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Китай Шанхай

СОБЫТИЯ


08.01.2026 Китай готовит к запуску серийное производство чипов без кремния

Запуск производства чипов нового поколения Китайская Shanghai Atomic Technology запустила в Шанхае первую демонстрационную линию по производству микропроцессоров WUJI нового поколения и
26.09.2025 Московская делегация провела переговоры с шанхайским производителем литий-ионных батарей

В Шанхае прошла деловая встреча представителей столичной делегации с руководством компании «Гэ Пай», которая осуществляет полный цикл производства литий-ионных батарей: от добычи и обработки сырь
22.09.2025 В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений»

в 2025 г. третье место в пекинском полумарафоне с участием человекоподобных роботов. University of Shanghai for Science and Technology Робот-гуманоид «Сюэба 01» По данным Ли Цинду, робот «Сюэб
21.08.2025 «Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае

ъявил о планах выйти на рынок Китая. В 2026 г. компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — одном из крупнейших городов мира с населением более 30 млн человек. В Китае ритейлер
06.08.2025 Сотрудников Huawei посадили за кражу технологических тайн, которые они продавали экс-работнику того же Huawei

иновными и приговорили к тюремному заключению за кражу секретов Huawei, пишет Tom's Hardware. Суд в Шанхае обязал их также выплатить штрафы. Третий промежуточный народный суд Шанхая вынес приго
18.06.2024 Китайские производители чипов банкротятся один за другим. Гибнут тысячи компаний в год

Деньги в них вкладывали власти китайских провинций, в частности Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Шаньдун и Шанхай, а также из различные организации, контролируемые правительством КНР. Но массовые банк
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть

нием цены акций Lenovo за последние 10 лет. Сама же Lenovo пока утверждает, что отказ от листинга в Шанхае если и отразится на ее финансовом положении, то лишь едва заметно. Акции компании в од
25.02.2021 Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае

Huawei на выставке MWC 2021 в Шанхае представила инсталляцию со своим первым комплексным проектом умного дома. В него входит гостиная, кухня, кабинет, домашний спортзал, комната для развлечений и гараж, которые вместе заним
02.09.2015 19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia

19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia. Мероприятие представляет собой масшт
20.07.2015 Huawei, Shanghai Disney и China Unicom Shanghai подписали первое в мире соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 4.5G

. Цель подписания соглашения – это продвижение смарт-приложений и внедрение технологий smart city в Шанхае, модернизация технологий доступа в интернет и трансформация информационных сервисов. Р
19.07.2013 BearingPoint открыла офис в Шанхае

Консалтинговая компания BearingPoint расширяет географию своего присутствия с открытием нового офиса в Шанхае (КНР). С 2011 г. компания состоит в стратегическом альянсе с ABeam Consulting для оказания услуг на рынках азиатского региона. С открытием практики в Китае и новым офисом в Шанхае
26.05.2011 Huawei заключила контракт на обслуживание сети China Unicom в Шанхае

у, Huawei будет обслуживать более 50% базовых станций Shanghai Unicom, которые покрывают 11 районов Шанхая. Huawei собирается провести плановые профилактические, коррекционные работы в сети Sha
05.03.2010 Motorola развернула демонстрационную сеть TD-LTE для выставки Shanghai Expo

Подразделение Networks компании Motorola объявило об успешном запуске сети TD-LTE в павильонах комплекса Expo Center в Шанхае, где пройдет выставка World Expo 2010. В 2009 г. корпорация China Mobile выбрала Motorola в качестве основного поставщика оборудования для построения сети TD-LTE в павильонах Shanghai Ex
20.02.2009 Хакеры заблокировали сайт генконсульства РФ в Шанхае

Китайские хакеры заблокировали сайт генконсульства РФ в Шанхае. Вместо обычной титульной страницы на сайте появляются надписи бранного характера в адрес России и восхваления в адрес Китая, сообщает РИА «Новости». «Мы - потомки дракона, нас нельзя об
02.10.2008 AMD начала продажи 45-нм процессоров

Компания AMD приступила к поставкам своим партнерам процессоров под кодовым именем Shanghai, изготовленных на 45-нм технологии. Вендор совершенно четко дает понять, что ошибок, допущенных в 2007 г. во время запуска четырехъядерных процессоров Opteron, в этот раз он совершать

