Трамп запретила ввоз и продажу в США иностранных БПЛА

Администрация президента США в декабре 2025 г. полностью запретила импорт и продажу иностранных беспилотников и их запчастей, за исключением отдельных случаев для армии и служб безопасности. Федеральная комиссия связи США приняла решение о запрете внедрения на рынок новых дронов из-за рубежа, включая продукцию китайского производителя DJI, чья доля мирового рынка превышает 90%. Новые меры во многом обосновываются необходимостью усиления контроля на фоне крупных международных мероприятий в стране, таких как Чемпионат мира по футболу 2026 г. и Олимпийские игры 2028 г.

Ограничения на продажу

В США запретили все новые иностранные дроны из-за опасений по поводу национальной безопасности и шпионажа, пишет Politico. Министерство обороны США долгие годы добивалось запрета на дроны китайской DJI, о чем информировал CNews.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) 22 декабря 2025 г. внесла в черный список все новые дроны и компоненты иностранного производства из-за опасений, что оборудование представляет неприемлемый риск для национальной безопасности, что стало ловушкой для китайского производителя дронов DJI после давних опасений, что эта технология дает Пекину плацдарм в критической инфраструктуре США.

В документе отмечается, что комиссия внесла иностранные дроны и запчасти для них в список технологий связи, несущих угрозу национальной безопасности. Исключения составят устройства и запчасти, ввоз которых будет отдельно одобрен Военным министерством и Министерством внутренней безопасности США. Комиссия отметила, что дополнительные меры безопасности связаны с проведением в США массовых мероприятий в ближайшие годы, таких как Чемпионат мира по футболу в 2026 г. и летние Олимпийские игры в 2028 г. Кроме того, сам запрет позволит укрепить производство дронов в США.

Технология была внесена в список ограниченных комиссии, что запрещает DJI и другим иностранным производителям дронов получать одобрение FCC на продажу новых моделей дронов для импорта или продажи в США. В заявлении FCC говорится, что этот шаг уменьшит риск прямых атак дронов, несанкционированного наблюдения, утечки конфиденциальных данных и других угроз для Соединенных Штат.

DJI Дрон DJI

В комиссии подчеркнули, что включение иностранных дронов и запчастей к ним в список запрещенных технологий не затронет приобретенные ранее устройства. Граждане смогут продолжать ими пользоваться. Кроме того, магазины смогут продолжить закупку и продажу тех моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были одобрены комиссией до обновления списка.

Глава FCC Брендан Карр (Brendan Carr) заявил, что хотя дроны предлагают потенциал для повышения общественной безопасности и позиции США в глобальных инновациях, преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты усилили использование этих технологий в качестве вооружения, создавая новые и серьезные угрозы для США.

Но это правило не запретит тысячи дронов, которые уже развернуты в США. Представители FCC заявили 23 декабря 2025 г., что это решение не влияет на дроны или компоненты дронов, которые сейчас продаются в Соединенных Штатах. По данным агентства, а это означает, что дроны, ранее разрешенные FCC, все еще можно использовать.

DJI, крупнейший в мире производитель коммерческих и промышленных дронов, находится на грани запрета в США федеральными законодателями, которые обвиняют компанию в различных нарушениях, в том числе в использовании принудительного труда, получении несправедливых субсидий и создании угрозы кибербезопасности. Как отмечает The Wall Street Journal, на долю DJI приходится от 70% до 90% беспилотников в США, использующихся в коммерческих целях, государственные учреждениями и любителями. И как отмечают собеседники газеты, у китайских дронов просто нет американской альтернативы — как по цене, так и по техническим характеристикам. По данным американского издания DroneLife, летом 2025 г. компания DJI занимает около 80% в США.

Давление на Китай

Это решение принято на фоне того, как китайские ястребы в Конгрессе США усиливают предупреждения о рисках безопасности дронов, произведенных DJI. Усилия же по повышению контроля на Капитолийском холме встретили определенное сопротивление из-за потенциального влияния ограничения использования БПЛА на американский бизнес и правоохранительные органы. Широкий спектр секторов, включая строительные, энергетические, сельскохозяйственные и горнодобывающие компании, а также местные полицейские и пожарные службы по всей стране, используют дроны производства DJI.

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй (Liu Pengyu), заявил, что Пекин решительно выступает против чрезмерного растягивания США концепции национальной безопасности, что нарушает и ограничивает нормальный экономический и торговый обмен, а также подрывает безопасность и стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей.

The White House Президент США Дональд Трамп

Представитель DJI заявил, что в компании разочарованы шагом решением FCC. «Сбор информации, связанной с решением, которое необходимо принять, является важным этапом в этом процессе. Есть ли у FCC данные по проблеме? Для принятия эффективных решений нужны сведения из множества различных источников, ведь сбор информации помогает команде находить различные варианты решения проблемы. Для DJI не было обнародовано никакой информации о том, какие данные использовала американская исполнительная ветвь власти для принятия своего решения», — сказал представитель.

Попытки догнать оппонентов

В начале июня 2025 г. Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта американских беспилотников. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных дронов.

Уже в июле 2025 г. телеканал Fox News сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет (Pete Hegseth) распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере.

По информации Reuters 5 сентября 2025 г., президент США Дональд Трамп собирается в одностороннем порядке прекратить соблюдать режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) для того, чтобы экспортировать современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты. Теперь же, как сообщил американский чиновник Reuters на условиях анонимности, США могут в одностороннем порядке изменить свои обязательства в рамках РКРТ — вывести военные беспилотники из категории ракетных систем к самолетам, таким как F-16.