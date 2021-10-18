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Dolby Vision


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 4
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 2
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 2
08.07.2021 Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена 1
23.06.2021 Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео 1
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight 2
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 1
31.03.2021 Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео 1
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео 1
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 2
12.01.2021 Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga 4
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе 1
27.11.2020 Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
14.10.2020 Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары 4
16.09.2020 Lenovo привезла в Россию особые профессиональные ноутбуки. Цена 1
11.09.2020 Лучшие ноутбуки с массой до 1,1 кг: легкие и компактные 1
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 1
03.09.2020 У Intel появилось мощное оружие против AMD 1
20.08.2020 Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас? 2
12.08.2020 В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
30.07.2020 Hisense представила обновленную линейку телевизоров 1
22.07.2020 Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen 1
22.07.2020 Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена 1
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 1
29.05.2020 LG представила новый 48-дюймовый OLED-телевизор с разрешением 4K. Фото 1
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
17.02.2020 Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020 1
21.01.2020 LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры 1
25.11.2019 Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM 1
30.10.2019 У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках» 1
23.10.2019 Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga С740. Цена. Фото 1
15.10.2019 Lenovo начинает продажи ноутбука Yoga C940 на российском рынке. Цены 1
11.10.2019 Lenovo начала российские продажи ноутбука Yoga S740. Цены 1
30.09.2019 Asus представила мониторы, матплаты, рабочие станции и решения Wi-Fi 6

Публикаций - 79, упоминаний - 145

Dolby Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1638 28
Samsung Electronics 5686 25
Nvidia Corp 2028 19
Xiaomi 904 17
Intel Corporation 4186 12
Apple Inc - Эппл Рус 7713 11
LG Electronics 1855 8
Harman Kardon 167 8
Philips 724 5
Dell EMC 2411 4
Dolby Laboratories 16 4
AMD - Advanced Micro Devices 1676 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 3
Google LLC 7158 3
Acer Group 1366 3
OnePlus - BBK Electronics 131 3
HP Inc. 2920 3
Microsoft Corporation 11110 3
Dynabook - Toshiba Client Solutions 6 2
Razer 45 2
Nokia Corporation 2442 2
Realme 79 2
OPPO Electronics 222 2
MSI - Micro-Star International 277 2
Flipkart 13 2
Hisense Group 41 2
Huawei 2731 1
Dell Technologies 133 1
Toshiba Memory Europe - TME 6 1
TÜV 16 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
Lenovo Intelligent Devices Group 8 1
Twitter 2204 1
Compal Electronics 56 1
Hisense USA Corporation 1 1
LG Home Entertainment 8 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
HID Global 70 1
Canalys 150 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Wildberries 128 1
AliExpress 275 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
The Walt Disney Company 167 1
TÜV Rheinland Group 63 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 41
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 36
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 35
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 25
Dolby Atmos 144 20
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 15
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 12
DDR - Double data rate 1071 9
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 9
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 8
Rapid Charge 17 8
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 8
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
USB Type-C - USB-C 901 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
VESA DisplayHDR 50 5
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 5
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 4
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 94 4
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 309 3
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 3
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 90 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
ToF camera - Time-of-flight камера 54 2
Nvidia GeForce GTX 2071 19
Google Android TV 173 17
Microsoft Windows 10 6652 15
Google Android 10751 15
Intel Core - Семейство процессоров 863 14
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 12
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 11
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 168 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Amazon Alexa 138 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 9
Microsoft Windows Hello 170 8
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 7
Lenovo Pen - серия стилусов 22 7
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 7
LG OLED - серия телевизоров 19 7
Nvidia G-Sync 96 6
Lenovo Q-Control 8 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 5
LG G - серия смартфонов 120 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 5
Linux OS 4265 5
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 5
Google YouTube - Видеохостинг 1723 5
Philips PUS - серия телевизоров 8 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Corning Gorilla Glass 496 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 4
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 4
Microsoft Cortana 141 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
Lenovo Legion - серия ноутбуков 23 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 4
Lenovo Vantage - Lenovo Diagnostics 14 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 4
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Lau Pete - Лау Пит 9 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Wong CP - Вонг Си Пи 1 1
Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 2 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Питер Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 9
Индия - Республика 2175 5
Германия - Берлин 358 4
Европа 3766 3
Северная Америка 1413 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Япония 2792 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 50 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 11
GizmoChina 77 2
DigiTimes - Издание 506 1
CNews Analytics 1991 1
NPD Group 81 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
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