06.08.2008 Самая точная модель Шанхая

Перед стартом Олимпиады, китайские умельцы не перестают радовать. Эта модель Шанхая, где имеется каждое строение, которое уже существует или только "в проекте" до 2020 года включительно. Соответственно название этого макета, который разместился на территории 300 м2 - "2
23.04.2007 Ядерная выставка открылась в Шанхае

Как сообщает Атомэкспо, c 23 по 25 апреля 2007 г. в г. Шанхае (Китай) пройдет 7-я Международная выставка по атомной промышленности «Nuclear 2007», которая станет ведущим смотром достижений ядерной энергетики в азиатском регионе. «Nuclear 2007» вклю
23.06.2006 Asustek открыл новый завод в Шанхае

Компания Asustek Computer сообщила об открытии нового завода по производству ноутбуков, КПК и прочих портативных устройств. Фабрика, в строительство которой было вложено $125 млн, располагается в Шанхае на территории площадью 80 гектаров. Новое производство позволит компании достичь отгрузки ноутбуков в объеме до 6 млн единиц уже в 2006 году. При этом основным заказчиком станет компания
30.03.2006 IBM открыла глобальный центр услуг в Шанхае

IBM открыла в Шанхае (КНР) новый Глобальный центр доступа (Global Delivery Center), чтобы обеспечивать раст
23.09.2005 В Шанхае разработали нового общительного робота

Китайскими специалистами из университета Fudan был разработан робот под названием Fudan-1, дебют которого состоялся 22 сентября в Шанхае. Модель можно контролировать дистанционно, также она способна самостоятельно ходить. Робот может не только видеть, но и слушать и говорить. Fudan-1 способен также понимать своего наставн
18.04.2005 В Шанхае построят новый космический центр

Китай намерен построить новый космический центр в Шанхае для более успешного развития программ по полету в космос, сообщает АР. Центр, который расположится на территории в 80 гектаров, будет построен на базе Шанхайской Академии космических пол
18.04.2005 В Шанхае построят новый космический центр

Китай намерен построить новый космический центр в Шанхае для более успешного развития программ по полету в космос, сообщает АР. Центр, который расположится на территории в 80 гектаров, будет построен на базе Шанхайской Академии космических пол
21.10.2004 Shanghai Mobile инсталлировала мультиплексоры Megaplex-2100 для миграции на IP

Компания Shanghai Mobile осуществила перевод трафика биллинга TDM в свою магистральную сеть IP, развернув интегрированные мультиплексоры доступа Megaplex-2100 от RAD Data Communications. Оборудование Me
30.08.2004 Alcatel открыла NGN-центр в Шанхае

ытии центра NGN в азиатско-тихоокеанском регионе. Центр NGN (Next Generation Networks) расположен в Шанхае в штаб-квартире компании Alcatel Shanghai Bell, представляющей интересы Alcatel в Кита
30.05.2003 Alcatel продолжает экспансию в Китай

l поставит компании Shanghai Telecom решения DSL для совершенствования услуг широкополосной связи в Шанхае. Новое оборудование позволит увеличить емкость сетей Shanghai Telecom с 500 тыс. до 70
21.04.2003 Alcatel расширяет сеть мобильной связи в Шанхае

леры базовых станций, центр коммутации, контроллеры передачи данных. Работы по монтажу будут завершены к июню текущего года. В результате сеть Shanghai Mobile сможет обслуживать до 10 млн. абонентов. Шанхай, население которого составляет 17 млн. человек, является одним из самых быстрорастущих рынков мобильной связи в мире — с 1995 года число абонентов в регионе выросло со 170 тыс. до 9
02.04.2003 Китайцев научат пользоваться ИТ

ции информационных технологий.Согласно приводимой городскими властями статистике, к концу 2002 г. в Шанхае было 4,2 млн. пользователей интернета, что составляет 32% населения, а также 350 тысяч
12.03.2003 Мобильная связь для чикагского метро и шанхайского туннеля

под рекой Хуанцу. Модернизированная система позволит пользователям мобильной связи стандарта GSM в Шанхае звонить по телефону в двухкилометровом туннеле. Источник: по материалам Today in Telec
12.02.2003 В шанхайском метрополитене будет смонтирована оптиковолоконная сеть

Китайская компания Shanghai Metro Operation начала создание оптической сети в метрополитене города Шанхай. Компания подписала контракт с бизнес-партнером Lucent Technologies - Shanghai P&T Equ
16.01.2003 Intel будет выпускать Pentium 4 в Шанхае

