XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представляет на российском рынке новый проектор XGIMI Horizon Ultra с разрешением 4К, технологией Dolby Vision и аудиосистемой Harman Kardon. В новом проекторе впервые используется технология Dual Light, которая объединяет в себе два источника света: светодиод и лазер. Стоимость данной моде

Астрофизик привёл Dolby Vision в Россию В России появилась первая сертифицированная компанией Dolby студия цветокоррекции и мастеринга Dolby Vision. Она стала совместным проектом Andy Fiord Lab и Dolby. Благодаря студии в России будет возможно выпускать HDR-контент для кино, ТВ и стриминговых платформь с постпродакшеном мирово

Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos Dolby Laboratories и Lenovo объявили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую систему компании Dolby, которая открывает новый этап в развитии

MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma MediaTek анонсировала новое Ultra HD TV решение MediaTek MT5597 с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma (HLG). Платформа MT5597 предназначане для расширения возможно

Смартфон LG G6 с поддержкой Dolby Vision представлен в России i-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2 BLE, NFC, разъемом USB тип C 2.0 (совместим со стандартом 3.1), а также сканером отпечатка пальца. LG G6 стал первым смартфоном LG, поддерживающим технологию Dolby Vision c расширенным динамическим диапазоном. По информации LG, Dolby Vision задает новый стандарт качества для мобильного видео, обеспечивая более реалистичное изображение с яркой

Анонсирован первый смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision G) объявили о том, что смартфон LG G6 будет первым мобильным устройством, поддерживающим технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Наряду с этим, Netflix и Amazon ста