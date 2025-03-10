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Market Research Future
Market Research Future и организации, системы, технологии, персоны:
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 243 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
|Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
|Gartner - Гартнер 3562 2
|Mordor Intelligence 29 2
|Fortune Business Insights 15 2
|Juniper Research 528 1
|Research and Markets 25 1
|Директ Инфо 9 1
|Global Market Insights 13 1
|Orbis Research 4 1
|Global Web Index 2 1
|Grand View Research 19 1
|Frost & Sullivan 203 1
|IndustryArc 1 1
|Reports and Data 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|CNews Мишень 166 1
|Top10VPN 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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