Intel намерен в этом году наладить производство процессоров Pentium 4 на заводе в Шанхае (КНР). Сборка должна начаться уже к концу года, однако объемы будущего производства ещ
30.09.2002 В Шанхае заработало первое в Китае цифровое телевидение

оту цифровое телевещание. Пока оно производится в тестовом режиме. Зрителями стали 1,7 млн. жителей Шанхая. В новой сети вещают 30 цифровых телеканалов. Они специализируются на показе художеств
19.09.2002 China Unicom осуществила $1,4-миллиардное IPO на шанхайской бирже

Вторая по величине компания-оператор сотовой связи в Китае - China Unicom - осуществила первичное размещение акций (IPO) на бирже в Шанхае. Компания надеется получить от продажи акций $1,4 млрд. Долгожданное IPO - первое в Китае размещение акций класса А, оцененных в юанях, только для китайских инвесторов, от компании, уже

17.09.2002 Компания Samsung открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае

Корейская Samsung Electronics открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае. Он был назван HD Innovation Center. Целью центра станет разработка кабельных телевизоров, как приемников, так и моделей с двусторонним доступом в Сеть, и выпуск их на китайский рынок. У
17.09.2002 Компания Samsung открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае

Корейская Samsung Electronics открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае. Он был назван HD Innovation Center. Целью центра станет разработка кабельных телевизоров, как приемников, так и моделей с двусторонним доступом в Сеть, и выпуск их на китайский рынок. У
23.08.2002 В Шанхае появились торговые автоматы для продажи лекарств

В Шанхае на этой неделе появились полностью автоматизированные торговые автоматы, продающие отп
23.08.2002 В Шанхае появились торговые автоматы для продажи лекарств

В Шанхае на этой неделе появились полностью автоматизированные торговые автоматы, продающие отп
23.08.2002 В Шанхае лекарства продают торговые автоматы

Начиная с 20 августа жители Шанхая могут выбирать нужные лекарства от 22 видов заболеваний с помощью машины, сообщает The Straits Times со ссылкой на китайскую газету Beijing Morning Post. Нажимая на сенсорный экран торго
23.08.2002 В Шанхае лекарства продают торговые автоматы

Начиная с 20 августа жители Шанхая могут выбирать нужные лекарства от 22 видов заболеваний с помощью машины, сообщает The Straits Times со ссылкой на китайскую газету Beijing Morning Post. Нажимая на сенсорный экран торго
14.08.2002 Шанхай модернизирует финансовые рынки

По словам г-на Чонгюина, чтобы достойно конкурировать на мировом рынке, Шанхай представит большее количество финансовых продуктов, куда в скором времени войдут нефтяные фьючерсы и фьючерсы на фондовые индексы. Шанхайская фондовая биржа (SSE), третья по величине фон
09.07.2002 Dell открывает научно-исследовательский центр в Шанхае

Dell Computer заявила об открытии научно-исследовательского центра в Шанхае. Это первый подобный центр американской компании за пределами Соединенных Штатов и крупнейшее подобное учреждение в Китае. Кен Ланш (Ken Lanshe), генеральный директор научно-исследовател

