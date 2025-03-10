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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170287
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Market Research Future


10.03.2025 «Энергодвойник» выведет на рынок интеллектуальную систему построения цифровых двойников объектов энергетики 1
07.08.2024 Китай запустил первые спутники для раздачи интернета с орбиты 1
19.06.2023 «Дом.ру» представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby 1
09.02.2023 Business Process Management 2023 1
11.04.2022 Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами 1
21.09.2020 В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений 1
19.02.2020 «Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве 1
03.04.2019 Prof-IT Group выпустила решение для управления командировками 1
10.03.2017 Рынок инновационных хранилищ данных через 5 лет вырастет до $149 млрд 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Market Research Future и организации, системы, технологии, персоны:

SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 2
Cisco Systems 5127 1
Microsoft Corporation 24701 1
Huawei 3966 1
8295 1
Oracle Corporation 6721 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
McKinsey & Company Int 250 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 57 1
Google LLC 11851 1
Quantum Corp 5 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Dell EMC 5037 1
Broadcom - VMware 2382 1
NetApp - Network Appliance 639 1
Nutanix 99 1
Toshiba Corporation 2931 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 1
SanDisk 318 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
ПитерСофт 15 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 994 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Comindware - Колловэар 159 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1103 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
ИнфраМенеджер 12 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 233 1
OneWeb - WorldVU 36 1
BBK OPPO Electronics 385 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 243 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5363 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20805 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1222 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3775 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 1
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 40 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 18 1
SSTP - Secure Socket Tunneling Protocol 12 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4122 1
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 52 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16083 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2972 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4533 1
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 30 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 872 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 1
Statista 233 2
Linux OS 10052 1
Apple macOS 2079 1
OpenVPN 68 1
Gen Digital - Avast SecureLine VPN 5 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 491 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 946 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Terrasoft Creatio 96 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 577 1
Microsoft Windows 15759 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 287 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 12 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 21 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 291 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 57 1
Михайлов Иван 10 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 3
Европа 21828 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 2
Индия - Bharat 5484 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Азия - Азиатский регион 5567 1
Сингапур - Республика 1858 1
Германия - Федеративная Республика 12718 1
Ближний Восток 2957 1
Индонезия - Республика 963 1
Саудовская Аравия - Королевство 592 1
Таиланд - Королевство 827 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 687 1
Америка - Американский регион 2167 1
Земля - планета Солнечной системы 10415 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Китай - Шанхай 787 1
Канада 4898 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5198 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2866 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
Энергетика - Energy - Energetically 5145 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 900 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1251 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2969 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 889 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 947 1
Gartner - Гартнер 3562 2
Mordor Intelligence 29 2
Fortune Business Insights 15 2
Juniper Research 528 1
Research and Markets 25 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 13 1
Orbis Research 4 1
Global Web Index 2 1
Grand View Research 19 1
Frost & Sullivan 203 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
CNews Мишень 166 1
Top10VPN 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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