Уваров Сергей


СОБЫТИЯ


13.01.2026 «М.Видео» подвела итоги продаж в период зимних каникул 1
03.12.2025 «М.видео» назвала самые популярные товары «Черной Пятницы» 1
14.11.2025 «М.видео» назвала самые популярные товары распродажи 11.11 1
13.11.2025 «Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека 1
26.09.2025 «М.Видео» продлила предзаказ на новинки Apple до 7 октября 2025 года 1
19.09.2025 «М.Видео-Эльдорадо» привезла в Россию новый iPhone 17 за день до мирового старта продаж 1
18.09.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж всех iPhone на 35% в связи с анонсом нового поколения гаджетов 1
01.08.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смартфонов Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro 1
30.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж СТМ и эксклюзивных марок до 10 раз в I квартале 2025 года 1
27.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж «Яндекс Станции Стрит» 1
24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
21.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые товары ко Дню защитника Отечества 1
14.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые гаджеты ко Дню Святого Валентина 1
15.01.2025 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне на новогодних праздниках скупали аэрогрили, МФУ, наушники Apple, смарт-часы, телевизоры и пылесосы 1
27.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на технику для дома перед Новым Годом вырос до 51% 1
04.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж до 165% по итогам «Нереально Черной Пятницы» 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3 1
05.06.2024 Встречают по уму: россияне полюбили девайсы для создания «умного дома» 1
23.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei Pura 70 1
17.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж умных колонок «SberBoom Mini Простоквашино» 1
06.05.2024 Первые в России мультибрендовые зоны складных и раскладных смартфонов открывает «М.Видео» 1
25.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо» отмечает высокий спрос на смартфоны OPPO Reno11 Series 1
18.04.2024 Продажи умных колонок в России продолжают уверенно расти: +33% в I квартале 2024 года 1
17.04.2024 Эксперты «М.Видео-Эльдорадо» отметили значительный рост спроса на смартфоны в I квартале 2024 года 1
04.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: первые результаты продаж Samsung Galaxy S24 на 30% выше предыдущей модели 1
28.03.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на смартфон Xiaomi 14 Ultra в России 1
09.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на первый для России складной смартфон Honor 1
10.01.2024 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: в 2023 году доля флагманских смартфонов в России сохранилась на уровне 40% 1
26.12.2023 На рынке смартфонов революция. Россияне вышвырнули iPhone и Samsung из топа продаж. Опрос 1
16.10.2023 Техноблогер Wylsacom стал директором по анпакингу электроники в «М.Видео-Эльдорадо» 1
09.10.2023 Спрос на складные смартфоны в «М.видео-Эльдорадо» увеличился в 4,3 раза 1
03.10.2023 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов в России увеличились на 25% и достигли уровня 2021 года 1
13.09.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на iPhone 15 и новые Apple Watch 1
08.08.2023 Смартфон Oppo A78 уже в продаже: 256 ГБ за 19999 рублей 1
27.07.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ складных смартфонов Samsung Galaxy пятого поколения 1
11.07.2023 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: средняя диагональ смартфонов за пять лет увеличилась на 30% 1
04.07.2023 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов китайских брендов на российском рынке превысила 70% 1
17.04.2023 Спрос на смартфоны среди россиян вернулся к уровню начала 2022 года 1
31.03.2023 Приобщают и защищают: названы самые популярные первые гаджеты у детей и инструменты обеспечения их онлайн-безопасности 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Уваров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 15
Samsung Electronics 10648 14
Apple Inc 12666 12
Transsion Holdings - Tecno Mobile 279 9
Xiaomi 1985 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 7
Yandex - Яндекс 8521 7
Huawei 4238 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 5
BBK OPPO Electronics 431 5
Infinix Mobile - Infinix Mobility 180 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 397 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 827 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 3
Canalys 235 2
Тензор 135 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 718 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4557 2
Leica Camera 267 2
Google LLC 12291 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 1
Merlion Бюрократ 45 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 1
Hikvision - Ezviz 14 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 1
ONYX International 152 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 30 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 44 1
ИИ-Технологии 234 1
Neoline - Неолайн 17 1
Mirex - Мирекс - УЭЗ - Уральский электронный завод 17 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 1
Defender 147 1
Rombica 13 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 89 1
Ballu Industrial Group 50 1
QUMO - КУМО 24 1
Kitfort 69 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2716 38
Метрополис ТРК 59 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 2