Публикаций - 833, упоминаний - 942

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 84
Huawei 4675 63
AMD - Advanced Micro Devices 4641 56
Microsoft Corporation 25775 50
Apple Inc 13154 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 38
Samsung Electronics 11064 35
China Mobile 436 33
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 31
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 31
Google LLC 12688 30
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 29
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 27
Siemens AG - Siemens Group 2673 26
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 19
Lenovo Motorola 3566 19
Lenovo Group 2446 18
Qualcomm Technologies 1974 18
HP Inc. 5883 18
Dell EMC 5180 17
Nvidia Corp 4002 16
China Netcom Group Corporation Limited 64 14
Yandex - Яндекс 9215 14
Новый диск 963 13
IO Interactive 50 13
МегаФон 10742 13
Cisco Systems 5372 13
Alibaba Group 473 13
Toshiba Corporation 2980 13
MediaTek - Ralink 595 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 13
ZTE Corporation 800 12
Sony 6739 12
Square Enix 215 11
SAP SE 5601 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
LG Electronics 3735 11
Oracle Corporation 7074 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Совкомбанк Совесть 279 13
Alpari - Альпари 67 12
Россети Ленэнерго 1699 9
Международный аэропорт Пудун - Shanghai Pudong International Airport - ИАТА: PVG – ИКАО: ZSPD 8 8
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 5
Ford 434 5
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Tesla Motors 461 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Block - Square 203 4
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
Русский Стиль 45 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
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Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
101Hotels.com 456 3
ДаблМакс 3 3
Газпром ПАО 1493 3
BMW Group 482 3
Visa International 1993 3
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
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ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 3
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 3
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 3
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 112
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 87
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 79
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 66
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 55
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 43
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 42
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 36
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 31
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 31
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 28
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 23
Linux OS 11533 26
Intel x86 - архитектура процессора 2151 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Windows 2000 8678 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 17
Google Android 15243 16
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 15
Baidu 302 13
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 12
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 12
Apple iPhone 6 4861 11
Microsoft Xbox Live 309 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Microsoft Windows XP 2431 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 9
FreePik 1841 9
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 8
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations - Project Gotham Racing 40 8
Apple iOS 8583 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 8
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 7
Apple iPad 4011 7
Intel Core - Семейство процессоров 1251 7
Kylin neoKylin Linux 16 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 6
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 6
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 68 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Apple - App Store 3109 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 5
Путин Владимир 3454 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Ускова Ольга 174 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 4
Калинин Дмитрий 38 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 4
Heyong Zhang - Хэюн Чжан 4 4
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Гурко Александр 139 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Доронин Александр 6 3
Перов Евгений 97 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Дорохова Марина 64 3
Мирзоян Эрик 3 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Собянин Сергей 538 3
Никифоров Николай 1138 3
Песков Дмитрий 129 2
Усманов Алишер 311 2
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 2
Вексельберг Виктор 155 2
Михайлов Сергей 58 2
Сереченко Денис 13 2
Таврин Иван 120 2
Ермолаев Артем 379 2
Копосов Максим 74 2
Мильнер Юрий 137 2
Шкляр Дмитрий 4 2
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 2
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 598
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 240
Россия - РФ - Российская федерация 166164 238
Китай - Пекин - Beijing 1096 159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 89
Япония 13807 88
Европа 24963 87
Германия - Федеративная Республика 13221 78
Азия - Азиатский регион 5920 77
Китай - Тайвань 4245 64
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 60
Япония - Токио 1020 58
Южная Корея - Республика 7051 54
Сингапур - Республика 1953 53
Великобритания - Лондон 2432 53
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 47
США - Нью-Йорк 3180 47
Индия - Bharat 5869 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 42
Франция - Французская Республика 8177 42
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Канада 5081 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 34
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 30
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 27
Италия - Итальянская Республика 4508 27
США - Калифорния 4829 23
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 22
Бразилия - Федеративная Республика 2520 22
Южная Корея - Сеул 375 21
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 21
Казахстан - Республика 6047 20
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 18
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 65 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Китай - Шэньси - Сиань 42 17
Америка - Американский регион 2206 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 157
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 103
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 65
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 36
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 34
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 31
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 27
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 24
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 24
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 17
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 44
Tom’s Hardware 600 26
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 15
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China Daily 71 10
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AP - Associated Press 2007 7
New Scientist 1448 7
Forbes - Форбс 1002 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
NYT - The New York Times 1100 7
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Times 661 6
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The Washington Post 350 4
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 4
Beijing Morning Post 6 4
Straits Times - ST 14 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Ведомости 1466 4
Nature 832 3
NE Asia Online 313 3
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 3
ITHome 46 3
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Inquirer 463 2
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EE Times 160 2
San Francisco Chronicle 34 2
IDC - International Data Corporation 4975 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
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TrendForce 187 5
Counterpoint Research 110 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Philips Research 19 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 2
Forbes Global 2000 50 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
NPD DisplaySearch 285 2
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Fortune Global 500 295 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Cinebench 29 1
Tractica 7 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Synergy Research Group 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Market Research Future 10 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
Technavio 29 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
TIRIAS Research 4 1
Zecurion Analytics 25 1
comScore 379 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 22
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 14
USST - University of Shanghai for Science and Technology - Шанхайский научно-технический университет 7 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
Fudan University - Фуданьский университет 12 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 4
Shanghai University - Шанхайский университет 5 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 3
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 3
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 2
Академия хорового искусства имени В.С. Попова 2 2
Academy of Finland - Академия Финляндии 2 2
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
Intel Developer Forum - IDF 317 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
CeBIT 614 7
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
GITEX Technology - международная выставка 48 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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Подмосковные Вечера 7 1
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Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
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