel продолжает экспансию в Китай l поставит компании Shanghai Telecom решения DSL для совершенствования услуг широкополосной связи в Шанхае. Новое оборудование позволит увеличить емкость сетей Shanghai Telecom с 500 тыс. до 70

Alcatel расширяет сеть мобильной связи в Шанхае леры базовых станций, центр коммутации, контроллеры передачи данных. Работы по монтажу будут завершены к июню текущего года. В результате сеть Shanghai Mobile сможет обслуживать до 10 млн. абонентов. Шанхай, население которого составляет 17 млн. человек, является одним из самых быстрорастущих рынков мобильной связи в мире — с 1995 года число абонентов в регионе выросло со 170 тыс. до 9

Китайцев научат пользоваться ИТ ции информационных технологий.Согласно приводимой городскими властями статистике, к концу 2002 г. в Шанхае было 4,2 млн. пользователей интернета, что составляет 32% населения, а также 350 тысяч

Мобильная связь для чикагского метро и шанхайского туннеля под рекой Хуанцу. Модернизированная система позволит пользователям мобильной связи стандарта GSM в Шанхае звонить по телефону в двухкилометровом туннеле. Источник: по материалам Today in Telec

В шанхайском метрополитене будет смонтирована оптиковолоконная сеть Китайская компания Shanghai Metro Operation начала создание оптической сети в метрополитене города Шанхай. Компания подписала контракт с бизнес-партнером Lucent Technologies - Shanghai P&T Equ

Intel будет выпускать Pentium 4 в Шанхае Intel намерен в этом году наладить производство процессоров Pentium 4 на заводе в Шанхае (КНР). Сборка должна начаться уже к концу года, однако объемы будущего производства ещ

В Шанхае заработало первое в Китае цифровое телевидение оту цифровое телевещание. Пока оно производится в тестовом режиме. Зрителями стали 1,7 млн. жителей Шанхая. В новой сети вещают 30 цифровых телеканалов. Они специализируются на показе художеств

China Unicom осуществила $1,4-миллиардное IPO на шанхайской бирже Вторая по величине компания-оператор сотовой связи в Китае - China Unicom - осуществила первичное размещение акций (IPO) на бирже в Шанхае. Компания надеется получить от продажи акций $1,4 млрд. Долгожданное IPO - первое в Китае размещение акций класса А, оцененных в юанях, только для китайских инвесторов, от компании, уже

Компания Samsung открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае Корейская Samsung Electronics открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае. Он был назван HD Innovation Center. Целью центра станет разработка кабельных телевизоров, как приемников, так и моделей с двусторонним доступом в Сеть, и выпуск их на китайский рынок. У

Компания Samsung открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае Корейская Samsung Electronics открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае. Он был назван HD Innovation Center. Целью центра станет разработка кабельных телевизоров, как приемников, так и моделей с двусторонним доступом в Сеть, и выпуск их на китайский рынок. У

В Шанхае появились торговые автоматы для продажи лекарств В Шанхае на этой неделе появились полностью автоматизированные торговые автоматы, продающие отп

В Шанхае появились торговые автоматы для продажи лекарств В Шанхае на этой неделе появились полностью автоматизированные торговые автоматы, продающие отп

В Шанхае лекарства продают торговые автоматы Начиная с 20 августа жители Шанхая могут выбирать нужные лекарства от 22 видов заболеваний с помощью машины, сообщает The Straits Times со ссылкой на китайскую газету Beijing Morning Post. Нажимая на сенсорный экран торго

В Шанхае лекарства продают торговые автоматы Начиная с 20 августа жители Шанхая могут выбирать нужные лекарства от 22 видов заболеваний с помощью машины, сообщает The Straits Times со ссылкой на китайскую газету Beijing Morning Post. Нажимая на сенсорный экран торго

Шанхай модернизирует финансовые рынки По словам г-на Чонгюина, чтобы достойно конкурировать на мировом рынке, Шанхай представит большее количество финансовых продуктов, куда в скором времени войдут нефтяные фьючерсы и фьючерсы на фондовые индексы. Шанхайская фондовая биржа (SSE), третья по величине фон