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Связной ГК 1384 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1042 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1665 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8247 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 182 1
Tesla Motors 430 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 374 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12928 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5278 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 32
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 23
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 15
Аксессуары 4131 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 9
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 7
Наушники - Headphones 4301 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 6
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 5
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3135 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5719 5
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 712 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1596 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 3
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 548 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1962 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 3
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 6
Samsung Galaxy 996 4
Huawei Mate - серия смартфонов 407 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 250 4
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 98 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
СалютДевайсы - SberBoom 30 3
Apple iPhone 15 163 3
Apple iPhone 16 174 3
Apple iPhone Air 43 3
Apple iPhone 17 90 3
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 3
Google Android 14742 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 851 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 119 3
Honor SuperCharge 157 2
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 2
Samsung Galaxy AI 29 2
Huawei Pura - серия смартфонов 26 2
Samsung Galaxy S25 - смартфон 68 2
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 2
BBK vivo Halo Fullview 65 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 2
Huawei AppGallery 324 2
Google YouTube - Видеохостинг 2900 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 540 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 2
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 2
Huawei MatePad - серия планшетов 83 2
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 47 1
Honor Magic 66 1
Samsung Notes 11 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 15 1
Apple iPhone 13 175 1
Huawei CARE 9 1
Xiaomi Mi Watch 21 1
Apple iPhone 14 150 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 1
Сиденко Андрей 40 1
Боровиков Игорь 135 1
Абрамов Алексей 49 1
Фролов Денис 62 1
Петухов Валентин 7 1
Лемякина Анна 16 1
Карчев Олег 35 1
Мангутов Владислав 33 1
Гольденберг Леонид 62 1
Максимов Юрий 34 1
Третьяков Александр 6 1
Муртазин Эльдар 71 1
Шакиров Шамиль 22 1
Лачков Евгений 39 1
Корнев Владимир 13 1
Рахматуллина Гульназ 1 1
Дроздов Лев 2 1
Забежинский Леонид 2 1
Маримонт Ефим 2 1
Проскура Денис 1 1
Чотчаев Шамиль 1 1
Попов Арсений 3 1
Ольденбург Сергей 1 1
Галов Дмитрий 57 1
Муравьев Олег 29 1
Скокова Татьяна 17 1
Павлов Владимир 21 1
Нуралиев Борис 294 1
Кочаров Григорий 20 1
Черепенников Антон 86 1
Касперский Евгений 330 1
Усманов Алишер 305 1
Калинин Александр 178 1
Карачинский Анатолий 95 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Генс Филипп 44 1
Бобровников Борис 104 1
Ким Дмитрий 71 1
Мельников Алексей 72 1
Сорокин Максим 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157587 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 15
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 15
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 3
Европа 24654 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4299 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2218 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3288 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 790 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 687 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 454 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 349 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8166 1
Белиз 72 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - СФО - Новосибирск 4675 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Япония 13555 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3039 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3398 1
Китай - Тайвань 4136 1
Турция - Турецкая республика 2497 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 1
Африка Северная 249 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 4
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 339 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1876 2
Трейд-ин - Trade-in 207 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 266 1
Английский язык 6880 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 141 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Персидский язык - фарси 48 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Ведомости 1261 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Mobile Research Group 85 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Counterpoint Research 98 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 119 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 4 1
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 8 1
РАН - Российская академия наук 2020 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
