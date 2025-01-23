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Samsung Galaxy AI



23.01.2025 МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy S25 1
23.01.2025 Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25 1
23.01.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25 1
23.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустила предзаказ новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 во время мировой презентации 1
15.10.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra 1
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа новой линейки планшетов Samsung Galaxy TabS10 1
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Samsung Galaxy S24 FE 1
12.07.2024 билайн устроил перфоманс с участием цифрового художника в Музее Москвы 1
11.07.2024 «Билайн» открыл предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy — Z Fold6 и Z Flip6 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на умные часы Samsung Galaxy Watch 7 и Samsung Galaxy Watch Ultra 1
04.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: первые результаты продаж Samsung Galaxy S24 на 30% выше предыдущей модели 1
16.02.2024 Новосибирцы вошли в пятерку наиболее активных покупателей нового Samsung Galaxy S24 1
16.02.2024 Петербург занял второе место в стране по спросу на смартфон с искусственным интеллектом. 1
14.02.2024 билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России 1
22.01.2024 Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S24 стала доступна для заказа в «Ситилинке» 1
18.01.2024 МТС первой в России презентовала Samsung Galaxy S24 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Samsung Galaxy AI и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10262 11
Google LLC 11782 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 590 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 464 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ONYX International 143 1
ИИ-Технологии 107 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 5
Музей Москвы - Музейное объединение 11 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 11
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 3
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