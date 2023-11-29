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Dolby Vision
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.11.2023
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XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России
XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представляет на российском рынке новый проектор XGIMI Horizon Ultra с разрешением 4К, технологией Dolby Vision и аудиосистемой Harman Kardon. В новом проекторе впервые используется технология Dual Light, которая объединяет в себе два источника света: светодиод и лазер. Стоимость данной моде
|28.11.2019
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Астрофизик привёл Dolby Vision в Россию
В России появилась первая сертифицированная компанией Dolby студия цветокоррекции и мастеринга Dolby Vision. Она стала совместным проектом Andy Fiord Lab и Dolby. Благодаря студии в России будет возможно выпускать HDR-контент для кино, ТВ и стриминговых платформь с постпродакшеном мирово
|31.08.2018
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Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos
Dolby Laboratories и Lenovo объявили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую систему компании Dolby, которая открывает новый этап в развитии
|13.06.2017
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MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma
MediaTek анонсировала новое Ultra HD TV решение MediaTek MT5597 с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma (HLG). Платформа MT5597 предназначане для расширения возможно
|06.04.2017
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Смартфон LG G6 с поддержкой Dolby Vision представлен в России
i-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2 BLE, NFC, разъемом USB тип C 2.0 (совместим со стандартом 3.1), а также сканером отпечатка пальца. LG G6 стал первым смартфоном LG, поддерживающим технологию Dolby Vision c расширенным динамическим диапазоном. По информации LG, Dolby Vision задает новый стандарт качества для мобильного видео, обеспечивая более реалистичное изображение с яркой
|28.02.2017
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Анонсирован первый смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision
G) объявили о том, что смартфон LG G6 будет первым мобильным устройством, поддерживающим технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Наряду с этим, Netflix и Amazon ста
|13.01.2017
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LG анонсировала свой первый Bluray-плеер с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision
Компании LG Electronics (LG) и Dolby Laboratories, Inc. представили Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD. Это первый Bluray-плеер компании с разрешением 4К, поддерживающий технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном изображения (HDR), сообщили CNews в LG. Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD создает яркую и живую картинку. Технология HDR применяется в современны
Dolby Vision и организации, системы, технологии, персоны:
|Cinebench 29 1
|Market Research Future 10 1
|NPD Group 140 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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