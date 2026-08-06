Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пангео Горизонт Баррикады ИЦ Горизонт-ВС ПАК
ПАК «Горизонт-ВС» – гиперконвергентное решение виртуализации на основе гипервизора первого типа собственной разработки, включающее в себя полный перечень подсистем, которые позволяют создавать защищенные корпоративные платформы и центры обработки данных со следующим функционалом:
- Виртуализация вычислительных ресурсов
- Виртуализация распределенных систем хранения данных
- Виртуализация рабочих мест.
ПАК «Горизонт-ВС» является сертифицированным ФСТЭК и МО средством защиты информации и может применяться для построения решений для субъектов критической информационной инфраструктуры, а также для построения информационных систем, требующих последующую аттестацию в области информационной безопасности. Все компоненты решения созданы и поддерживаются вендором самостоятельно, что нивелирует риски прекращения развития или поддержки какого-либо стороннего компонента системы, санкционные риски и риски прекращения действия права на объекты интеллектуальной собственности.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Пангео Горизонт и организации, системы, технологии, персоны:
|Приданцев Сергей 149 6
|Назаренко Ирина 50 3
|Улогов Артем 3 2
|Витков Павел 14 2
|Кузнецов Андрей 120 2
|Рязанкин Максим 2 1
|Терещенко Максим 29 1
|Юрченко Андрей 1 1
|Бобрышев Роман 11 1
|Дворцов Дмитрий 13 1
|Кулик Анна 3 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Закатов Константин 9 1
|Шитиков Иван 5 1
|Конарев Роман 8 1
|Солоничкин Денис 12 1
|Жилкин Андрей 2 1
|Ильичев Андрей 39 1
|Евсеев Артем 55 1
|Трусов Данила 27 1
|Лобода Алексей 4 1
|Анохин Николай 2 1
|Мезенцев Роман 52 1
|Пензов Дмитрий 22 1
|Шукевич Александр 6 1
|Божор Михаил 24 1
|Земелькин Сергей 6 1
|Банчуков Антон 5 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Мылицын Роман 111 1
|Глазков Александр 152 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Кучик Евгений 19 1
|Махсон Михаил 14 1
|Вахмянин Иван 35 1
|Определенов Владимир 20 1
|Носов Михаил 18 1
|Гутин Александр 21 1
|Аникин Леонид 61 1
|Израйлев Иван 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.