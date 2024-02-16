Петербург занял второе место в стране по спросу на смартфон с искусственным интеллектом.

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о начале продаж смартфонов Samsung Galaxy S24. Петербург вошел в тройку городов с наибольшим спросом на новинку с искусственным интеллектом — 6% предзаказов на гаджет сделано здесь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидер по востребованности S24 — Москва — на столицу пришлось 24% предзаказов на смартфон по всей России. Петербург занимает вторую строчку с долей 6%. Аналитики добавляют, что интерес к гаджетам в Северной столице растет. Так, спрос на новинку от Samsung в два раз выше, чем на модель предыдущей линейки S23. Замыкает тройку регионов с наибольшим количеством предзаказов на S24 Самара (3%).

Главное отличие Samsung Galaxy S24 от предыдущих моделей — гаджет оснащен первым искусственным интеллектом для смартфонов Galaxy AI.

«Клиенты МТС встретили новую серию смартфонов Samsung Galaxy S24 очень тепло. В первую очередь высокий спрос связан с новыми функциями, работающими на основе искусственного интеллекта, а также с большой лояльной базой пользователей устройств этого бренда. Лидером в нашей сети стала флагманская модель Ultra — на нее пришлось 51% предзаказов. Далее следует базовая модель (31%) и версия S24+(18%)», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

МТС открыла предзаказ на S24 в середине января. Почти за месяц количество оформленных заявок на новинки оказалось в 1,5 раза выше, чем за тот же период на модель Galaxy S23 в прошлом году. Преимущественно россияне выбирают устройства в конфигурации на 256 ГБ — около 42% предварительных заявок. Наиболее популярные цвета — «чёрный» (47%) и «титан» (27%). Приобрести телефон можно онлайн и офлайн в магазинах МТС — доступны все модели и цвета. Каждый покупатель получит в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds FE, а также подписку МТС Premium. Еще клиенты могут воспользоваться рассрочкой 0-0-24 и получить при покупке смартфона 2% кешбэк.

Стоимость новинок в МТС: S24 8+128GB — 89,99 тыс. руб.; S24 8+256GB — 97,99 тыс. руб.; S24+ 12+256GB — 111,99 тыс. руб.; S24+ 12+512GB — 124,99 тыс. руб.; S24 Ultra 12+256GB — 146,99 тыс. руб.; S24 Ultra 12+512GB — 159,99 тыс. руб.; S24 Ultra 12+1TB — 189,99 тыс. руб.