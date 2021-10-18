Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Dolby Vision
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 145
Dolby Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Group 1638 28
|Samsung Electronics 5686 25
|Nvidia Corp 2028 19
|Xiaomi 904 17
|Intel Corporation 4186 12
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 11
|LG Electronics 1855 8
|Harman Kardon 167 8
|Philips 724 5
|Dell EMC 2411 4
|Dolby Laboratories 16 4
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 4
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 3
|Google LLC 7158 3
|Acer Group 1366 3
|OnePlus - BBK Electronics 131 3
|HP Inc. 2920 3
|Microsoft Corporation 11110 3
|Dynabook - Toshiba Client Solutions 6 2
|Razer 45 2
|Nokia Corporation 2442 2
|Realme 79 2
|OPPO Electronics 222 2
|MSI - Micro-Star International 277 2
|Flipkart 13 2
|Hisense Group 41 2
|Huawei 2731 1
|Dell Technologies 133 1
|Toshiba Memory Europe - TME 6 1
|TÜV 16 1
|Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
|Lenovo Intelligent Devices Group 8 1
|Twitter 2204 1
|Compal Electronics 56 1
|Hisense USA Corporation 1 1
|LG Home Entertainment 8 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|HID Global 70 1
|Canalys 150 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 6
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
|Wildberries 128 1
|AliExpress 275 1
|ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
|The Walt Disney Company 167 1
|TÜV Rheinland Group 63 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 3
|CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
|ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 11
|GizmoChina 77 2
|DigiTimes - Издание 506 1
|CNews Analytics 1991 1
|NPD Group 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764687, в очереди разбора - 668374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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