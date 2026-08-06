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Пангео Горизонт Баррикады ИЦ Горизонт-ВС ПАК

Пангео Горизонт - Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК

ПАК «Горизонт-ВС» – гиперконвергентное решение виртуализации на основе гипервизора первого типа собственной разработки, включающее в себя полный перечень подсистем, которые позволяют создавать защищенные корпоративные платформы и центры обработки данных со следующим функционалом:

  • Виртуализация вычислительных ресурсов
  • Виртуализация распределенных систем хранения данных
  • Виртуализация рабочих мест.

ПАК «Горизонт-ВС» является сертифицированным ФСТЭК и МО средством защиты информации и может применяться для построения решений для субъектов критической информационной инфраструктуры, а также для построения информационных систем, требующих последующую аттестацию в области информационной безопасности. Все компоненты решения созданы и поддерживаются вендором самостоятельно, что нивелирует риски прекращения развития или поддержки какого-либо стороннего компонента системы, санкционные риски и риски прекращения действия права на объекты интеллектуальной собственности.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.08.2026 «Рубэкап» выпустила RuBackup 3.0 1
21.07.2026 СХД Atlas и ПК «Горизонт-ВС»: проверенный стек технологий для создания отказоустойчивых защищенных ИТ-инфраструктур 1
23.04.2026 «Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга 1
09.04.2026 Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 году 1
07.04.2026 «РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных 1
03.10.2025 «Аквариус» и «Баррикады» обеспечили сертифицированную защиту данных в виртуальной среде 1
19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных 1
10.04.2025 Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» способствует гибкому управлению ресурсами 1
27.03.2025 Российские ИТ-компании объединяют усилия в сфере виртуализации: ОТР 2000 и ИЦ «Баррикады» представили интегрированное решение 1
25.11.2024 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech и платформы виртуализации «Горизонт-ВС» компании ИЦ «Баррикады» 1
08.11.2024 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей: доступно новое решение от разработчика «Иридиум» 1
25.07.2024 Многомиллионная закупка сорвана двумя крупными ИТ-компаниями 1
27.12.2023 Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 2
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? 1
30.09.2022 Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit 1
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
29.06.2022 «Т1 интеграция» стала партнером Инновационного центра «Баррикады» 2
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 2
02.10.2017 Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке 2
31.07.2017 Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40% 1

Публикаций - 30, упоминаний - 34

Пангео Горизонт и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 14
Пангео Горизонт - Баррикады ИЦ - Инновационный центр 13 10
Orion soft - Орион софт - 365 6
Ред Софт - Red Soft 1280 6
Softline - Софтлайн 3830 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 5
Хост ГК - HostVM - Базовый код 81 5
Broadcom - VMware 2636 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 833 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 358 4
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 158 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 131 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 436 3
Intel Corporation 12897 3
Oracle Corporation 7124 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 307 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1464 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 211 3
TrueConf - ТруКонф 464 3
Росплатформа - Р-Платформа 100 3
Qtech - Кьютэк 217 3
MIND Software - Майнд Софт 81 2
PlatformCraft - ПлатформКрафт 19 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 2
Софтлист - Softlist 6 2
Netlab - Нетлаб 15 2
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 154 2
Инфосерв 4 2
Maxsoft - МаксСофт - Макссофт-24 11 2
Ростелеком 11091 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 2
Cisco Systems 5387 2
9771 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 2
Citrix Systems 872 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
Росхим - Русский водород 12 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 19 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
Фаберлик - Faberlic 117 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 161 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 6
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
Федеральное казначейство России 1965 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 68 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 64 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Челябинской области 78 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
Станкоинструмент 3 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3329 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 9
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 8
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2477 3
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 9
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НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 128 7
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Ред Софт - Ред Вирт - Ред Виртуализация 125 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1084 5
Linux OS 11724 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 242 4
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 163 4
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 122 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 691 4
Microsoft Windows 17075 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 328 4
НКТ - Р7-Офис 563 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 70 4
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 354 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1869 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 359 3
Numa Technology - Numa vServer 15 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 754 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 820 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 59 3
Red Hat oVirt 66 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 375 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 513 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 255 2
Delta Computers - Delta Tioga Pass 23 2
UDV group - UDV ITM 21 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Биллинг - Billogic Platform 20 2
Риман - RiDocLNX 3 2
Delta Computers - Delta BMC 18 2
Новые облачные технологии - МойОфис 974 2
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1038 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 380 2
Приданцев Сергей 149 6
Назаренко Ирина 50 3
Улогов Артем 3 2
Витков Павел 14 2
Кузнецов Андрей 120 2
Рязанкин Максим 2 1
Терещенко Максим 29 1
Юрченко Андрей 1 1
Бобрышев Роман 11 1
Дворцов Дмитрий 13 1
Кулик Анна 3 1
Тверитнев Михаил 5 1
Закатов Константин 9 1
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Мезенцев Роман 52 1
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Мылицын Роман 111 1
Глазков Александр 152 1
Гребенщиков Дмитрий 39 1
Кучик Евгений 19 1
Махсон Михаил 14 1
Вахмянин Иван 35 1
Определенов Владимир 20 1
Носов Михаил 18 1
Гутин Александр 21 1
Аникин Леонид 61 1
Израйлев Иван 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 2
Казахстан - Республика 6154 2
Узбекистан - Республика 2070 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 488 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 141 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
Европа 25059 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1284 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Япония 13872 1
Армения - Республика 2483 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
Россия - УФО - Свердловская область 2026 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1443 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Индонезия - Республика 1074 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 521 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1501 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 689 1
Россия - УФО - Челябинская область 1539 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
Таджикистан - Республика 970 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1088 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 469 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 742 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 1
Россия - УФО - Курганская область 660 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 605 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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