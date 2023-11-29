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Dolby Vision

Dolby Vision

СОБЫТИЯ

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29.11.2023 XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России

XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представляет на российском рынке новый проектор XGIMI Horizon Ultra с разрешением 4К, технологией Dolby Vision и аудиосистемой Harman Kardon. В новом проекторе впервые используется технология Dual Light, которая объединяет в себе два источника света: светодиод и лазер. Стоимость данной моде
28.11.2019 Астрофизик привёл Dolby Vision в Россию

В России появилась первая сертифицированная компанией Dolby студия цветокоррекции и мастеринга Dolby Vision. Она стала совместным проектом Andy Fiord Lab и Dolby. Благодаря студии в России будет возможно выпускать HDR-контент для кино, ТВ и стриминговых платформь с постпродакшеном мирово
31.08.2018 Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos

Dolby Laboratories и Lenovo объявили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую систему компании Dolby, которая открывает новый этап в развитии
13.06.2017 MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma

MediaTek анонсировала новое Ultra HD TV решение MediaTek MT5597 с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma (HLG). Платформа MT5597 предназначане для расширения возможно
06.04.2017 Смартфон LG G6 с поддержкой Dolby Vision представлен в России

i-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2 BLE, NFC, разъемом USB тип C 2.0 (совместим со стандартом 3.1), а также сканером отпечатка пальца. LG G6 стал первым смартфоном LG, поддерживающим технологию Dolby Vision c расширенным динамическим диапазоном. По информации LG, Dolby Vision задает новый стандарт качества для мобильного видео, обеспечивая более реалистичное изображение с яркой
28.02.2017 Анонсирован первый смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision

G) объявили о том, что смартфон LG G6 будет первым мобильным устройством, поддерживающим технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Наряду с этим, Netflix и Amazon ста
13.01.2017 LG анонсировала свой первый Bluray-плеер с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision

Компании LG Electronics (LG) и Dolby Laboratories, Inc. представили Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD. Это первый Bluray-плеер компании с разрешением 4К, поддерживающий технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном изображения (HDR), сообщили CNews в LG. Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD создает яркую и живую картинку. Технология HDR применяется в современны

Публикаций - 282, упоминаний - 326

Dolby Vision и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2231 70
Samsung Electronics 11064 48
LG Electronics 3735 45
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 43
Lenovo Group 2446 39
Google LLC 12688 37
Nvidia Corp 4002 31
Sony 6739 30
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 29
Apple Inc 13154 28
Intel Corporation 12811 27
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 19
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
Yandex - Яндекс 9216 14
Huawei 4676 13
Acer Group - Acer Inc 2776 12
Philips 2099 12
MediaTek - Ralink 595 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Leica Camera 282 10
Digma 251 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
Samsung - Harman - JBL 242 10
BBK OnePlus 298 9
HP Inc. 5883 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Microsoft Corporation 25775 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 7
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 6
Devialet 14 6
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 6
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
Haier Group 230 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 15
TÜV Rheinland Group 181 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 11
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Hyundai Motor Company 436 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Геометрия НПО 165 4
Walt Disney Company 647 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
Aston Martin 38 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Assist - Ассист 218 1
Верный - торговая сеть 326 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Ducati 12 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Резонанс НПП 407 1
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
BMW Designworks Group 15 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
КиШ - Король и Шут 19 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 194
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 192
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 148
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 144
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 128
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 127
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 123
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 117
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 112
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 103
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 100
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 99
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 99
Контрастность 3042 96
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 83
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 83
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 82
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 71
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 70
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 70
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 69
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 68
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 64
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 60
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 60
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 76 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 59
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 57
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 55
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 178 54
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 49
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 48
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 48
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 45
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 45
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 42
Наушники - Headphones 4478 41
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 41
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 133
Google Android TV 381 80
Google Android 15243 49
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 45
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 37
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 33
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 32
Google YouTube - Видеохостинг 3002 31
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 28
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 27
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 26
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 25
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 24
Intel Core - Семейство процессоров 1251 23
Google Chromecast 91 22
LG OLED - серия телевизоров 98 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 21
Apple AirPlay 133 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 20
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 19
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 18
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Microsoft Windows 16882 17
Xiaomi PatchWall 44 17
Microsoft Windows 10 1938 16
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 42 15
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 15
Nvidia G-Sync 175 15
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 14
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 14
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Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 14
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Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 14
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 13
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 13
Sony Bravia 251 12
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Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
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Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
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Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
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ITHome 46 3
GizChina - Издание 84 3
Liliputing 76 1
SlashGear 134 1
Neowin 217 1
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Verge - Издание 619 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
WCCFTech - Издание 110 1
MacRumors 148 1
DigiTimes - Издание 1331 1
PhoneArena 75 1
DxOMark - Издание 36 1
Cinebench 29 1
Market Research Future 10 1
NPD Group 140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Lenovo Accelerate 2 1
ИгроМир 125 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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